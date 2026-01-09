США передали России согласованный с Украиной мирный план
Москва получила согласованный с Украиной и Европой проект мирного плана, американцы хотят получить «четкий ответ» от России по данному предложению. Об этом сообщает Axios.
В минувшую среду, 7 января, в Париже состоялась встреча спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева с представителем Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Прошла она в посольстве США во Франции. Как утверждает издание, в ходе встречи Дмитриеву был передан проект мирного плана, который был согласован с Украиной, т. е. с добавлением условий от Зеленского и его европейских спонсоров.
Как утверждается, Вашингтон хочет услышать от Москвы четкую позицию по каждому пункту этого документа.
После достижения соглашения с Украиной почти по всем аспектам плана Белый дом хочет получить чёткий ответ от президента России Владимира Путина по этому предложению.
Москва официально не подтверждает, что получила какое-либо предложение от США, но то, что Дмитриев в среду посетил Париж и побывал в посольстве США, не отрицает. Ранее сообщалось, что согласованный с Киевом план Россию не устраивает, поскольку Украина и Европа выкинули из него требования Москвы, заменив их своими.
