Венесуэла: сколько Трампа ни корми, а он всё равно на нефть смотрит
Откровенный разбой с захватом заложников в онлайн-режиме – это новая форма внешней политики от лауреата на премию мира. Месяцами политологи и различные эксперты ломали головы, как именно американский агрессор собирается расправиться со своим венесуэльским коллегой. Сколько же было версий… Но оказалось, что все сложные сценарии военного конфликта пока вписались в малобюджетный американский боевик-короткометражку. Причём половина актерского состава в лице венесуэльской армии отсутствовала в кадре, а развязка отложена на неизвестное количество последующих частей.
И самое обидное в этой ситуации, что Венесуэле особо нечем бить в догонку. Вот что бывает, когда полагаешься только на средства защиты, а они в свою очередь просто проспали эту битву. Президента украли, страну побомбили, а решительно ответить не получится.
Как такое могло произойти?
Пожалуй, только самые ленивые диванные эксперты не задались вопросом, куда делись 5 тысяч ракет для ПЗРК? А почему мы не наблюдали пуски «Буков», «Печор» и «С-300»? Что в это время делали венесуэльские Су-30 и F-16? И здесь всё говорит как раз о том, что помимо халатного отношения к угрозам США со стороны самого Мадуро имелся внутренний элемент предательства в высшем военном командовании Венесуэлы и окружении президента. Причём как на стадии реализации преступного плана Белого Дома, так и на стадии подготовки к нему. Возможно, американские агенты не только сливали информацию, но и намеренно вводили в заблуждение венесуэльского лидера, убеждая, что Трамп лишь запугивает, а если на что-то и решится, то это будут ограниченные удары по второстепенным объектам с последующим предложением о переговорах. Не исключено, что именно благодаря предательству президент оказался в «нужном месте» – в своей спальне в окружении преимущественно преданных кубинцев, а не где-нибудь в бункере в горах под полноценной защитой армии.
Даже если ЗРК средней и большой дальности были выведены из строя, то никакого труда не составило бы сорвать такую операцию в столице. Достаточно было несколько десятков крупнокалиберных пулемётов с тепловизорами, несколько ЗУшек и с десяток ПУ ПЗРК. Не говоря даже о таком «невиданном оружии», как FPV-дроны, в прицеле которых приземляющиеся жирные «Чинуки» и «Чёрные ястребы» тоже были бы стать лёгкой добычей. Причём даже в полной темноте. В итоге никаких следов работы зенитной артиллерии в небе и пара неудачных пусков ПЗРК. Сколько секунд продержалась бы без потерь такая вереница вертолётов в порту Новороссийска или Одессы, в Севастополе или Киеве, проходя через плотный слой трассеров?
С одной стороны, американцы прибегли к довольно непривычной тактике. Ведь всегда высадка десанта следует после массированного огневого поражения, как это было на Украине. Венесуэльские военные даже если допускали сценарий десантирования, вполне могли думать, что в запасе есть пара часов, чтобы спрятать президента или развернуть средства противодействия возле его резиденции. Но на этот раз вертолёты прибыли к месту посадки прямо во время ударов.
С другой стороны, им нужно было иметь в виду, что американцы с таким же успехом могли не устраивать авантюрное похищение, а все боеприпасы прилетели бы сразу же в президентский дворец. В этом случае у Мадуро тоже не было бы времени спрятаться. И здесь вскрывается ещё одна странность. Пускай РЛС Боливарианской Республики не могли видеть низколетящие вертолёты над морской гладью. Но как они упустили взлёт и выход на боевые рубежи 150 самолётов на большой высоте? К тому же журналисты уже несколько месяцев буквально стаями ходили вокруг американских авиабаз в регионе и каждый день спокойно снимали стоящими под открытым небом боевые самолёты. Не было никаких препятствий зафиксировать резкий всплеск активности. Но венесуэльское ПВО внезапно превратилось не просто в дуршлаг, а скорее в бесполезные полноразмерные макеты, которые не стали даже имитировать видимость присутствия. Как собственно и ВВС страны, которые появились над столицей уже после рассвета.
