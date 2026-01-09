Поступают сообщения об ударах по ПХГ в Стрые и по Яворовскому полигону
7
Появляются новые сообщения о ночных ударах по контролируемым киевским режимом объектам. По последним данным, в Киеве огневое поражение нанесено ТЭЦ-6, что вызвало срыв в подаче электроэнергии. Причём обесточенными оказались и несколько промышленных объектов, задействованных в сфере ВПК. Это притом, что их накануне только вновь запитали.
При этом противник продолжает писать в мессенджерах о том, будто бы Россия применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в ходе удара по целям во Львовской области. В частности, заявлено, что поражение нанесено подземному хранилищу газа в Стрые. Если это действительно так, то от ПХГ должно мало что остаться.
Появляются сведения об атаке на Яворовский полигон, по которому в последние несколько недель удары не наносились. Там противник при активной поддержке стран НАТО вёл восстановительные работы и тренировал мобилизованных украинцев и прибывших из-за рубежа наёмников. Вероятно, через несколько часов появится подробная информация о том, каковы последствия удара по Яворову и Стрыю Львовской области.
Глава Львовской областной военной администрации Козицкий:
На Львовщине атаке подвергся объект критической инфраструктуры. Больше информации – впоследствии. Пожалуйста, до отбоя оставайтесь в укрытиях.
Мэр Киева Кличко пишет об «обломках» БПЛА, которые продолжают поражать цели в Дарницком. Днепровском и других районах Киева.
