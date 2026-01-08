Лукашенко: в Белоруссии венесуэльский сценарий нереален

США нужна была в Венесуэле нефть, и они могли этого добиться без захвата президента страны Николаса Мадуро. Об этом заявил Александр Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, всё, чего хотели добиться США в Венесуэле, можно было сделать без военного вмешательства и без похищения Мадуро. Как заявил Лукашенко, он был хорошо информирован о ситуации в Венесуэле, потому что выступал в какой-то мере посредником между Каракасом и Вашингтоном, передав послание Мадуро после встречи с послом Венесуэлы в Москве. Однако США совершили «глупость», а выйти из этой ситуации им будет очень сложно.



Я с болью говорю о том, что был в какой-то степени втянут в эту ситуацию в самом начале. И американцев информировал, что венесуэльцы готовы с вами сотрудничать.


В то же время Лукашенко поблагодарил Трампа за открытое признание мотивов военной операции в Венесуэле, когда президент США заявил, что американцам в республике нужна была только нефть.

Также белорусский лидер заявил о нереальности венесуэльского сценария в Белоруссии. По его словам, белорусский Совбез давно проработал сценарий ситуации, когда в республике не будет президента. На этот случай все роли распределены, все знают, что и кому делать. Так что если Лукашенко и похитят, то республика будет функционировать и дальше.

Слушайте, как в воду смотрели. Поэтому вариант Венесуэлы в Беларуси нереален. Даже если это произойдет, у нас всё на этот случай предусмотрено.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    -1
    Сегодня, 21:12
    Григорьич!Ну,а Донни за что благодарить?
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 21:17
      Ну, слава Богу.
  2. самый главный Звание
    самый главный
    +2
    Сегодня, 21:14
    Это и радует. Руководитель государства всегда должен в первую очередь думать о своей стране и народе, а всё остальное уже потом. И оценивать его необходимо по тому как развивается государство и как растет благосостояние народа.
  3. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +5
    Сегодня, 21:18
    Молодых надо назначать, 40-летних, но 75-80-летнее поколение почему-то считает себя незаменимым, и что характерно, везде, по обе стороны океана laughing
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      -1
      Сегодня, 21:26
      Цитата: gribanow.c
      Молодых надо назначать, 40-летних, но 75-80-летнее поколение почему-то считает себя незаменимым, и что характерно, везде, по обе стороны океана laughing

