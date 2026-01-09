В Дании лучше: жители Гренландии высказались против гражданства США

Идея о «переезде» Гренландии под американский флаг, похоже, не находит отклика у самих гренландцев. Как пишет Financial Times со ссылкой на опрос компании Verian, подавляющее большинство жителей острова не хотят становиться гражданами США.

По данным социологов, 85% респондентов предпочитают оставаться в сфере влияния Дании, считая, что уровень жизни там заметно выше. Людей настораживают американская преступность, дорогая медицина и в целом социальная модель США, которая кажется им куда менее надежной и предсказуемой, чем скандинавская.



Авторы материала в FT иронично отмечают, что возможное «слияние» США и Гренландии больше похоже не на политическое объединение, а на своеобразную сделку – с деньгами и бонусами.

В качестве гипотетического сценария издание даже допускает, что Вашингтон мог бы предложить 57 тысячам гренландцев американский паспорт и по миллиону долларов каждому, а Илон Маск – по автомобилю Tesla в придачу. Но, судя по настроениям на острове, ни деньги, ни красивые обещания пока не выглядят убедительным аргументом.

Интерес США к Гренландии в последние недели заметно усилился. Дональд Трамп заявлял, что остров важен для Вашингтона «с точки зрения национальной безопасности», указывая на активность российских и китайских кораблей в арктических водах. В Белом доме уже подтверждали, что обсуждают разные сценарии – вплоть до покупки территории.

Но социология дает простой ответ: гренландцы не спешат менять датский социальный комфорт на американскую мечту. Для них вопрос гражданства – это не геополитика и не миллионы на бумаге, а качество жизни здесь и сейчас.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 11:31
    ...отправят в Гренландию какелов и те за амерский паспорт, лям зелени и Теслу кого угодно сдадут.
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 11:37
      Nexcom
      (Дмитрий. Россия)
      0
      Сегодня, 11:31...отправят в Гренландию какелов ...
      Так те сразу заявят, что это их исконные земли, и вода... wink
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 11:42
        ...и "вспомнят" что была подветвь древних шумеро-укров - эскимосо-укры, но их всех белые медведи пожралы, потому доказательств и не осталось. но так то они точно были. lol эскимосы же вышивают свои тулупчики? воот, и какелы вышиванки носят! сало жруть и те и другие. чем не "доказательство" родства? wassat
        1. a.s.zzz888 Звание
          a.s.zzz888
          +1
          Сегодня, 11:49
          сало жруть и те и другие. чем не "доказательство" родства? wassat
          ... железобетонные доки!) wink
          1. Теренин Звание
            Теренин
            +3
            Сегодня, 11:52
            В Дании лучше: жители Гренландии высказались против гражданства США

            Не волнуйтесь граждане Дании. США вас только переловят, пересчитают, нанесут номера на задницу и отпустят в загон. yes
            1. Ныробский Звание
              Ныробский
              +1
              Сегодня, 13:03
              Цитата: Теренин
              В Дании лучше: жители Гренландии высказались против гражданства США

              Не волнуйтесь граждане Дании. США вас только переловят, пересчитают, нанесут номера на задницу и отпустят в загон. yes

              Ага. А загон будет называться Дания. Скажут, если вам не нравится жить в американской Гренландии, то вас тут никто не держит и не мудрствуя лукаво выселят в пригород Копенгагена, но уже без миллиона и паспорта США.
        2. роман66 Звание
          роман66
          +4
          Сегодня, 11:51
          А Гренландию насыпали, пока рыли Чёрное море
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +2
            Сегодня, 11:52
            Конечно! good Выкопанное же надо было кудо-то девать?