К слову, если сравнивать американское похищение с высадкой десанта в Гостомеле, то можно увидеть целый ряд различий. Украина была своевременно уведомлена западной разведкой о начале СВО, а аэродром был заранее подготовлен к такому сценарию. На нём были размещены зенитные орудия, а расчёты ПЗРК выполняли пуски по пути следования российских вертолётов, из-за чего не обошлось без потерь. До высадки на место прибыло украинское подкрепление. Сама десантная операция проводилась уже спустя 6 часов после начала СВО, а не во время первых ударов. Кроме того, в задачу гостомельского десанта входило не только высадится и зачистить здания, а ещё и удерживать плацдарм до прибытия основных сил под плотным огнём артиллерии на протяжении более суток. Отличается и масштаб десантной операции. США задействовали десяток вертолётов и около 200 спецназовцев. Российская операция потребовала несколько волн, и в ней приняли участие суммарно 200 вертолётов.
Конечно, США не обладали и не обладают пока достаточно крупной группировкой для полного контроля ни одного венесуэльского города. Если бы венесуэльская армия показала хотя бы часть той упёртости, с которой нам пришлось столкнуться в Украине, то стоящий в Карибском море контингент пехотинцев США не смог бы удержать даже один порт или авиабазу, не говоря уже о многомиллионной столице, окруженной горно-лесной местностью. На то, чтобы стянуть в регион более крупные силы, уйдут месяцы, и не стоит ждать сухопутного вторжения в ближайшее время. Тем более что сейчас венесуэльская армия вроде как проснулась и даже начала охотиться за беспилотниками в Каракасе. Но локальные авиаудары вполне возможны параллельно с продолжением охоты за рыбацкими лодками и танкерами.
На распутье
В такой ситуации ответные меры Каракаса должны сводиться не к бесполезным призывам к международному сообществу, а к сплочению и радикальным действиям для противостояния установлению американской марионетки, расшатыванию страны изнутри и колонизации. Пока агрессор полностью не достиг своей цели и выиграл лишь первую битву, продолжая публично угрожать новоназначенной и.о. президента.
— новый дипломатический язык президента США.
И тут же Родригес призвала к сотрудничеству и прекратила обвинять США в агрессии. Возможно, так новый лидер страны пытается выиграть время, а возможно, она уже действительно согласилась пойти на уступки противнику. Если произошло последнее, то в ближайшее время мы увидим грандиозное возвращение американских компаний на нефтяной рынок и репрессии против рядовых и высокопоставленных сторонников Николаса Мадуро и Уго Чавеса. Пока точно рано голословно обвинять Делси Родригес в заговоре, как это делает Daily Mail или CNN. Западные СМИ вместе с Белым Домом заинтересованы в том, чтобы подорвать её авторитет и вызвать внутреннее противостояние. Реальное отношение исполняющей обязанности главы Венесуэлы к США будет видно по принятым решениям. И речь идёт не об отдельных партиях нефти, которыми Каракас попытается задобрить готового к прыжку монстра, а о изменении всей внешней политики и экономической стратегии Боливарианской Республики. Забегая наперёд, можно отметить потенциального кандидата в президенты Венесуэлы, который гарантированно не станет работать на США – это сын взятого в плен президента Николас Мадуро Герра, который сейчас является депутатом Национальной ассамблеи.
По сути, перед страной стал выбор, когда есть далекие надежные партнёры, которые готовы рассматривать Венесуэлу как независимый элемент многополярного мира, а есть ближайший по географии «партнёр». Он полон решимости навязывать своё сотрудничество силой, требует потери суверенитета и имеет все инструменты, чтобы поставить крест на сотрудничестве с далекими партнёрами с помощью блокады.
