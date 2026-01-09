«Цели удара достигнуты»: Минобороны подтвердило применение «Орешника» по Украине

16 172 59
«Цели удара достигнуты»: Минобороны подтвердило применение «Орешника» по Украине

Российское Министерство обороны подтвердило применение ракетного комплекса средней дальности «Орешник» по Украине. Как подчеркнули в военном ведомстве, комплекс был применен в ходе массированного ответного удара.

В ночь с четверга на пятницу, 9 января, ВС РФ нанесли массированный удар по Украине высокоточным оружием. Согласно заявлению Минобороны, удар был нанесен в ответ на атаку украинских беспилотников по резиденции российского президента в Новгородской области. Применялись дроны-камикадзе типа «Герань», а также ракеты морского и наземного базирования, в том числе «Орешник».



В ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 г., ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности «Орешник», а также ударными беспилотными летательными аппаратами.


Били по критически важным объектам, основной удар был нанесен по Киеву и Львовской области, целями выступили предприятия по выпуску беспилотников и объекты энергетической инфраструктуры. А точнее — крупнейшее в Европе Бильче-Волицко-Угерское подземное хранилище газа (ПХГ). Именно по нему и отработал «Орешник». Как подчеркнули в Минобороны, цели удара достигнуты.
59 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 09:32
    «Цели удара достигнуты»: Минобороны подтвердило применение «Орешника» по Украине ❞ —

    — Ну вот и хорошо ...
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 09:43
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ «Цели удара достигнуты»: Минобороны подтвердило применение «Орешника» по Украине ❞ —

      — Ну вот и хорошо ...

      По Киеву тоже изрядно прилетело. Информация ТГ-канала "Военкоры Русской Весны" в 09:35 МСК:
      В Киеве и пригороде полный блэкаут: власти не знают когда будет свет

      ▪️Момент отключения электричества попал на камеру. Света нет как в самой столице, так и в Бориспольском и частично Броварском районе.
      ▪️В ДТЕК заявили, что не знают, когда удастся стабилизировать ситуацию в городе. Местные жители возмущаются, что не приводится ни одного графика отключения.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 10:27
        Украинский Генштаб, как всегда, бодро отчитался о сбитых беспилотниках, "Калибрах" и "Искандерах". Результативность работы укро-ПВО - на уровне 90%. Кто бы сомневался. smile
        Заодно прилагается карта ночных прилётов.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +5
          Сегодня, 10:37
          Последовала бурная реакция из Киева. Даёшь срочное заседание Совбеза ООН по "безрассудным действиям России"! Угроза европейскому континенту, общая тревога! negative
          Киев инициирует экстренное заседание Совбеза ООН и Совета Украина-НАТО в ответ на заявление России о применении "Орешника" по Львовской области, — глава МИД Сибига

          «Такой удар вблизи границы ЕС и НАТО представляет серьезную угрозу безопасности европейского континента и является испытанием для трансатлантического сообщества. Мы требуем решительных мер в ответ на безрассудные действия России. Мы информируем США, европейских партнеров, а также все страны и международные организации о деталях этого опасного удара по дипломатическим каналам. Мы инициируем международные действия — срочное заседание Совета Безопасности ООН, заседание Совета Украина-НАТО, а также ответные меры в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ», - жалуется Сибига.
          1. Дед-дилетант Звание
            Дед-дилетант
            +1
            Сегодня, 11:04
            Даёшь срочное заседание Совбеза ООН по "безрассудным действиям России"! Угроза европейскому континенту, общая тревога! negative
            hi Реакция радует. Следующее испытание Орешника надо провести как можно ближе к польской границе. По району КПП, к примеру. И поинтересоваться потом у поляков, видели ли они этот прилет? Понравилось ли им зрелище? Не желают ли у себя, вблизи посмотреть?.. smile
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 10:28
        ...оне ещё и возмущаются что графиков отключения нет... wassat