            Ну все - какелам даже придумывать ничего не надо - мы тут всё им обосновали. wassat
            1. роман66 Звание
              роман66
              -1
              Сегодня, 11:54
              Хероя нам и жёлтого -синий флаг
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                -1
                Сегодня, 11:54
                нееее, на сало с горилкой ещё согласен. laughing
                1. роман66 Звание
                  роман66
                  -1
                  Сегодня, 11:57
                  Вроде, отменили сало в Украине?
                  1. Nexcom Звание
                    Nexcom
                    0
                    Сегодня, 11:58
                    почему? оно как кто-то говорил у них кончилось, теперь привозное из Польши. вот не помню кто это здесь говорил.
                    1. роман66 Звание
                      роман66
                      -1
                      Сегодня, 11:59
                      Ну и я об этом. Завозной символ - как-то не символ уже
                      1. Nexcom Звание
                        Nexcom
                        0
                        Сегодня, 12:00
                        Сало - оно интернационально! Ибо это - сало! laughing
                      2. роман66 Звание
                        роман66
                        0
                        Сегодня, 12:01
                        Евреи и мусульмане могут не согласиться lol
                      3. Nexcom Звание
                        Nexcom
                        0
                        Сегодня, 12:02
                        Ну это их сложности... laughing
                        ---------
                      4. роман66 Звание
                        роман66
                        +1
                        Сегодня, 12:03
                        Да жрут, небось, втихаря
                      5. Nexcom Звание
                        Nexcom
                        +1
                        Сегодня, 12:04
                        Я тоже так подозреваю.... Как и спиртное намахивают пока Всевышний не видит...
                      6. роман66 Звание
                        роман66
                        +2
                        Сегодня, 12:05
                        Есть такая штука - фетва называется. Можно, если нужно
      2. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        0
        Сегодня, 12:21
        Так те сразу заявят, что это их исконные земли, и вода...
        И вообще, когда они копали Черное море, то выкопанный грунт именно сюда складывали, Гренландию строили! wassat
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 13:45
      Дмитрий за лям каждому ( хватит одной дивизии ) " зелени" какелы возьму Попенгаген и объявят Данию 52 штатом США.Со всеми её территориями. laughing404 сейчас в Европе могут выступить 5 колонной ( американской ).
  2. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 11:35
    Вашингтон мог бы предложить 57 тысячам гренландцев американский паспорт и по миллиону долларов каждому, а Илон Маск – по автомобилю Tesla в придачу.

    А коньки и щенка бульдога?
    А корзину печенья и бочку варенья?
  3. Essex62 Звание
    Essex62
    +2
    Сегодня, 11:35
    Можно подумать их спрашивать будут.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:35
    Занимательно "спектакль" разыгрывается на наших глазах... комедия, трагикамедия, драма или ШОУ, в американском стиле!?
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 11:36
      Цитата: rocket757
      Занимательно "спектакль" разыгрывается на наших глазах...

      С интригой, как полагается. wassat
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 11:41
        Ну да, пока идёт завязками сюжета wink ... развязка будет в третьем акте... может и попозже, кто их знает, на сколько это растянется вообще? request
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          +1
          Сегодня, 12:46
          Цитата: rocket757
          развязка будет в третьем акте... может и попозже, кто их знает, на сколько это растянется вообще?

          Летом будет, когда в северные моря можно будет авианосец послать, по другому ни как...
        2. Васян1971 Звание
          Васян1971
          +1
          Сегодня, 13:01
          Цитата: rocket757
          пока идёт завязками сюжета ... развязка будет в третьем акте...

          Интересно, выстрелит ли ружьё, висящее на стене?... what
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 13:03
            Как бы по закону жанра должно выстрелить но... кто сейчас следует каким то законам??? Все кувырком, бедлам!
    2. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 11:52
      С танцам в стиле варьете
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 11:54
        Привет Роман soldier
        Варьете, кардебалет... такие времена, что могут гей карнавал замутить.
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 11:56
          Что значит " Могут"? С этого начнут lol
          Наше вам hi
    3. свой1970 Звание
      свой1970
      +3
      Сегодня, 11:57
      Цитата: rocket757
      Занимательно "спектакль" разыгрывается на наших глазах... комедия, трагикамедия, драма или ШОУ, в американском стиле!?

