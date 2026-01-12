Лондон продаст крупную партию истребителей Eurofighter Турции
— утверждает турецкий политэмигрант Синан Джидди из «Фонда защиты демократий».
Хотя изначально эти самолеты предлагались Турции еще в 2006 году, включая предложение о местной сборке, но в том же 2006 году ВВС Турции решили присоединиться к разработке F-35. На фоне проблем с закупкой как F-35, так и F-16V у Соединенных Штатов, Турция выразила интерес к Eurofighter Typhoon и начала переговоры с Великобританией в 2022 году. Германия изначально блокировала продажу самолетов Турции, но в 2024 году Шольц одобрил потенциальную продажу 40 Eurofighter Турции. В октябре 2025 года было подписано соглашение о покупке 20 истребителей из Великобритании за 8 миллиардов фунтов стерлингов, включая инфраструктуру, техническое обслуживание и системы. Из которых 5,4 миллиарда фунтов стерлингов уйдут на самолеты и боеприпасы. Кроме того, 24 дополнительных, бывших в употреблении самолета будут приобретены у Катара и Омана.
Много лет тому назад, когда американские аналитики стали изучать новое поколение европейских истребителей (программа «Серая Угроза»), то рейтинг самолёта Eurofighter EF2000 оказался наивысшим среди его конкурентов. Именно он рассматривался как наиболее серьёзный оппонент американским истребителям, за исключением F-22А. Но такие оценки находили поддержку не у всех американских специалистов. Некоторые из них рассматривали такую позицию как попытку оправдать необходимость разработки истребителя F-22А; их вывод заключался в том, что создаваемые в Европе истребители EF2 000, «Рафаль» и «Грипен» не представляли серьёзной угрозы для последних модификаций самолётов F-15 и F-16.
Казалось, что вероятность появления EF2000 уменьшалась по мере того, как программа его разработки испытывала различные технические проблемы и постоянные задержки, вызванные действиями немецких политиков. Журналисты, говоря о программе европейского истребителя, часто использовали термин «находящаяся в опасности», а так как возражения отсутствовали, то стало проще давать заниженные оценки самолёту. Некоторые критики заявляли, что появление проекта самолёта в годы холодной войны автоматически означало, что с её окончанием его концепция устарела. Выдвигался такой аргумент: истребитель создавался для участия в очень интенсивных боевых действиях, поэтому он слишком «переразмерен» для незначительных конфликтов (малой интенсивности). Невысокие лётные характеристики и слабая маневренность не могли служить защитой самолёту.
Наблюдая за невыразительными полётами «евроистребителя» на авиасалонах в Париже и Фарнборо в 1990-х годах, могло показаться, что он летает с системой управления с заложенными в неё «аварийными» ограничениями. И всё это на фоне превосходного пилотажа российских «суперистребителей». Но сейчас всё изменилось. После того как Германия стала, наконец, играть положенную ей роль, истребитель стал демонстрировать выдающиеся летные качества. Многие непредвзятые специалисты полагали, что трудно спорить с мнением, которое в настоящее время относит многоцелевой истребитель Eurofighter EF2000 к наиболее совершенным боевым самолётам.
История создания EF2000 берёт начало в 1971 году, когда «Роял Аир Форс» выработали требования AST-396 к перспективному истребителю-бомбардировщику VTOL (СВВП), предназначенному для замены самолётов «Харриер», который только как 2 года стоял на вооружении, и «Ягуар», только через год поступивший на вооружение.
В 1972 году появились новые требования AST-403 на истребитель VTOL для завоевания превосходства в воздухе. Позднее от идеи самолёта VTOL отказались, но требования AST-403 послужили основой для новых требований, приведших к рождению «евроистребителя». Аналогичные требования появились во Франции и в Германии.
В середине 1970-х годов Великобритания, Франция и Германия начали исследования перспективного европейского истребителя ЕСА со сроком принятия его на вооружение в 1987 году. Затем последовали проекты ECR, TKF-90 (Tactical Combat Aircraft 90), ACX, ACA, окончившиеся неудачей. Но идею создания «евроистребителя» не забросили.
