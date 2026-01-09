Удар «пустой болванкой Орешника»: стоит ли переживать о том, что без взрывчатки

Удар «пустой болванкой Орешника»: стоит ли переживать о том, что без взрывчатки

После сообщений украинской стороны о втором боевом применении армией России баллистической ракеты средней дальности «Орешник» активизировалось обсуждение вопроса о «снаряжении» ракеты.

По сообщениям, публикуемым противником, ракета, как и в случае удара по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, не несла боевой части. То есть, по подземному хранилищу газа во Львовской области (а именно оно, как заявляет противник, и было целью «Орешника») били «болванкой».



Это вызвало волну обсуждений как на Украине, так, по понятным причинам, и в нашей стране.

На самом деле, рефлексия по поводу того, что «надо было с БЧ, чтобы всё точно содрогнулось», объяснима, но она, мягко говоря, не вполне стыкуется с физической реальностью. Дело в том, что на скорости, на которой ракета (головная часть) «Орешника» заходит на цель (а это гиперзвуковая скорость – выше 5,5 Махов), её поражающий потенциал столь высок, что для такой цели, как ПХГ, он перекрывает использование фугасной БЧ. Оценочный эквивалент - порядка 7-8 тонн тротила, но не в виде классического взрыва, а в виде направленной энергии.



Проникающая способность высока, в том числе и за счёт огромной энергии, обеспечиваемой названной скоростью. Причём эта огромная кинетическая энергия относится и к микрофрагментам «пустой болванки» на финальной стадии полёта. Речь идёт о так называемых кумулятивных векторах (струях), которые способны проникать на многие метры через любые препятствия, включая бетон, грунт, металлоконструкции. Именно для проникновения вглубь чего-либо (а уже было сказано, чего именно) и используется такой вариант неснаряжённого оружия.

Теперь стоит дождаться данных о нанесённом ПХГ в Львовской области ущербе. Вполне можно ожидать, что противник этот ущерб попытается приуменьшить, а западные спутниковые сервисы неделями будут изображать «непроглядную густую облачность» над газохранилищем.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +11
    Сегодня, 08:50
    ...вот по Банковой бы шмальнули так...
    нет, понятно что там ущерб в плане материальном никакой - это не газохранилище или ещё что, но зато в другом смысле то какое удовлетворение многим будет...
    1. Denis_999 Звание
      Denis_999
      0
      Сегодня, 08:54
      ...вот по Банковой бы шмальнули так...


      Толку-то с неё, с Банковой. Ну, шмальнём ( ради морального удовлетворения, странно, правда? :) - и пойдёт вой по Руси: "А где же Вы раньше-то были!".
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +6
        Сегодня, 08:56
        ...ооот оно как всегда: не шмальнём - плохо, шмальнём - опять не то... laughing
        1. Denis_999 Звание
          Denis_999
          +3
          Сегодня, 08:59
          Статус у нас такой, геополитический... у гос-ва... если кто на нас лапу поднял, а мы ( точнее, власть ) молчим - у народа глаза тут же наливаются кровью, в бешенство приходим.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +5
            Сегодня, 09:01
            нуу народ у нас такой - душевный, но если что - строгий и справедливый. yes ушатают и не вздрогнут.
          2. DBR Звание
            DBR
            +14
            Сегодня, 09:20
            А вам не кажется что война слишком затянулась и скоро пересечет рубеж пятого года . Естественно у каждого возникает вопрос до коле ? Вы про бешенство рассказывайте жителям Белгородской области 500 тыс которых остались без света , тепла и далее ........и это зимой .Всех уже достало это соплежуйство в отношении противника когда прекрасно функционируют транспортные коммуникации по которым из Европы регулярно подвозят для продолжения войны боеприпасы , ракеты , ГСМ и те же комплектующие для сборки дронов которые которыми наносят удары по нашей территории .
        2. Сабуров_Александр53 Звание
          Сабуров_Александр53
          +4
          Сегодня, 09:19
          не шмальнём - плохо, шмальнём - опять не то
          ..
          Нет, дело в другом:
          противник этот ущерб попытается приуменьшить, а западные спутниковые сервисы неделями будут изображать «непроглядную густую облачность» над газохранилищем.

