Проблема больного астронавта: NASA досрочно вернёт экипаж Crew-11 с МКС

NASA приняло решение досрочно вернуть экипаж миссии Crew-11 с Международной космической станции на Землю. Причина – проблемы со здоровьем у одного из космонавтов на борту.

Как рассказал глава агентства Джаред Айзекман, ситуация не экстренная. По словам руководителя медслужбы NASA Джеймса Полка, космонавт в стабильном состоянии.



Выявленные проблемы никак не связаны ни с работой на станции, ни с выходами в открытый космос. Имя члена экипажа и диагноз в агентстве раскрывать не стали. Сослались на то, что в таких вопросах действует медицинская конфиденциальность.

Возвращение Crew-11 пройдет в штатном режиме. Корабль подготовят заранее, а посадку проведут тогда, когда будут подходящие погодные условия.

Экипаж работает на МКС со 2 августа. В его составе – астронавты NASA Зена Кардман и Майк Финке, космонавт Японского космического агентства Кимия Юи и представитель «Роскосмоса» Олег Платонов. Накануне они должны были выйти в открытый космос для монтажных работ на внешней стороне станции. Выход отменили из-за нештатной ситуации на борту.

На фоне происходящего NASA скорректировало график других миссий. Возвращение грузового корабля Cargo Dragon отложат, а подготовку к запуску следующего экипажа Crew-12 – ускорят.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +6
    Сегодня, 10:22
    ...ну Пересильд надо было отправить подлечить, делов то...

    зы надеюсь что именно наш космонавт как раз здоров.
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      0
      Сегодня, 10:35
      Лучше сделать всё правильно, не рискуя ничьим здоровьем, чем сэкономить деньги, а потом получить осложнения и потерю репутации.
      Они и так с "Драконом" много репы потеряли, когда на станции туристы застряли.
    2. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      0
      Сегодня, 10:43
      Вспомнилась история с нашим космонавтом Васютиным на только что спасенной станции "Салют-7", которая грозила упасть в неуправляемом полете на Землю. Джанибеков и Савиных совершили подвиг, оживив станцию, а в следующем экипаже заболел Васютин, который скрыл от комиссии болезнь простаты. Пришлось срочно спасать Васютина со всем экипажем и станция снова оказалась неуправляемой, но утяжеленной ещё больше, за счет пристыкованного модуля. И чудо, что она упала в Андах над Аргентиной, никого не убив... Но про это уже не стали снимать героический худ/фильм, хотя подвиг Джанибекова-Савиных получился напрасным.
    3. Arzt Звание
      Arzt
      0
      Сегодня, 11:08
      ну Пересильд надо было отправить подлечить, делов то...

      зы надеюсь что именно наш космонавт здоров.

      На чем отправлять? Старт ведь тово.... wink
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:31
    Получается что МКС скоро будет пустой ,заселяйся и живи .Вот что значит у России проблемы с пусковым столом .
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 10:33
      так вроде есть откуда временно пускать, только неудобно...
  3. Антоний Звание
    Антоний
    0
    Сегодня, 10:50
    Астронавты, космонавт и... представитель Роскосмоса sad то есть не космонавт, а представитель организации... Мда... Астронавты космонавты работают, изучают и т. д., а представитель что и кто? Или это намек на то, что космоса у нас почти не осталось?
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:04
    Теперь можно будет говорить, что так тоже бывает/будет...