В 1983 году пять европейских стран – Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания – подписали соглашение о разработке истребителя-бомбардировщика EFA. Однако в 1985 году Франция отказалась от сотрудничества в пользу продолжения собственной программы истребителя «Рафаль». В декабре 1985 года оставшиеся четыре страны согласовали единые требования и в 1988 году приступили к полномасштабному проектированию будущего самолёта.
Для практической отработки различных технических решений был разработан и прошёл в 1986-1991 годах лётные испытания демонстрационный самолёт ЕАР, во многом напоминающий будущий EF2000. В 1986 году компании «Бритиш Аэроспейс» (в настоящее время «БАЕ Системз»), DASA (сейчас немецкое отделение европейского концерна EADS) образовали консорциум «Еврофайтер» для управления программой создания самолёта. Для разработки двигателя был создан консорциум «Евроджет». Первый полёт намечался на 1990 год, но наступили трудные времена, связанные с разногласиями в технических вопросах, стоимости, распределении работ между партнёрами, а также с политическими спорами.
Начало лётных испытаний сначала откладывалось на месяцы, а потом – на годы. Только в 1996 году удалось решить все проблемы с долями участия стран-партнёров (к этому времени летали три опытных самолёта). В сентябре 1996 года к этапу серийного производства полностью подключилась Великобритания, а спустя два месяца – Испания. В конце 1997 года то же самое сделали Италия и Германия. Приоритетными целями программы разработки европейского истребителя были живучесть, надёжность и малая стоимость жизненного цикла, а также высокий потенциал дальнейшего развития.
Консорциум «Еврофайтер» обязали выплачивать компенсацию за невыполнение требований по числу человеко-часов, приходящихся на техническое обслуживание, и среднему времени наработки на отказ. Были также жёстко оговорены требования увеличения тяги двигателей на 15 %, наращивания возможностей центрального бортового компьютера и других основных систем, что позволит избежать модернизации самолёта в середине его жизненного цикла.
В программе лётных испытаний приняли участие семь опытных истребителей EF2000. Такое число самолётов и наличие четырёх отдельных испытательных центров (по одному в каждой стране-участнице программы) привело, с одной стороны, к некоторому дублированию, но, с другой, позволило добиться очень быстрого прогресса в лётных испытаниях. К концу 2000 года было выполнено 94 % программы полётов.
Серийные EF2000, получившие наименование «Тайфун», поставленные в рамках первой партии из 148 машин, изготавливались в варианте истребителя завоевания превосходства в воздухе, вооружены ракетами AIM-9L и AIM-120B (AMRAAM), с ограниченными возможностями нанесения ударов по наземным целям. Истребители второй партии (236 штук), поставки которых начались в 2006 году, получили больше возможностей для выполнения ударных операций.
В 2010 году начался выпуск третьей партии (236 штук), истребитель стал полностью многоцелевым. Кроме ракет класса «воздух-воздух» (включая усовершенствованные ракеты «Метеор» и IRIS-T), он несёт тактические авиационные крылатые ракеты MBDA «Шторм Шедоу» и Таурус KEPD-350, КАБ с лазерным наведением Рейтеон «Пейвуэй» 2-го и 3-го поколений и другое высокоточное оружие. На этих самолётах устанавливаются внешние несбрасываемые конформные топливные баки и навигационная система, обеспечивающая автоматический полёт в режиме «огибания рельефа местности». Истребитель «Еврофайтер» EF2000 может нести также сбрасываемые ПТБ ёмкостью 1000 и 1500 литров. Использование нашлемного прицела-индикатора позволило отказаться от ИЛС. Впоследствии все «еврофайтеры» имели РЛС с АФАР.
Самолёт оснащается двумя двигателями ДТРДФ EJ200. EJ200 – двухвальный двигатель со степенью двухконтурности 0,4:1. Низкая степень двухконтурности была выбрана для обеспечения высокой сухой тяги и хорошей эффективности сверхзвуковой тяги.
Двигатель позволяет истребителю Eurofighter Typhoon совершать суперкрейсерский полет, т. е. лететь на сверхзвуковой скорости без использования форсажных камер. По сравнению с британским Turbo-Union RB199, он изготовлен из меньшего числа деталей, на 37 % меньше деталей (1800 вместо 2845) и развивает на 50 % больше тяги при тех же габаритах.