          Именно так и будет, а мы как всегда останемся со своими голословными заявлениями о поражении цели. Почему мы все годы СВО смотрим и верим исключительно фоткам со спутников США или фоткам из интернета от самих укров, если они просачиваются туда? Где все наши спутники фоторазведки и ради чего нет ни одного снимка с них, в подтверждение попадания?
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +3
            Сегодня, 09:29
            а нам какая баня что противник после прилёта скажет? у них от этого поражённый объект единомоментно не восстановится... пусть хоть вообще заявят что мимо прилетело. laughing

            трындеть - не мешки ворочать (с) yes
            1. Сабуров_Александр53 Звание
              Сабуров_Александр53
              +1
              Сегодня, 09:39
              Это безусловно так, если мы действительно поразили объект и имеем для этого все доказательства, которые можем предъявить. И если ударили по ПХГ в г.Стрый, причем далеко не в первый раз за 3 года, то хотелось бы увидеть хотя бы разик, факел от горящего газа, что по идее должно происходить после удара. Или весь газ из ПХГ должен выйти наружу через поврежденные коммуникации. Вы полагаете так и происходит сейчас после удара? Я так и думал после всех предыдущих ударов по этому объекту, но... оказалось надо было добивать его "Орешником". Ну, теперь уж точно накрыли...верю на слово!
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                +2
                Сегодня, 09:41
                ну это нашему ГШ надо верить и СМИ, я то что прочитал что сообщили - той информацией и обладаю...
                1. Сабуров_Александр53 Звание
                  Сабуров_Александр53
                  +2
                  Сегодня, 09:52
                  я то что прочитал что сообщили - той информацией и обладаю..

                  Предлагаете мне спросить у Герасимова? Щас зайду...если он дома. Но с пустыми руками заходить будет неудобно, крутанусь через "Красное/Белое" lol laughing
                  1. Nexcom Звание
                    Nexcom
                    +1
                    Сегодня, 09:54
                    нет, не предлагаю спросить у него. но сообщили то и сообщают что именно и все прочли. больше то не пишут, детальной конкретики нет, видосы вблизи непосредственного поражения отсутствуют.... что есть то есть.

                    зы Герасимов явно из КБ не употребляет. не по чину ему. laughing

                    ну вот потихоньку и началась раскачка недоверием....
                    1. Сабуров_Александр53 Звание
                      Сабуров_Александр53
                      -1
                      Сегодня, 10:13
                      ну вот потихоньку и началась раскачка недоверием


                      В том то и дело, что началась она гораздо раньше, ещё с бравурных докладов Конашенкова об уничтоженной авиации врага, где фигурировали цифры превышающие весь парк военной авиации на тот момент времени. И умные ребята предупреждали не торопиться с такими рапортами, рассказывая о сотнях надувных и фанерных макетов-приманок, оставленных украми на ВПП.
                      Так что раскачали это недоверие мы сами, подобными рапортами и отсутствием своих фото/видео подтверждений.
                      Вам разве не интересно глянуть, в каком состоянии сейчас мост в Затоке? По нему восстановили движение или ещё нет?
                      1. Nexcom Звание
                        Nexcom
                        +2
                        Сегодня, 10:16
                        Да мне много чего интересно.
                        Но от моих хотелок это не зависит - что показывают то и показывают...

                        А победные рапорта... Ну так у нас всегда очень это дело любили, ибо под это всегда можно быть обласканым вышестоящим начальством...Тут уж ничего не поделаешь...
              2. Дед-дилетант Звание
                Дед-дилетант
                0
                Сегодня, 10:59
                И если ударили по ПХГ в г.Стрый, причем далеко не в первый раз за 3 года, то хотелось бы увидеть хотя бы разик, факел от горящего газа, что по идее должно происходить после удара. Или весь газ из ПХГ должен выйти наружу через поврежденные коммуникации.
                Что такое ПХГ, подземное хранилище газа? Это слои пористой породы, в которую закачивается газ. Поврежденные коммуникации особой роли не играют. Грубо говоря, ПХГ - это каменная губка, поролон. Туда под давлением закачивают газ. Потом - вытягивают. Какие в камне коммуникации?!
                Грубо говоря, закачали в камень газ, а потом, как пылесосом, вытягивают.
            2. частное лицо Звание
              частное лицо
              -1
              Сегодня, 09:49
              а нам какая баня что противник после прилёта скажет? у них от этого поражённый объект единомоментно не восстановится..

