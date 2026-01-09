Из-за атаки ВСУ более 500 тысяч жителей Белгородчины остались без света и тепла

Из-за атаки ВСУ более 500 тысяч жителей Белгородчины остались без света и тепла

Из-за ночной террористической атаки ВСУ более 500 тысяч жителей Белгородчины остались без света и тепла. Причиной стал массированный украинский обстрел инженерной инфраструктуры на территории области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил сегодня ранним утром губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в первую очередь речь идет о жителях почти двух тысяч многоэтажек.

В Белгородской области не только 556 тысяч жителей остались без отопления и электроснабжения. Также примерно для 200 тысяч жителей региона прекращена подача воды и отведение стоков.

Для восстановления повреждений в области работают аварийные бригады. Но в первую очередь они заняты подключением резервных мощностей, которые установлены в области за последние несколько месяцев.

А администрация региона в семь часов утра провела совещание оперативного штаба для оценки ситуации и выработки решений.

Гладков опубликовал свое сообщение, когда еще не рассвело, поэтому он написал, что с восходом солнца можно будет более точно оценить причиненный ущерб и рассчитать сроки восстановления инфраструктуры.

Губернатор с тревогой отмечает:

Ситуация крайне непростая.

Ранее этой ночью Гладков сообщил об украинском ракетном обстреле региона. Он также заявил, что в результате атаки ВСУ была сильно повреждена гражданская инфраструктура. И это уже далеко не первые обстрелы Белгородской области, произошедшие с начала года.
  1. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    +8
    Сегодня, 09:14
    "Из-за атаки ВСУ более 500 тысяч жителей Белгородчины остались без света и тепла"

    Пора этим бандеровским свиньям погасить полностью свет.
  2. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +6
    Сегодня, 09:20
    Доиграемся мы в это бадминтон с врагами, что своей критической инфраструктуры не досщитаемся и отстраивать заново придётся за свой счет. НПЗ наши уже лежат, восстановление их работоспособности потребует большого количества времени и огромных финансовых затрат.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +3
      Сегодня, 09:27
      Цитата: Федор Соколов
      НПЗ наши уже лежат,

      НПЗ наши никогда значимых повреждений, выходящих за пределы текущей аварийности не имели, потому кaклы по ним и уже и не бьют, не имеет смысла, переключились на близлежащие трансформаторы.
      1. Федор Соколов Звание
        Федор Соколов
        +1
        Сегодня, 09:34
        Ну значит всё хорошо прекрасная маркиза! Подумаешь обломки каклятских вражеских дронов при падении слегка зацепили нашу критическую инфрастуркуру.
    2. Лимон Звание
      Лимон
      -1
      Сегодня, 09:34
      ,,НПЗ наши уже лежат...,,

      Лежат-это значит в руинах? Назвать можете такие? Судя по вашим высказываниям,то это все. На чем же вы ездите,если ,вы в России??
      1. Федор Соколов Звание
        Федор Соколов
        -3
        Сегодня, 09:36
        Лежат значит получили критические повреждения и на какое-то будем надеяться недолгое время прекратили свою работу.
      2. Федор Соколов Звание
        Федор Соколов
        +1
        Сегодня, 09:39
        На Тойоте Камри 1999 года выпуска я езжу! И несмотря на то, что по паспорту она охотно лопает 92 бензин, цена на заправках в 63 рубля за литр АИ-92 меня стала сильно напрягать.
        1. Дедок Звание
          Дедок
          +1
          Сегодня, 10:03
          На Тойоте Камри 1999 года выпуска я езжу!

