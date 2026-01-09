«На волоске»: Трамп высказался о тяжёлом положении Кубы

2 298 25
«На волоске»: Трамп высказался о тяжёлом положении Кубы

Куба снова оказалась объектом жесткой риторики Вашингтона. Президент США Дональд Трамп в эфире Salem News Channel заявил, что островное государство «висит на волоске» и находится «в большой беде».

По словам Трампа, Куба долгие годы держалась на плаву за счет венесуэльской нефти и денег, но теперь этот источник иссяк. Он добавил, что у Гаваны сейчас фактически нет собственных доходов. Раньше, как он отметил, ситуация выглядела иначе, но сегодня страна, по его выражению, «чувствует себя не очень хорошо».



В разговоре с радиоведущим Хью Хьюиттом Трамп пошел еще дальше, рассуждая о том, что давление на Кубу уже доведено до предела. Он прямо заявил:

Я даже не знаю, как можно еще надавить, кроме как вторгнуться туда и разнести все в пух и прах.

Президент подчеркнул, что остров находится в бедственном положении уже не первый десяток лет и, по его мнению, близок к краху.

Отдельно Трамп упомянул госсекретаря Марко Рубио, напомнив о его кубинских корнях. Он отметил его хорошую работу и назвал кубинцев жесткими и сильными людьми.

Помимо Кубы внимание президента привлекает и ситуация в Иране. Трамп заявил, что США нанесут удар по иранским властям, если те начнут убивать протестующих.
25 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 10:36
    ..вот ведь неуёмный агрессивный старик! теперь и Кубу решил разнести.... думаю что кубинцы так просто не дадутся.
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 10:54
      Думать то можно, только чем отвечать будут кубаши и что кушать?
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 10:58
        Да, Кубе тяжело очень придётся если что. Некому за них впрягаться, а самим им будет очень непросто...
    2. д^Амир Звание
      д^Амир
      0
      Сегодня, 10:56
      hi Добрый день!!! я не силен в этой области, но похоже это новое слово в мировой психиатрии, Новогоднее обострение...
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 11:06
        Цитата: д^Амир
        новое слово в мировой психиатрии, Новогоднее обострение...

        Да это "обострение" у него уже началось лет 20 назад, болезнь "наполеона-адольфа".
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 11:01
      Цитата: Nexcom
      вот ведь неуёмный агрессивный старик! теперь и Кубу решил разнести.

      Если бы только Кубу, у Донни явно разыгрался аппетит после похищения Мадуро, вразнос пошёл. Только что на ТГ-канале "Военкоры Русской Весны":
      США начинают боевые действия в Мексике, — Трамп объявил о наземных ударах в ближайшее время

      ▪️"Мы собираемся начать действовать на местах в отношении картелей в Мексике. Очень печально наблюдать за этой страной", — заявил президент США.
      ▪️ Трамп ранее сообщал, что предлагал президенту Мексики ликвидировать картели, но она отказалась.
      ➖"С Мексикой нужно что-то делать. Мексика должна навести порядок, потому что через неё массово проникают, и нам придётся принять меры", — заявлял Трамп 5 января
      ➖"Мы бы хотели, чтобы Мексика сделала это сама. Они способны на это, но, к сожалению, картели в Мексике очень сильны", - добавил он.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 11:02
        ...как жаль что тот стрелок тогда промазал...
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 11:13
          Наоборот- жаль, что попал, куда велели. А вот чуток промахнись..
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 11:14
            ну идея от этого не особо меняется... laughing
            1. роман66 Звание
              роман66
              +1
              Сегодня, 11:16
              Да, пуля точно не в то место попала. Дyра, что с неё возьмешь.. lol
  2. Silver99 Звание
    Silver99
    -1
    Сегодня, 10:36
    Этот рыжий широко шагает и ведь остановить его никто не может, нет лома который его успокоит.
    1. Denis_999 Звание
      Denis_999
      0
      Сегодня, 10:52
      Чисто гипотетический пример, который, тем не менее, несёт в себе НЕмалую долю правды:

      В ходе "победоносного" присоединения Гренландии к материнскому бренному телу США, датские пехотинцы понесли некоторые потери. Матерью одного из них, застреленного как собака, оказалась - о, чудо! - директор какого-нибудь крупного банка или инвестиционного холдинга, да ещё и с кровями каких-нибудь северных баронов. И вот, значит, читает она трусливое заключение датской гос.комиссии - так, мол, и так, нечаянно упал на штык, игрался с ручной гранатой, не выдержал расставания с любимой девушкой и свёл счёты с жизнью. Вариантов МОРЕ. И ЧТО будет чувствовать женщина, у которой янки только что "обнулили" всю её жизнь, оставили без любимого сына, без внуков? РЕСУРСА ( я имею в виду, силового ресурса ) у неё НЕТ, а вот деньги ЕСТЬ, и много.

      И таких "щепок" ( и простых людей, и людей с деньгами ), летящих в разные стороны во время "рубки леса" конунгом Донни Рыжечубатым, будет вагон и маленькая тележка, а, скорее всего, целый ж/д состав!!!

      Главное - помочь этим людям найти интересующий их РЕСУРС. Чувство мести, объединяющее людей, оно, знаете, НЕ будет ведать границ, неважно, красный ты или белый, язычник или христианин, коммунист или правого толка.
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 10:41
    кстати - я ж говорил что амеры соберутся по Ирану жахнуть типа "для защиты протестующих" ? вот оно.

    Доня примитивен в определённых смыслах и шаблонен - он ничего витиеватого не придумывает, всё у него просто как два пальца. Ну и конечно всё приправляется дежурной "защитой хороших парней от плохих парней" (с)

    Голливуд, блин.... Только кровавый "голливуд" и разрушения стран.

    зы когда ж ему бубенцы то прищемят???
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:41
    ❝ Куба снова оказалась объектом жесткой риторики Вашингтона ❞ —

    — «Родина или смерть! –
    Это бесстрашных клятва.
    Солнцу свободы над Кубой гореть!
    Родина или смерть!» © ...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 10:58
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Куба снова оказалась объектом жесткой риторики Вашингтона ❞ —

  5. olbop Звание
    olbop
    +1
    Сегодня, 10:44
    Трамп окончательно распоясался, сбросив маску "миротворца". После акта агрессии к Венесуэле открыто угрожает Кубе, Ирану, Колумбии. Кто следующий? Гренландия? Что-то не припоминаю президентов США настолько одиозных и непредсказуемых. Похоже, что так он настраивает против себя внутреннюю оппозицию.
  6. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Сегодня, 10:44
    Я даже не знаю, как можно еще надавить, кроме как вторгнуться туда и разнести все в пух и прах

    ну да, а как еще можно помочь кому-то, кроме как разнести его дом в пух и прах?
    обычная американская логика, ничего нового
  7. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 10:45
    "Я даже не знаю, как можно еще надавить, кроме как вторгнуться туда и разнести все в пух и прах."
  8. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 10:46
    Меланья, утихомирь Доню и направь его энергию в мирное русло.....
  9. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 10:49
    Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News объявил о готовности начать наземные боевые действия на территории Мексики. По словам главы Белого дома, после того как американским силам удалось перекрыть 97% морского наркотрафика, Пентагон сосредоточится на нанесении ударов по сухопутным базам картелей.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 10:51
      Каьальерос, вот и к вам подкрался северный пушистый зверёк....
  10. Ростислав Прокопенко Звание
    Ростислав Прокопенко
    +1
    Сегодня, 10:52
    А тут Китаю все это надоедает и они бесплатно матрасникам завозят фентанила fellow
    Думаю КПК не разориться, а вот что будет у полосатых...
    Думаю, опиумные войны после задержки поставки следующей партии детскими играми покажутся
  11. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 10:54
    Венесуэлла, Иран, Куба, Мексика, Гренландия.... А амеры не надорвутся всех разносить?
    Может проще всем собраться вместе и ушатать наглецов-амеров?
  12. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 11:01
    Цитата: olbop
    Кто следующий? Гренландия?
    Желательно, Гренландия с Канадой!
  13. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 11:03
    Я даже не знаю, как можно еще надавить, кроме как вторгнуться туда и разнести все в пух и прах.

    Волк в бараньей шкуре, а на деле шакал под НИК "миротворец".