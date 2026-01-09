Трампу не нужно международное право, но нужна Гренландия в собственность

Получение Гренландии в собственность США является очень важным и «психологически необходимым» условием для успеха. А полномочия Трампа ограничены не международным правом, а всего лишь «собственной моралью». Об этом президент США рассказал журналистам.

Трамп подтвердил планы Вашингтона получить Гренландию в собственность США. По его словам, именно полное владение островом отвечает интересам США, а не аренда или что-то другое. Поэтому сейчас Соединенные Штаты рассматривают варианты присоединения Гренландии.



Это психологически необходимо для успеха. Я думаю, что собственность даёт вам то, чего нельзя добиться, если вы говорите об аренде или договоре. Собственность даёт вам вещи и элементы, которые невозможно получить, просто подписав документ.


Также Трамп высказался о международном праве, заявив, что пределы его глобальной власти не зависят от каких-либо международных норм, в своих решениях он полагается только на «собственную мораль». А международное право администрация Трампа обязуется соблюдать только в тех пределах, которые устраивают США. А их опять же будет устанавливать американский президент.

Мне не нужно международное право. Я не стремлюсь причинять людям вред.


Ранее сообщалось, что США выходят из 66 международных организаций, поскольку членство в них не отвечает интересам американцев.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:42
    ❝ Это психологически необходимо для успеха ❞ —

    — «Идея фикс (франц. idee fixe) – медицинский термин, обозначавший одержимость человека навязчивой, маниакальной идеей» © ...
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 07:30
      Скорее это идея офигения - моя хотеть! Дай! angry
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 06:44
    Трампу в этом году Сенат надо отстаивать а для этого нужны громкие победы и не важно какими способами,главное погромче заявить что всё для выгоды США. А то вон уже официально запрещают армию в Венесуэле использовать и ведь не ослушаться.
  3. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 06:49
    сейчас Соединенные Штаты рассматривают варианты присоединения Гренландии.

    "США придется сделать выбор между установлением контроля над Гренландией и существованием НАТО" - Трамп
    Вот этим и займись, а с Украиной мы как-то сами разберемся, без тебя.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 06:56
      Егоза hi ,он бы может и рад задвинуть Украину куда подальше,да не может бабки первая причина,вторая слишком много молол языком на предмет что на щелчок этот конфликт остановит,а сейчас политические конкуренты как демократы так и свои же могут воспользоваться этим фактом.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 07:03
        Цитата: Ропот 55
        Егоза hi ,он бы может и рад задвинуть Украину куда подальше,да не может бабки первая причина,вторая слишком много молол языком на предмет что на щелчок этот конфликт остановит,а сейчас политические конкуренты как демократы так и свои же могут воспользоваться этим фактом.

        так Уже отползать начинает, вроде ж заявил, что "не устанавливает временные рамки для урегулирования конфликта на Украине, и не обещает увеличить поддержку США Украине в будущем..." и вообще, у него Иран на подходе.
  4. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 06:51
    Да, Гренландия Трампу нужна чисто для пиара, по практическим соображениям он там может получить что угодно без полного отжатия.

    У Путина Крым есть, а у него ничего громкого нет.
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +1
      Сегодня, 07:30
      Гренландия Трампу нужна чисто для пиара
      Вы не правы. Захват Гренландии дает американцам достаточно большой кусок арктического "пирога". Арктика, как известно, не является чьей-то собственностью, но поделена между странами, имеющими с ней прямые границы. У США доля далеко не такая большая, как, например, у нас. А в Арктике, по заверениям ученых, огромные запасы ископаемых.
      Так что Гренландия - это не про пиар, а про деньги. И про контроль части ископаемых. Канаду, кстати, Трамп хочет по той-же причине. hi
    2. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 07:33
      Какой же это пиар? Гренландия не как Крым для нас, думаете там все в США люди опысаются от счастья? По моему это какой-то садизм и желание унизить еврайх, возможно чтоб в еврайхе люди дошли до массовой истерии и пошли в армию активнее. Чтоб с Россией воевать. Потому что с США воевать страшнее
      1. Andobor Звание
        Andobor
        0
        Сегодня, 07:36
        Цитата: alexoff
        По моему это какой-то садизм и желание унизить еврайх,