Воздух сжимается в три этапа компрессором низкого давления до степени сжатия 4,2:1. Компрессоры высокого и низкого давления изготовлены с использованием технологии «блиска», при этом диски и лопатки компрессора изготовлены из одной детали, что снижает вес. Лопатки изготовлены полыми из титанового сплава, а количество лопаток компрессора более чем в два раза больше, чем у компрессора британского Turbo-Union RB199.
Вторая ступень – пятирядный компрессор высокого давления с 3D-лопастями – создает степень повышения давления 6,2:1, что ставит его в ряд самых передовых и сложных технологий в мире. Два компрессора вращаются в противоположных направлениях, создавая общую степень повышения давления до 26:1.
Воздух и топливо сжигаются вместе в кольцевой камере сгорания. Температура на входе в турбину составляет приблизительно 1800 градусов по шкале Кельвина. Турбины высокого и низкого давления состоят каждая из одной ступени и используют охлаждаемые воздухом монокристаллические лопатки из никелевого сплава с керамическим покрытием из никеля, хрома и иттрия. Это покрытие необходимо регулярно проверять на наличие повреждений.
За форсажной камерой расположено регулируемое в сечении сопло без изменяемого вектора тяги. Отношение тяги к массе EJ200 составляет 9,5:1 при массе двигателя 1035 кг. Замена двигателя занимает менее 45 минут силами четырёх человек. В будущем будет установлена трёхмерная система управления вектором тяги с углом отклонения около 23°, учитывающая результаты экспериментального проекта X-31. Это также позволит независимо управлять сходящимися и расширяющимися секциями сопла, что в свою очередь позволит увеличить общую тягу в режиме суперкрейсерского полёта на 7 % за счёт оптимизации условий обтекания.
Двигатель оснащён цифровым блоком управления двигателем (DECU), позволяющим сократить и упростить до минимума обслуживание двигателя и увеличить максимальный срок службы. В максимальном режиме он развивает на сухую тягу 60 кН (6120 кг) и 90 кН (9180 кг) на форсаже. Однако в боевых условиях тяга может быть увеличена, что в свою очередь сокращает срок службы и повышает требования к техническому обслуживанию. В боевых условиях он развивает на сухую тягу 69 кН (7040 кг) и 95 кН (9700 кг) на форсаже. EJ200 также может обеспечивать чрезвычайную тягу 102 кН (10 400 кг) в течение нескольких секунд. Испанская фирма ITP, входящая в состав двигателестроительного консорциума «Евроджет», разработала усовершенствованный вариант ДТРД EJ200, оснащённый СУВТ. Кроме того, двигатель обладал резервом по росту тяги на 30 %. Поступили в производство модификация EJ230 с тягой 10 510 кг и двигатель EJ240 с тягой 11 940 кг на форсажных режимах.
Компания «БАЕ Системз» предлагала палубный вариант «Си Тайфун», который мог бы базироваться на двух британских авианосцах HMS Queen Elizabeth (R08) и HMS Prince of Wales (R09). Но такой самолёт был заранее обречён, так как британское министерство обороны изначально выбрало американский истребитель Lockheed Martin F-35В Lightning II.
Eurofighter не является самолетом-невидимкой в классическом понимании этого термина; тем не менее некоторые конструктивные особенности были оптимизированы с учетом этого. Например, воздухозаборники были перемещены вверх, чтобы избежать прямых углов, а ракеты класса «воздух-воздух» были частично утоплены в центральную часть фюзеляжа, чтобы минимизировать эффективную площадь рассеяния (ЭПР). Были исключены меры, которые могли бы негативно повлиять на летные характеристики и маневренность.
Одной из целей было гарантировать, что эффективная площадь рассеивания (ЭПР) фронтальной проекции составляла всего одну четверть от показателя истребителя-бомбардировщика Panavia Tornado. Для достижения этого все фронтальные видимые поверхности были покрыты радиопоглощающим материалом (РПМ). Это включает в себя передние кромки переднего оперения, крыльев и вертикального стабилизатора, а также воздухозаборники и закрылки. Воздухозаборники имеют S-образный вход, который предотвращает прямой обзор передних лопаток компрессора двигателя.
