Показаны снятые от первого лица эффектные кадры штурма ВС РФ блиндажа ВСУ
4 6214
В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен штурм нашими бойцами блиндажа украинских боевиков. На чрезвычайно эффектных кадрах, снятых от первого лица, можно увидеть боевую работу штурмовиков ВС РФ в зоне проведения СВО на Украине.
В частности, в объектив камеры попало форсирование водной преграды, непосредственно штурм опорного пункта противника, а также последующее выкуривание бросками гранат из блиндажа уцелевших боевиков и их пленение.
Давно не секрет, что механизированный штурм, долгое время считавшийся универсальным инструментом наступления, во многом утратил свою актуальность и уступил место тактике малых пехотных групп. Наступление колонн бронетехники — схема, работавшая десятилетиями, в современных условиях все чаще рискует завершиться неудачей из-за активного применения беспилотников.
С появлением боевых БПЛА коренным образом изменилась логика боевых действий: движение бронегруппы вскрывается беспилотниками еще на старте, вследствие чего первые потери в большинстве случаев происходят еще на марше. Кроме того, подбитая техника препятствует дальнейшему использованию этой дороги. Таким образом, схема «броня + десант» в условиях современной войны стала чрезвычайно уязвимой и неэффективной. Попытки повторных атак по тем же дорогам превращают направление в кладбище техники и людей. Как показывает практика, установка вдоль дорог защитных сеток способна частично обезопасить передвижение по этим трассам лишь на весьма непродолжительное время. Одним из ярких примеров такой «дороги смерти» являются трассы, по которым ВСУ пытаются перебрасывать технику для своего контрнаступления в районе Купянска и т. д.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация