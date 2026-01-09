Россия провела второе боевое испытание БРСД «Орешник»
Россия провела второе боевое испытание баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник». На этот раз военные оценивали возможность поражения ракетой специфических целей, ударив по подземному хранилищу газа на территории Западной Украины.
Согласно данным от украинских ресурсов, Россия применила ракету «Орешек» для удара по Бильче-Волыцко-Угерскому подземному хранилищу газа во Львовской области — крупнейшему газохранилищу в Европе. Как предполагается, данное ПХГ было выбрано не зря, оно считается одной из самых труднодоступных целей, на нем российские военные протестировали возможности ракеты.
О последствиях украинские ресурсы не сообщают, но, судя по той информации, которая появилась сразу же после удара по хранилищу газа, прилёты были серьёзные - звук взрывов был таким мощным, что его слышали даже в соседних областях. Также сообщается о проблемах с подачей газа в дома.
Как призналось воздушное командование «Запад» ВСУ, скорость российской ракеты была порядка 13 тысяч км в час, ни о каком перехвате речи даже быть не могло, у Украины нет средств ПВО/ПРО, способных перехватывать такие цели. Да и об ударе «Орешника» стало известно только после того, как он отработал по «объекту критической инфраструктуры».
По информации некоторых украинских ресурсов, Зеленский ночью находился в бункере, названивая своим европейским партнерам и жалуясь на Россию. Так что, сегодня ждем очередные заявления Макрона и ему подобных о недопустимости таких ударов.
