На месте удара «Орешником» во Львовской области проверили уровень радиации

2 526 8
На месте удара «Орешником» во Львовской области проверили уровень радиации

На Львовщине российским ударам подвергся объект критической инфраструктуры. Местным жителям рекомендовано оставаться в укрытиях.

Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, пообещав позже сообщить подробности.

Ряд украинских экспертов и должностных лиц предполагают, что имел место удар российского ракетного комплекса «Орешник», целью которого стало подземное газовое хранилище. Впрочем, этой ночью в регионе объявляли и угрозу применения российскими военными ракет «Кинжал».

Таким образом, точно не установлено, чем наносился удар, но ряд признаков свидетельствуют, что это все же был «Орешник».

Львовский чиновник сообщил, что на месте работают сотрудники экстренных служб, а специалисты определяют характер поражения. И хотя, по его словам, это является стандартной процедурой при ракетных атаках, на месте вероятного удара «Орешником» во Львовской области все же проверили уровень радиации. Он оказался нормальным, как и уровень содержания вредных частиц в атмосфере.

Во время ракетного удара в поселке Рудно недалеко от Львова сработал защитный запорный клапан на газорегуляторном пункте. Причиной была не авария на объекте, а ударная волна от взрыва. На всякий случай сотрудники газового хозяйства перекрыли подачу газа перед ГРП.

Одновременно сегодня ночью после объявления тревоги во Львове прогремела серия взрывов. Городские власти выясняют, были ли прилеты. Впрочем, об их наличии свидетельствуют сообщения о возгораниях.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:03
    ❝ Во Львовской области всё же проверили уровень радиации. Он оказался нормальным, как и уровень содержания вредных частиц в атмосфере ❞ —

    — Дышите полной грудью, свидомые, ждите следующего прилёта ...
    (Наше оружие самое экологически чистое)
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +1
    Сегодня, 11:06
    Городские власти выясняют, были ли прилеты.

    Они еще не поняли. laughing
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 11:07
      точно не установлено, чем наносился удар, но ряд признаков свидетельствуют, что это все же был «Орешник».
      feel
  3. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    -3
    Сегодня, 11:07
    А в это время на Белгородчине остались без света и воды 500 тыс. наших граждан.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      -1
      Сегодня, 11:12
      А в это время на Белгородчине остались без света и воды 500 тыс. наших граждан.

      А если учесть что сейчас зима и в переди Крещенские морозы.
  4. частное лицо Звание
    частное лицо
    0
    Сегодня, 11:08
    Таким образом, точно не установлено, чем наносился удар, но ряд признаков свидетельствуют, что это все же был «Орешник».

    Забавно чем наносился удар и по какой цели точно не известно. Но что это была критическая инфраструктура известно, вон аж в каком то селе сработал предохранительный клапан и 300 свинорыл осталось без газа.
  5. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 11:15
    Хорошо, что сами признали и выявили, что нет радиации, а то ведь и могли сами её сделать для медиа.
  6. Totor5 Звание
    Totor5
    0
    Сегодня, 11:15
    Эти удары должны быть не В ОТВЕТ, а ПО ПЛАНУ! Хватит этого очковтирательства.
    Нужно уничтожать знаковые объекты и знаковых людей этой нацистской Власти и их идолов. Например удар по факельном шествию, Раде во время нацистских голосований, Зеленскому в момент встречи делегаций НАТО и тп. Перестать оплачивать транзит газа. Выключить свет и ЖД движение. Закрыть уже наконец порт Одессы!
    Доколе?