              Так то люди хотят поподробнее знать что за такой секретный объект поражён на который потратили супер ракету "Орешник" и почему его раньше не трогали? А может это просто трансформаторная будка по среди поля была целью ? Вы сами сказали :трындеть - не мешки ворочать (с) yes
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                0
                Сегодня, 09:52
                хм, ну это если только не жалко Орешника на "транформаторную будку" (с)...
                1. частное лицо Звание
                  частное лицо
                  0
                  Сегодня, 10:00
                  хм, ну это если только не жалко Орешника на "транформаторную будку" (с)...

                  Ну информации нет. Зато в Телеграмм некто Шарий раньше чем наши СМИ сообщил что был применен "Орешник" по Львовской области но тоже недоумевает что было целью.
                  1. Nexcom Звание
                    Nexcom
                    0
                    Сегодня, 10:02
                    ну наши пишут иногда про поражённый некий критический объект инфраструктуры...
            3. Пленник Звание
              Пленник
              +3
              Сегодня, 10:04
              Война ведь не только стрельба на передовой, но и пропаганда, и "работа" с внутренней идейной контрой. А наши в вопросах пропаганды сильно отстают. Как мне кажется.
          2. ZлоyКот Звание
            ZлоyКот
            +1
            Сегодня, 09:53
            "Где все наши спутники фоторазведки и ради чего нет ни одного снимка с них"
            " а может, там нет никого?"
            1. Сабуров_Александр53 Звание
              Сабуров_Александр53
              0
              Сегодня, 10:02
              " а может, там нет никого?"

              Такого, что "там нет никого", никогда не было за последние полвека. А в прошлом году даже хвастались снимками домов и улиц в Токио, снятых нашим новейшим спутником радометрической разведки, сквозь сплошную облачность. Там на снимке были отчетливо видны легковые автомобили и пешеходы. А обычные наши спутники фоторазведки, если верить заму Королева Борису Чертоку, ещё в 70-е годы были способны различить заголовок газеты "Правда" в руках читателя на скамейке в парке.
              1. ZлоyКот Звание
                ZлоyКот
                +1
                Сегодня, 10:14
                "Такого, что "там нет никого", никогда не было за последние полвека"
                ну, если со спутниками у нам всё зашибись, может, результатов нету?
                может там не телескопами, а микроскопами надо рассматривать?
            2. частное лицо Звание
              частное лицо
              +1
              Сегодня, 10:08
              "Где все наши спутники фоторазведки и ради чего нет ни одного снимка с них"

              Вот именно,даже когда рванули наши газопроводы СП-1,2 тут же появилось видео а тут ничего. Ну если только фото из какого то села на краине демонстрирующее зарево в далеке.
            3. igorbrsv Звание
              igorbrsv
              0
              Сегодня, 11:13
              "Где все наши спутники фоторазведки и ради чего нет ни одного снимка с них"
              " а может, там нет никого?"

              Мне кажется нам и не показывали никогда снимков с военного спутника. Я думаю они все с гражданских спутников сделаны. А есть ли у нас гражданские...request
              Незнаю. И там вроде пошутили о высокой облачности над этим местом и потому фото не будет. Не исключено, что облачность действительно будет request
      2. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        0
        Сегодня, 10:23
        Цитата: Denis_999
        Толку-то с неё, с Банковой
        После того, как отправят на ПМЖ к Бандере Зеленского и его К°, политическая обстановка может измениться
    2. avdkrd Звание
      avdkrd
      +9
      Сегодня, 09:06
      Цитата: Nexcom
      вот по Банковой бы шмальнули так

      По Банковой надо комплексно, что бы там даже трава лет 100 не росла, но не судьба. В сказки про никчёмность Зелинского и его команды, наверное верят только совсем оторванные от реальности. Каким бы клоуном не был Зелинский но, на сегодня он диктатор с мощнейшим карательным аппаратом, опирающийся на колоссальные финансы и всестороннюю поддержку Запада. Логика Кремля в отношении верхушки укрорейха, непонятна, но что есть то есть.
      Тем не менее сдвиги в целом есть. По крайней мере на четвертый год, начали наносить удары по действительно критической инфраструктуре. Критической для Запада. Насколько проще все было бы,если бы такие действия происходили до Суджи и отключение Киева и Европы от нашего газа, произошло по нашему плану и нанесло бы непредвиденный урон противнику. Это капитализм и наше ВПР, является стержнем этой модели общественного устройства.
      1. Denis_999 Звание
        Denis_999
        +3
        Сегодня, 09:11
        По Банковой надо комплексно, что бы там даже трава лет 100 не росла...