Сопротивление США точно не принесёт венесуэльцам экономическое благополучие в ближайшей перспективе, но, возможно, даст шанс на суверенное будущее и станет примером для всей остальной Латинской Америки. Подобно тому примеру, который подают некоторые страны Африки в рамках современной деколонизации. Как известно, аппетит приходит во время еды. «Гегемон» будет изо всех сил усиливать нажим, чтобы получить как можно больший доступ к ресурсам, что в итоге тоже чревато обнищанием населения колонии. Поэтому венесуэльская армия должна готовиться к полномасштабному наземному вторжению и более сильным авиаударам, в котором есть высокие шансы нанести Штатам тяжелое поражение.
Трамп сам признал, что российские интересы являются одной из целей борьбы с Венесуэлой. На том же акцентировал внимание и его Госсекретарь, а по совместительству новоназначенный гауляйтер Венесуэлы Марко Рубио в интервью Fox News. Он подчеркивает, что главное – это не американские доходы от венесуэльской нефти, а отсутствие доступа к ней со стороны России, Китая и Ирана. Хотя в случае с Рубио нет сомнения, что он получит приличную долю акций в нефтяных компаниях, которые пытается затащить туда. Поэтому занимать бесполезно-обеспокоенную позицию российскому руководству точно здесь не стоит и необходимо активно работать с Делси Родригес, Китаем, Кубой и Ираном, чтобы искать инструменты совместной деблокады Каракаса и снижения значимости американского военного потенциала.
Наркотики
Вашингтон был бы сам не свой, если бы не придумал дополнительные оправдания для своего разбоя. Оказывается, достаточно заочно объявить лидера другого государства главой наркокартеля – и плевать, что в Венесуэле наркобаронов меньше, чем в резиденции Мар-а-Лаго или на острове Эпштейна на сходках трамповских друзей. Хотя, конечно, есть общеизвестный факт, который бросает тень на семью венесуэльского лидера – это задержание американцами двух племянников его жены Силии Флорес. Произошло это в 2015 году на Гаити, когда они пытались провезти в США 800 килограмм кокаина. В 2022 году родственников жены венесуэльского лидера обменяли на семерых американцев.
Как известно, наркотические вещества нужно не только провезти, а ещё и сбыть. А для этого нужна масштабная сеть внутри США с обязательным покровительством со стороны полиции, спецслужб и политической верхушки. Ещё больше американские претензии к венесуэльской власти обнуляет тот факт, что самыми смертоносными и часто употребляемыми в США являются синтетические опиоиды, которые никак не связаны ни с семьёй Мадуро, ни с его страной. Само собой, их производство внутри США тоже активно курируется с самого верха и, скорее всего, даже с гольф-клуба в Майами.
На пике наркотической пандемии от передозировки в США погибало около 100 тысяч человек. В период с 2016 по 2021 год количество смертей от фентанила выросло втрое. В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CSC) в 2021 году оценивали уровень смертности от синтетических опиоидов в 88 % от всех случаев. В 2022 году эта цифра составляла 70 %. В целом в последние годы наметилось снижение общего количество смертности. Так, в 2024 году погибло около 80 тысяч человек, что на 20 % ниже, чем в худшие годы. В начале 2025 года Трамп объявил о вводе дополнительных тарифов против Мексики, Канады и Китая, обвинив их в поставке прекурсоров фентанила, необходимых для производства опасных наркотиков. Но при чём тут Венесуэла?
Пожалуй, начать стоит с Колумбии. Именно в этой стране производят то, что потом отправляется транзитом через Венесуэлу в Северную Америку и Европу – кокаин. В 2023 году Колумбия поставила свой рекорд, произведя свыше 2600 тонн любимого лакомства Зеленского, а её плантации раскинулись на четверть миллиона гектаров. Такие данные приводит Управление ООН по наркотикам и преступности. Причём аграрная наука у местных банд не стоит на месте. За короткое время они научились получать в два раза больше кокаина с одного гектара посевов.
