Трампу не нужно международное право, но нужна Гренландия в собственность

Это психологически необходимо для успеха. Я думаю, что собственность даёт вам то, чего нельзя добиться, если вы говорите об аренде или договоре. Собственность даёт вам вещи и элементы, которые невозможно получить, просто подписав документ.

Мне не нужно международное право. Я не стремлюсь причинять людям вред.

Получение Гренландии в собственность США является очень важным и «психологически необходимым» условием для успеха. А полномочия Трампа ограничены не международным правом, а всего лишь «собственной моралью». Об этом президент США рассказал журналистам.Трамп подтвердил планы Вашингтона получить Гренландию в собственность США. По его словам, именно полное владение островом отвечает интересам США, а не аренда или что-то другое. Поэтому сейчас Соединенные Штаты рассматривают варианты присоединения Гренландии.Также Трамп высказался о международном праве, заявив, что пределы его глобальной власти не зависят от каких-либо международных норм, в своих решениях он полагается только на «собственную мораль». А международное право администрация Трампа обязуется соблюдать только в тех пределах, которые устраивают США. А их опять же будет устанавливать американский президент.Ранее сообщалось, что США выходят из 66 международных организаций, поскольку членство в них не отвечает интересам американцев.