        то есть отключениями УЖЕ не возмущаются. привыкли. ну нормуль.
        значит скоро привыкнут и к буржуйкам и лучинам.
    2. golen Звание
      golen
      -10
      Сегодня, 09:55
      Куда уж лучше. "Мэр Львова Андрей Садовой через Telegram сообщил:" Россия нанесла удар ракетным комплексом "Орешник" по селу Рудно во Львовской области. Из-за срабатывания автоматической системы безопасности газа временно отключено снабжение для 376 абонентов." winked Комментарии из российских соцсетей: "Алексей Кон - "Ага, аж целых 276 абонентов остались без газа. А у нас, на белгородчине, 550000 жителей остались без электричества. Кто кому нанёс урон?🤔" Денис з.
      "376 абонентов у украинцев, а в Белгородской области 550тыс без света и в Орле пол города .Кто кому мстит?" winked Опер 555 "А что, по Банковой слабо, или резиденция зенаркоши неприкосновенна?" winked Ну и все остальные комменты в таком же духе.
      1. Сергей Викторович Королев Звание
        Сергей Викторович Королев
        +2
        Сегодня, 10:11
        Город львов абонент номер 115 и т.д.
      2. хрыч Звание
        хрыч
        +8
        Сегодня, 10:12
        Хранилище не снабжает абонентов, а именно - хранилище. Работало оно на общую, газотранспортную систему ЕС. При транзите потребитель из ЕС осуществлял закупки газа по долгосрочным контрактам и по спотовым поставкам через Суджу до января 2025 и пока ее не грохнули. Т.е. после Суджи газ уже принадлежал ЕС. Само хранилище и его инфраструктура работали на прием с РФ и на подачу в ЕС, а сказки про реверс ... и есть сказки. Ничего не менялось, просто газ отбирался из экспортной трубы на Востоке и в Центре незалежалой, а ЕС нам оплачивало сие для Украины. Удар направлен против экономики ЕС.
      3. Guron Звание
        Guron
        +4
        Сегодня, 10:13
        Абонент - это не только газовая плита на вашей кухне, а юр.лицо с которым у газовиков есть договор. Например (по-русски) львовоблгаз. И не втирайте нам, что в 376 квартирах "хазу нема",
      4. Лимон Звание
        Лимон
        +2
        Сегодня, 10:43
        так и Киеву сегодня досталось:


        Противник публикует карту ночной комбинированной атаки по целям на Украине

        ▪️В некоторых районах Киева сейчас перебои с водоснабжением и электричеством.

        ▪️Мэр города Кличко также сообщил, что ночью были повреждены объекты критической инфраструктуры. В местных группах пишут: вышли из строя три ТЭЦ и не работает метро на одном из участков.

        ▪️Объект критической инфраструктуры повреждён во Львовской области.

        ▪️В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали: удары по объектам на Украине наносят в ответ на террористические атаки Киева.

        NE.САХАР
      5. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        -1
        Сегодня, 10:47
        Цитата: golen
        Ага, аж целых 276 абонентов остались без газа

        удар был нанесен в ответ на атаку украинских беспилотников по резиденции российского президента

        Цитата: golen
        а в Белгородской области 550тыс без света

        А за это будет Орешник-3 ! Надеюсььь.....
    3. роман66 Звание
      роман66
      -1
      Сегодня, 10:33
      Можно нарисовать белый круг вокруг места попадания.
  2. Штааль Звание
    Штааль
    +7
    Сегодня, 09:34
    Товарищ Орешник, уважаемый, заходите к ним почаще .
    Ради мира во всём мире.
    Мы вас очень просим.
  3. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +3
    Сегодня, 09:36
    Глубина залегания газа на Бильче-Волицко-Угерском ПХГ начинается где-то с 400 м. Неужели "цель достигнута"?
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +2
      Сегодня, 09:39
      Само ПХГ как пористая губка.
      ПХГ уничтожить физически невозможно, а КС уничтожили ещё полтора года назад. Орешником можно только турбины на поверхности вывести из строя. В прошлый раз туда Кинжал весной 24 прилетал.
      1. nznz Звание
        nznz
        0
        Сегодня, 10:59
        Мне доводилось заниматься ремонтом подземных хранилищ в одном районе.
        Там не газ, но нефть. Одно из крупнейших хранилищ союзного значения.
        Для обычных снарядов его разрушение задача сложная.
        Мы открывали вход, просто плиты демонтировали, и туда трактор мог заехать . стеарин убирали слой или парафин , бетонировали изнутри. Снаружи несколько слоев ПАГ . это двойного армирования аэродромная. Битумом все проклеено.
        Наверное современные средства типа Фаб прошибут. Но все таки это крепкая штуковина, вся в земле углублена. Наверху только часть крышки.
    2. seregatara1969 Звание
      seregatara1969
      +2
      Сегодня, 09:47
      Достаточно трещин во внешней оболочке для утечки газа
    3. Andobor Звание
      Andobor
      +5
      Сегодня, 10:14
      Цитата: кокосов тима
      начинается где-то с 400 м