Обтекатель РЛС изготавливается из стеклопластика в автоматизированном процессе. Поскольку материал должен быть прозрачным для электромагнитных волн РЛС, это создавало проблему при попытке уменьшить площадь поперечного сечения антенны. Чтобы решить эту проблему, компания BAE Systems разработала так называемые материалы с частотно-селективной поверхностью (FSS). Они представляют собой массив металлов, встроенных в обтекатель. Они обеспечивают прозрачность обтекателя для частот и поляризацию самого радара, одновременно отражая или поглощая другие частоты.
Фонарь кабины покрыт тонким слоем непрозрачного для электромагнитных волн, но оптически прозрачного материала, способствующего радиолокационной маскировке самолета. Фактическое значение фронтальной ЭПР засекречено, но, по данным Королевских ВВС, оно лучше, чем у любого современного самолёта поколения 4,5+.
Японский авиационный журнал J-WINGS, сопоставимый по популярности с немецким Flug Revue, в своем выпуске за август 2010 года заявил, что фронтальная ЭПР Eurofighter составляет 0,05–0,1 м². «Журнал электронной обороны» (JED) в 2005 году привел для сравнения информацию: фронтальная ЭПР самолёта составляет 0,13 % от фронтальной ЭПР российских Су-27/30/35 и около 0,2 % от аналогичного параметра МиГ-29. Хотя уже у советского экспериментально самолёта МиГ МФИ в стандартной комплектации был внутренний отсек вооружения за воздухозаборником, такой же отсек якобы можно установить на Eurofighter. Однако это исключает центральный внешний пилон для подвесных баков. В качестве альтернативы предлагались дополнительный топливный бак в киле самолёта или топливные баки, интегрированные в фюзеляж, последние стали доступны с Траншем 3.
В середине 2001 года пошли разговоры, что программа разработки истребителя «Еврофайтер» EF2000 опять выбилась из графика, и расходы на неё достигли 5,43 миллиарда долларов вместо запланированных 4,09. Общая стоимость программы разработки самолёта оценивается в 90 миллиардов долларов (с учётом постройки 620 серийных машин). Перед подписанием контракта на поставку первой партии истребителей Национальное аудиторское управление Великобритании потребовало, чтобы Королевские ВВС могли закупать самолёты по цене миллионов долларов (или за 100 миллионов долларов с учётом затрат на разработку и испытания). Предпринятые позднее шаги позволили уменьшить среднюю цену самолёта до 50-58 миллионов долларов (в ценах 2005 года).
Закупочная цена – не единственный фактор, который необходимо рассматривать при определении стоимости жизненного цикла истребителя. Действительно, цена «Тайфуна», гарантированная контрактами, ниже, чем у конкурентов. Тем более что самолёт оснащён великолепной БРЛС с АФАР, обладает высокой боевой мощью, за счёт большого числа управляемых ракет, манёвренностью и способностью летать на больших углах атаки. Даже новые модификации истребителя Lockheed MartinF-16C/D «Блок» 70/72 и шведский «Грипен» не могут конкурировать с «Тайфуном» по целому ряду параметров.
Когда 28 октября 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стояли бок о бок в Анкаре, чтобы объявить о покупке Турцией 20 истребителей Eurofighter Typhoon стоимостью около 10 миллиардов долларов, оба выглядели довольными, и все были в восторге. Стармер вещал о стимулировании британской промышленности и укреплении связей с НАТО. Эрдоган же отметил, по его словам, «важную веху» в модернизации ВВС Турции.
Для Лондона эта сделка выглядит как история промышленного коммерческого успеха. Для Анкары это стратегический прорыв – первое крупное приобретение истребителей не из США и мост к полной оборонной независимости. Но для альянса, по мнению некоторых американских экспертов, это стратегическая ошибка и упущенная возможность для Стармера добиться уступок от Эрдогана в политической сфере.
Продажа истребителей Eurofighter стала итогом двухлетних переговоров. Несмотря на то, что Анкара достигла предварительного соглашения с Великобританией в середине 2025 года, сделка всё ещё требовала согласия четырёх партнёров консорциума Eurofighter — Великобритании, Германии, Италии и Испании. Первоначальные колебания Берлина привели к задержке окончательного одобрения сделки до октября.
