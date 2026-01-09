Ким Чен Ын подтвердил союзнические обязательства КНДР перед Россией

Пользуясь этим случаем, хочу подчеркнуть, что я считаю дружеские отношения с Вами самыми бесценными и горжусь ими. Наше тесное сотрудничество и впредь будет продолжаться в разных сферах в соответствии с духом всеобъемлющего стратегического партнерства между КНДР и РФ, стратегическими интересами двух стран, стремлением и желанием двух народов.

Лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил союзные обязательства перед Россией, заявив, что гордится дружбой с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он написал в письме, отправленном российскому лидеру.Пхеньян поддерживает и будет дальше поддерживать политику Москвы и все решения, принятые Путиным, в том числе и на международном уровне. Также Ким Чен Ын подчеркнул, что гордится дружбой с российским президентом.На сегодняшний день КНДР является единственным союзником России, принявшим участие в специальной военной операции. Солдаты Корейской Народной Армии (КНА) принимали участие в освобождении Курской области от украинских боевиков. Уже принято решение об установке памятника корейцам в Судже. В самой Корее идет строительство «Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции».Кроме того, КНДР помогает России поставками боеприпасов и некоторых видов вооружений.