      Нет конечно, там и площади продуктивного пласта десятки квадратных километров, его ни кто не уничтожает, уничтожить нужно наземную инфраструктуру на площади 10-15 га, компрессора в первую очередь. Вот это:
      1. Сабуров_Александр53 Звание
        Сабуров_Александр53
        +4
        Сегодня, 10:29
        Тогда и вовсе непонятно, зачем бить по ПХГ "Орешником"? На глубину в 400 метров он не проткнет породу, а вся ценность объекта в наземной инфраструктуре, которой мало вреда от дырки в земле, если только не задета труба уходящая вглубь. И получается, что эффективнее бить "Калибрами" и "Искандерами" с обычным фугасным зарядом или с зажигательным. как у "Торнадо-С". Вопрос,. есть ли такие заряды у наших ракет?
        1. Andobor Звание
          Andobor
          +2
          Сегодня, 10:33
          Цитата: Сабуров_Александр53
          Тогда и вовсе непонятно, зачем бить по ПХГ "Орешником"?

          Не знаю, характер повреждений Орешником, и чем там били, в глубину бить смысла точно нет. Может там взрывчатка была, её по большой площади " размажет".
      2. nznz Звание
        nznz
        0
        Сегодня, 11:11
        Я работал на Севергазпром.
        Бывал, те там свою работу делал , и на компрессорных и на скважинах
        От Ухты до Самоцветной.
        Измерения, свои установки контроля монтировали на станциях. И на дожимных бывал.
        На скважине давление на новой может быть приличным килограммов 30,
        Потом по мере добычи падает до 16кг.
        Сама скважина это пукалка. Стоит "елка", труба увешанная манометрами и датчиками.
        Гранатой сорвешь все.
        Но 16атм мало для транспорта газа. У них делят дОбычу и транспорт.
        Транспортники на спецкомпресморных доводят давление до 70атм. Тогда оно по трубе дует нормально.
        Везде газ сушат отбирая воду и конденсат.
        Наблюдал как местные заправляют машины жидкой фракцией конденсата. По знакомству или за малую толику.
        Спрашивали как? Говорят отлично гоняет.
        На компрессорных станциях газ разгоняют и давление подтягивают тоже.
        Это очень внушительное сооружение.
        25огромных 2этажных компрессоров ревут так что без наушников ничего не слышно.
        22работчих, остальные резервные.
        На выхлопных трубах пекло. Мы грибы вешали на ночь, утром сухие и хлебом пахнут. Я мешок крафт привез и два ведра брусники. Там не все живут на "трубе", остальные продают то что собирают.
        Дешево.
        Я на командировочные купил ягоду вместе с ведрами. Самолет был свой от Нии. И машина внутри. Удобно.
        Вот КС грохнуть это сильно. Хрен восстановишь...
  4. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    -3
    Сегодня, 09:39
    ну..что матрасников по договоренности нужно предупреждать о пуске такой ракеты-это понятно..не понятно одно..зачем врагу передавать куда будет нанесен удар по Салорейху и в какое время..такая добрая воля не прописана в договоренностях..100 пудова..тогда зачем делать какие-то поблажки вражине..естественно..матрасы передают сразу эту инфу украфашистам..и те успевают вывезти все дорогостоящие оборудование и склады с Томагавками..а именно на таких объектах МЫКОЛА хранит все оружие переданное западлоидами Укрорейху..в надежде на то что РФ не станет по таким объектам пулять.)
    1. Яро Полк Звание
      Яро Полк
      +4
      Сегодня, 09:48
      ..а еще..они..к бабке не ходи..хранят все ракеты на своих АЭС..Ровенской и еще там какой-то..на Западенщине..
    2. V Kor
      V Kor
      -19
      Сегодня, 09:51
      Скоко много буков накидал. Наверное, самый вумный.
    3. Уарабей Звание
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 09:53
      """..зачем врагу передавать куда будет нанесен удар по Салорейху..."""