      В краткосрочной перспективе - отжим Гренландии полезен России( разрушение единства НАТО и возможно самого НАТО), в среднесрочной вреден - конкурент в Арктике
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        -1
        Сегодня, 12:00
        Не одним днем живём...
        С одной стороны, под шумок можно усилить свои позиции, получить тактическое преимущество... а вот что потом??? Об этом надо серьёзно задуматься, просчитать варианты. soldier
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          +2
          Сегодня, 12:12
          Цитата: rocket757
          Не одним днем живём...

          Именно об этом я и написал
          Цитата: свой1970
          в среднесрочной вреден - конкурент в Арктике
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 12:21
            Так я и не оспариваю ваше замечание, потому как оно все так и будет... если сбудутся планы, кое кого.
  5. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 11:36
    подавляющее большинство жителей острова не хотят становиться гражданами США.
    А кто их будет спрашивать, этих "жителей острова" ?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 11:46
      Датским зольдатенам разрешили уже стрелять по амерским без приказа свыше.... Но я чёт сомневаюсь что там дело до стрельбы дойдёт....
      1. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        -1
        Сегодня, 11:51
        Таки да, была инфа. Интересно, вот так сразу с собачей нарты и начнут палить в мерикатосов?
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 11:56
          нарты с заносом на разворот и из пулемёта по амерам.... а потом валить оттуда для перезарядки.
      2. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 11:53
        Говоря языком Сталина : а сколько дивизий у Дании?
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 11:54
          вообще не знаю сколько у них зольдатенов. может батальон и наберётся + какая-нибудь береговая охрана...
          1. роман66 Звание
            роман66
            -1
            Сегодня, 11:55
            Т, е, когда ( уже не если, а именно когда) морпехи вторгнутся в Гренландию - возможно, датчане и не узнают об этом
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              -1
              Сегодня, 11:57
              Скорей всего будет уже поздно узнавать...
              1. роман66 Звание
                роман66
                -1
                Сегодня, 11:58
                И тут такие датские солдаты : " А стрелять уже можно? "
                1. Nexcom Звание
                  Nexcom
                  0
                  Сегодня, 11:59
                  Ага, а им таким - да вы шо, это уже свои зольдатены! Мы уже гренло-американцы!
                  1. роман66 Звание
                    роман66
                    0
                    Сегодня, 12:00
                    Штык в землю, давай брататься.... или как- то там... по их гей обычаю..
                    1. Комментарий был удален.
                      1. роман66 Звание
                        роман66
                        0
                        Сегодня, 12:02
                        Я хату покинул
                        Пошел воевать,
                        Чтоб землю Гренландии штатам отдать...
                      2. Nexcom Звание
                        Nexcom
                        0
                        Сегодня, 12:03
                        продать а не отдать...

                        так точнее будет.
                      3. роман66 Звание
                        роман66
                        +1
                        Сегодня, 12:04
                        Продать, но так, чтоб не платить. Доня - бизнесмен
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 11:37
    со ссылкой на опрос компании Verian
    с учетом, что это наглоское агентство, было бы удивительно если бы они написали иначе
  7. ian Звание
    ian
    0
    Сегодня, 11:41
    Доня Фредович уже придумал как решить проблему патриотизма -"гренландцев всего то 35 000- раздать каждому по миллиону долларов по результатам референдума и они сами принесут нам этот остров" .
    Осёл груженый золотом всегда брал крепости, которые не могут взять сильнейшие армии... hi
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      -2
      Сегодня, 11:43
      Цитата: ian
      каждому по миллиону долларов

      вы слишком хорошо думаете о Доне рваное ухо laughing
      Американские чиновники обсуждали возможность отправки единовременных выплат жителям Гренландии в рамках попытки убедить их «отделиться от Дании и, возможно, присоединиться к Соединенным Штатам». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
      По данным двух из них, речь идет о суммах от $10 тыс. до $100 тыс. на человека.
      https://www.rbc.ru/politics/08/01/2026/695ff0009a79470c58b3c416
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 11:44
      Цитата: ian
      гренландцев всего то 35 000

      правды ради 57 тыс
  8. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +2
    Сегодня, 11:42
    Как пишет Financial Times со ссылкой на опрос компании Verian

    Verian (ранее Kantar Public) — британская компания по исследованию рынка