        Это - эмоции. Не скрою, которые у меня тоже бывают.

        Зеленский - британская пешка. Бить надо не по нему, а по британцам, НО не "Орешниками", а при помощи тайных операций и террора, через вторые-третьи руки ( как они сами всегда и действуют ).

        Вон, Гурулёв вчера мои же свежие мысли в интервью озвучил.
    3. Silver99 Звание
      Silver99
      +3
      Сегодня, 09:11
      Судя по кадрам это был действительно "орешник"..... сейчас бы над западной Украиной для шлифовки произвести высотный (подчеркиваю высотный на высоте 100 км) ядерный взрыв, эффект будет в ударной волне и электромагнитном излучении без ядерного заражения местности, вывести из строя всю радиоаппаратуру и энергетику врага не малого стоит, ну и демонстрация второго солнца для "коалиции желающих".
    4. Симаргл Звание
      Симаргл
      0
      Сегодня, 09:34
      ...вот по Банковой бы шмальнули так...
      Чтобы что?
      Шмалять надо по центрам принятия решений, а туда только МБР достанет.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 09:35
        по крайней мере хотя бы "центр вони" для острастки испарили бы таким вот образом...
        1. Симаргл Звание
          Симаргл
          0
          Сегодня, 09:36
          Да ладно! ЦИПСО каждый месяц накрывают. Надолго?
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            -1
            Сегодня, 09:37
            так они как тараканы множатся и прячутся по углам разным - их там накроешь, а они из других щелей лезут
            1. Симаргл Звание
              Симаргл
              0
              Сегодня, 10:11
              С банковской так же. Набегут новые.
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                -1
                Сегодня, 10:13
                Это точно....

                короткий комент
    5. Panin (michman) Звание
      Panin (michman)
      -2
      Сегодня, 09:36
      Цитата: Nexcom
      ...вот по Банковой бы шмальнули так...
      нет, понятно что там ущерб в плане материальном никакой - это не газохранилище или ещё что, но зато в другом смысле то какое удовлетворение многим будет...

      То есть, по подземному хранилищу газа во Львовской области (а именно оно, как заявляет противник, и было целью «Орешника») били «болванкой»
      Не знаю,какой смысл бить по хранилищу без смысла его уничтожить.Слабоват ответный удар....
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        -1
        Сегодня, 09:40
        а как надо - пол-краины сразу в одну воронку превратить? ну так то красиво будет конечно, но видимо наверху так не хотят
      2. ZлоyКот Звание
        ZлоyКот
        0
        Сегодня, 09:58
        "Не знаю,какой смысл бить по хранилищу"
        пхг это не точка на карте, а большая площадь, на которой различные объекты расположены. одним ударом их не повредишь, и урон небольшой будет даже при ядерном ударе. видно, у орешника проблемы с точностью. в прошлый раз по заводу попали, в этот раз- по пхг
    6. Андрей М
      Андрей М
      -1
      Сегодня, 11:02
      Это бессмысленно, он разрабатывался под ядерку и точность у него +-200 м, чего для ядерки достаточно, но по точечным объектам болванками он попасть не может.
  2. al3x Звание
    al3x
    +3
    Сегодня, 08:53
    А есть ли такая взрывчатка, которая будет эффективна при такой кинетике и температуре, вот в чем вопрос. Ведь эта болванка наверняка в мгновение разогревается до сотен градусов.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 08:55
      ...там вообще-то аж плазма вокруг железяки образуется...
      1. михаилл Звание
        михаилл
        +2
        Сегодня, 08:57
        Цитата: Nexcom
        ...там аж плазма вокруг железяки образуется...