Выгодное расположение Колумбии позволяет отправлять товар потребителям как по суше, так и через два океана. Венесуэла при этом служит инструментом диверсификации поставок в Карибском море, чтобы снизить нагрузку на колумбийское побережье. То есть к колумбийской береговой линии Карибского моря длиной 1760 км добавляется ещё 2800 километров в Венесуэле. Благодаря этому отследить морские поставки ещё сложнее. Отправляются лодки не только с самого побережья, но и по извилистому руслу Ориноко с её многочисленными притоками. Часть трафика отправляется в Европу, а часть – в Северную Америку. Лодки из Венесуэлы следуют в Мексику, откуда «волшебный порошок» по суше доставляют американцам.
Загвоздка в том, что из всего поставляемого в США кокаина 87 % приходится на Тихий океан, и лишь малая часть идёт через Карибское море сразу из нескольких стран, включая Венесуэлу и саму Колумбию. Об этом сообщил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза, посвященному атаке США на Венесуэлу. В разные годы цифры немного меняются, но в целом баланс остаётся одинаковым.
Поэтому получается, что для перекрытия всех поставок из латиноамериканского региона достаточно усилить контроль на мексиканской границе и активно работать в американских территориальных водах в отношении тех, кто рискнёт плыть напрямую после потери мексиканского канала поставок.
США – абсолютный мировой лидер по употреблению наркотиков. Проблема рекордного потребления наркотиков – это проблема деградации американского общества, и правительство почему-то не желает признавать это, продолжая настаивать на «исключительности» американцев. Власти Штатов обвиняют только тех, кто формирует предложение, и слабо работают с теми, кто формирует спрос. Хотя не исключено, что пресекая наркотрафик извне, внутренние лоббисты в США просто пытаются устранить своих конкурентов, а жизни и здоровье американцев на самом деле никого в руководстве США не волнуют вовсе. Ведь зачем нужно так много американцев, когда есть непривередливые роботы Илона Маска?
Общая стратегия
США выбрали тактику открытой конфронтации с публично декларируемыми меркантильными интересами. Где-то с участием вооруженных сил США, а где-то открыто предоставляя оружие и разведданные врагам своих конкурентов. Наступила горячая фаза холодной войны. Именно так несостоявшийся гегемон отвечает на переустройство мирового порядка в условиях многополярного мира и ядерного паритета. Это и есть его новая стратегия в ситуации, когда мягкая сила не способна подкосить ключевых противников Штатов. Хотя, конечно, и от «мягкой силы» никто полностью отказываться не будет. Просто врага теперь будут добивать ещё тёпленьким, не давая времени на восстановление после внутренних и внешних гибридных атак.
Казалось бы, зачем нужны структуры вроде медлительного USAID и десятки тысяч НКО, постоянно подгрызающих лакомую страну изнутри, когда можно просто захватить в заложники или уничтожить без малейшего повода чужого законно избранного президента? Но внутренние силы для управления своей колонией Штатам всё равно нужны. Ведь давление извне не всегда приносит свои результаты. А чтобы подстегнуть своих прокси к активным действиям, нужен поток денег и обучение.
Одним из элементов мягкой силы вновь выступают американские технологические гиганты. На этот раз Илон Маск решил «помочь» венесуэльцам
И не стоит пенять на отсутствие международное права. Ведь оно тоже сформировалось после предыдущего глобального передела. Именно оно мешает Штатам стать центром силы в мире. По итогам новой схватки появятся и новые правила. А открыто нарушая предыдущее, США пытаются первыми застолбить за собой право их написания.
Просто замечательно, что главный враг России прекратил скрываться под отвратительной химерой «защиты демократии и свободы», а нагло публично демонстрирует свои истинные экспансионистские цели. Но плохо в этой ситуации то, что открыто противостоять сбросившему обёртку несостоявшемуся гегемону может только Россия, КНДР, йеменские хуситы и Иран. Хотя последнего включить в данный список можно лишь с натяжкой в условиях состоявшегося в 2025 году договорнячка. «Мы даём вам время спокойно вывезти уран, а вы не сбивайте наши распиаренные B-2. Потом можете формально обстрелять Эль-Удейд. Ура! Все победили!». К чему приводят такие договорнячки? К новым гибридным атакам, таким как нынешние массовые беспорядки, и к последующему полномасштабному вторжению в случае провала ставки на внутренние междоусобицы.
