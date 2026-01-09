Дугин: у России есть один способ вернуть авторитет на международной арене

Дугин: у России есть один способ вернуть авторитет на международной арене

Александр Дугин, философ и общественный деятель, заявил, что Россия якобы должна совершить «что-то ужасное», чтобы вернуть себе авторитет, и что в реальности «мира Трампа» имеют значение только жесткость, давление и страх. Логика, которую он объясняет, проста: либо ты бьешь первым, либо тебя списывают со счетов.

Заявление прозвучало резко и тревожно – и именно поэтому мгновенно разошлось по медиапространству. Философ фактически описал современную международную политику как мир, где, по его словам, решают не договоренности и компромиссы, а демонстрация силы и готовность идти до конца.



До этого Дугин задался вопросом:

Почему Россия не действует со своими противниками так же, как США в Венесуэле?

По его мнению, этот вопрос задают себе многие россияне, и простого ответа на него нет. Дугин признает, что подобная сдержанность плохо укладывается в привычную логику силового мира, но, по сути, отражает реальность, в которой Соединенные Штаты могут позволить себе если не все, то очень многое – не только технически, но и политически.

У России, по мнению философа, возможности велики, однако путь к целям СВО, как он считает, приходится прокладывать сложнее, оглядываясь на моральные, юридические и иные ограничения.
  Аркадий007
    Аркадий007
    +5
    Сегодня, 11:51
    Абсолютно поддерживаю мысли Дугина в данном вопросе.
    Трамп воспитан в социуме вседозволенности и превосходства США над всем и вся. Он понимает только силу.
    marchcat
      marchcat
      -2
      Сегодня, 11:56
      Даже если мы жестко ответим, ну ни чего не изменится, будет только хуже. Тут надо брать хитростью ...
      Аркадий007
        Аркадий007
        -4
        Сегодня, 12:00
        Вспомнилась песня фильма детства: "Настоящие пираты всегда идут в обход".
        роман66
          роман66
          +6
          Сегодня, 12:08
          Ходы кривые роет
          Подземный умный крот
          Нормальные герои
          Всегда идут в обход
          Kotofeich
            Kotofeich
            +3
            Сегодня, 12:12
            В обход идти, понятно,
            Не очень-то легко.
            Не очень-то приятно,
            И очень далеко! hi
            роман66
              роман66
              +4
              Сегодня, 12:13
              Да, а в конце вопрос : " За каким хреном вы меня потащили в обход? "
        Русфанер
          Русфанер
          0
          Сегодня, 12:11
          Вспомнилась песня фильма детства: "Настоящие пираты всегда идут в обход".(с)

          Глупцы, героев строя,
          Бросаются вперед,
          Нормальные герои
          Всегда наоборот!
          Kotofeich
            Kotofeich
            +5
            Сегодня, 12:15
            Да, а в конце:
            И мы с пути кривого
            Обратно не свернем,
            А надо будет снова
            Пойдём кривым путём!
      Теренин
        Теренин
        0
        Сегодня, 12:09
        Цитата: marchcat
        Тут надо брать хитростью ...

        Это к украинцам winked Они расскажут, как Колобок тоже был самым хитрым… пока лису не встретил.
        роман66
          роман66
          +1
          Сегодня, 12:11
          Даже и не хитрым - просто остальные звери тупые были
          Гена, привет! hi
          Теренин
            Теренин
            -1
            Сегодня, 12:12
            Цитата: роман66
            Даже и не хитрым - просто остальные звери тупые были
            Гена, привет! hi

            Рома hi привет!
            Снег от гаража откидал? Я, плюнул, бесполезно, следом заметает. laughing
            роман66
              роман66
              +2
              Сегодня, 12:13
              Даже и не ходил, хрен с ней, с машиной, не больно то и нужна
              Теренин
                Теренин
                +1
                Сегодня, 12:26
                Цитата: роман66
                Даже и не ходил, хрен с ней, с машиной, не больно то и нужна

                А, ты еще соображаешь, после таких широких праздников!? belay Молодец! good
                роман66
                  роман66
                  +1
                  Сегодня, 12:27
                  Да уже, и работа не за горами
                  Теренин
                    Теренин
                    +1
                    Сегодня, 12:28
                    Цитата: роман66
                    Да уже, и работа не за горами

                    Это точно! yes
    Мой адрес
      Мой адрес
      +12
      Сегодня, 11:58
      Не согласен с Вами. Северная Корея в сравнении с нами, а уж про США и говорить нечего, величина небольшая. Но с ней не связываются. Себе дороже связаться с тем, у кого стальные.
      Теренин
        Теренин
        +3
        Сегодня, 12:01
        Заявление прозвучало резко и тревожно – и именно поэтому мгновенно разошлось по медиапространству. Философ фактически описал современную международную политику как мир, где, по его словам, решают не договоренности и компромиссы, а демонстрация силы и готовность идти до конца.

