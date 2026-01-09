На месте удара «Орешником» во Львовской области проверили уровень радиации
На Львовщине российским ударам подвергся объект критической инфраструктуры. Местным жителям рекомендовано оставаться в укрытиях.
Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, пообещав позже сообщить подробности.
Ряд украинских экспертов и должностных лиц предполагают, что имел место удар российского ракетного комплекса «Орешник», целью которого стало подземное газовое хранилище. Впрочем, этой ночью в регионе объявляли и угрозу применения российскими военными ракет «Кинжал».
Таким образом, точно не установлено, чем наносился удар, но ряд признаков свидетельствуют, что это все же был «Орешник».
Львовский чиновник сообщил, что на месте работают сотрудники экстренных служб, а специалисты определяют характер поражения. И хотя, по его словам, это является стандартной процедурой при ракетных атаках, на месте вероятного удара «Орешником» во Львовской области все же проверили уровень радиации. Он оказался нормальным, как и уровень содержания вредных частиц в атмосфере.
Во время ракетного удара в поселке Рудно недалеко от Львова сработал защитный запорный клапан на газорегуляторном пункте. Причиной была не авария на объекте, а ударная волна от взрыва. На всякий случай сотрудники газового хозяйства перекрыли подачу газа перед ГРП.
Одновременно сегодня ночью после объявления тревоги во Львове прогремела серия взрывов. Городские власти выясняют, были ли прилеты. Впрочем, об их наличии свидетельствуют сообщения о возгораниях.