      Рядом с Трампом молодые парни . Возможно идёт подготовка кадров и у нас .«Время героев» — кадровая программа по специальному обучению, подготовке кадров для государственной службы и «формированию новой элиты» время героев ... Скажем так президентский резерв . Вижу так ..
    2. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      +3
      Сегодня, 21:33
      Молодых надо назначать,
      Назначать, или всё же избирать, надо компетентных и порядочных. По возрасту уже пробовали и не раз, одни младореформаторы чего стоили, и по партийной принадлежности, и по личным мотивам - по принципу личной преданности, и по нац. принадлежности пробовали. Не надоело над страной измываться?
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        +2
        Сегодня, 21:41
        Китайцы говорят, что надо регулярно производить смену поколений власти
        1. ИВЗ Звание
          ИВЗ
          0
          Сегодня, 21:45
          Тоже нашли авторитетов. Китайцев блин - сказал слон наступив на колобка. То-то они сами менять прям замучались.
    3. Aken Звание
      Aken
      -1
      Сегодня, 22:00
      Не всё так просто. 75-80 лет ещё умеют думать. Тяжело, но умеют. Зумеры уничтожат планету. По глупости.
  4. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    +3
    Сегодня, 21:19
    Лукашенко заранее отступил.
    Не стал связываться с Трампом.
    Выпустил из тюрем всех диссидентов и конкурентов по выборам.
    За это с Беларуси сняли часть экономических санкций.
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      -1
      Сегодня, 21:39
      Может таки Трамп не захотел с Белоруссией связываться? Его дипстейт грызет, башку чуть не отстрелили и с экономикой дела не очень.
  5. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 21:20
    Раз всё предусмотрено, может уже пора?
    С другой стороны хочется доделать начатое, это я понимаю. Только и БЧБ-шники не дремлют, и Света наготове.
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    -1
    Сегодня, 21:34
    События с пани Тихановской подтверждают. Батька молодец - все демократические НКО безжалостно прессует. Но за Белоруссией надо присматривать. Как-никак там наше ТЯО с орешниками.
  7. Havoc Звание
    Havoc
    +2
    Сегодня, 21:39
    Никогда не говори - никогда. Даже в СССР в КГБ были предатели.
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 21:47
    Так сами США и обрезали поставки нефти из Венесуэлы.
    Уго Чавес провёл в 2007 году вторую национализацию предприятий. Туда попали малые предприятия и предприятия США. Окончательно из Венесуэлы выгнали нефтедобытчиков матрасов.
    А матрасы продавали Венесуэле технологии и оборудование. И вот на это они ввели санкции. И когда цена на нефть стала 40 долларов за баррель. На устаревшем оборудовании Венесуэла резко уменьшила нефтедобычу. Не рентабельно, все разваливается. Вот и вся песня. Поэтому президентов воровать не обязательно. Можно просто от собственных санкций отказаться. Дружить и торговать. Но это же не западный подход. laughing
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 21:51
      Что случилось, когда оборудование устарело на 10 лет? Нефть кончилась? Не верю.
  9. AlexGa Звание
    AlexGa
    0
    Сегодня, 21:49
    здесь очень неполно сказано. Вот ссылка на саму речь Лукашенко. там всего 10 минут. Странно, что YOUTUBE это допустил размещение. https://www.youtube.com/watch?v=IDDduqolbsQ&t=45s
  10. Aken Звание
    Aken
    +1
    Сегодня, 21:50
    Мадуро тоже так думал.....
  11. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 21:51
    Конечно не реален, в Белоруссии нефти нет и выхода к морям нет, так что флот не подогнать.
  12. Rommax357
    Rommax357
    0
    Сегодня, 21:52
    Если в РБ будет невозможно подкупить, как выяснилось по итогу, директора контрразведки и почетного караула Президента, то да, венесуэльский сценарий будет невозможен.
  13. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 21:56
    Поэтому вариант Венесуэлы в Беларуси нереален.

    Во-первых, после сидения Батьки на двух стульях и событий 2020 года у него Госбезопасность всю маразоту зачистила.
    И там особо не забалуешь и не подкупишь.
    Во-вторых там теперь Орешники и Авангарды и Искандеры. И армия и охрана будет воевать.
  14. север 2 Звание
    север 2
    0
    Сегодня, 22:02
    а если Трамп очень постарается Лукашенко сначала посадить на два стула , потом предложить пересесть на очень комфортный и мягкий один , но очень проамериканский стул - не подастся ли соблазну Лукашенко ? А если ещё Трамп на весь мир возьмёт и возвысить Лукашенко , придавая в общем то скромной персоне Лукашенко особое значение ? Зачем Трампу везде поступать одинаково со всеми кого он решит к своим рукам прибрать ? То что годится для Мадуро и Венесуэлы совершенно не годится для Лукашенко и Белорусии . Зачем поворачивать в свою сторону сомнительную и никчемную белорусскую оппозицию , когда можно в свою сторону повернуть самого Лукашенко . Скажете , Трамп Лукашенко считает диктатором . Не смешите , Трамп сам диктатор номер один на весь мир !
  15. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 22:03
    Цитата: Aken
    Что случилось, когда оборудование устарело на 10 лет? Нефть кончилась? Не верю

    А Вы с 2007 года считаете или как. Берётся например насос амеров и их обслуживание и ставится в 1980 году. На предприятия матрасов. А в 2007 году этому насосу или бурилка, вышка, краны (условно) уже 27 лет. Это же постоянная эксплуатация а поставки и обновления там (условно) были 40 лет назад. Я вот так считаю, на нефтедобычу, нефтепереработку, нефтебазы ездил, лазил и смотрел. "Плавали, знаем" (с)