Ирак передал другой компании управление нефтяным месторождением «Лукойла»

Совет министров Ирака передал местной компании Basra Oil Company право управления месторождением нефти «Западная Курна-2», основным оператором которого являлся российский «Лукойл». Соответствующее решение объясняется попыткой «избежать сбоев в добыче». «Западная Курна-2» является одним из крупнейших нефтяных месторождений мира, его изначальные запасы оцениваются примерно в 14 млрд баррелей.Как сообщает иракское информационное агентство INA, министерство нефти страны также пригласило к разработке «Западной Курны-2» американские компании, в частности ExxonMobil. Компания уже работает на соседнем участке и давно проявляет интерес к расширению.Решение было принято после введения американских санкций против «Лукойла». Багдад исключает из проекта российского оператора, поскольку опасается проблем с экспортом нефти и финансовыми расчетами. Власти Ирака намереваются начать поиск покупателя доли «Лукойла» в «Западной Курне-2», которая составляет около 75%.Месторождение «Западная Курна-2», являющееся крупнейшим зарубежным активом российской компании, разрабатывается с 2010 года и дает около 480 тысяч баррелей в сутки — почти 9% всей добычи Ирака. Проект запускался «Лукойлом» с нуля: российская компания обеспечила разминирование территории, постройку необходимой инфраструктуры и т. д.Поскольку, согласно контракту, недра принадлежат Ираку, а «Лукойл» — лишь оператор, Багдад может сменить управляющего без выплаты российской компании реальной компенсации. Изначально «Западную Курну-2» планировалось продать швейцарскому фонду с российскими корнями Gunvor, однако сделка была заблокирована американцами.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»