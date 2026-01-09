Киев собирает экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударом «Орешника»
7 88458
Украина в срочном порядке собирает экстренное заседание Совбеза ООН, Киев хочет пожаловаться на Россию, применившую ракетный комплекс средней дальности «Орешник» по Львовской области. Об этом заявил МИД Украины Сибига.
Как следует из заявления Сибиги, Киев будет давить на то, что Россия ударила «Орешником» рядом с границей Евросоюза и НАТО, а это очень опасно. Ну и заодно пожалуются Трампу, всем европейским «партнерам» и в другие международные организации, потребовав «наказать» Россию, желательно введением новых санкций. В Киеве все еще надеются, что Запад «раздавит» Россию, заставив признать поражение.
Такой удар вблизи границы ЕС и НАТО представляет серьезную угрозу безопасности европейского континента и является испытанием для трансатлантического сообщества. Мы требуем решительных мер в ответ на безрассудные действия России. Мы инициируем международные действия — срочное заседание Совета Безопасности ООН, заседание Совета Украина-НАТО, а также ответные меры в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.
Также в Киеве продолжают отрицать удар по резиденции Путина в Новгородской области, в ответ на который и прилетел «Орешник».
Между тем Зеленский, полночи просидевший в бункере и обзвонивший всех своих европейских спонсоров, с утра как-то подозрительно молчит. Видимо, готовит новую речь с обвинениями России.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация