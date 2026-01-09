Ирак передал другой компании управление нефтяным месторождением «Лукойла»

979 6
Ирак передал другой компании управление нефтяным месторождением «Лукойла»

Совет министров Ирака передал местной компании Basra Oil Company право управления месторождением нефти «Западная Курна-2», основным оператором которого являлся российский «Лукойл». Соответствующее решение объясняется попыткой «избежать сбоев в добыче». «Западная Курна-2» является одним из крупнейших нефтяных месторождений мира, его изначальные запасы оцениваются примерно в 14 млрд баррелей.

Как сообщает иракское информационное агентство INA, министерство нефти страны также пригласило к разработке «Западной Курны-2» американские компании, в частности ExxonMobil. Компания уже работает на соседнем участке и давно проявляет интерес к расширению.



Решение было принято после введения американских санкций против «Лукойла». Багдад исключает из проекта российского оператора, поскольку опасается проблем с экспортом нефти и финансовыми расчетами. Власти Ирака намереваются начать поиск покупателя доли «Лукойла» в «Западной Курне-2», которая составляет около 75%.

Месторождение «Западная Курна-2», являющееся крупнейшим зарубежным активом российской компании, разрабатывается с 2010 года и дает около 480 тысяч баррелей в сутки — почти 9% всей добычи Ирака. Проект запускался «Лукойлом» с нуля: российская компания обеспечила разминирование территории, постройку необходимой инфраструктуры и т. д.

Поскольку, согласно контракту, недра принадлежат Ираку, а «Лукойл» — лишь оператор, Багдад может сменить управляющего без выплаты российской компании реальной компенсации. Изначально «Западную Курну-2» планировалось продать швейцарскому фонду с российскими корнями Gunvor, однако сделка была заблокирована американцами.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 10:59
    недра принадлежат Ираку, а «Лукойл» — лишь оператор, Багдад может сменить управляющего без выплаты российской компании реальной компенсации.

    А недра Венесуэлы не принадлежат Венесуэле, а амерским "операторам". И "оператор" имеет право сменить управляющего Венесуэлы по своему желанию...
    Вот так оно и работает.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 11:04
      Цитата: Васян1971
      без выплаты российской компании реальной компенсации.

      Опять надули....
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 11:09
        ....где-то закручинилась-заплакала Алсу...
  2. belost79 Звание
    belost79
    0
    Сегодня, 11:15
    Очень хороший урок нашим толстосумам. Вкладывать деньги в проекты за пределами России - так себе затея.
    Надеюсь, государство не будет компенсировать финансовые потери Лукойлу. А то у нас капитализм не как у всех. Прибыль капиталистам, расходы государству, налогоплательщикам.
  3. sub307 Звание
    sub307
    0
    Сегодня, 11:17
    "Проект запускался «Лукойлом» с нуля: российская компания обеспечила разминирование территории, постройку необходимой инфраструктуры и т. д." Ну... "ExxonMobil", наверно, не откажется продолжить начатое "Лукойлом"..,тем паче, сами иракцы вопросят. winked
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:17
    На сколько помню в Ираке на Курне 2 Лукойл занимался ещё социалкой племени которая там проживалоЛафа для племени кончилась Но то для племени поправимо - полыхнёт пару раз у американцев .Но американцы не миндальничает..