Что же касается Китая и его реакции, то руководство компартии КНР должно ясно понимать, что от его реакции на этот удар по китайским интересам будет зависеть степень наглости американцев в азиатско-тихоокеанском регионе в ближайшие годы, где уже нависла тень большой войны. Если Китай не прибегнет к действенному санкционному наказанию США и вооружению Венесуэлы, то завтра американский спецназ и ЧВК начнут строить макеты правительственных зданий в Пекине.
Теоретически китайский флот обладает достаточным количеством надводных кораблей, чтобы без ущерба для нарушения баланса сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе создать паритет нынешней американской группировке в Карибском море. Например, направить на защиту танкеров к берегам Венесуэлы с десяток боевых кораблей, включая несколько эсминцев и миноносцев. Этого достаточно для бодания, аналогичного тому, что происходит с филиппинцами в Южно-Китайском море. Такие меры позволят повысить цену блокады для американцев. Но практически руководство Китая не проявляет никакого интереса к решительным действиям.
Россия и Китай должны понять, что воевать против американских интересов нужно не только рядом со своими границами, но и непосредственно на американском континенте и даже внутри США. Причём действовать так же нагло и цинично. Если необходимо, то даже отлавливать американские торговые суда по всему миру: ровно столько же, сколько захватывают американские пираты. Писать новые правила будет тот, кто не побоится открытого противостояния этой новой американской стратегии, обозначенной американской элитой через приход Трампа.
И не стоит польщаться антивоенным протестам в США. Белый дом, а точнее, говорящая лужайка в Мар-а-Лаго ранее открыто продемонстрировала своё отношение к любым уличным акциям в одном из своих нашумевших роликов с истребителем. Хорошо, что американское и европейское общество не так безнадёжно и там по-прежнему есть люди, стремящиеся к миру. Но они пока не обладают сколь-либо внушительной силой для внутреннего противостояния захватнической стратегии американского глубинного государства и коллективного Запада в целом. Хотя помочь им в этом надо. Пока одни протестуют, большинство американцев упиваются безнаказанностью и силой, которые кажутся им признаком величия США на международной арене. Каждый раз, когда Штаты влезают в военный конфликт, рейтинги американских лидеров взлетают вверх. Так было при президентстве Буша-младшего во время вторжения в Ирак и захвата Саддама Хусейна. Вот и теперь, по данным опроса компании Ipsos и агентства Рейтер, рейтинг одобрения президента вырос до 42 %. Отмечается, что это самый высокий уровень поддержки с октября прошлого года. Тем более последствия этой атаки для США были ничтожно малы, а медийный эффект превысил все ожидания.
Какие же ответные меры может предпринять Россия?
Сейчас Штаты пытаются установить полную гегемонию в Западном полушарии, чтобы, пользуясь его ресурсами, отправится в мировой экспансионистский тур. Но как можно помочь региону сопротивляться?
Прежде всего – это, конечно же, военная помощь силам, оставшимся верным курсу Боливарианской Республики, независимо от того, смогут ли они сохранить власть во время экономического давления и новых волн агрессии США. Хотя, конечно, вооружать Венесуэлу лучше до того, как американские самолёты снова отправятся на взлёт. Не все противники США могут быть партнёрами России. Никто не будет поставлять оружие, к примеру, боевикам ИГИЛ в Нигерии. Но последователи курса Уго Чавеса в Венесуэле доказали, что их ценности не противоречат российским.