        И опять же вспомнился анекдот winked
        "Только на третий день философ Зоркий Глаз заметил, что в камере нет четвёртой стены"
        роман66
          роман66
          0
          Сегодня, 12:11
          Вопрос в другом - кто и за что платит философам
          Теренин
            Теренин
            +1
            Сегодня, 12:24
            Цитата: роман66
            Вопрос в другом - кто и за что платит философам

            Если философ по найму, то работодатели найдутся.
    Hitriy Zhuk
      Hitriy Zhuk
      +4
      Сегодня, 12:30
      А у нас есть запас прочности на долгие бодания? (такие чтоб лет 5-10 под полным эмбарго к примеру)
      Вот Большевики за примерно 20 лет(примерно в 1922 гражданская закончилась) провели индустриализацию и худо бедно вывели аграрную страну к тому что была относительно готова к войне.
      За больший срок "Демократы" обманывались и играли в дружбо-магию.
      роман66
        роман66
        -2
        Сегодня, 12:45
        Справедливости ради - ну не полное эмбарго. Специалисты и оборудование зарубежное были . Да и власть другая была.
  a.s.zzz888
    a.s.zzz888
    -2
    Сегодня, 11:52
    Логика, которую он объясняет, проста: либо ты бьешь первым, либо тебя списывают со счетов.
    Все понимают... Но не все делается. Видимо, с верху видней...
    ARIONkrsk
      ARIONkrsk
      +4
      Сегодня, 12:02
      Цитата: a.s.zzz888
      Логика, которую он объясняет, проста: либо ты бьешь первым, либо тебя списывают со счетов.
      Все понимают... Но не все делается. Видимо, с верху видней...

      Пока наша власть, которой виднее действует морально и юридически ограниченно, гибнет больше чем могло бы наших солдат.
    Теренин
      Теренин
      +5
      Сегодня, 12:04
      Цитата: a.s.zzz888
      Логика, которую он объясняет, проста: либо ты бьешь первым, либо тебя списывают со счетов.
      Все понимают... Но не все делается. Видимо, с верху видней...

      Так самый верхний winked нам и толковал: «Еще 50 лет назад ленинградская улица научила меня одному правилу: если драка неизбежна, бить надо первым», подчеркнул Путин.
      Владимир М
        Владимир М
        +1
        Сегодня, 12:08
        Похоже чему-то другому его "научила" Ленинградская улица.... По крайнее мере действительность говорит так - "начинать не начиная".
        Теренин
          Теренин
          0
          Сегодня, 12:10
          Цитата: Владимир М
          Похоже чему-то другому его "научила" Ленинградская улица.... По крайнее мере действительность говорит так - "начинать не начиная".

          Может и верно сказано, но я ничего не понял request
          роман66
            роман66
            +1
            Сегодня, 12:16
            Цитата такая " Мы еще и не начинали" . Однако, начали.. Четыре года назад...
            Теренин
              Теренин
              +1
              Сегодня, 12:19
              Цитата: роман66
              Цитата такая " Мы еще и не начинали" . Однако, начали.. Четыре года назад...