        Считай Тунгусский метеорит, только маленький.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          -1
          Сегодня, 08:59
          ..ну формально и так можно сказать, только без прилёта из космоса и акустического удара и взрыва о "небесно-атмосферную твердь" .... laughing
        2. Andobor Звание
          Andobor
          +1
          Сегодня, 09:06
          Цитата: михаилл
          Считай Тунгусский метеорит, только маленький.

          Считай Тунгусский метеорит был со взрывчаткой, он испарился ещё не долетев, а тут каменный.
          1. михаилл Звание
            михаилл
            +2
            Сегодня, 09:24
            Цитата: Andobor
            Считай Тунгусский метеорит был со взрывчаткой, он испарился ещё не долетев, а тут каменный.

            Металлический!!!
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +1
              Сегодня, 09:33
              металлическое "ядро" со льдом космическим и прочей фигнёй, которая первично и бахнула в атмосфере и реально пол-леса снесла, а всё остальное до сих пор найти не могут... нет ну какие-то микрофрагменты вроде как отковыряли но больше насколько я знаю ничего найти не смогли...
              1. михаилл Звание
                михаилл
                +1
                Сегодня, 09:46
                Цитата: Nexcom
                металлическое "ядро" со льдом космическим и прочей фигнёй

                Много про него в "Науке и Жизни" и в " Технике-Молодежи" писали. Упомянул я Тунгусский потому, что он самый известный. И бахнул громко.
                1. Nexcom Звание
                  Nexcom
                  0
                  Сегодня, 09:47
                  да, помню, тоже в своё время читал...
            2. Nexcom Звание
              Nexcom
              -1
              Сегодня, 09:46
              зы (шёпотом) как ещё какелы не додумались сказать что наши Орешник из Тунгусского метеорита подсмотрели патаму что типа нифига не могём... wassat всегда изумляюсь их фантазиям, а тут такая почва для трындежа и они её упустили... wassat
              1. михаилл Звание
                михаилл
                0
                Сегодня, 09:48
                Цитата: Nexcom
                зы (шёпотом) как ещё какелы не додумались сказать что наши Орешник из Тунгусского метеорита

                Точно! Инопланетные технологии!!!
                1. Nexcom Звание
                  Nexcom
                  -1
                  Сегодня, 09:58
                  именно good

                  москали усэ покралы (с) wassat
    2. Володин Звание
      Володин
      +4
      Сегодня, 08:56
      Цитата: al3x
      А есть ли такая взрывчатка, которая будет эффективна при такой кинетике и температуре, вот в чем вопрос.

      Есть. Эта проблема решалась, в том числе, при разработке гиперзвукового оружия.
    4. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      0
      Сегодня, 09:46
      Во-первых, пока точно не известно, что ударили, именно по хранилищу ПХГ, мне лично .,не понятно, почему такое мощное оружие применили именно по ПХГ, если чтобы лишить врага газа, то это восполнимо из Европы. Во-вторых, если ударили
      все таки по ПХГ, то было ли это ПХГ заполнено газом, если да, то взрыв должен был быть такой силы, что уж до Польши то бы долетело. Пока не слышно.
  3. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    +3
    Сегодня, 08:58
    Цитата: Nexcom
    ...вот по Банковой бы шмальнули так...
    нет, понятно что там ущерб в плане материальном никакой - это не газохранилище или ещё что, но зато в другом смысле то какое удовлетворение многим будет...

    Там и обычного Искандера дуплетом офз/кассета хватит, как для разрухи так и в медийном плане. Фундук там дорого. Бисер перед свиньями метать.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Сегодня, 09:08
      Цитата: Щирый прапор
      Фундук там дорого.

      Испытывать и показывать по любому надо.
      1. Щирый прапор Звание
        Щирый прапор
        0
        Сегодня, 10:34
        Конечно надо, ктож спорит. Вот только мы испытали натурный макет, а допуск спецов на площадку испытаний не обеспечили. Изьятие образцов мишени не произвели. Выходит испытания-наши а результат и отчет-врагам. Нам о5довольствоватся опосредованым анализом.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:00
    ❝ Теперь стоит дождаться данных о нанесённом ПХГ в Львовской области ущербе ❞ —

    — Очень ждём ...
  5. Уарабей Звание
    Уарабей
    +2
    Сегодня, 09:01
    """Вполне можно ожидать, что противник этот ущерб попытается приуменьшить,..."""

