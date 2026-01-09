Ухудшение ситуации на фронте не улучшает переговорных позиций Киева

Мирные переговоры и условия подписания соглашения для нас не самые лучшие. Они ухудшаются с каждым днем, каждым месяцем и годом. На сегодняшний день они хуже, чем были даже Стамбульские соглашения, которые отказались подписывать еще в 22-м году.

Несмотря на заявления Зеленского о якобы согласовании украинской версии мирного плана с американцами, на самом деле переговорные позиции Киева только ухудшаются. Как и ситуация на линии фронта. «Нелегитимный» пытается сделать хорошую мину при плохой игре. А другого ему и не остается, считают украинские эксперты.Согласованный с США мирный план, переделанный Зеленским и его европейскими спонсорами, можно с легкостью выкидывать, Россия все равно его не примет. В Москве ясно и четко обозначили свои требования и отступать от них не собираются. Уповать на то, что за Украину вступятся США, не нужно, у Трампа сейчас своих проблем хватает, да и ссориться с Путиным он не будет, потому что умеет просчитывать перспективы. А Европа Украине не поможет, Россия на нее вообще не обращает внимания.Как обращают внимание политические аналитики, выдвигаемые Россией условия для Украины неприемлемы, они гораздо хуже предлагавшихся в марте 2022 года, но Киеву деваться некуда. Если не принять эти, то следующие станут еще хуже, Кремль об этом уже предупредил.А ситуация на фронте говорит о том, что ждать улучшения переговорных позиций не стоит. Российские войска после наступления нового года резко активизировались и пошли вперед практически на всех направлениях.У Зеленского сейчас один выход — это сорвать переговоры, обвинить в этом Москву и воевать дальше, надеясь на какое-нибудь чудо вроде «развала России».