              Это высказывание мы конечно вспоминать не будем!? winked "Нас надулиииии, снова надуууулиии...!"
              роман66
                роман66
                +1
                Сегодня, 12:21
                Нет, конечно, если только спьяну... laughing
                Теренин
                  Теренин
                  0
                  Сегодня, 12:23
                  Цитата: роман66
                  Нет, конечно, если только спьяну... laughing

                  Рома, пить уже хватит, сил нет no
                  роман66
                    роман66
                    0
                    Сегодня, 12:26
                    Значит, не вспоминаем...
              Владимир М
                Владимир М
                +1
                Сегодня, 12:28
                Тяжело "не обмануться", если мы сами рады "обманываться".
                Если все постоянно обманывают одного, то тут претензии в первую очередь к этому одному.
      роман66
        роман66
        0
        Сегодня, 12:14
        А как понять, что драка неизбежна? Ну, когда ударил - уже неизбежна... lol
        Теренин
          Теренин
          +1
          Сегодня, 12:17
          Цитата: роман66
          А как понять, что драка неизбежна? Ну, когда ударил - уже неизбежна... lol

          И мои пять копеек в драчную философию. winked
          Поскольку не в чем было друг друга упрекнуть, дрались молча. angry
          роман66
            роман66
            +2
            Сегодня, 12:19
            Неё, есть и лучшие способы начать lol
            Теренин
              Теренин
              +1
              Сегодня, 12:28
              Цитата: роман66
              Неё, есть и лучшие способы начать lol

              Это ваще звучит, как "Казус белли" am
      старпом Лом
        старпом Лом
        +3
        Сегодня, 12:19
        Цитата: Теренин
        Еще 50 лет назад ленинградская улица научила

        Но судя по его действиям , торговцы демократией позже убедили его , что международные отношения это не улица , а цветущий сад , и всем , кто сумеет туда из "джунглей" попасть, навыки улицы не нужны. Только забыли ему сказать , что "неграм и собакам" вход туда запрещен.( Особо доверенные "негры" могут там работать ассенизаторами и чистильщиками обуви , если готовы терпеть , что "белые" господа будут их просить уйти с дороги пинками , а "белый" судья некоторых немножечко вешать для профилактики)
        Теренин
          Теренин
          0
          Сегодня, 12:22
          Цитата: старпом Лом
          торговцы демократией позже убедили его , что международные отношения это не улица , а цветущий сад , и всем , кто сумеет туда из "джунглей" попасть, навыки улицы не нужны.

          Нужно уточнить, эти торговцы демократий ихние или доморощенные?
    Василий_Островский
      Василий_Островский
      +4
      Сегодня, 12:07
      так часто говорили, что сверху виднее, что докатились до того, что и наверху никто никуда смотреть не хочет/не может/не дают
      fsvlad
        fsvlad
        +4
        Сегодня, 12:37
        так часто говорили, что сверху виднее..

        Конечно, виднее. Но есть один нюанс. Оттуда пропасти не видно, виден лишь бескрайний горизонт :)
        Василий_Островский
          Василий_Островский
          +1
          Сегодня, 13:07
          Цитата: fsvlad
          Оттуда пропасти не видно, виден лишь бескрайний горизонт :)

          Подписываюсь....
  uralex
    uralex
    +2
    Сегодня, 11:54
    и иные ограничения
    Пока наши чинушники не будут переживать за свои капиталы и за своих родных за границей - это будет ключевыми ограничениями...
    frruc
      frruc
      -2
      Сегодня, 12:05
      uralex
      Пока наши чинушники не будут переживать за свои капиталы

      Если хотите, чтобы нас уважали в мире, надо прежде всего уважать самим себя. Когда народ страны и власти будут уважительно относится друг к другу, тогда и весь мир повернется к нам лицом. А вы про "чинушников".
      uralex
        uralex
        +2
        Сегодня, 12:13
        чтобы нас уважали в мире
        Пока наши чинушники и их родственники, которые живут за границей, не будут уважать свою страну, то ни свой народ, ни другие страны их уважать также не будет! Сколько родни американской элиты проживает в России? А сколько родни российской элиты проживают в ЕС и США?
        frruc
          frruc
          -2
          Сегодня, 12:15
          uralex
          Пока наши чинушники и их родственники, которые живут за границей, не будут уважать свою страну, то ни свой народ, ни другие страны их уважать также не будет!

