Киев собирает экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударом «Орешника»

7 884 58
Киев собирает экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударом «Орешника»

Украина в срочном порядке собирает экстренное заседание Совбеза ООН, Киев хочет пожаловаться на Россию, применившую ракетный комплекс средней дальности «Орешник» по Львовской области. Об этом заявил МИД Украины Сибига.

Как следует из заявления Сибиги, Киев будет давить на то, что Россия ударила «Орешником» рядом с границей Евросоюза и НАТО, а это очень опасно. Ну и заодно пожалуются Трампу, всем европейским «партнерам» и в другие международные организации, потребовав «наказать» Россию, желательно введением новых санкций. В Киеве все еще надеются, что Запад «раздавит» Россию, заставив признать поражение.



Такой удар вблизи границы ЕС и НАТО представляет серьезную угрозу безопасности европейского континента и является испытанием для трансатлантического сообщества. Мы требуем решительных мер в ответ на безрассудные действия России. Мы инициируем международные действия — срочное заседание Совета Безопасности ООН, заседание Совета Украина-НАТО, а также ответные меры в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.


Также в Киеве продолжают отрицать удар по резиденции Путина в Новгородской области, в ответ на который и прилетел «Орешник».

Между тем Зеленский, полночи просидевший в бункере и обзвонивший всех своих европейских спонсоров, с утра как-то подозрительно молчит. Видимо, готовит новую речь с обвинениями России.
58 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lako Звание
    Lako
    +6
    Сегодня, 11:28
    Ну так надо вломать, подальше от границ Евросоюза. По Банковой, например. И не болванками а приличным зарядом.
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      -8
      Сегодня, 11:30
      Низзя. Там договорняк с партнерами и обещание главеврею.
      1. marchcat Звание
        marchcat
        +8
        Сегодня, 11:48
        Львов же ещё украинский так, что "лупим" по территории укрорейха и правильно делаем. А до их созывов, ... с высокой колокольни. negative
        1. frruc Звание
          frruc
          +3
          Сегодня, 11:53
          Киев хочет пожаловаться на Россию

          Можно повторить для закрепления результата. А жаловаться можно и в ассоциацию сексуальных меньшинств.
        2. Mitos Звание
          Mitos
          +1
          Сегодня, 12:16
          Мы инициируем международные действия — срочное заседание Совета Безопасности ООН, заседание Совета Украина-НАТО, а также ответные меры в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

          Они забыли пожаловаться в спорт лото.
    2. Ballnatrae Звание
      Ballnatrae
      -3
      Сегодня, 11:54
      А я думал решения принимаются в Лондоне, Брюсселе и белом доме. Наверно надо по ним ударить, а не по Банковой. И сразу ядеркой, что б наверняка, правильно? Или нет? Хм...
      1. ALCA056000 Звание
        ALCA056000
        -1
        Сегодня, 12:18
        В одном фильме есть вопрос: "Дядя Петя, ты ?" Аллюзия понятна ?
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 11:30
    Как следует из заявления Сибиги, Киев будет давить на то
    . Прям таки давить?
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 12:03
      Надо на зелебоба и его дружбанов так надавить, что бы кишки из живота повылезали. Вот было бы давление. good
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 12:04
        Зелебобики... ребята ушлые и под раздачу не лезут, если и задевает их то чутка, выкручиваться умеют.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          Сегодня, 12:09
          Цитата: rocket757
          Зелебобики... ребята ушлые и под раздачу не лезут, если и задевает их то чутка, выкручиваться умеют.