    А может и наоборот - преувеличить, чтобы не повторялись удары. По крайней мере про проблемы с подачей газа они уже написали сами.
  6. палестинец Звание
    палестинец
    +1
    Сегодня, 09:01
    это наверное сродни болиду из космоса,... кусок железа (ну или льда) в в 1908 году, на тысячи км лес положил, а тут головка, сколько она 2-3 метра и такой ущерб..
  7. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 09:06
    "Тепло ли тебе,девица!?Тепло ли тебе ,красная?"@//это об краине..Эффект будет покруче чем от удара по Банковой..получается это удар и по кошельку Эвропы,они часть своего газа хранили в "очень надёжном"ПЧГ...да и Зима спросит львовян о "патриотизме"....
  8. Saturn VII
    Saturn VII
    -2
    Сегодня, 09:06
    Ракета без БЧ - все равно что секс в резинке: движение есть, прогресса нет.
  9. air wolf Звание
    air wolf
    +3
    Сегодня, 09:07
    Смотрел видосы, бахнули хорошо, зарево на всю область, бандеровцы говорят теплицы так работают, давление газа в сети каклов резко упало, мне пока все нравится, ждем реакцию пидофилов-геев-запада wassat drinks
  10. mt3276 Звание
    mt3276
    -6
    Сегодня, 09:11
    . Причём эта огромная кинетическая энергия относится и к микрофрагментам «пустой болванки» на финальной стадии полёта. Речь идёт о так называемых кумулятивных векторах (струях), которые способны проникать на многие метры через любые препятствия, включая бетон, грунт, металлоконструкции.

    Орешник это обычная хорошая баллистическая ракета средней дальности, не более. Может хватит уже говорить о не имеющих аналогах супер супер ракетах, аналогов которым нет? На четвертый год СВО это уже вызывает раздражение.
    1. Володин Звание
      Володин
      +1
      Сегодня, 09:18
      Цитата: mt3276
      Может хватит уже говорить о не имеющих аналогах супер супер ракетах, аналогов которым нет?

      Просыпайся. Ибо где тут написано, что "не имеет аналогов"?..
    2. Лимон Звание
      Лимон
      +2
      Сегодня, 09:24
      Обычная,говорите? Так чего таких обычных нет на Западе и у америкосов??
  11. Naum_2 Звание
    Naum_2
    +1
    Сегодня, 09:14
    Наш удар Орешником это отлично!!! Удары надо усиливать тем более, что согласно АИФ "Около 556 тысяч человек остались в Белгородской области без электричества и тепла из-за ночного обстрела ВСУ"
    1. Batman81 Звание
      Batman81
      0
      Сегодня, 10:27
      И более 200 тысяч без воды.
  12. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 09:15
    Поскольку дело до применения ядерных боеголовок пока не дошло, то лучше применять кинетические боеголовки, чем снаряженные обычным ВВ. Как пример можно привести танковый БОПС, бронепробиваемость коего выше, чем у ОФС за счет скорости. Пока и таких хватит для медийного эффекта.
    1. Андрей М
      Андрей М
      -1
      Сегодня, 11:13
      Эффект то на кого рассчитан ? На россиян если только, остальные уже поняли что неточный и дорогущий Орешник в болванковом исполнении - пустышка
  13. ShDE Звание
    ShDE
    +1
    Сегодня, 09:17
    Чей газ в хранилище был или даже: в какой схеме распределения газа это хранилище участвовало? Не трогали б американы танкеры...
  14. Сергей_К Звание
    Сергей_К
    0
    Сегодня, 09:26
    Хорошо...Но мало! Надо бы еще по какой нибудь нефтяной платформе, к примеру в Северном море шмальнуть...
  15. Антоний Звание
    Антоний
    0
    Сегодня, 09:36
    Ударили и хорошо. Другое дело, что получается кроме болванки за террор ответить нечем.
  16. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:50
    Счас начнётся у России наковален осталось на 2- 3 пуска Орешника .Ага счаз ,я знаю где много якорей,только надо немного подработать напильником. laughing
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 10:00
      Андрей, Вы зачем стратегические запасы чугуния палите??? wassat

      hi

      зы ну так то наковальня и без допиливания напильником зачётно прилётит. yes
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 10:05
        Дмитрий hi Каждый российский рыболовный траулер отдаст по запасному якорю,посчитают за честь .Подводная инфраструктура это банально .. drinks А норги пусть не расслабляются .Мы их пилагачиские тралы рвали ,рвём и будем рвать .На них минимум по 4 груза " чуганины " по 500 кг каждый .
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 10:06
          Андрей drinks