          Все верно, здесь Вы правы на все 100.
  Reptiloid
    Reptiloid
    +3
    Сегодня, 11:58
    И так всё ясно! Чего спрашивать? Не поступают, как Трамп, поскольку есть российская коалиция желающих замирится, задружиться со штатниками. Или гейропейцами. Или с украми
  HAM
    HAM
    -1
    Сегодня, 11:59
    Говорят,что Владимир Владимирович прислушивается к советам Дугина...
    Надеюсь в этот раз он его услышит.
    Million
      Million
      0
      Сегодня, 12:06
      Он может и прислушивается,но выполняет волю других людей.
    Василий_Островский
      Василий_Островский
      +2
      Сегодня, 12:09
      Цитата: HAM
      Говорят,что Владимир Владимирович

      а эти, которые говорят, хоть за что-то отвечают? сомнительно...
  Антоний
    Антоний
    +2
    Сегодня, 11:59
    Ответ на его заявление общеизвестен. Нет возможности для ответа, кроме ядерки. Многоходовочник с дружками довел до ручки. Трамп творит что хочет, а гарант профукал все возможности за 26 лет для ответа. Посему нечем отвечать.
  Вояджер
    Вояджер
    +1
    Сегодня, 12:00
    Логичные выводы, когда терять нечего.
  barclay
    barclay
    +3
    Сегодня, 12:01
    Поддерживаю философа. Сегодня также нужно принять во внимание то, что нас ограничивает практически отсутствие союзников. Лояльных или нейтральных очень методично душат, и весьма результативно.
  Владимир М
    Владимир М
    +5
    Сегодня, 12:01
    ...однако путь к целям СВО, как он считает, приходится прокладывать сложнее, оглядываясь на моральные, юридические и иные ограничения.

    Причем тут какая-то "мораль". Оглядываться приходится на дома, деньги которые на западе наших чиновников, их детей и жен имеющих иностранное гражданство.
    Бзежинский давно все популярно объяснил
    Mazunga
      Mazunga
      +2
      Сегодня, 12:20
      Это Утиный тест)))очевидные вещи но их всегда как то опускают и даже попускают типа патриотизм-не подписка о невыезде и вся эта либерда просыпается сразу у наших мегапатриотов )))ну не хотят они под Воронежем на пенсии жить)
  zloybond
    zloybond
    0
    Сегодня, 12:06
    Так и будем оглядываться - что скажет извращенная гейропа и банда амеров?
  moneron
    moneron
    +2
    Сегодня, 12:12
    Да ...авторитет в мире россия потеряла. Как вернуть?... Эти люди не смогут...
  Hitriy Zhuk
    Hitriy Zhuk
    +1
    Сегодня, 12:12
    Может попробовать жизни уровень поднять?
    Играться в альтернативный вариант как то не имеет смысла когда сюда если и хотят ехать то только когда прижмет(гонения там).
    Так то и тут и там капитализм, тока там богаче.
    свой1970
      свой1970
      +2
      Сегодня, 12:42
      Цитата: Hitriy Zhuk
      Играться в альтернативный вариант как то не имеет смысла когда сюда если и хотят ехать то только когда прижмет(гонения там).

      А были времена в России - когда было по другому? К нам всегда ехали только - либо когда жрать нечего дома либо прибить могут
  oleg Pesotsky
    oleg Pesotsky
    +1
    Сегодня, 12:14
    Так а что конкретно то? Где четкие установки и предложения? Опять все расплывчато и обтекаемо. Рассуждать на эти темы можно бесконечно но как говорят арабы - Сколько не повторяй халва, халва во рту слаще не станет.
  Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов
    +1
    Сегодня, 12:14
    Сейчас прочитал на майле Трамп сказал что Российские военые корабли охраны не стали связыватся с американцами при захвате танкера и ушли.
  Monster_Fat
    Monster_Fat
    +4
    Сегодня, 12:17
    Убивать, сеять страх и ужас... Ну, чего, собственно ожидать от человека объявившего миллиард людей "одержимыми сатаной" и призывавшего к новому крестовому походу против этих "сил зла"? Что можно ждать от человека объявившего кастовую церковно-феодальную систему государственности единственно правильной и единственно применимой для страны?.... Это не философ. Призывать к походу против "одержимых злом"... Сам то он, точно- "не одержимый"?
  Cartalon
    Cartalon
    -2
    Сегодня, 12:19
    Ни чего ужасного делать не надо, надо опередить противника в эскалации, создать новую группировку и начать наступление на новом направлении, которое он уже не сможет парировать.
    А действуя так как мы действуем, можно и 20 лет воевать.
  Эдуард Ващенко
    Эдуард Ващенко
    +2
    Сегодня, 12:20
    Александр Дугин, философ и общественный деятель, заявил, что Россия якобы должна совершить «что-то ужасное»

    Лучше бы "философ" рассказал, как откосил от службы в ВС, при всеобщей воинской обязанности в СССР?
    А то как служить два года, так лучше "уклоняться", а как весь шар земной, так в труху.
  Hitriy Zhuk
    Hitriy Zhuk
    +2
    Сегодня, 12:23
    и готовность идти до конца

    Чьего конца?
    Водку филосовствовать много ума не надо. Как и смелости.
    А вот поди сам сходи повоюй, детей-внуков зашли на фронт...

