В Дании лучше: жители Гренландии высказались против гражданства США

Идея о «переезде» Гренландии под американский флаг, похоже, не находит отклика у самих гренландцев. Как пишет Financial Times со ссылкой на опрос компании Verian, подавляющее большинство жителей острова не хотят становиться гражданами США.По данным социологов, 85% респондентов предпочитают оставаться в сфере влияния Дании, считая, что уровень жизни там заметно выше. Людей настораживают американская преступность, дорогая медицина и в целом социальная модель США, которая кажется им куда менее надежной и предсказуемой, чем скандинавская.Авторы материала в FT иронично отмечают, что возможное «слияние» США и Гренландии больше похоже не на политическое объединение, а на своеобразную сделку – с деньгами и бонусами.В качестве гипотетического сценария издание даже допускает, что Вашингтон мог бы предложить 57 тысячам гренландцев американский паспорт и по миллиону долларов каждому, а Илон Маск – по автомобилю Tesla в придачу. Но, судя по настроениям на острове, ни деньги, ни красивые обещания пока не выглядят убедительным аргументом.Интерес США к Гренландии в последние недели заметно усилился. Дональд Трамп заявлял, что остров важен для Вашингтона «с точки зрения национальной безопасности», указывая на активность российских и китайских кораблей в арктических водах. В Белом доме уже подтверждали, что обсуждают разные сценарии – вплоть до покупки территории.Но социология дает простой ответ: гренландцы не спешат менять датский социальный комфорт на американскую мечту. Для них вопрос гражданства – это не геополитика и не миллионы на бумаге, а качество жизни здесь и сейчас.

