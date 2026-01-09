Удар «пустой болванкой Орешника»: стоит ли переживать о том, что без взрывчатки
После сообщений украинской стороны о втором боевом применении армией России баллистической ракеты средней дальности «Орешник» активизировалось обсуждение вопроса о «снаряжении» ракеты.
По сообщениям, публикуемым противником, ракета, как и в случае удара по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, не несла боевой части. То есть, по подземному хранилищу газа во Львовской области (а именно оно, как заявляет противник, и было целью «Орешника») били «болванкой».
Это вызвало волну обсуждений как на Украине, так, по понятным причинам, и в нашей стране.
На самом деле, рефлексия по поводу того, что «надо было с БЧ, чтобы всё точно содрогнулось», объяснима, но она, мягко говоря, не вполне стыкуется с физической реальностью. Дело в том, что на скорости, на которой ракета (головная часть) «Орешника» заходит на цель (а это гиперзвуковая скорость – выше 5,5 Махов), её поражающий потенциал столь высок, что для такой цели, как ПХГ, он перекрывает использование фугасной БЧ. Оценочный эквивалент - порядка 7-8 тонн тротила, но не в виде классического взрыва, а в виде направленной энергии.
Проникающая способность высока, в том числе и за счёт огромной энергии, обеспечиваемой названной скоростью. Причём эта огромная кинетическая энергия относится и к микрофрагментам «пустой болванки» на финальной стадии полёта. Речь идёт о так называемых кумулятивных векторах (струях), которые способны проникать на многие метры через любые препятствия, включая бетон, грунт, металлоконструкции. Именно для проникновения вглубь чего-либо (а уже было сказано, чего именно) и используется такой вариант неснаряжённого оружия.
Теперь стоит дождаться данных о нанесённом ПХГ в Львовской области ущербе. Вполне можно ожидать, что противник этот ущерб попытается приуменьшить, а западные спутниковые сервисы неделями будут изображать «непроглядную густую облачность» над газохранилищем.
Информация