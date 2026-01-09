Поступают сообщения об ударах по ПХГ в Стрые и по Яворовскому полигону

7 304 23
Поступают сообщения об ударах по ПХГ в Стрые и по Яворовскому полигону

Появляются новые сообщения о ночных ударах по контролируемым киевским режимом объектам. По последним данным, в Киеве огневое поражение нанесено ТЭЦ-6, что вызвало срыв в подаче электроэнергии. Причём обесточенными оказались и несколько промышленных объектов, задействованных в сфере ВПК. Это притом, что их накануне только вновь запитали.

При этом противник продолжает писать в мессенджерах о том, будто бы Россия применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в ходе удара по целям во Львовской области. В частности, заявлено, что поражение нанесено подземному хранилищу газа в Стрые. Если это действительно так, то от ПХГ должно мало что остаться.





Появляются сведения об атаке на Яворовский полигон, по которому в последние несколько недель удары не наносились. Там противник при активной поддержке стран НАТО вёл восстановительные работы и тренировал мобилизованных украинцев и прибывших из-за рубежа наёмников. Вероятно, через несколько часов появится подробная информация о том, каковы последствия удара по Яворову и Стрыю Львовской области.

Глава Львовской областной военной администрации Козицкий:

На Львовщине атаке подвергся объект критической инфраструктуры. Больше информации – впоследствии. Пожалуйста, до отбоя оставайтесь в укрытиях.

Мэр Киева Кличко пишет об «обломках» БПЛА, которые продолжают поражать цели в Дарницком. Днепровском и других районах Киева.
23 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 01:25
    Массированный удар... такое ни одна ПВО не содержит, впрочем и наносить подобный мало кто сможет.
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +4
      Сегодня, 01:43
      Адекватное ПВО, похоже только у России имеется. Все остальные обделались. И Рождество дали отпраздновать.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 03:48
      Один орешник, какой же массированный?
  2. Dragoș Звание
    Dragoș
    +6
    Сегодня, 01:36
    Finalmente, era ora... Bravi!
  3. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    +9
    Сегодня, 01:41
    Кличко пишет об «обломках» БПЛА, которые продолжают поражать цели

    Ну, обломки БПЛА - это самый страшный оружий. Подтверждено как xoxлами при ударе по ним, так и нашими официальными лицами, при ударе по нам.
    request
    1. Batman81 Звание
      Batman81
      +1
      Сегодня, 03:06
      Да, судя по комментариям многих и многих (им несть числа, их легион) официальных лиц РФ - самым эффективным оружием противника являются вездесущие "обломки" smile
    2. wedmed5 Звание
      wedmed5
      +1
      Сегодня, 03:21
      Лингвисты поговаривают, что именно от этого рошло выражение "Большой облом".
  4. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +2
    Сегодня, 01:51
    Мэр Киева Кличко пишет об «обломках» БПЛА, которые продолжают поражать цели в Дарницком. Днепровском и других районах Киева.
    "Летите, голуби, летите...!"
  5. topol717 Звание
    topol717
    +1
    Сегодня, 02:45
    Я так понимаю, тонкий намек за удар по танкерам?
    1. DESSA2023 Звание
      DESSA2023
      0
      Сегодня, 04:11
      Трамп ужасно огорчится пропаже отопления на западе Украины, ну просто харакири не меньше !
      1. al3x Звание
        al3x
        0
        Сегодня, 04:39
        Так хххлы опять танкер у берегов Турции подбили буквально вот на днях.
  6. Wratch Звание
    Wratch
    +3
    Сегодня, 02:46
    Больше обломков,хороших и разных! Мало,чертовски мало этим чертям на голову прилетает. Тщательней,тщательней!
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 03:27
    По месту пребывания бандеровских гаденышей ракет жалеть не надо...заслужили.
    Беспокоит меня то что противник узнает из каких то источников о подготовке и времени нанесении ударов нашей армией...эта утечка должна быть наглухо закрыта для нашего врага...особенно для американцев...именно они сливают Зеле важную инфу в этом плане.
    1. Avarron Звание
      Avarron
      +1
      Сегодня, 03:43
      Так со спутников видят всю движуху и на Капустином Яру и в других местах.
      Раз поехали топливозаправщики, значит заливают топливо, готовят пуск. Ну или другие косвенные признаки.
      Вон, по индексу пиццы в гей-баре рядом с Пентагоном тоже ведь определяют, что что-то будет.
      1. al3x Звание
        al3x
        0
        Сегодня, 04:41
        Про индекс пиццы кстати писали, что они иногда так стебутся над этим индексом, специально заказывая, чтобы смуту ввести. По моему Рубио это и говорил.
  8. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 03:33
    Думаю орешник все таки ядерная бетонобойка тут к сожалению без спец бч.
  9. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 03:42
    После Орешника полетели Калибры и Кинжалы.

    Во Львовской области сильно упало давление газа: плиты в кухне едва горят, котлы погасли и не зажигаются, — депутат горсовета Зинкевич
  10. Skameri Звание
    Skameri
    0
    Сегодня, 03:43
    Цитата: Incvizitor
    к сожалению без спец бч.
    да и слава богу что без спец бч, ни одного гражданского не пострадало, а цель достигнута. А ядерное оружие оно очень не избирательное...
    1. Дядя Сэм_2 Звание
      Дядя Сэм_2
      0
      Сегодня, 04:02
      Так может благодарить нас будут за удар ТЯО, как японцы америкосов! )) Говорят: это на пользу пошло Японии... Куколды.... negative
      1. DESSA2023 Звание
        DESSA2023
        0
        Сегодня, 04:13
        4 года боятся ударить по ЦПР, про какое ЯО вы вообще ? Сами в это верите ? :)))
        1. Дядя Сэм_2 Звание
          Дядя Сэм_2
          0
          Сегодня, 04:16
          И - ирония! Понятно объяснил? winked
  11. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 04:02
    Цитата: Avarron
    Раз поехали топливозаправщики, значит заливают топливо, готовят пуск. Ну или другие косвенные признаки

    Эти признаки можно легко исполнять в виде дезинформации.
    Заправка может осуществляться через трубопроводы..там есть еще целый комплекс мероприятий позволяющий вводить в заблуждение врага.
    А вот с агентурой врага и нашими раздолбаями гораздо сложнее бороться. request
  12. Обычный Звание
    Обычный
    0
    Сегодня, 04:46
    ПХГ превратился в ПНХ. Еще писали, что в море вышли корабли с калибрами. А по кукуеву уже две волны гераней было. Знатно чубатых кошмарят. Но самое смешное в этом то, что мы с юсовцами писюнами меряемся, а в дупу как всегда получают какелы.