          машина создавалась в хорошие времена, можно только завидовать ее долговечности
          1. Denissdaf Звание
            Denissdaf
            -4
            Сегодня, 10:12
            У нее двигатель миллионник. Таких бюджетных машин уже давно не делают. Максимум 100 тыс км и капремонт.
            1. Дедок Звание
              Дедок
              -1
              Сегодня, 10:17
              У нее двигатель миллионник

              миллионник, не миллионник - не суть важно, важно что она долговечна...
  3. Русфанер Звание
    Русфанер
    +2
    Сегодня, 09:21
    "...этой ночью Гладков сообщил об украинском ракетном обстреле региона. Он также заявил, что в результате атаки ВСУ была сильно повреждена гражданская инфраструктура." (с)

    Эффективно бьют, гады! Вот, если бы какелы ошиблись, да по Рублёвке врезали...
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      -1
      Сегодня, 10:16
      Действительно, получается что они одним махом 500 тысяч наших оставили без света.
      А наши используют "Орешник" и не слышно об отключении света во Львове. А там тоже живёт около 500 тыс.
      Где соразмерность ответа?
  4. Naum_2 Звание
    Naum_2
    +6
    Сегодня, 09:23
    СВО давно уже закончилось и идет настоящая война. Страдают люди с обеих сторон. Для нас Украина действует как террорристы, разрушая гражданские объекты, а для украинцев Россия действует как террорист, разрушая их гражданские объекты.
    Примечание. Я бы, как любой именно нормальный человек, не хотел бы сейчас оказаться ни на Украине, ни на Белгородщине. Диванные ура-патриоты скорее ставьте минусы!!!
    1. al3x Звание
      al3x
      +6
      Сегодня, 09:27
      К сожалению, так и есть, а в плюсе жидо-англосаксы. Сидят и руки потирают, глядя, как Иваны друг друга уничтожают...
    2. Симаргл Звание
      Симаргл
      -1
      Сегодня, 09:27
      СВО давно уже закончилось и идет настоящая война.
      Война более 200 лет идёт, а если присмотреться - и более.
      А вот на территории укрорейха - СВО в рамках войны.

      Россия действует как террорист, разрушая их гражданские объекты.
      Да шо ви гаварите-е-е-е!!!
      Пусть не используют "гражданские" объекты в военных целях!
    3. Andobor Звание
      Andobor
      -1
      Сегодня, 09:36
      Цитата: Naum_2
      Страдают люди с обеих сторон.

      Да, кaклы не виноватые, их просто ня отзомбировала, подло используя некоторые особенности национальной ментальности, - любовь к халявным печенюшкам, например.
  5. RuAbel Звание
    RuAbel
    0
    Сегодня, 09:27
    Опять ответный удар готовить надо(((
  6. KSLN-CZ1 Звание
    KSLN-CZ1
    +2
    Сегодня, 09:29
    sad when two Slavic nations destroy each other
  7. Каz Звание
    Каz
    +5
    Сегодня, 09:29
    Вот это меня больше волнует, а не забитые все паблики «Орешником». Сердце кровью обливается, когда читаю такие новости
  8. Андрей Николаев_4 Звание
    Андрей Николаев_4
    +5
    Сегодня, 09:37
    украинцы ударили--556 тысяч без света и тепла.Мы молотим-молотим три года--они все со светом,вот только последние удары погасили Днепропетровск. Там планировщики ударов умнее что ли?
    1. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      +3
      Сегодня, 09:47
      Средства ПВО у них на порядок быстрее адаптируются. Если бы по нам лупили также, как мы по ним, то наши города давно в темноте сидели бы.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 09:54
    Цитата: KSLN-CZ1
    sad when two Slavic nations destroy each other

    Печально ,что украинский нарад зашёл не в ту дверь : Украина це Европа.
  10. Грац Звание
    Грац
    +1
    Сегодня, 09:57
    ни электричества, ни водоснабжения, ни тепла в украинских домах быть не должно, надо отправить их недогосударство в каменный век
  11. Rabin Звание
    Rabin
    -1
    Сегодня, 10:34
    Kremlin devra adopter des mesures dissuasives afin d’empêcher Kiev de prendre une initiative similaire.
  12. olbop Звание
    olbop
    -1
    Сегодня, 10:34
    Только сегодня утром по ТВ в который раз подтвердили расхожий штамп, что ВС РФ наносят удары по вражеской энергетической и прочей инфраструктуре, связанной с ВСУ, в ответ на вражеские удары по нашей "мирной" инфраструктуре.
    Вопрос, а что по целям, связанной с ВСУ, нельзя наносить удары не в ответ?
    Ну а мы в очередной раз получили симметричную ответку по нашей энергетике.