Для Турции это приобретение восполняет острую нехватку возможностей. Авиапарк F-16 страны, некогда передовой, быстро стареет. Планы Анкары по закупке F-35 провалились в 2019 году, когда американцы исключили Турцию из программы и подвергли её санкциям в соответствии с CAATSA за покупку российской системы ПВО С-400 — системы, которая, по опасениям руководства НАТО, прежде всего США, могла раскрыть характеристики малозаметности F-35.
С тех пор Анкара искала альтернативы. Она стремилась приобрести новые F-16 Block-70, но столкнулась с неожиданной проблемой – высокой ценой и низким политическим аппетитом США. Истребитель Eurofighter Typhoon теперь должен послужить временной мерой: мощной платформой поколения 4,5, которая заполнит пробел, пока турецкий истребитель 5-го поколения KAAN не поступит на вооружение.
Однако этот мост имеет геополитический подтекст. Сделка по «Тайфунам» подчёркивает намерение Турции диверсифицировать свою деятельность, отойдя от США, и создать оборонную систему, менее ограниченную западным контролем. Покупка истребителей Eurofighter – это больше, чем просто обновление парка, это часть долгосрочной стратегии Эрдогана по освобождению Турции от зависимости от американских технологий.
Центральным элементом этих амбиций является KAAN, турецкий прототип истребителя пятого поколения. Цель Анкары – создать малозаметный самолёт, способный конкурировать с F-35. Первые лётные испытания стали поводом для национальной гордости, но по-прежнему Турция зависит от двигателей F-110 американского производства. Экспортные лицензии на будущие двигатели уже ограничены Конгрессом.
Пока Турция не сможет производить собственные силовые установки, KAAN остаётся только перспективным проектом – и всё. Именно поэтому приобретение самолётов «Тайфун» имеет важное значение. Оно даёт Турции время, непрерывность в развитии собственного оборонно-промышленного комплекса и политические рычаги воздействия, одновременно давая понять, что Анкара может найти партнёров за пределами сферы влияния Вашингтона, и тогда, когда захочет.
С точки зрения Лондона, одобрение сделки было простым решением: больше экспорта – больше рабочих мест. Британский оборонный сектор, особенно BAE Systems и Rolls-Royce, получит выгоду, а Стармер получит политический авторитет на родине как сторонник создания рабочих мест.
Однако за этим промышленным успехом скрывается стратегический проигрыш. Модернизация турецкой обороны больше не служит коллективной безопасности НАТО – она служит проекту автономии Эрдогана.
Турция отдаляется от Запада?
Турция покупает западные самолёты не для повышения оперативной совместимости. Она покупает их, чтобы идти своим путём. Министр иностранных дел Хакан Фидан заявил об этом 5 октября, посетовав на то, что Турция «окружена» альянсами в Восточном Средиземноморье, включая Грецию, Кипр, Израиль и США, и предупредив, что
Другими словами, самолет, который Лондон только что согласился продать, однажды может оказаться опасным для тех самых союзников, которых Великобритания, по ее словам, поддерживает.
Решение Стармера также игнорирует вопиющий прецедент: Турция до сих пор обладает системой С-400, из-за которой её исключили из программы F-35. Анкара не предприняла никаких попыток отказаться от этих ЗРК, несмотря на постоянное давление, оказываемое на Турцию со стороны американской администрации. Тем не менее Эрдоган продолжает настаивать, что Турция ожидает получения F-35, поскольку она за них заплатила.
Такой образ мышления выдает то, что один американский наблюдатель назвал «транзакционным и привилегированным» пониманием оборонных закупок, которое игнорирует экспортный контроль, соглашения с конечными пользователями и доверие. Турция также получила права на покупку дополнительной партии подержанных истребителей Eurofighter у Катара и Омана, но для их последующей передачи Анкаре всё равно потребуется согласие Лондона.
Одобрив продажу «Тайфунов», Великобритания фактически подтверждает аргументы Эрдогана о том, что деньги важнее политической преданности Вашингтону. Это даёт понять Анкаре – и другим потенциальным покупателям – что нормы альянса подлежат обсуждению. Вашингтон долгое время воздерживался от одобрения продажи Анкаре передовых вооружений, с подозрением относясь к краткосрочным и долгосрочным намерениям Турции как союзника. Возможно, Лондон навсегда уже утратил всяческое влияние на Анкару, и разумнее всего было дать добро на продажу самолётов Турции, особенно когда у Стармера никаких карт на руках не было. Вместо этого он предпочёл коммерческую выгоду.
