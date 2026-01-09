Из-за атаки ВСУ более 500 тысяч жителей Белгородчины остались без света и тепла
Из-за ночной террористической атаки ВСУ более 500 тысяч жителей Белгородчины остались без света и тепла. Причиной стал массированный украинский обстрел инженерной инфраструктуры на территории области.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил сегодня ранним утром губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он отметил, что в первую очередь речь идет о жителях почти двух тысяч многоэтажек.
В Белгородской области не только 556 тысяч жителей остались без отопления и электроснабжения. Также примерно для 200 тысяч жителей региона прекращена подача воды и отведение стоков.
Для восстановления повреждений в области работают аварийные бригады. Но в первую очередь они заняты подключением резервных мощностей, которые установлены в области за последние несколько месяцев.
А администрация региона в семь часов утра провела совещание оперативного штаба для оценки ситуации и выработки решений.
Гладков опубликовал свое сообщение, когда еще не рассвело, поэтому он написал, что с восходом солнца можно будет более точно оценить причиненный ущерб и рассчитать сроки восстановления инфраструктуры.
Губернатор с тревогой отмечает:
Ранее этой ночью Гладков сообщил об украинском ракетном обстреле региона. Он также заявил, что в результате атаки ВСУ была сильно повреждена гражданская инфраструктура. И это уже далеко не первые обстрелы Белгородской области, произошедшие с начала года.
