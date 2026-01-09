США передали России согласованный с Украиной мирный план

Москва получила согласованный с Украиной и Европой проект мирного плана, американцы хотят получить «четкий ответ» от России по данному предложению. Об этом сообщает Axios.

В минувшую среду, 7 января, в Париже состоялась встреча спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева с представителем Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Прошла она в посольстве США во Франции. Как утверждает издание, в ходе встречи Дмитриеву был передан проект мирного плана, который был согласован с Украиной, т. е. с добавлением условий от Зеленского и его европейских спонсоров.



Как утверждается, Вашингтон хочет услышать от Москвы четкую позицию по каждому пункту этого документа.

После достижения соглашения с Украиной почти по всем аспектам плана Белый дом хочет получить чёткий ответ от президента России Владимира Путина по этому предложению.


Москва официально не подтверждает, что получила какое-либо предложение от США, но то, что Дмитриев в среду посетил Париж и побывал в посольстве США, не отрицает. Ранее сообщалось, что согласованный с Киевом план Россию не устраивает, поскольку Украина и Европа выкинули из него требования Москвы, заменив их своими.
  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +7
    Сегодня, 06:12
    Мы уже лицезрели, что значит "мирный план" от США в Венесуэле... Нам такой план и задаром не нужен... А США от их прожорливости скоро разорвёт, как ту лягушку из басни "лягушка и вол" !!! И поделом им !!!
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      -1
      Сегодня, 06:17
      А США от их прожорливости скоро разорвёт, как ту лягушку из басни "лягушка и вол" !!!

    2. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 06:37
      Цитата: Lev_Russia
      Мы уже лицезрели, что значит "мирный план" от США в Венесуэле..

      Спасибо Трампу, за то что открыл нам и всему миру глаза, а то так бы и ползали на коленях "по минскам и стамбулам".
      1. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        0
        Сегодня, 07:38
        Цитата: carpenter
        Цитата: Lev_Russia
        Мы уже лицезрели, что значит "мирный план" от США в Венесуэле..

        Спасибо Трампу, за то что открыл нам и всему миру глаза, а то так бы и ползали на коленях "по минскам и стамбулам".

        Нормальные люди итак видели что Трамп трепло, разбойник и кидала, только блаженные это не видели.
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +12
    Сегодня, 06:12
    Этот план,для ближайшего сортира.Все.. am
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +6
    Сегодня, 06:14
    То что наворочал Зеленский и Ко в этом плане можно прировнять к капитуляции России,так что там процентов 99не приемлимо для Москвы.
    1. сайгон Звание
      сайгон
      +1
      Сегодня, 07:35
      Вот напрягает меня этот господин Дмитриев , куда больше всяких планов. Не верю в его искреность к нашему государству .Кажется что не такой персонаж должен представлять Россию. Хотя судя по последнем новостям дипломатов можно разгонять и на вырученные от их содержания деньги клепать оружие .
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +6
    Сегодня, 06:18
    Представляю, что там Трамп с Землёй накалякали. Что кому были должны - всем прощают, что должна теперь Россия.
    Надо чётко обсудить с Кимом и передать доработанный документ обратно, пусть думают
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 06:31
      alexoff hi ,у Трампа сейчас эйфория от мнимых и мутных побед,которые неизвестно как ему выйдут. Так что вся эта возня только для возни. Решать всё руководству России.
    2. mark1 Звание
      mark1
      +4
      Сегодня, 06:32
      А с Кимом зачем? Ким нам конечно же поможет, но думать и принимать решения мы должны сами.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 07:36
        Ну Трамп с кучей других иностранных дружков обсудил, у нас союзников поменьше, вот - честно тоже с ними обсудили
        1. mark1 Звание
          mark1
          0
          Сегодня, 07:41
          Ну если для протокола ...
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 06:26
    ❝ Вашингтон хочет услышать от Москвы чёткую позицию по каждому пункту этого документа ❞ —

    — Первые «ответы» уже прилетели во Львовскую область ...
    (Слушайте и не говорите, что не слышали)
    1. Пессимист22 Звание
      Пессимист22
      0
      Сегодня, 07:49
      Так и в,Белгородской области 500 тысяч человек сидят без света и воды.
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +5
    Сегодня, 06:29
    Ничего нового.
    На современный лад...укро-американский ультиматум.
    "Рус, сдавайся! В плену тебя ожидает теплая еда и горячий чай. Ты получишь хлеб, одежду, жилище и подходящую работу. Примем тебя по международным правилам. Доброе обращение обеспечено. Ваш отказ защищать Путина - положит конец войне".
  7. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +8
    Сегодня, 06:30
    Исходя из событий последнего месяца видно что никто и никогда не отпустит Россию пока не задушит. Поэтому все эти мирные планы годятся только для сортира .. Они обманут ВСЕГДА. Поэтому давить их надо , всеми доступными способами . Надо бить - значит бить , сжатым кулаком и прямо в табло , что бы юшка кровая вперемешку с соплями во все стороны , ибо понимают только одну лишь силу . Будем сильными - выживем , дадим слабину - сожрут целиком . Путин надеюсь это понимает
  8. Егоза Звание
    Егоза
    +4
    Сегодня, 06:31
    Как утверждается, Вашингтон хочет услышать от Москвы четкую позицию по каждому пункту этого документа.