          В Эрмитаже есть такая резьба по какому-то благородному дереву. Несколько разных чел. Это как гейропейцы в Средние века преступников мучали у всех на виду. А кто не увидел --- такую резьбу сделали.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 12:14
            Сейчас не средние века, но изуитство в гейропейцах на генном уровне закрыто, проявляется периодически.
            1. Reptiloid Звание
              Reptiloid
              0
              Сегодня, 12:20
              Может, потом эту резьбу Убрали с глаз людских. А очень впечатляет. Хотя это не большой настольный предмет. Раскладывался, как книга и внутри разные ужасы ---- корчащиеся люди. Для чего-то сделали ? recourse Поплакать перед сном? crying или деток воспитывать
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                0
                Сегодня, 12:24
                Жить будем настоящем, а те ужастик из прошлого... так человек такой "затейник", новых ужасов, из настоящего, наплодить может, а то и плодит, уже.
                1. Reptiloid Звание
                  Reptiloid
                  0
                  Сегодня, 12:28
                  Понимаете что? Виктор! Если они сколько столетий так мучали -пытали людей, своих близких, а потом сохранили в памяти потомкам, значит они ДРУГИЕ и к нам хорошо на будут никогда. И к украм тоже хорошо не будут. Инструмент против России
                  1. rocket757 Звание
                    rocket757
                    0
                    Сегодня, 12:31
                    Увы, полезных дурней они находят или создают, а потом, поматрасил и бросил. Как то так.
    2. Mazunga Звание
      Mazunga
      0
      Сегодня, 12:04
      может он имел в виду вялого подавить там или змея погонять гусю шею поточить кто его по приходу знает)?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:06
        Очевидно у тех ребят свои дела, свои понятия, с высоким штилем никак не соприкосающиеся.
  3. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +6
    Сегодня, 11:32
    Зеленский, полночи просидевший в бункере

    Всего? Недостаточно. Неуважение налицо!
    1. Пензяк Звание
      Пензяк
      +1
      Сегодня, 12:58
      ВО пишет:
      Между тем Зеленский, полночи просидевший в бункере и обзвонивший всех своих европейских спонсоров, с утра как-то подозрительно молчит. Видимо, готовит новую речь с обвинениями России.

      Спит. Утомился.
  4. Fachmann Звание
    Fachmann
    +15
    Сегодня, 11:33
    Какая ООН?
    После беззакония в Венесуэле и заявления американцев по поводу ими же проведённой операции и их отношения к ООН, только в Лигу сексуальных реформ жаловаться, только туда! tongue
  5. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +14
    Сегодня, 11:34
    Что ударили, и вблизи границ с НАТО - это хорошо. Эффект произвели, какова эффективность удара? Европа получила серьезные проблемы с газом? Только это заставит их реально задуматься. В противном случае это не более чем фейерверк и лишний повод обвинить Россию.
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 11:43
      Роман Ефремов
      (Роман)
      +1
      Сегодня, 11:34
      Новый
      Что ударили, и вблизи границ с НАТО - это хорошо. ..
      Полагаю, это и гейропе намек на толстые обстоятельства
      1. Кармела Звание
        Кармела
        +1
        Сегодня, 12:57
        Цитата: a.s.zzz888
        Полагаю, это и гейропе намек на толстые обстоятельства

        Намёков они не понимают. Только прямой текст.
        1. Карельский Звание
          Карельский
          0
          Сегодня, 13:51
          Намёков они не понимают. Только прямой текст.
          Понимают только прямое действие.А "Дух и буква" не для них.
    2. Тарелка Звание
      Тарелка
      +1
      Сегодня, 12:20
      Европа с газом от этого получит не проблему, а либо ничего, либо облегчение. Уж давно ведь Европа газ в Украину закачивает, а не наоборот.
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +16
    Сегодня, 11:34
    ❝ Россия ударила «Орешником» рядом с границей Евросоюза и НАТО, а это очень опасно ❞ —

    — Не надо было расширяться на Восток ...
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 11:44
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Россия ударила «Орешником» рядом с границей Евросоюза и НАТО, а это очень опасно ❞ —

      Не надо было расширяться на Восток ...

