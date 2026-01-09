Взрывы гремят в Киеве и Львове: противник пишет о якобы применении «Орешника»

9 806 34
Взрывы гремят в Киеве и Львове: противник пишет о якобы применении «Орешника»

Противник окрасил электронную карту Украину в красный цвет, причём полностью. Украинские паблики пишут о том, что по объектам на украинской территории идёт массированный удар. Несколько часов назад глава киевского режима Зеленский тоже объявлял о «высокой вероятности массированного удара». А уж если об ударе известно Зеленскому, то вряд ли можно говорить о том, что удар будет «обезглавливающим».

Что обращает на себя особое внимание, так это заявления противника о якобы подготовке ВС РФ к применению БРСД «Орешник» с полигона Капустин Яр.



Мониторинговые украинские паблики заявляют о взрывах во Львове и окрестностях. Появляются сведения о пикирующих на цели «Геранях». Сообщается о новых проблемах с электроснабжением. Противник утверждает, что по объекту во Львове удар нанесён и «Орешником». Российская сторона на эту минуту информацию о применении «Орешника» не подтверждает.

Серия взрывов в украинской столице. Сообщается о прилётах по объектам энергетики в Соломенском и других районах Киева, а также в Киевской области. Это привело к отключениям электроэнергии, подача которой и без того была сопряжена со значительными трудностями.

Поступают сведения о прилётах по инфраструктуре Каневской ГЭС. Туда были направлены несколько «Гераней». Появляются сведения о работе ПВО в Черкасской области, где ГЭС и расположена. Черкасская область частично обесточена.
  1. Лорен Звание
    Лорен
    +6
    Сегодня, 01:09
    . Противник утверждает, что по объекту во Львове удар нанесён и «Орешником».
    Да пусть будет "Орешник". Совсем не против такого исхода событий!
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +2
      Сегодня, 02:19
      Противник окрасил электронную карту Украину в красный цвет, причём полностью. Украинские паблики пишут о том, что по объектам на украинской территории идёт массированный удар.

      Трамп своими действиями в Венесуэле по приближению Америкой всего мира к ТМВ только показал России, что в борьбе за мир время для России не ждёт и что России нужно категорически действовать в той же Украине по окончательному подавлению русофобского антироссийского киевского режима сионо-нациста-глобалиста Зеленюги.
    2. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +1
      Сегодня, 03:27
      Цитата: Лорен
      Да пусть будет "Орешник".




      Предварительно «Орешником» ударили по Бильче-Волыцко-Угерскому подземному газовому хранилищу, которое имеет проектную ёмкость 17,05 млрд куб. м, что составляет более 50% от общей мощности всех хранилищ Украины.
      1. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        +1
        Сегодня, 03:31
      2. WIS Звание
        WIS
        0
        Сегодня, 04:04
        Цитата: Товарищ Берия
        Предварительно «Орешником» ударили

        почему без боевой?
        1. Обычный Звание
          Обычный
          0
          Сегодня, 04:42
          Она там совсем не нужна. За счет скорости там такой кинетический удар, что он выходит мощнее чем с боевой. Разве только ядерный, но его не применят.
  2. Алексей G Звание
    Алексей G
    +3
    Сегодня, 01:15
    Противник утверждает, что по объекту во Львове удар нанесён и «Орешником».

    Вот бы подержать его рукой перед пуском и пожелать хорошей дороги!
    1. WIS Звание
      WIS
      0
      Сегодня, 02:18
      Цитата: Алексей G
      Вот бы подержать его рукой перед пуском и пожелать хорошей дороги!

      кому как, конечно, но мне в такое время шутки с трудом даются: боевая часть не у Вас осталась?
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 01:24
    Грешник, не орешник... главное результат!
    Противник не может защитит жизненно важную инфраструктуру военными методами, а прочие мероприятия, методы, защитного плана... это дорого и долго.
    Вероятно средства, которые были для этого предназначены пошли на другие цели... вероятно!?
    Теперь им надо оправдываться, потому как заявления, а том, что сбили ПОЧТИ ВСЁ, никому, особо, уже не нужны... ими сыт не будешь, не обогреешся, не подстветиш то, что надо, где надо...
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 01:54
      Доброго времени, Виктор hi Вот как Долго они радовались своим подлостям Пусть дальше радуются и красят красной краской карту good .
      Цитата: rocket757
      Грешник, не орешник... главное результат!
      Противник не может защитит жизненно важную инфраструктуру военными методами, а прочие мероприятия, методы, защитного плана... это дорого и долго.
      Вероятно средства, которые были для этого предназначены пошли на другие цели... вероятно!?
      Теперь им надо оправдываться, потому как заявления, а том, что сбили ПОЧТИ ВСЁ, никому, особо, уже не нужны... ими сыт не будешь, не обогреешся, не подстветиш то, что надо, где надо...
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 02:00
        Цитата: Reptiloid
        Пусть дальше радуются и красят красной краской карту
        Отобрать у Кремля красные фломастеры и отдать их Киеву. Пусть лучше Киев карту красит, чем в Кремле какими-то линиями стены пачкают. Говорят, уборщицы сильно жалуются... Но это не точно.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +3
          Сегодня, 02:24
          Хвалились они десоветизацией. А теперь цвет Революции сами выбрали.
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +2
            Сегодня, 02:25
            Цитата: Reptiloid
            А теперь цвет Революции сами выбрали.
            Это да. Так-то, по сути, в коричневый надо бы...
      2. Alex777 Звание
        Alex777
        +2
        Сегодня, 02:13
        Власти и СМИ Львовской области сообщают, что куда-то делся газ.
        У местных жителей не работают котлы, а в газовых плитах не хватает давления.