    Все, буквально все учат нас жить, знают "как надо".
    И страна перманентно в заднице.
    Хотя мноие из учащих весьма приближены к власти или даже в ней.

    Россия якобы должна совершить «что-то ужасное»


    Вообще атас.
    Пан-филосов желает чтобы (не он но другие) пошли и устроили резню? Призывает к терактам? Геноциду? Очередной пострелушке где-нибудь?
    Пан философ не в курсе что куча идиотов поймет это как призыв к действию?
    С такими нанами философами и Вия не надо... wassat
  Десница ока
    Десница ока
    0
    Сегодня, 12:24
    Заявление прозвучало резко и тревожно – и именно поэтому мгновенно разошлось по медиапространству. Философ фактически описал современную международную политику как мир, где, по его словам, решают не договоренности и компромиссы, а демонстрация силы и готовность идти до конца.

    Тю, а когда давно уже и не очень, многие обычные умные люди, писали и говорили тоже самое - мало кто обращал на это внимание... А тут сам авторитет Дугин созрел, допер и сказал! И все баранчики заохали и заахали, и разнесли по медиапространству))))
    Вот так бывает в системах, где авторитетность и медийность личности ( а не истинность, логика, здравые размышления, аргументация и тп) - главное что б ее слушали и слышали, а если кто говорит умные и правильные вещи, но он не распиренный некто, то баранчики, привыкшие лишь по вывеске ( авторитетности) судить и потреблять тогда, не включая собственный мозг, пока им не вольют что-то авторитеты, их не слышат, сами своих очевидных выводов не делают и тп.))))
  rs777
    rs777
    +1
    Сегодня, 12:25
    В международной политике пу давно потерял лицо, как и лавров. Это необратимо.
  Jacques Sekavar
    Jacques Sekavar
    +1
    Сегодня, 12:26
    у РФ есть один способ вернуть авторитет на международной арене - быстрая и безоговорочная победа в войне, но это невозможно.
  Denis_999
    Denis_999
    0
    Сегодня, 12:27
    Почему Россия не действует со своими противниками так же, как США в Венесуэле?


    1. Ок, взяли мы каким-то чудом Зеленского, потеряв при этом в ходе операции самых ценных спецов ( чудес НЕ бывает ). ЧТО делать с ним будем? Судить? Чтобы сидел у нас ( у нас же мораторий ), а мы его кормили за свои деньги? По мне, так таких, как Зеленский, надо убивать особо извращённым способом, стало быть, всегда успеется.

    2. Ок, насмотрелись мы на рыжего Дона Пердолона, нахапали и себе "ресурса" в виде соседних гос-в ( бывших социалистов ), в которых НИЧЕГО НЕТ ( отраслей нет, всё убито, в угоду еврорынку ), в которых уже лет 30-40 НЕ велась пророссийская пропаганда, куда придётся - помимо Украины - вкладывать ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ деньги. ЧТО с ними делать будем, будем вертеть в руках, недоумевать, дескать, а что это за фигню я купил?