        Это и есть пиар, да и в США такой пиар на выборах непременно сработает.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 08:06
          Согласно результатам исследования, против установления США контроля над Гренландией выступили 52% респондентов. В то же время о поддержке инициативы, но при достижении цели мирным путем, заявили 21% опрошенных при 7% тех, кто поддержал бы в том числе силовой переход Гренландии под контроль США. Еще 19% респондентов затруднились дать ответ на вопрос.

          Ну вот нашел в интернете новость об опросе в США. Американцам эта Гренландия не вперлась, причем даже меньшему количеству людей чем сейчас Трампа поддерживают. Если б в США любили так карты закрашивать, как мы, лет сто назад бы ещё Канаду закрасили. Но они видимо считают что быть частью США - это большая честь, и инуитским мордам там не рады. И по миллиону баксов каждому - ну так на эти деньги можно три года НАСА финансировать, но почему-то бюджет НАСА и американской науки вообще жёстко урезали. А на Гренландию деньги стало быть есть request
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    +2
    Сегодня, 06:56
    "Остапа несло.." (с)
  6. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 07:04
    Что имеем в итоге? Трамп ощущает свою страну как недосягаемого лидера. Думать он всегда был не очень (ловкий, да. но все его начинания по жизни всегда заканчивались банкротством) так что ощущения для него главное. Тоесть для него верно следующее: сильным - добыча, остальным справедливость. Справедливость в распределении обьедков. Зачем ему законы? Он же сильнее всех!
    Какой вывод? Он, и его страна, должны мощно получить по сусалам. Чтобы произошла переоценка своего положения. Кто у нас ставит на место "всесильных" диктаторов, вождей и прочих всяких? О-хо-хо, как помирать то надоело...
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 07:10
    Собственность даёт вам вещи и элементы, которые невозможно получить, просто подписав документ.

    Про психологию врет как дышит, а про вещи и элементы - правда. laughing
    Цитата: Andobor
    Гренландия Трампу нужна чисто для пиара

    Нет. Аренда не дает полного распоряжения и получения на будущее разработок и добычи нефти, газа, металлов и драгкамней. Вот и вся цена вопроса. Аренду, пускай с убытками расторгнуть можно. Если США на княжества не развалится, потом, лет через 200 битвы за воду пройдут. Под такими же тупыми демократическими предлогами. laughing
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 07:15
    Цитата: Andobor
    У Путина Крым есть, а у него ничего громкого нет

    Путин своё, российское собирает. И территорию безопасности строит. Когда за три дня Крым наш стал, матрасные и бритовские флоты уже в походе были. И ВВП их красиво обломал. wink
    Амерам физически новые территории не нужны. У них Аляска не разработана. Я не знаю точно, там ж/д дороги есть? Им ресурсы надо. Свои, родные.
  9. тлауикол Звание
    тлауикол
    0
    Сегодня, 07:18
    Нужен Ли Харви Освальд. Скорее всего этим дело для Трампа и кончится.
  10. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 07:48
    В принципе и Россия тоже может претендовать на часть Гренландии. И построить там свою базу, как для военных целей так и для гражданских. Вести научную работу наблюдая за изменением климата и как затухает Гольфстрим. Это хорошо будет и для США чтобы сдуру не начали мировую войну, а жили под наблюдением. Россия рано или поздно восстановит свой океанский флот.
    В принципе в обеих Америках территории переходили из рук в руки столетиями. А что в этом мире поменялось? Израиль например как кукушка выбрасывает население близлежащих стран и ничего как в порядке вещей. А в Европе за столетие сколько раз происходило межевание? hi
  11. Sergei Timofeich Звание
    Sergei Timofeich
    0
    Сегодня, 07:49
    Сдаётся мне,Донни прочитал таки книгу одного австрийского художника ...