        Противник пишет, что под удар попал город Стрый во Львовской области, а точнее крупное подземное газохранилище рядом.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +2
          Сегодня, 02:26
          Цитата: Alex777
          Власти и СМИ Львовской области сообщают, что куда-то делся газ.
          У местных жителей не работают котлы, а в газовых плитах не хватает
          Вот какие странности бывают. Куда делся request
          1. Alex777 Звание
            Alex777
            0
            Сегодня, 02:36
            Цитата: Reptiloid
            Вот какие странности бывают. Куда делся

            154 км от Жешува в Польше. Могут готовиться.
        2. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 02:31
          Цитата: Alex777
          Власти и СМИ Львовской области сообщают, что куда-то делся газ.
          У местных жителей не работают котлы, а в газовых плитах не хватает давления

          Пусть у Трампа попросят...
        3. WIS Звание
          WIS
          0
          Сегодня, 02:35
          Цитата: Alex777
          а точнее

          некоторые пишут
          имеет проектную ёмкость 17,05 млрд куб. м

          Зарево во Львовской области. Сообщают о сильном падении давления газа.

          Наверное это был удар по "политикам"...
          1. Alex777 Звание
            Alex777
            0
            Сегодня, 02:42
            Предварительно «Орешником» ударили по Бильче-Волыцко-Угерскому подземному газовому хранилищу, которое имеет проектную ёмкость 17,05 млрд куб. м, что составляет более 50% от общей мощности всех хранилищ Украины.
          2. Alex777 Звание
            Alex777
            0
            Сегодня, 02:44
            Цитата: WIS
            Наверное это был удар по "политикам"...

            Ну да, Жешув рядом почти.
            Когда ВВЖ говорил, что мы будем бомбить Варшаву не верил...
            1. Гаврило Принцип Звание
              Гаврило Принцип
              0
              Сегодня, 02:55
              Так уже и Жешув начали бомбить?
              1. Alex777 Звание
                Alex777
                +1
                Сегодня, 03:43
                Цитата: Гаврило Принцип
                Так уже и Жешув начали бомбить?

                Еще нет, но уже не удивлюсь, если это случится.
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +5
    Сегодня, 01:30
    Если Трамп со своими подельниками совсем распоясался, то неплохо его немного одернуть. Орешник в этом плане идеален. И черноморские порты какелов надо сносить под ноль. У инвесторов войны интерес сразу пропадет.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 02:06
      Я надеюсь,что удар этой системой не медийная истерика врага.А так,да-порты,электростанции в ноль
  5. WIS Звание
    WIS
    -1
    Сегодня, 01:46
    Российская сторона на эту минуту информацию о применении «Орешника» не подтверждает.

    - приступила "стязать" завоевание Трампа.
    https://static54.tgcnt.ru/posts/_0/e4/e49a68c3d4f3de652493249bb704d324.mp4
    1. WIS Звание
      WIS
      +1
      Сегодня, 02:14
      Почему без боевой ...?
      зы: Спектакль продолжается...
    2. malyvalv Звание
      malyvalv
      +1
      Сегодня, 03:47
      Со Львова уже видео были. Орешник однозначно. Копия удара по Южмашу.
  6. wedmed5 Звание
    wedmed5
    +1
    Сегодня, 03:24
    Бескидский тоннель бы обрушить. Потянет Орешник, или нет?...
    1. Flashpoint Звание
      Flashpoint
      +1
      Сегодня, 04:37
      Бескидский тоннель бы обрушить. Потянет Орешник, или нет?...

      Если ударить рядом с порталом над тоннелем, где перекрытия на небольшой глубине, то точно потянет.
      Там сейчас 2 тоннеля - 1 новый 2-х путный (с 2014 вроде строился), старый под обслуживание и эвакуацию.
  7. malyvalv Звание
    malyvalv
    +1
    Сегодня, 03:45
    Ну наконец то.
    Ещё бы парочку по подстанциям импорта-экспорта электричества и по жд узлам на границе.
    И по всем распределительным станциям электричества.
    Я вот не понимаю почему у них получается перекидывать постоянно э-энергию по очереди с одного района в другой. Это можно сделать только имея какое то устройство переключения. Не будет устройства - нечем переключать будет.
    1. Flashpoint Звание
      Flashpoint
      0
      Сегодня, 04:31
      hi
      Ещё бы парочку по подстанциям импорта-экспорта электричества и по жд узлам на границе.

      Не надо жадничать, лучше больше! good
      Я вот не понимаю почему у них получается перекидывать постоянно э-энергию по очереди с одного района в другой.

      Наследие СССР - резервирование систем, также ремонтники работают быстро относительно.
  8. yuliatreb Звание
    yuliatreb
    0
    Сегодня, 04:21
    А уж если об ударе известно Зеленскому, то вряд ли можно говорить о том, что удар будет «обезглавливающим».

    В Каракасе наверное тоже предупредили военное руководство о проведении наземной операции.
  9. wedmed5 Звание
    wedmed5
    0
    Сегодня, 04:33
    Сам резервуар газохранилища находится на глубине более 600 метров. Если он будет повреждён, то это действенный сигнал любителям отсидеться в бункерах.
    1. al3x Звание
      al3x
      0
      Сегодня, 04:37
      Сам резервуар вряд ли, а вот инфраструктуру наверняка. Хотя, узнать точно вряд ли узнаем.