Ким Чен Ын подтвердил союзнические обязательства КНДР перед Россией
1 32211
Лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил союзные обязательства перед Россией, заявив, что гордится дружбой с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он написал в письме, отправленном российскому лидеру.
Пхеньян поддерживает и будет дальше поддерживать политику Москвы и все решения, принятые Путиным, в том числе и на международном уровне. Также Ким Чен Ын подчеркнул, что гордится дружбой с российским президентом.
Пользуясь этим случаем, хочу подчеркнуть, что я считаю дружеские отношения с Вами самыми бесценными и горжусь ими. Наше тесное сотрудничество и впредь будет продолжаться в разных сферах в соответствии с духом всеобъемлющего стратегического партнерства между КНДР и РФ, стратегическими интересами двух стран, стремлением и желанием двух народов.
На сегодняшний день КНДР является единственным союзником России, принявшим участие в специальной военной операции. Солдаты Корейской Народной Армии (КНА) принимали участие в освобождении Курской области от украинских боевиков. Уже принято решение об установке памятника корейцам в Судже. В самой Корее идет строительство «Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции».
Кроме того, КНДР помогает России поставками боеприпасов и некоторых видов вооружений.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация