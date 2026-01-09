«На волоске»: Трамп высказался о тяжёлом положении Кубы

Я даже не знаю, как можно еще надавить, кроме как вторгнуться туда и разнести все в пух и прах.

Куба снова оказалась объектом жесткой риторики Вашингтона. Президент США Дональд Трамп в эфире Salem News Channel заявил, что островное государство «висит на волоске» и находится «в большой беде».По словам Трампа, Куба долгие годы держалась на плаву за счет венесуэльской нефти и денег, но теперь этот источник иссяк. Он добавил, что у Гаваны сейчас фактически нет собственных доходов. Раньше, как он отметил, ситуация выглядела иначе, но сегодня страна, по его выражению, «чувствует себя не очень хорошо».В разговоре с радиоведущим Хью Хьюиттом Трамп пошел еще дальше, рассуждая о том, что давление на Кубу уже доведено до предела. Он прямо заявил:Президент подчеркнул, что остров находится в бедственном положении уже не первый десяток лет и, по его мнению, близок к краху.Отдельно Трамп упомянул госсекретаря Марко Рубио, напомнив о его кубинских корнях. Он отметил его хорошую работу и назвал кубинцев жесткими и сильными людьми.Помимо Кубы внимание президента привлекает и ситуация в Иране. Трамп заявил, что США нанесут удар по иранским властям, если те начнут убивать протестующих.