Пока идёт СВО, Россия не может заняться кардинальным перевооружением своих партнёров в латиноамериканском регионе. Но у России есть все возможности предотвратить подобные неприятные сюрпризы, развернув полноценную разведывательную миссию. Для этого там нужны лишь пункты материально-технического обеспечения, чтобы обеспечить постоянное присутствие флота, а также радары и разведывательная авиация, включая стратегические БПЛА, аналоги RQ-4.
Одним из элементов противодействия экспансии США – это помощь в налаживании производства различных беспилотных систем. БЭКи и дальнобойные дроны-камикадзе в руках Венесуэлы могут сделать невыносимой жизнь американской группировки в Карибском море и вынудить её отказаться от морской блокады. Даже один утопленный эсминец или тем более авианосец в случае повторения агрессии станет катастрофой для США. Не меньший эффект принесёт массированная атака дронами аэропорта имени «Хосе Апонте де ла Торре» в Пуэрто-Рико, где под открытым небом без каких-либо ангаров томятся десятки новеньких F-35, F-18 и военно-транспортных самолётов со всем необходимым вооружением. Одна спичка – и всё взлетает на воздух. В то же время обычные квадрокоптеры станут адом для любой распиаренной «Дельты» в джунглях и фавелах. Вряд ли во время своих учений им приходилось бегать от навязчивого жужжания за спиной.
В условиях пока действующей американской морской блокады налаживать производство придётся преимущественно в самой стране, а ввозить необходимые детали через сухопутные границы с соседними странами или по воздуху. Для создания беспилотных систем не нужно строительство огромных цехов, а горно-лесная местность страны позволяет скрыть сотни небольших ангаров и подземных помещений. Поэтому самое важное – научить создавать и применять грозное вооружение из подручных материалов.
Ещё одна страна, с которой нужно срочно усиливать военное сотрудничество – это Куба. Она фантастически удачно расположена для того, чтобы вести разведку против Соединённых Штатов и угрожать центрам принятия решений, важным военным объектам, включая элементы ядерной триады, крупным объектам ВПК и энергетической отрасли. Причём делать это опять же можно без развертывания «Орешника» с перспективой повторения «Карибского кризиса». «Герань-2» и «Герань-3» с удовольствием навестили бы базу «Кингс-бей» с ядерными подлодками в случае агрессии США на Кубу. Для России производство нескольких тысяч Гераней – это всего пара недель работы, а для США – это сильнейший удар. Также в зоне ответственности кубинских экспресс-доставщиков база четвертого флота Мейпорт и верфь Ingalls Shipbuilding в Миссисипи. А дроны-матки, прототипы которых уже тестируются в зоне СВО, могут забросить множество небольших «камикадзе» на авиабазы Ки-Уэст, Тиндалл, Пенсаколу и Джексонвилл для вывода из строя большей части открыто стоящей авиационной техники.
Ну и, конечно, не забываем про уязвимую червоточину Кубинского острова – это база Гуантанамо, от которой кубинцы многократно пытались избавиться. Её инфраструктура гарантированно будет активно использоваться американцами в случае начала интервенции и заслуживает быть разгромленной тысячами FPV-дронов и артиллерией.
Особняком в качестве лёгкой добычи стоят крупнейшие нефтяные терминалы на побережье Мексиканского залива и нефтяные вышки, которые точно никто не прикрывает объектовой ПВО. Именно здесь самое плотное сосредоточение нефтяной инфраструктуры США. Хорошо вооруженная Куба в случае войны способна нанести США тяжелейшие раны, которые превзойдут ущерб от войны во Вьетнаме и коснутся территории самой страны-агрессора, разотрут в порошок всю имиджевую прибыль, добытую от последних небольших успешных кампаний.
То же самое касается и военной помощи Никарагуа. Эту страну Трамп не вспоминал, скорее всего, лишь потому, что не смог выучить её название.