      А с чего вы взяли что цель удара объявляется? Когда по Ижмашу били, никто не говорил куда будет нанесен удар. Амеров предупреждают вроде только о временном периоде запуска ракеты.
      1. Guron Звание
        Guron
        +4
        Сегодня, 10:18
        По Ижмашу - Орешником? Ваш комментарий не понятен, пожалуйста уточните.
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          +5
          Сегодня, 10:21
          Южмашу, конечно. Про ижмаш параллельно общаюсь в сети с товарищами. Оговорился))
  5. Лимон Звание
    Лимон
    -4
    Сегодня, 09:39
    Ну вот и дубль 2 .То некоторые здесь утверждали с пеной у рта,что ,,орешник,,всего один смогли сделать.))
    1. Дмитрий Смирнов_2
      Дмитрий Смирнов_2
      -3
      Сегодня, 09:58
      Хорошо, их два, успокоились?
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +3
        Сегодня, 10:18
        Такой же вопрос к Вам. Хорошо, их два. Перемоха уже наступила?
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 10:49
        Цитата: Дмитрий Смирнов_2
        Хорошо, их два, успокоились?

        Мы-то спокойны, а вот у некоторых явно зудит сегодня в пятой точке. Привыкайте, это будет хроническим состоянием. yes
  6. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +3
    Сегодня, 09:41
    Орешник применили по Бильче-Волицко-Угерскому подземному хранилищу газа (ПХГ)? Надо же, когда рассматривали варианты ответа, эта цель не звучала. Сюрприз, однако.
  7. Tagan Звание
    Tagan
    +6
    Сегодня, 09:42
    «Цели удара достигнуты»

    Кроме того, наблюдается сопутствующий эффект в виде всплеска активности бесноватых, по мощности даже превосходящий непосредственно удар "Орешника".
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 09:48
      Цитата: Tagan
      Кроме того, наблюдается сопутствующий эффект в виде всплеска активности бесноватых, по мощности даже превосходящий непосредственно удар "Орешника".

      Ну а как же? Вентилятор набросов работает исправно, резко повышая активность при подгорании пятых точек в моменты успехов ВС РФ.
  8. Дмитрий Смирнов_2
    Дмитрий Смирнов_2
    -2
    Сегодня, 09:49
    Опять в ответ все делают а не на перед, почему этот завод дронов не был уничтожен 4 года назад ? тем самым сохранив жизни наших граждан
  9. Дмитрий Смирнов_2
    Дмитрий Смирнов_2
    -3
    Сегодня, 09:54
    Представляю как ржёт в своём дворце Эрдоган, глядя как славяне гасят нефтегаз друг у друга. Как говорится, если долго смотреть на Чёрное море, однажды по нему проплывут трупы твоих врагов.
  10. ximkim Звание
    ximkim
    -5
    Сегодня, 09:55
    «Цели удара достигнуты»: Минобороны подтвердило применение «Орешника» по Украине

    Когда будет- цели удара уничтожены?
    Пр факту - удары наносятся для продолжения войны.
  11. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 10:02
    В ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 г., ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности «Орешник»

    Блин, понимаю что дорого. Наверное даже очень дорого.
    Но так хотелось бы чтоб по чаще!!!! fellow
  12. Foma80 Звание
    Foma80
    -6
    Сегодня, 10:03
    Результат не очень, автоматика прекратила подачу газа.
    Вероятно все можно быстро отремонтировать
  13. Joker62 Звание
    Joker62
    -4
    Сегодня, 10:06
    Отлично!
    Между прочим, в 9 января 1905 году, был кровавый в Питере.
    Получается, еще кровавый день для бандерштатов.
    С почином!
  14. АндрейВРН Звание
    АндрейВРН
    0
    Сегодня, 10:06
    Цитата: Дмитрий Смирнов_2
    Хорошо, их два, успокоились?