    3. Поменьше ждите от Путина "очищающего" удара "Орешником" или МБР - целее нервы будут, и поменьше желчи будет гоняться в жилах. Чуть ни что, Путин, "Орешник", Путин, "Орешник", если не ударил, не ответил - всё, конец света, предатель, иуда!!! У него, скорее всего, СВОИ планы, расходящиеся с нашими представлениями. Ну, вот и обратите внимание НА САМИХ СЕБЯ. Че Гевара оттого и на футболках до сих пор у половины земного шара, потому что был ОДИН, герой-одиночка! Сейчас при наступающем бардаке ТАКИЕ возможности открываются, успевай только брать!!!
  rocket757
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:29
    Весь мир в труху... а зачем?
    Совершить что то "ужасное"... так у того ужасного, есть какие градация значимости?
  Десница ока
    Десница ока
    +1
    Сегодня, 12:31
    А так, вообще, мне не очень нравится Дугин... Какие-то вроде и правильные вещи говорит, но и во многом, как по-моему - заблуждается, указывает на ложные ориентиры и тп.
  bon jorno
    bon jorno
    -2
    Сегодня, 12:31
    При таких чинушах у России нет воззможности вернуть себе авторитет.
  КТМ-5
    КТМ-5
    +2
    Сегодня, 12:37
    Повторять злодеяния фашистов и террористов, чтобы добиться уважения фашистов и террористов?!
    Ну во-первых, это бесполезно. Во-вторых, от нас отвернутся те страны мира, которые ещё верят в международное право - Индия, Китай, страны Глобального Юга.
    Ну и в-третьих, это не наш метод. Россия никогда не сеяла зло. И делать этого не будет.
    Андрей Андреев_2
      Андрей Андреев_2
      0
      Сегодня, 13:52
      Почему британским, французским...ракетам можно летать над РФ и уничтожать россиян и нашу инфраструктуру? Именно поэтому Россия имеет полное моральное право уничтожить хотя бы заводы, производящие эти ракеты!!!
  Симаргл
    Симаргл
    -1
    Сегодня, 12:39
    Александр Дугин, философ и общественный деятель, заявил, что Россия якобы должна совершить «что-то ужасное», чтобы вернуть себе авторитет
    Конечно!
    Только и для Дугина это ужасное - ужаснее некуда: Россия может перейти на путь социализма - тогда и США пригрустит, т.к. там люди задумаются.
  Maluck
    Maluck
    +1
    Сегодня, 12:40
    Вроде не глупый этот Дугин, но упускает одну деталь. Нам скорее всего плевать, что подумают в США или в ЕС, но совершенно не плевать, как будут оценивать наши действия страны ближнего зарубежья и тн глобальный ЮГ. Если мы начнем действовать такими же методами как запад, то чем мы тогда будем лучше его в глазах стран глобального юга? Если мы будем попирать элементарные понятия справедливости, также как это делает запад, то получатся те же брюки только в профиль....
  Эмиль
    Эмиль
    +1
    Сегодня, 12:49
    He нравится мне этот флюгер … hi
  NAF-NAF
    NAF-NAF
    +1
    Сегодня, 13:22
    Действительно, нет ответа : почему псевдо-философ, провокатор и проповедник фашизма Дугин с такой систематичностью пиарится на ВО и других ресурсах...
    (может, Мындарь знает ответ?)
  Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2
    0
    Сегодня, 13:49
    Есть на планете одна помойка, которая воняет на весь мир и Земля вместе с населяющими ее народами скажут огромное 'спасибо', если ее убрать с карты... Это Британия!
  opuonmed
    opuonmed
    0
    Сегодня, 13:52
    Всё правильно сказал, что только сильный будет прав всегда, пока люди не объединятся до покорения солнечной системы! Просто надо прямо говорить, что будет за это, и это и делать, а не гнать пургу всякую и путать граждан РФ!
  Rabin
    Rabin
    0
    Сегодня, 13:56
    Je rejoins partiellement cette analyse : nos faiblesses peuvent servir de catalyseur à des décisions hostiles prises par des acteurs adverses.
  Антоний
    Антоний
    0
    Сегодня, 13:56
    Все вокруг да около. Ужасный ответ, то да се. И все молчат - а что именно? Что за чудовищный ответ такой? А ответ мы все знаем. Ответ простой - НЕЧЕМ ответить. Просто нечем. Ну кроме ЯО. 4 года упираемся в окрестностях Донецка... А Вы говорите чудовищный ответ...
  Ivan№One
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 14:01
    философ и общественный деятель

    На фото с бельгийским пронемецкий коллаборационистом, бригадефюрер СС, Командиром 28-й добровольческой дивизии СС «Валлония», одним из основателей и лидером Рексистской партии Бельгии Леоном Дегрелем
    https://pikabu.ru/story/ne_fashist_dugin_fashist_ilin_natsist_leon_degrel_i_mimikriya_11349560