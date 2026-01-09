Россия провела второе боевое испытание БРСД «Орешник»

Россия провела второе боевое испытание баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник». На этот раз военные оценивали возможность поражения ракетой специфических целей, ударив по подземному хранилищу газа на территории Западной Украины.

Согласно данным от украинских ресурсов, Россия применила ракету «Орешек» для удара по Бильче-Волыцко-Угерскому подземному хранилищу газа во Львовской области — крупнейшему газохранилищу в Европе. Как предполагается, данное ПХГ было выбрано не зря, оно считается одной из самых труднодоступных целей, на нем российские военные протестировали возможности ракеты.



О последствиях украинские ресурсы не сообщают, но, судя по той информации, которая появилась сразу же после удара по хранилищу газа, прилёты были серьёзные - звук взрывов был таким мощным, что его слышали даже в соседних областях. Также сообщается о проблемах с подачей газа в дома.

Как призналось воздушное командование «Запад» ВСУ, скорость российской ракеты была порядка 13 тысяч км в час, ни о каком перехвате речи даже быть не могло, у Украины нет средств ПВО/ПРО, способных перехватывать такие цели. Да и об ударе «Орешника» стало известно только после того, как он отработал по «объекту критической инфраструктуры».

По информации некоторых украинских ресурсов, Зеленский ночью находился в бункере, названивая своим европейским партнерам и жалуясь на Россию. Так что, сегодня ждем очередные заявления Макрона и ему подобных о недопустимости таких ударов.

  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +4
    Сегодня, 07:53
    Ну вот,просили?Получайте!
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 08:11
      Похоже, Путин перераспределяет 90 млрд долларов, которые чубатым выдеделяет ЕС, на два года, с закупки оружия на латание дыр. Обнуляет экономику Украины.
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 07:53
    Судя по отсутствию стратегической авиации это была только разминка. Сегодня должно быть продолжение.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:53
    ❝ Россия провела второе боевое испытание баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» ❞ —

    — Грызите, свидомые ...
  4. Бонифаций Звание
    Бонифаций
    +3
    Сегодня, 07:54
    Красиво воткнулись!
    Кучно и смачно!
    soldier
    1. Geosun Звание
      Geosun
      +2
      Сегодня, 08:00
      А я смотрю, свет-то у них есть. Не порядок!
      1. Бонифаций Звание
        Бонифаций
        0
        Сегодня, 08:06
        Последние лучи в темном царстве

        Святят, но не греют bully помои в тазу..
  5. Наган Звание
    Наган
    +1
    Сегодня, 07:54
    Сначала старый, советских времен, анекдот про Армянское радио: вопросы и ответы.
    Нам спрашивают, хорошо ли у нас с мясом. Отвечаем. С мясом у нас хорошо, вот без мяса не очень.

    Хорошо ли в/на Украине с газом?
    1. Юрий_Я Звание
      Юрий_Я
      0
      Сегодня, 08:07
      Нам спрашивают, хорошо ли у нас с мясом.

      Вообще то это был анекдот про рис и китайцев
  6. stels_07 Звание
    stels_07
    -3
    Сегодня, 08:03
    Раз в год запускать, ещё и без б/ч-странноватые испытания
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 08:07
      б/ч там имеет смысл только ядернная, а так при той кинетике болванка мощнее любой взрывчатки.
    2. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      0
      Сегодня, 08:12
      Специалисты сравнивали мощность кинетических боеголовок "Орешника" с 36 бомбами калибра 250 килограмм.
  7. dimon642 Звание
    dimon642
    -3
    Сегодня, 08:07
    Ну ударили ,, Орешником ,, . Х ,,,охлы сдались .
    Орел и Белгород без света остались .
  8. Naum_2 Звание
    Naum_2
    0
    Сегодня, 08:10
    Наконец-то ударили Орешником с боевой частью !!!(???)