Иранцы: Сбрасывать памятники генералу Сулеймани могут только предатели

Они говорят о протесте против роста цен. Но как добиться снижения цен поможет то, что они срывают флаг страны, в которой живут?

Сваливать памятники генералу Сулеймани может только тот, кто не считает себя иранцем. Это подлость и предательство.

После призыва Резы Пахлави к людям выйти на улицы и скандировать лозунги из своих домов, сообщения с мест событий из Тегерана указывают на ограниченные и разрозненные собрания в некоторых районах города, в то время как активность в киберпространстве в этом отношении была очень широкой. Согласно опубликованным данным, за последние 24 часа было создано около 567,6 тысяч постов на тему протестов, которые получили около 1 миллиарда 200 миллионов просмотров и 3,9 миллиона лайков.

Учитывая возрастное соотношение, численность толпы и содержание лозунгов, кажется, что многие люди, протестующие против экономических проблем, не подошли к этому вопросу разумно. Количество собравшихся на протесты в стране с численностью населения более 80 миллионов человек, предъявляющих демократические требования, считается естественным и даже ниже нормы в других странах.

Западная пресса пишет о том, что в Иране ограничили доступ в Интернет на фоне массовых акций протестов. Обращает на себя внимание тот факт, что движущей силой антиправительственных манифестаций стали национальные меньшинства.Сразу семь курдских политических групп ранее призвали граждан поддержать протесты. Одной из объявленной ими акций стала «всеобщая забастовка». Всеобщей, на самом деле, она не оказалась, но именно в рамках этой акции наиболее радикально настроенные лица начали громить магазины, снимать государственные флаги Ирана и сваливать памятники генералу Касему Сулеймани, считающемуся национальным героем Ирана. Напомним, что он был в результате американского удара при посещении Багдада.Иранцы, не участвующие в протестах, говорят о том, что эти акции явно инспирированы из-за рубежа:Одна из оппозиционных «иранских правозащитных» организаций, базирующая в Норвегии, заявляет, что силы безопасности якобы убили 45 протестующих. При этом находящиеся за пределами Ирана «правозащитники» откровенно радуются тому, что акции протеста проходят в целом ряде иранских городов.К призывам к митингующим «не сбавлять протестную активность» обратился Реза Пехлеви – сын свергнутого иранского шаха.FARS News:Отмечается, что группа протестующих в количестве примерно 500 человек на площади Хафт-Тир скандировала «Смерть диктатору». Ещё две группы митинговали в других районах Тегерана. Упомянутое информагентство пишет о том, что столкновений не наблюдалось.FARS News:Для справки: Иран – многонациональная страна. Большинство населения – персы (около 60%). На втором месте по численности – азербайджанцы (около 18%). Курдское население Ирана составляет до 14% от общего числа граждан. Около 4% - белуджи. Зарубежные спецслужбы нередко пытаются использовать национальный фактор для раскачивания обстановки в стране.