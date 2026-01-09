Удар «Орешника» - предупреждение Европе, собирающейся ввести войска на Украину

Россия специально нанесла удар «Орешником» по западной Украине. Как считает внесенный в России в списки экстремистов и террористов депутат Алексей Гончаренко*, это предупреждение Европе.

Ударом «Орешника» по Львову Россия предупредила Европу, что достанет европейские войска в любой точке Украины. В первую очередь Францию и Британию, которые уже объявили о планах разместить порядка 15 тысяч военнослужащих «подальше от фронта». А заодно Москва продемонстрировала, что «Орешник» спокойно долетит и до европейских столиц, причем перехватить его не получится.



Хотите вводить военный контингент на запад Украины? Будет вот так. Во-вторых, если «Орешник» за 10–15 минут долетает до Львова, то за сколько — до Варшавы или Берлина? Пара минут уже не принципиальны.


Ранее российское Минобороны подтвердило удар ракетным комплексом средней дальности «Орешник» по Львовской области. Атаковано было самое большое в Европе Бильче-Волынско-Угерское подземное газовое хранилище, расположенное рядом с городом Стрый. Удар был нанесен в ответ на декабрьскую атаку украинских беспилотников на резиденцию российского президента в Новгородской области.

Киев уже обратился в ООН с требованием «наказать» Россию.
  1. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +24
    Сегодня, 12:10
    Обидно осознавать, что гей с Украины таки умней некоторых генералов в нашем МО.

    Решительно не понимаю, зачем мы пишем об ударах возмездия, оправдывая применение Орешника и т.п.

    Перед кем мы оправдываемся? Кому и что мы должны объяснять?

    Если есть какие-то договорённости с американцами в рамках взаимного контроля применения стратегического вооружения, то было бы круто, если бы это кто-то объяснил.

    А то удар Орешником выглядит убедительно и ярко, а заявление МО об этом, как оправдание и слабость.

    Бееее... вответнаааааааааааа.....
    1. Rash Звание
      Rash
      +2
      Сегодня, 12:12
      МО надо переименовать в Министерство Кота Леопольда (МКЛ). angry
      1. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        +3
        Сегодня, 12:15
        Кот Леопольд таки однажды съел озверина.
      2. DBR Звание
        DBR
        +1
        Сегодня, 12:44
        Боюсь что сейчас мир быстро меняется и со своим ведением войны мы окажемся в ситуации 41 года . Пока противник применяет сотни БПЛА но представьте первый массированный удар в тысячи дронов и ПВО просто захлебнется и мы потеряем средства ПВО , Ключевой момент войны нового типа - подавление средств ПВО и комплексов РЭБ противника. Именно этим активно занимался Израиль, атакуя Иран. По такому же алгоритму были атакованы центры принятия решений и ключевые военные объекты . Можно, конечно, уповать на "Орешник" и ядерное оружие. Но только на Западе их уже не слишком боятся (об этом уже пишут в открытую): расчёт делается на превентивный удар, который выведет из строя русские ракетные установки, подобно тому как Израиль и США разбомбили и заблокировали многие ракетные шахты Ирана ударом авиации . Возможно с применением ЯО . На западе отрабатывается этот сценарий .
    2. ALCA056000 Звание
      ALCA056000
      +1
      Сегодня, 12:16
      До какой степени запущенности трисомии 21 надо обладать, чтобы до сих пор не понять, что не "оправдываемся", а заодно с военным "оказываем психологическое давление" ?
    3. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +1
      Сегодня, 12:20
      Цитата: Товарищ Берия
      Кому и что мы должны объяснять?

      Мы все кого-то долго пытаемся предупредить. Вот Трамп не стал долго предупреждать. Был Мадуро, и нет Мадуро.
    4. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 12:34
      Товарищ Берия
      Перед кем мы оправдываемся? Кому и что мы должны объяснять?

      Все верно не надо никому и ничего объяснять и отчитываться. Долбанули, мало ? Можно добавить.
      Теперь мне кажется стало понятно, откуда Зеля узнал о применении "Орешника" заранее. Наши стратеги и великие мыслители проинформировали и предупредили американских "партнеров" о применении. Короче, прокукарекали.
      1. podval57 Звание
        podval57
        0
        Сегодня, 13:51
        Кукарекают на зоне в петушином углу. Следите за базаром. Россия и США соблюдают "МЕМОРАНДУМ О ПОНИМАНИИ ОБ УВЕДОМЛЕНИЯХ О ПУСКАХ РАКЕТ".
        "Такое уведомление о готовящемся пуске предоставляется не более чем за 30 дней, но не менее чем за 24 часа до начала стартового окна. "
    5. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      -3
      Сегодня, 12:35
      "удар Орешником выглядит убедительно и ярко"///
      ----
      Удар Орешником - убедительный и яркий сигнал для США, что и им надо разрабатывать полноценную БР средней дальности.
      БРСД - основное оружие Китая.
      Теперь и Россия начала их производить
      (Орешник - это укороченный Ярс с другой БЧ).
      А у Америки подобных ракет нет.
      Першинг-2 уничтожен давно.
    6. мерцание Звание
      мерцание
      +1
      Сегодня, 12:36
      Кому и что мы должны объяснять?
      Населению Украины, чтобы желания не было гопаковать, когда бьют по нашей территории.
    7. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 12:39
      Генералы МО... там, конечно, есть разные фигуры, от "работяг" до публичных фэйсов.
      Но, давно уже понятно, что рулят всем политики...
      Политики... а что тут скажешь, лучше про себя, а то "в угол поставят"...
      В "угол поставят"... так то не пугает, совсем, давно, но пользы НОЛЬ! Потому как политики, часть системы, а, как известно... в общем тоже понятно и все давно описано в учебниках. soldier
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 12:46
        Удар был нанесен в ответ на декабрьскую атаку украинских беспилотников на резиденцию российского президента в Новгородской области.