    Да не!!!)) Эт вы, во влажных мриях своих, верьте что их два всего)))
  15. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +1
    Сегодня, 10:11
    По Британии надо бить и Жешуву.
    Но по Львову и хранилищу газа тоже не плохо прилитело.
    Так держать!!!
    Наше дело правое,
    Победа будет за нами!
    Враг будет разбит!!
  16. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 10:12
    Да уж, на видео с применением "Орешника" смотришь и в голове: вот они, стрелы Апокалипсиса! fellow good
    1. Дмитрий Смирнов_2
      Дмитрий Смирнов_2
      -4
      Сегодня, 10:16
      Ноль цена этим картинкам мультикам, если это не подкреплено волей и применением по центрам принятия решений а не сельским сортирам
  17. papas-57 Звание
    papas-57
    -2
    Сегодня, 10:23
    "В ночь с четверга на пятницу, 9 января, ВС РФ нанесли массированный удар по Украине высокоточным оружием. Согласно заявлению Минобороны, удар был нанесен в ответ на атаку украинских беспилотников по резиденции российского президента в Новгородской области". Как то не стыкуется ответка. Они пытались ударить по резиденции российского президента, а ответка ушла вместо резиденции президента Украины куда то в ПХГ. Ответка дожна быть соизмеримой, они по нашей резиденции, в ответ мы по ихней.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 10:28
      Ответок вообще не должно быть
      Война должна вестисьипоикокретному плану
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      +3
      Сегодня, 10:32
      Ответка должна быть такой, какая нужна России, а не бриташкам. По укропским "резиденциям" пулять, это как раз не имеет никакого смысла, потому что бриташки именно на это и расчитывают.
  18. olbop Звание
    olbop
    -1
    Сегодня, 10:26
    Подождем официальных или более достоверных сообщений о результатах удара "Орешником". Пока в сводках МО не говорится, что поражено газохранилище.
    Ну а второе применение Орешника без спецзарядов логично считать продолжением "натурных" испытаний.
  19. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -1
    Сегодня, 10:27
    Вот просто уже бесит
    Если удар быво нужен, то наноситься он должен был быть не в ответ
  20. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 10:28
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    — Ну вот и хорошо ...
    Но мало!
  21. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +1
    Сегодня, 10:38
    Эта ракета обладает исключительными возможностями и должна использоваться и производиться чаще.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 10:58
      Цитата: Carlos Sala
      Эта ракета обладает исключительными возможностями и должна использоваться и производиться чаще.

      Эта ракета в принципе не сбивается, стоит дорого, потому применение в обычном снаряжении имеет смысл только как испытание и демонстрация.
  22. asher Звание
    asher
    +1
    Сегодня, 10:47
    Раз в год такое счастье и то по газохранилищу. Неужели не нашлось более достойной цели!
    1. Serg 122 Звание
      Serg 122
      0
      Сегодня, 11:16
      Хранилище с 50% газа всей усраины? Очень достойная цель.
  23. oleg_627 Звание
    oleg_627
    +1
    Сегодня, 10:58
    Что за чушь,опять опрадывают типа это удар за то ,что они нанесли по резиденции.Такое ощущение мы бьемся за одного,а за остальных погибших даже в Херсонской обл не стоит. И то перед ударом наши амеры(толи друзья,толи хозяева) сообщили,что будет удар по украине.Опять все доложили
  24. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 11:00
    Остаться без половины газа, да ещё и задолжать за несохранения газа своих господарей.
    Наверное, те, кто предложил "поздравить" нашего президента атакой на его резиденцию перед Новым годом, сейчас выщипывают друг на друге волосню без наркоза.
    Этож надо было такой придумать и расчитывать остаться без ответа.
    Не буди Лихо, пока оно тихо. yes
  25. Totor5 Звание
    Totor5
    0
    Сегодня, 11:04
    То есть наш Ответ - это удар по Военным объектам во время Войны? Как это забавно.
    А если бы нет, то Военные объекты в их тылу мы бы не трогали?
  26. Евгений68 Звание
    Евгений68
    0
    Сегодня, 11:06
    Цель была какая? Попасть или уничтожить? Если попасть то выполнена а если уничтожить то сомневаюсь.