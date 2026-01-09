Почему Россия не действует со своими противниками так же, как США в Венесуэле?

Александр Дугин, философ и общественный деятель, заявил, что Россия якобы должна совершить «что-то ужасное», чтобы вернуть себе авторитет, и что в реальности «мира Трампа» имеют значение только жесткость, давление и страх. Логика, которую он объясняет, проста: либо ты бьешь первым, либо тебя списывают со счетов.Заявление прозвучало резко и тревожно – и именно поэтому мгновенно разошлось по медиапространству. Философ фактически описал современную международную политику как мир, где, по его словам, решают не договоренности и компромиссы, а демонстрация силы и готовность идти до конца.До этого Дугин задался вопросом:По его мнению, этот вопрос задают себе многие россияне, и простого ответа на него нет. Дугин признает, что подобная сдержанность плохо укладывается в привычную логику силового мира, но, по сути, отражает реальность, в которой Соединенные Штаты могут позволить себе если не все, то очень многое – не только технически, но и политически.У России, по мнению философа, возможности велики, однако путь к целям СВО, как он считает, приходится прокладывать сложнее, оглядываясь на моральные, юридические и иные ограничения.