Но ладно Куба, которая всегда была костью в горле американских завоевателей, но теперь, оказывается, что и Мексике стоит приготовиться. И опять же. Для повода США вовсе не нужен по соседству никакой искусственный антиамериканский переворот с гражданской войной, организованный противниками США. Не нужны никакие российские или китайские ракеты на границе. Достаточно наличие хотя бы небольшого неподчинения Белому Дому. Очень напрасно президент Мексики Клаудиа Шейнбаум не воспринимает всерьёз угрозы Трампа. Особенно зря она озвучивает своё пренебрежение публично, вместо того чтобы молча готовиться к отражению интервенции. Самолюбие Дони такое не прощает.
Колумбия едва ли не больше всех пострадала от агрессивной риторики Трампа, упивающегося своей успешной операцией в Венесуэле, но до того, как усиливать военное сотрудничество с ней, придётся прояснить ряд моментов. Прежде всего, Колумбия должна прекратить экспорт наёмников в Украину и начать сотрудничество с российскими спецслужбами в этом направлении. По данным колумбийского депутата Алехандро Торо, в Украине еженедельно погибает до 20 колумбийских боевиков, включая женщин. Президент Колумбии Густаво Петро в ответ на сообщения российского посла о колумбийских наёмниках осудил их участие в войне, назвал это «ограблением страны».
— написал он в соцсетях.
Теперь будем надеяться, что Петро подтвердит свои слова жестким контролем за механизмами вербовки наёмников и накажет всех лиц, воевавших на стороне Украины, а не просто потребует их возвращения от киевского режима. Но в целом нельзя не отметить миротворческую позицию колумбийского лидера по СВО. Он даже бойкотировал швейцарский «саммит мира» летом 2024 года из-за того, что там не было представлено мнение России по украинскому вопросу. Также он резко высказывался в отношении Зеленского и европейских марионеток Белого Дома.
— заявил Густаво Петро, вызвав истерику украинского МИДа.
Примечательно, что в 2023 году до прихода к власти Трампа США пытались разоружить Колумбию, предлагая ей отправить оружие в Украину, на что президент страны ответил отказом. Он отметил, что Колумбия покупала оружие у России для своих целей внутри страны. Видимо, как чувствовал…
А как же соблюдением международного права в последнее время озаботилась Дания. Прям любо-дорого посмотреть на речь докладчика от этой страны в ООН. Но гораздо приятнее будет насладиться противостоянием внутри НАТО. Хотя какое противостояние? О чём вы? Вряд ли мы увидим большее сопротивление датчан, чем украинских войск в Крыму в 2014 году. Максимум, на что можно рассчитывать – это совместное селфи датских и американских военных напоследок. При этом нужно помнить, что в числе главных причин захвата Гренландии – противодействие России и Китаю в Арктике с последующим усилением американского военного присутствия. В дополнение к радарам дальнего действия добавится флот с ледокольным усилением и ядерное оружие воздушного и наземного базирования. А тающие ледники в эпоху глобального потепления высвобождают всё больше пригодных для этого территорий.
Если параллельно с российской помощью в латинские страны Западного полушария будет направлена значительная военная помощь из Китая и Ирана, включая дальнобойное вооружение, то «доктрина Монро» или «Донро» будет окончательно отброшена, а США придётся отложить их военную колонизацию. Одно дело – устраивать акции самолюбования по итогам разовых показательных миссий со вкусом договорнячка и предательства, а совсем другое – победить в полномасштабных региональных войнах высокой интенсивности.
Теперь континент ждёт череда военных конфликтов с участием США. Но одновременную вооружённую борьбу с несколькими хорошо подкачанными странами им не выиграть даже на относительно близком расстоянии от себя. По крайне мере, без применения ядерного оружия. Переименование министерства обороны в министерство войны этому не поможет, как и фирменное катание на скейтборде от Пита Хегсета. Во время своей пресс-конференции во Флориде Трамп заявил, что если бы Штаты вели войну, подобную СВО, то она бы не шла так долго. А ещё назвал российскую спецоперацию «примитивной». Ну что ж, пора обеспечить ему условия, сопоставимые с СВО. Потом Россия может выступить в качестве «непредвзятого посредника».