      Владимир Владимирович, точная формулировка, лучше и не скажешь. good hi
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 11:51
      Владимир Владимирович, я мыслю гораздо проще- если они способны жаловаться,значит ещё много работы нашим ВКС предстоит..
  7. Shtilric Звание
    Shtilric
    +5
    Сегодня, 11:34
    Могут в Спортлото пожаловаться, толку ровно столько же.
  8. zloybond Звание
    zloybond
    +9
    Сегодня, 11:36
    Вот прямо после этих жалоб и должен был прилететь еще как минимум один Орешник, но только с боевой частью. Укро-рейх необходимо вгонять в депрессию, нам депресняк не нужен - пусть мучается враг) - заодно и пусть границу подальше от нас отодвинут гейропцы.
    1. д^Амир Звание
      д^Амир
      +2
      Сегодня, 11:47
      Добрый день!!! hi там не надо боевую часть, своей энергии при ударе с запасом
    2. Ballnatrae Звание
      Ballnatrae
      -1
      Сегодня, 11:56
      На орешнике боевая часть скорее всего только ядерная. Смотрю многим очень хочется сдохнуть либо в эпицентре ядерного взрыва, либо от лучевой болезни, либо от голода, либо от рака.
  9. Irokez Звание
    Irokez
    +8
    Сегодня, 11:38
    В такие дикие времена когда гегемон высказался про ненужность ООН, любые действия становятся нормальными и США это уже практикуют. Главное заработать на орехи и они к Вам прилетят ракетодоставкой. Успейте заказать, предложение ограничено.
  10. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +5
    Сегодня, 11:39
    Украина в срочном порядке собирает экстренное заседание Совбеза ООН, Киев хочет пожаловаться на Россию, применившую ракетный комплекс средней дальности «Орешник» по Львовской области.
    Типа - А нас за що? laughing
  11. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    -3
    Сегодня, 11:43
    Новость не стоящая букв о ней напечатаных.
  12. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +2
    Сегодня, 11:44
    Видимо реально весь газ бахнули, если хунта вякает, может СБУ каких, а вот западные подсвинки молчат либо их не долбили либо переваривают.
  13. Bersaglieri Звание
    Bersaglieri
    0
    Сегодня, 11:47
    Зелибоба плачет? Ну, как обычно.
  14. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +3
    Сегодня, 11:48
    А нас за што, главный вопрос хохлостана?
  15. роман66 Звание
    роман66
    0
    Сегодня, 11:48
    трансатлантического сообщества

    Это что за животное такое? request
  16. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    Сегодня, 11:51
    Это все хорошщо, правильно, да, но это скорее разовая, показательная акция, это не отменяет того, главного, чего у нас пока нет - завоевания господства в воздухе, уничтожения всех ЗРК, и выбивания новых как только они появятся. Только тогда авиация сможет свободно летать над всей территорией Украины и бомбить все объекты, сколько надо
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 12:06
      Цитата: gribanow.c
      у нас пока нет - завоевания господства в воздухе, уничтожения всех ЗРК, и выбивания новых как только они появятся. Только тогда авиация сможет свободно летать над всей территорией Украины и бомбить все объекты, сколько надо

      Удивительное по своей наивности суждение на уровне детсада, без всякого понятия о реальной ситуации. Вы не в курсе объёма военной помощи НАТО? Вы представляете, как это практически осуществить - завоевание господства в воздухе, путём уничтожения всех ЗРК? Вы точно знаете, сколько этих ЗРК разных типов (включая переносные) и где они понаставлены? Изложите поэтапно свой гениальный план действий, в Генштабе оценят. smile
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        0
        Сегодня, 12:17
        Есть такой путь, это дальнейшее развитие беспилотной авиации, усовершенствование Гераней до полноценных беспилотных самолетов, и наращивание их производства до того уровня, который и должен быть в военное время, на конвейерах, на 2-3 только сборочных заводах. Чтобы у них было полноценное онлайн-управление, удаленное, индивидуальное, на расстоянии, покрывающем всю Украину, и одновременное наращивание их количества, а потом и сделать их многоразовыми, возвращаемыми. И пусть на каждый обнаруженный ЗРК сразу слетается их 100 шт, заходят с разных сторон на разной высоте, атакуют высокоточными ракетами, потом добивают бомбами, работают с высоты, недоступной ПЗРК. Потери их перекрываются массовым конвейерным производством. Наш ВПК уже неспособен на такое? А что случилось? А если настоящая большая война, наш ВПК должен быть способен многократно превзойти описанный вариант, причем во всех видах военной техники, не только беспилотной авиации.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 12:33
          Цитата: gribanow.c
          ... усовершенствование Гераней до полноценных беспилотных самолетов.... И пусть на каждый обнаруженный ЗРК сразу слетается их 100 шт

          Замечательная идея, один только пустяковый нюанс - это сколько надо производить "полноценных боевых беспилотников", чтобы их хватило не только на многочисленные ЗРК, но и на другие, не менее многочисленные объекты? Если даже весь ВПК настроить только на выпуск беспилотников, и то сколько времени понадобится. Очередной прожект с фантастическим уклоном. request
          1. gribanow.c Звание
            gribanow.c
            +1
            Сегодня, 12:40
            это сколько надо производить "полноценных боевых беспилотников", чтобы их хватило

            Военная экономика не знает понятия "много" или "не получится", она знает понятие "столько, сколько нужно"
            а многочисленные ЗРК, но и на другие, не менее многочисленные объекты

