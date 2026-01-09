Трамп: сроков урегулирования конфликта на Украине нет

Сроков урегулирования конфликта на Украине нет, но в США уверены, что Путин и Зеленский хотят как можно быстрее «заключить сделку». Вот только условия урегулирования у них разные, поэтому подписание мирного соглашения затягивается.Как заявил накануне Дональд Трамп, в случае затягивания конфликта США вряд ли увеличат помощь Украине, Зеленский зря на это надеется. По словам Трампа, сейчас США не ставят никаких временных рамок по прекращению боевых действий, т. е. речи о сроках урегулирования не идет. В то же время Трамп считает, что Путин и Зеленский хотят как можно быстрее «заключить сделку».Как заявляет Трамп, Москву и Киев в целом якобы устраивает предложенный им мирный план, но в ходе переговоров стороны отвергали некоторые пункты. Что из этого получится в итоге, пока неизвестно, консультации еще идут. Стоит отметить, что здесь Трамп лукавит, российская сторона не участвовала в переговорах по мирному плану, все обсуждения велись с Киевом и представителями Европы. По сути, сейчас Москве передали документ с хотелками Зеленского, а не проект мирного плана. Скорей всего, Москва его отклонит после изучения.Ранее сообщалось, что в минувшую среду спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев получил от американцев согласованный с Украиной проект мирного соглашения для ознакомления.