          Ну фсё - вангую: теперь оттуда начнут ныть-вонять что москали последние якоря и наковальни на Орешник истратили wassat патаму что стиральные машины и утюги уже кончились... wassat
  17. никникник Звание
    никникник
    0
    Сегодня, 09:52
    Нанесенные удары конечно же это плюс, однако они снова не соизмеримы. Эти удары можно посчитать как в ответ за белгородчину, но никак не за президентскую резиденцию, тем более эта резиденция не просто резиденция, но и объект стратегического назначения в т.ч. связанной с управлением СЯО. Кроме того, покусились не на колхозный сарай, склад ГСМ и т.п. а на объект особой важности, однако типа ответ пошел чисто на гражданскую инфраструктуру, а не на объект стратегического назначения нацистской верхушки Украины. У Президента Украины что нет своей резиденции? Или же удар готовился где то в верхах СБУ, ВСУ и т.п. Почему идут военные действия, а рушится только гражданская инфраструктура, а не офисы военного назначения с высшим командным составом? Почему Украина покусилась на резиденцию первого лица России, а мы только по гражданке, опять жуем сопли и мы не такие? Это государственный терроризм в отношении первого лица. И раньше были конечно поводы для проведения полномасштабных военных действий в отношении украины- государства террориста, когда ВСУ ударили по объектам стратегической авиации на дальнем востоке, в энгельсе и в других местах, так удар по резиденции это сверх красная линия. Убили в Москве наших высокопоставленных военачальников, а в ответ что? Да ничего. Когда Россия перейдет от "в ответ" на превентивные действия? У нас кто начал СВО Россия или Украина, когда складывается мнение, что в ответ и т.п. типа Россия только защищается от действий Украины, обороняется от действий националистов. Это так достигаются цели СВО девооружения и денацификации? Понятно что первое лицо не может принять должное решение для полноценных военных действий и скорейшего завершения конфликта, потому что друзья товарищи и олигархи не дают, они деньги делают. За время СВО народ консолидировался крохи свои последний отдает, а окружение первого лица богатство набивает, новых миллиардеров разрослось именно за время СВО, а те кто были ими уже, так свое состояние разы увеличили. Разве они дадут первому медийному лицу завершить СВО в ближайшее время? Как в мультфильме "Золотая антилопа" хочу еще, еще ..... золота. Боюсь, что никогда в итоге не скажут довольно! Все партии рапортуют что отправили очередную гумпомощь. За счет чего и кого вы их отправили? Упросите Сечина, Новака, Миллера и им подобным хотя бы однодневную зарплату отдали Вам, так за сутки на эти деньги отправите сотни гумпомощи!
  18. Сюда иди Звание
    Сюда иди
    +1
    Сегодня, 10:08
    Понты одни тупые! Южмаш как работал так и работает после орешника, и тут так же
    1. Володин Звание
      Володин
      0
      Сегодня, 10:18
      Цитата: Сюда иди
      Южмаш как работал так и работает после орешника

      Ещё напишите, "Южмаш как ракеты Зенит выпускал, так и выпускает" ... Если на Южмаше работает сторож, то это не значит, что работает завод. Элементарное электроснабжение, чтобы "лампочки горели" на Южмаше - уже роскошь.
  20. mt3276 Звание
    mt3276
    0
    Сегодня, 10:21
    Цитата: Лимон
    Обычная,говорите? Так чего таких обычных нет на Западе и у америкосов??

    Уважаемый товарищ ( или господин) как вам больше нравится. Такие ракеты были на Западе и ещё в СССР с 60 х годов прошлого века. hi
  21. torbas41 Звание
    torbas41
    0
    Сегодня, 10:41
    По существу "Орешник" это очередной шаг приближения к энергетическому оружию и этот шаг сделали МЫ.
  22. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 10:46
    После сообщений украинской стороны о втором боевом применении армией России баллистической ракеты средней дальности «Орешник»

    Однако пока нет наших официальных сообщений о цели "Орешника" .