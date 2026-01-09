Взрывы гремят в Киеве и Львове: противник пишет о якобы применении «Орешника»
Противник окрасил электронную карту Украину в красный цвет, причём полностью. Украинские паблики пишут о том, что по объектам на украинской территории идёт массированный удар. Несколько часов назад глава киевского режима Зеленский тоже объявлял о «высокой вероятности массированного удара». А уж если об ударе известно Зеленскому, то вряд ли можно говорить о том, что удар будет «обезглавливающим».
Что обращает на себя особое внимание, так это заявления противника о якобы подготовке ВС РФ к применению БРСД «Орешник» с полигона Капустин Яр.
Мониторинговые украинские паблики заявляют о взрывах во Львове и окрестностях. Появляются сведения о пикирующих на цели «Геранях». Сообщается о новых проблемах с электроснабжением. Противник утверждает, что по объекту во Львове удар нанесён и «Орешником». Российская сторона на эту минуту информацию о применении «Орешника» не подтверждает.
Серия взрывов в украинской столице. Сообщается о прилётах по объектам энергетики в Соломенском и других районах Киева, а также в Киевской области. Это привело к отключениям электроэнергии, подача которой и без того была сопряжена со значительными трудностями.
Поступают сведения о прилётах по инфраструктуре Каневской ГЭС. Туда были направлены несколько «Гераней». Появляются сведения о работе ПВО в Черкасской области, где ГЭС и расположена. Черкасская область частично обесточена.
