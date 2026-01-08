Лукашенко: в Белоруссии венесуэльский сценарий нереален

Я с болью говорю о том, что был в какой-то степени втянут в эту ситуацию в самом начале. И американцев информировал, что венесуэльцы готовы с вами сотрудничать.

Слушайте, как в воду смотрели. Поэтому вариант Венесуэлы в Беларуси нереален. Даже если это произойдет, у нас всё на этот случай предусмотрено.

США нужна была в Венесуэле нефть, и они могли этого добиться без захвата президента страны Николаса Мадуро. Об этом заявил Александр Лукашенко.По мнению белорусского лидера, всё, чего хотели добиться США в Венесуэле, можно было сделать без военного вмешательства и без похищения Мадуро. Как заявил Лукашенко, он был хорошо информирован о ситуации в Венесуэле, потому что выступал в какой-то мере посредником между Каракасом и Вашингтоном, передав послание Мадуро после встречи с послом Венесуэлы в Москве. Однако США совершили «глупость», а выйти из этой ситуации им будет очень сложно.В то же время Лукашенко поблагодарил Трампа за открытое признание мотивов военной операции в Венесуэле, когда президент США заявил, что американцам в республике нужна была только нефть.Также белорусский лидер заявил о нереальности венесуэльского сценария в Белоруссии. По его словам, белорусский Совбез давно проработал сценарий ситуации, когда в республике не будет президента. На этот случай все роли распределены, все знают, что и кому делать. Так что если Лукашенко и похитят, то республика будет функционировать и дальше.