Стармер упустил последнюю, во многом иллюзорную возможность потребовать от Анкары твёрдых гарантий перед одобрением продажи. Обусловить сделку по Eurofighter обязательством Турции прекратить военные действия против европейских союзников Великобритании, таких как Греция и Кипр, или занять твёрдую позицию в отношении террористических организаций, таких как ХАМАС, было бы в интересах Великобритании и в целом НАТО, особенно учитывая позицию Анкары, которая, по мнению британских экспертов, может спровоцировать вооружённый конфликт в Восточном Средиземноморье.
Великобритания также хотела бы, безусловно, потребовать от Анкары конкретных действий, выходящих за рамки её символических жестов, против России. После начала СВО на Украине Эрдоган избегал какой-либо решительной позиции в отношении Москвы. Турция действительно закрыла проливы для российских военных кораблей и поставляла Украине беспилотники, но и, как полагают многие западные аналитики, одновременно помогала поддерживать военную экономику России, продавая товары двойного назначения, такие как микрочипы, и не пресекая финансовые потоки даже после жёстких предупреждений от Министерства финансов США. Несмотря на членство в НАТО, Анкара продолжает сопротивляться внедрению режима международных санкций и неоднократно пыталась вступить в альтернативные организации, в частности, в БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества.
Великобритания также хотела бы использовать эту сделку для продвижения более «демократических реформ» в самой Турции. Вскоре после того, как Стармер подписал контракт в Анкаре, проправительственные турецкие СМИ обвинили лидера оппозиции Экрема Имамоглу в том, что он является британским агентом, работающим на МИ-6. Это обвинение, призванное заставить замолчать самого главного соперника Эрдогана, похоже, не вызвало беспокойства на Даунинг-стрит.
Это молчание имеет значение. Когда лидер одной из старейших метрополий мира подписывает многомиллиардный оборонный контракт с президентом, который пытается проводить относительно независимую внешнюю политику, это сигнал о том, что промышленные прибыли перевешивают «западные» принципы.
Здесь есть прецедент. Администрация Байдена одобрила продажу Турции истребителей F-16 Block 70 только после того, как Эрдоган смягчился и согласился одобрить заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО в январе 2024 года. Одобрение Вашингтоном продажи F-16 четвёртого поколения было связано с ощутимыми выгодами. Это продемонстрировало решимость Вашингтона содействовать модернизации военного потенциала союзника по НАТО, но также показало, что даже союзники должны следовать правилам, диктуемым сюзереном, чтобы добиться желаемого. Это был пример для Стармера, но вот воспользоваться подобными методами давления для нынешней политической элиты Великобритании уже не суждено.
«Глубинное государство», читай – Демпартия США и часть республиканцев, считает, что США должны придерживаться жёсткой линии при обсуждении вопроса о возвращении Турции в программу F-35. Ранее турецкий диссидент Синан Джидди, директор Фонда защиты демократий в Турции, утверждал, что Турции не следует давать добро на возвращение в эту программу, но администрация Трампа, похоже, по крайней мере, в какой-то степени склонна одобрить возвращение Турции в программу F-35 в будущем. В отличие от Лондона, Вашингтон стремится максимально использовать свое политическое влияние, пока оно у него есть, поскольку как только Эрдоган получит желаемое, это влияние исчезнет.
Продажа Великобритании истребителей Eurofighter может принести экономические дивиденды, но в стратегическом плане для британцев это политическая ошибка, которая даёт режиму Эрдогана возможность двигаться в выгодном для него направлении. Эрдоган создаёт независимую оборонную экосистему, которая в конечном итоге будет конкурировать с западной промышленностью, а не дополнять её. Сделка по Eurofighter не приблизит Турцию к НАТО, но покажет Эрдогану, что продвижение в собственном направлении не влечет за собой реальных затрат.
Правительство Стармера может радоваться новым рабочим местам в Великобритании и большому экспортному контракту уже сегодня. Но реальная политическая «цена» за него будет позже – когда турецкие самолёты нового поколения, созданные на технологической базе, предоставленной Великобританией, будут выполнять миссии, служащие амбициям Анкары, а не НАТО – подобные опасения разделяет большая часть западной политической элиты.