    Четкая позиция: Нет, нет, не подходит, фиг вам, совсем сдурели, а накося выкуси и т.д. hi
  9. g_ae Звание
    g_ae
    +6
    Сегодня, 06:32
    Ну, все! "Дух Анкориджа" продолжает смердеть. Ждём продолжения второй части марлезонского балета.
  10. Joker62 Звание
    Joker62
    +5
    Сегодня, 06:34
    После события в Венесуэле, у ВВП теперь (думаю) не имеет полное доверия к Д.Трампу.
    И согласования проекта как "мирный план" по Зе и Ко от ЕС с учётом самого Трампа не будет никакое положительного ответа.
    А сам Трамп, с годами стал не адекватным человеком. Есть документ.
    Вот и думайте, кто такой сам Трамп.
    1. Смысл_Жизни Звание
      Смысл_Жизни
      +9
      Сегодня, 06:41
      Можно подумать предыдущие действия Трампа располагали к доверию.
      Палестинцам он тоже обещал мир, если вернут пленных сионюг.
      И с Ираном вёл переговоры, во время которых и напал.
  11. Смысл_Жизни Звание
    Смысл_Жизни
    +5
    Сегодня, 06:37
    А захваченый танкер не передали.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 07:07
      Цитата: Смысл_Жизни
      А захваченый танкер не передали.

      Так они с него нефть качают. Вот перекачают, а потом думать будут, а что с танкером делать. wassat
  12. Грац Звание
    Грац
    +6
    Сегодня, 06:46
    А имеет ли смысл договариваться после Венесуэлы, захвата танкера, будущей аннексии Гренландии, сколько эта договоренность продержится, если вообще случится?
    Мне кажется проще и дальше уничтожать инфраструктуру окраинцев, планомерно методично
  13. 123_123 Звание
    123_123
    +1
    Сегодня, 06:49
    Последняя эскалация с танкерами могло быть характерным для трампа нагнетанием перед раундом переговоров, он и в деловых переговорах также то давит, то проявляет уступчивость, качели такие своеобразные. Поэтому нецелесообразно рассматривать документ как какую-то твердую позицию именно сша, только как моделированную симуляцию на данном этапе с ожиданием отклика от оппонента. Но это не значит, что можно к этому относиться несерьезно, с пренебрежением или игнорировать - четкая, обоснованная аргументированная позиция и вовлеченность в процесс в нужной мере - то, что нужно постоянно.
  14. yo-yo Звание
    yo-yo
    +2
    Сегодня, 07:15
    Россия разочарована в Западе и больше не верит словам, считает полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

    « Что касается русских, то, думаю, они больше не верят нам, что бы мы ни говорили. Всё, что мы говорим, воспринимается как вранье »
  15. Грица Звание
    Грица
    +3
    Сегодня, 07:19
    Ну осталось согласиться с этим планом для полного позора и славно закончить отмечание новогодних праздников.
  16. Сюда иди Звание
    Сюда иди
    +1
    Сегодня, 07:26
    Мы своей слабостью провоцируем запад на агрессию!(((
  17. yo-yo Звание
    yo-yo
    +1
    Сегодня, 07:29
    Трамп знает об условиях России и согласен с ними. К чему эти противоположные планы ??
  18. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    0
    Сегодня, 07:38
    Могли по факсу на офис кремля сбросить и не заморачиваться самолет со шнырем до парижу гонять. После всего произошедшего это предложение чистая формальность, как вопрос про закурить от гопоты в темном переулке.
  19. Naum_2 Звание
    Naum_2
    0
    Сегодня, 07:41
    США передали очередной новый план. Если бы они действительно хотели завершить войну с учётом наших основных требований из-за которых началась СВО, а затем война, то давно бы поставили Украину на место. Достатчно было прекратить поставлять разведданые и запретить использовать американские системы вооружения. Конфликт завершился бы очень быстро. Впереди будет ещё не один "окончательный план".
  20. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 07:46
    американцы хотят получить «четкий ответ» от России по данному предложению

    Ну вот какой Трамп друг, товарищ и брат. laughing
    Ему Путин, думаю, каждый раз на встречах и по телефону рассказывает, какие условия.
    А он собака женского пола, чёткие ответы все получить хочет. Ну будет ответ из словосочетания "идите (предлог) и слово из трех букв" с медленным выдвижением среднего пальца.
    Мне вот интересно, они наш договор с США от 15.12.2021, хоть кто то открывал? Лавров правильно как то сказал цитату из двух слов. laughing
  21. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 07:48
    Цитата: yo-yo
    Дуглас Макгрегор.
    « Что касается русских, то, думаю, они больше не верят нам, что бы мы ни говорили. Всё, что мы говорим, воспринимается как вранье »

    Золотые слова laughing
  22. Wratch Звание
    Wratch
    0
    Сегодня, 07:52
    Нужно этого Дмитриева оттуда отзывать. Поводов миллион. Хотелки зеленского и коалиции обгадившихся вот ни разу не интересны. Да и Фредович тоже. Что стоят его слова все увидили. Да и танкер с нефтью отжал.