        Считаю, такие холуйские объяснения и оговорки только во вред нашему военно-политическому руководству и стране в целом. В конце концов, это даже унизительно.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          -1
          Сегодня, 12:51
          Увы, "полезные, рьные дурни" только тем и славятся... известно чем, можно не повторятся.
    8. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 12:39
      Цитата: Товарищ Берия
      Обидно осознавать, что гей с Украины таки умней некоторых генералов в нашем МО.

      Решительно не понимаю, зачем мы пишем об ударах возмездия, оправдывая применение Орешника и т.п.

      Перед кем мы оправдываемся? Кому и что мы должны объяснять?

      Если есть какие-то договорённости с американцами в рамках взаимного контроля применения стратегического вооружения, то было бы круто, если бы это кто-то объяснил.

      А то удар Орешником выглядит убедительно и ярко, а заявление МО об этом, как оправдание и слабость.

      Бееее... вответнаааааааааааа.....

      Свою слабость МО показало еще когда предоставляло данные американцам о полете укро дронов на резиденцию Путина.
    9. хрыч Звание
      хрыч
      0
      Сегодня, 12:52
      Цитата: Товарищ Берия
      было бы круто, если бы это кто-то объяснил.

      Имиджмейкеры и сейчас, лично, Кириенко (Влади-Ленович), отвечающий за инфосферу, недовольно бурчащий Небензя (не бе, не зя) и Лавров (сам себе говорящий грозные речи, разве читать его по губам), ну и Маша Захарова (а вот, они...), как получили в свое время пионерские галстуки, на том уровне и остались пионерских утренников. Креатив ниже плинтуса. Пример их креатива - Елка желаний - позорище, в день получает по десяткам или сотне миллионов, а исполняет желание по самокату ребенку, которому родители эту мелочь купить не могут. Был правда еще бодрый такой женераль Конашенков, победные реляции читал пару лет, а Министерству обороны ныне, как раз слово и не дают. Вот, через этих все в инфосферу идет. Они не понимают правила "Закона джунглей", не понимают "Око за око...". Была атака на Верховного, а в ответ удар по складу. Нужны кадровые решения и немедленно. И атаковать центры принятия решения, а не склад, пусть газа. Учится у Трампа с Мадуро, наконец.
    10. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +1
      Сегодня, 13:23
      Гей - это Фредди Меркюри был (предположительно) например
      А это гнилой пи..ор

      Про "в ответ" +1
  2. corrado Звание
    corrado
    +4
    Сегодня, 12:11
    Требую продолжения дискотеки "Орешник". Диджея на пульте не отпускайте.
  3. К-50 Звание
    К-50
    -1
    Сегодня, 12:16
    После удара "Орешником"
    Киев уже обратился в ООН с требованием «наказать» Россию.

    Вполне может статься, что Россия, ну как принято у боксёров, разминается, ну там шеей поворочать, кистями повертеть, попрыгать на месте.
    Если так страшно от "разминки", может не стоит доводить до раунда? angry
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +1
      Сегодня, 12:29
      Вполне может статься, что Россия, ну как принято у боксёров, разминается, ну там шеей поворочать, кистями повертеть, попрыгать на месте.
      Алексей, при всем уважении, разминаться можно было в 2022-м. Хорошо, мы долго запрягаем, и в 2023-м. Но сейчас уже не разминаться надо, и не мышцы разогревать, а бить. Гонг давно прозвучал.
  4. Монтесума Звание
    Монтесума
    +8
    Сегодня, 12:16
    Как там настроение у "коалиции мечтающих" после прилёта "Орешника" по западенщине? Львівська область по-прежнему в планах размещения "миротворческих сил"? Ждём очередного внеочередного совещания рьяных лидеров этой затеи. smile
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +2
      Сегодня, 12:31
      Что вы такое говорите?)) Чубатые и всепропальщики уже заявляют,что снесли у них только сельский сортир. А вы?,,могучую гейевропу,,напугать ,,орешником,,вздумали,,)))
  5. Igor K_2 Звание
    Igor K_2
    -1
    Сегодня, 12:43
    Не, давайте один удар - одно назначение. А то это уже и ответка, и предупреждение, и т. д. А вообще предупреждениями у нас МИД занимается, это их прерогатива, у них и коробка с красными фломастерами имеется для этих дел.
  6. yo-yo Звание
    yo-yo
    0
    Сегодня, 12:55
    Киев уже обратился в ООН с требованием «наказать» Россию

    Наказать не получится. Европа итак сидит, как мышь под веником.
  7. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    0
    Сегодня, 12:56
    Пишут, что объект, куда прилетел "Орешник", охраняли иностранные системы ПВО с личным составом. И это газохранилище также использовалась "партнёрами" из гейропы. Так что нормально прилетело good, раз ООН собирают laughing
  8. navigator777 Звание
    navigator777
    0
    Сегодня, 13:30
    Неважно сколько пустых Орешников применят, эта власть не способна защитить свой народ, 500т человек сидят без света, а они что то там предупреждают, бессмысленные и запоздалые потуги никчёмной власти