4 621 4
Показаны снятые от первого лица эффектные кадры штурма ВС РФ блиндажа ВСУ

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен штурм нашими бойцами блиндажа украинских боевиков. На чрезвычайно эффектных кадрах, снятых от первого лица, можно увидеть боевую работу штурмовиков ВС РФ в зоне проведения СВО на Украине.

В частности, в объектив камеры попало форсирование водной преграды, непосредственно штурм опорного пункта противника, а также последующее выкуривание бросками гранат из блиндажа уцелевших боевиков и их пленение.





Давно не секрет, что механизированный штурм, долгое время считавшийся универсальным инструментом наступления, во многом утратил свою актуальность и уступил место тактике малых пехотных групп. Наступление колонн бронетехники — схема, работавшая десятилетиями, в современных условиях все чаще рискует завершиться неудачей из-за активного применения беспилотников.

С появлением боевых БПЛА коренным образом изменилась логика боевых действий: движение бронегруппы вскрывается беспилотниками еще на старте, вследствие чего первые потери в большинстве случаев происходят еще на марше. Кроме того, подбитая техника препятствует дальнейшему использованию этой дороги. Таким образом, схема «броня + десант» в условиях современной войны стала чрезвычайно уязвимой и неэффективной. Попытки повторных атак по тем же дорогам превращают направление в кладбище техники и людей. Как показывает практика, установка вдоль дорог защитных сеток способна частично обезопасить передвижение по этим трассам лишь на весьма непродолжительное время. Одним из ярких примеров такой «дороги смерти» являются трассы, по которым ВСУ пытаются перебрасывать технику для своего контрнаступления в районе Купянска и т. д.

  Buyan
    Buyan
    +4
    Сегодня, 12:21
    Берегите себя, парни! Гордимся Вами!!! hi
  Антоний
    Антоний
    +2
    Сегодня, 12:34
    Там дальше еще видосы на 23 минуты.
  rocket757
    rocket757
    -1
    Сегодня, 12:46
    Наступление колонн бронетехники — схема, работавшая десятилетиями, в современных условиях все чаще рискует завершиться неудачей из-за активного применения беспилотников.
    там и кроме беспилотников хватает средств борьбы с тяжёлой бронированный техникой.
    Тактика, рисунок боя изменился, такое и раньше было не раз.
  Владислав_В
    Владислав_В
    0
    Сегодня, 13:46
    С появлением боевых БПЛА коренным образом изменилась логика боевых действий: движение бронегруппы вскрывается беспилотниками еще на старте, вследствие чего первые потери в большинстве случаев происходят еще на марше. Кроме того, подбитая техника препятствует дальнейшему использованию этой дороги. Таким образом, схема «броня + десант» в условиях современной войны стала чрезвычайно уязвимой и неэффективной.

    Это реальность!Но до некоторых диванных «генералов» она никак дойти не может.