Трамп: сроков урегулирования конфликта на Украине нет

Сроков урегулирования конфликта на Украине нет, но в США уверены, что Путин и Зеленский хотят как можно быстрее «заключить сделку». Вот только условия урегулирования у них разные, поэтому подписание мирного соглашения затягивается.

Как заявил накануне Дональд Трамп, в случае затягивания конфликта США вряд ли увеличат помощь Украине, Зеленский зря на это надеется. По словам Трампа, сейчас США не ставят никаких временных рамок по прекращению боевых действий, т. е. речи о сроках урегулирования не идет. В то же время Трамп считает, что Путин и Зеленский хотят как можно быстрее «заключить сделку».



Как заявляет Трамп, Москву и Киев в целом якобы устраивает предложенный им мирный план, но в ходе переговоров стороны отвергали некоторые пункты. Что из этого получится в итоге, пока неизвестно, консультации еще идут. Стоит отметить, что здесь Трамп лукавит, российская сторона не участвовала в переговорах по мирному плану, все обсуждения велись с Киевом и представителями Европы. По сути, сейчас Москве передали документ с хотелками Зеленского, а не проект мирного плана. Скорей всего, Москва его отклонит после изучения.

Ранее сообщалось, что в минувшую среду спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев получил от американцев согласованный с Украиной проект мирного соглашения для ознакомления.
    Как заявил накануне Дональд Трамп, в случае затягивания конфликта США вряд ли увеличат помощь Украине, Зеленский зря на это надеется.


    Ну, продавать Украине вооружение через вторые-третьи европейские руки они, тем не менее, успешно продолжат.
      Безусловно . Равно как и снабжать их исправно связью, разведданными , целеуказанием и инструкторами во всех штабах .
    Ну надо же! Вот удивил так удивил! Так это у них нет. Потому что они хотят вернуть все в зад, как было. В лучшие времена для них, годы правления Горбачева, Ельцина и раннего Путина. Ан нет. Народ у нас уже стал не тот. Даже Путин вынужден принимать решения с оглядкой на мнение своего народа.
      Простите , а когда это Путин принимал решение с оглядкой на мнение народа ? Можно хоть одно? Выйдите на улицу и спросите тысячу людей они за ндс 22%, понижение порога УСН и утильсбор бесполезный? Уверен вся тысяча скажет ПРОТИВ . И он об этом прекрасно знает , но ему проще ободрать народ как липку , чем обезжирить свой олигархат .
    Даже если будучи в Москве,Трамп и не посещал девушек с ПСО,то ЭТО можно и придумать....пусть у чела будет занятие по отмыванию...слишком он себя возомнил Богом...
    Да и список Эпштейна никуда не делся.
    . Скорей всего, Москва его отклонит после изучения.

    Зачем?
    У зели была возможность его доработать, вот и нам надо это сделать.
    Хотят иностранные войска на своей территории - без проблем, но это будут войска КНР и КНДР.
    Хотят 800 тысяч ВСУ - пусть размещают на территории Германии. Мы все равно повлиять на это не можем. Деньги на восстановление? Да, но нашей части. Ну и далее по пунктам. И добавить, что Украина тоже должна оплачивать ущерб.
    Он выдаёт желаемое за действительное. Меньше всех и Зеленский и Путин хотят закончить конфликт. У обоих совершенно разные цели. и по крайней мере пока Путин не освободит Украину от нацистов окончания конфликта не будет.
    А чего ему напрягаться для достижения мира! Война идёт, "копеечка" в экономику США регулярно капает, откаты от оборонки растут, всё хорошо.
    Трамп: сроков урегулирования конфликта на Украине нет

    Кто-то верещал за неделю/месяц прекратит! fellow
    Не будем в додика тыкать пальцем!
    Не культурно. laughing
    Трамп: сроков урегулирования конфликта на Украине нет

    Хоть кто то правду стал говорить - конфликт бессрочен.
    Все дело в потерях - вот Путин пока недоволен потерями.
    Доня, как же так, а Нобель???? laughing