            После уничтожения основной массы ЗРК можно пускать всю пилотируемую авиацию, включая Су-25, 24 и др. в тч. для поддержки наземных войск, прорвать фронт, наступать... достичь целей СВО в реальные видимые сроки.
            Если конечно, это кому-нибудь нужно laughing
          2. gribanow.c Звание
            gribanow.c
            0
            Сегодня, 12:57
            Если даже весь ВПК настроить

            Авотваз можно временно перепрофилировать, загрузить заказами, круглосуточно и без выходных bully
  17. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    Сегодня, 11:54
    Мы же не против, пусть жалуются, имеют право.
    У нас право бить Орешником без предупреждения, ибо не подпадает под такие обязательства, у них право жаловаться.
    Мы уважаем чужие права, и никак на них не претендуем.
  18. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 11:54
    Понеслось! Сокраментальное: а нас то за шо?
    В оон Небензе надо ответить - а за все хорошее!
  19. uralex Звание
    uralex
    +1
    Сегодня, 11:57
    такой удар вблизи границы ЕС и НАТО
    ЕС и НАТО особо не переживают за систематические удары по Запорожской АЭС, а там последствия посерьезней для них могут быть...
  20. Rus_battery
    Rus_battery
    0
    Сегодня, 12:00
    Да в ООН же пустяки всякие говорят. Мы их не слушаем.
  21. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 12:02
    Между тем Зеленский, полночи просидевший в бункере и обзвонивший всех своих европейских спонсоров, с утра как-то подозрительно молчит. Видимо, готовит новую речь с обвинениями России.

    Ну что вы привязались к нему?! В туалете сидит, после Орешника... Не будет же он с горшка интервью СМИ давать? Хотя... Это было бы по европейски, по толерантному... laughing
  22. К-50 Звание
    К-50
    -1
    Сегодня, 12:02
    Киев собирает экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударом «Орешника». Такой удар вблизи границы ЕС и НАТО представляет серьезную угрозу безопасности европейского континента и является испытанием для трансатлантического сообщества.

    Из бла-бла-бла понял: нам страшно! Давайте бояться вместе! wassat
  23. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:09
    Англичанам и французам не пить кофею в Львiве. laughing
  24. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 12:12
    На соседней ветке некоторые пользователи заявляли о повреждении только 3х сот газовых абонентах...вот именно из за них и собирается Совбез ООН...анекдот,да и только... belay
  25. Ջոն Գալտ Звание
    Ջոն Գալտ
    -2
    Сегодня, 12:18
    А что его собирать - этот Совбез? Ну, бахнули пустой железякой, чтобы порадовать дементного старца. В штабе НАТО посмеялись и забыли. Мало-ли этих железяк нынче на бедного рагуля падает. "По небу ***ня летала // Cебребристого металла // Очень много в наши дни // В небе всяческой ***ни" (с). Баллистические ракеты, чай, не вчера появились. Тоже мне - бином Ньютона!
  26. ИВЗ Звание
    ИВЗ
    0
    Сегодня, 12:23
    Такой удар вблизи границы ЕС и НАТО представляет серьезную угрозу безопасности европейского континента и является испытанием для трансатлантического сообщества.
    Надо немедленно повторить, желательно как можно ближе к этим самым границам, а от обсуждения отказаться, отрезав - жалобы и претензии на материальный ущерб в МИД РФ, а испуг мат. ущербом не является. И добавить, что подобное может и будет применено по целям представляющим угрозу для РФ где бы эти цели не находились. На уточняющие вопросы не отвечать.
  27. никникник Звание
    никникник
    0
    Сегодня, 13:38
    ну не за резиденцию так, за белгородчину. Обидно одно, вроде бы ответ за резиденцию, а что в ответ за невинно погибших гражданских лиц, стариков, молодых, детей, за свет, тепло и газ на Белгородчине, за адскую жизнь в новых территориях России, за старые территории приграничья, за взорванные автобусы, машины скорой помощи, убийства людей и детей в новый год в кафе, за погибших гражданских лиц в Татрстане, Воронеже, Чебоксарвх, в Ростове и т.д. и т.п.?
  28. Карельский Звание
    Карельский
    0
    Сегодня, 13:59
    Украина в срочном порядке собирает экстренное заседание Совбеза ООН, Киев хочет пожаловаться на Россию, применившую ракетный комплекс средней дальности «Орешник» по Львовской области.
    Дело не в Орешнике.А в польской вотчине,по которой прилетело.Когда прилетело в Днепропетровск,потише было.