Ким Чен Ын подтвердил союзнические обязательства КНДР перед Россией

Лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил союзные обязательства перед Россией, заявив, что гордится дружбой с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он написал в письме, отправленном российскому лидеру.

Пхеньян поддерживает и будет дальше поддерживать политику Москвы и все решения, принятые Путиным, в том числе и на международном уровне. Также Ким Чен Ын подчеркнул, что гордится дружбой с российским президентом.



Пользуясь этим случаем, хочу подчеркнуть, что я считаю дружеские отношения с Вами самыми бесценными и горжусь ими. Наше тесное сотрудничество и впредь будет продолжаться в разных сферах в соответствии с духом всеобъемлющего стратегического партнерства между КНДР и РФ, стратегическими интересами двух стран, стремлением и желанием двух народов.


На сегодняшний день КНДР является единственным союзником России, принявшим участие в специальной военной операции. Солдаты Корейской Народной Армии (КНА) принимали участие в освобождении Курской области от украинских боевиков. Уже принято решение об установке памятника корейцам в Судже. В самой Корее идет строительство «Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции».

Кроме того, КНДР помогает России поставками боеприпасов и некоторых видов вооружений.
  1. Егоза Звание
    Егоза
    +6
    Сегодня, 07:10
    В самой Корее идет строительство «Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции».

    Честь и слава павшим воинам! Честь и слава тем, кто вернулся живым.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 07:11
    Ну Ким и словом и делом подтвердил а вот с остальными,не задалось ПОЧЕМУ ТО.
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +3
      Сегодня, 07:24
      С кем - остальными, Александр? hi
      Лукашенко - себе на уме, а других, вроде как, нету.
      КНДР - союзники. Остальные - просто партнеры.
    2. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 07:36
      Цитата: Ропот 55
      Ну Ким и словом и делом подтвердил а вот с остальными,не задалось ПОЧЕМУ ТО.

      В большинстве они в своём праве, не смотря на членство ОДБК. Это дело добровольное, хотят помочь своему соседу - могут помочь. Нет - так нет, вопросов не имеем.
    3. Joker62 Звание
      Joker62
      +1
      Сегодня, 07:39
      И далеко ходит не надо. Возьмите, к примеру, добровольцы из Казахстана.
      К чему привелось? А привелось тому, что их объявили судебным приследованием как военные преступники.
      Отсюда хаос и сумабродство в законах государства.
  3. paul3390 Звание
    paul3390
    +9
    Сегодня, 07:13
    И это несмотря на то, что мы почти 30 лет чучхейцев кидали и предавали как могли... Кремни ребята. Но теперь - за нами нехилый должок. Надо бы отдать, подкинув Киму всего, в чем нуждается.
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 07:14
    С КНДР у нас есть общая граница...перебросить помощь друг другу не составить труда...это плюс.
    Связи с КНДР надо укреплять...можно сделать из КНДР кузницу оружия для армии России...все условия для этого имеются.
    Я думаю Великий Ын не будет возражать против этого.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 07:16
    ❝ КНДР является единственным союзником России, принявшим участие в специальной военной операции. Солдаты Корейской Народной Армии (КНА) принимали участие в освобождении Курской области от украинских боевиков ❞ —

    — «Спасибо, товарищ Ким, мы будем помнить!» ...
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 07:29
    На сегодняшний день КНДР является единственным союзником России, принявшим участие в специальной военной операции

    Нет. Беларусь. Правда, батька в сторону запада косится стал. Словесно.
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    С КНДР у нас есть общая граница...перебросить помощь друг другу не составить труда...это плюс

    39 км. И ж/д ветка. И по морскому пути опять же с юга на север через Кима плавать будут.
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Связи с КНДР надо укреплять...можно сделать из КНДР кузницу оружия для армии России...все условия для этого имеются.

    С этого года вроде в школах у Кима изучение русского языка является обязательным. А значит их граждан свободно будут подтягивать в наших университетах, как специалистов.
    А про кузницу... У них корвет со стапелей новый не так упал, они его за месяц вроде отремонтировали. У нас бы год прошёл.
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 07:36
    Цитата: paul3390
    Кремни ребята

    Это да. Их спецназ все равно наши на полигонах гоняли. Но, я когда несколько видосов увидел, что они цепью через поле штурмят, раз по пять пересматривал. Думаю, там не братья много чего в штаны наклали.
  8. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +1
    Сегодня, 07:38
    Россия увеличила квоты для студентов из КНДР до 170 мест. "Студенты из КНДР – талантливые, мотивированные и после обучения возвращаются к себе на родину. Их больше всего интересуют технические специальности, а учатся они в Дальневосточном федеральном университете, Иркутском техническом университете, в Московском государственном техническом университете имени Баумана, в Казани на специальностях, связанных с информатикой, материаловедением."