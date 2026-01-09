Трамп: рядом с танкером Marinera находились подлодка и эсминец ВМФ России

Трамп: рядом с танкером Marinera находились подлодка и эсминец ВМФ России

Рядом с нефтяным танкером Marinera, шедшим под российским флагом, когда его захватывали в Северной Атлантике американские военные, якобы находились подлодка и эсминец ВМФ России. Но российские корабли будто бы не стали вступать в противоборство и просто удалились.

Об этом в ходе интервью на американском телеканале Fox News говорил президент США.

Глава Белого дома заявил:

Они быстро ушли.

По мнению Трампа, российские военные не рискнули связываться с американцами. Поэтому корабли ВМФ РФ якобы не стали препятствовать преследованию судна Береговой охраной США и последующему его захвату.

Президент США заявил:

Они решили с нами не связываться, и мы взяли это судно. Сейчас оно разгружает нефть.

Журналист спросил у Трампа, беседовал ли он впоследствии о захвате танкера с российским лидером Владимиром Путиным, но тот уклонился от ответа.

Американский президент сказал:

Я не хочу это обсуждать.

Вбросы СМИ о том, что рядом с танкером якобы находились российские военные корабли, звучали и раньше. Среди прочих, об отправке флота РФ на помощь танкеру сообщала The Wall Street Journal. Но эксперты из России категорически отвергают предположение об умышленном бездействии российских военных моряков.

В частности, ТГ-канал «Рыбарь» утверждает следующее:

В действительности наш флот не успел прийти на помощь (примерно на сутки).

До недавнего времени танкер ходил под флагом Панамы и носил название Bella 1. Несколько дней назад он сменил флаг на российский и стал называться Marinera.
  1. Irokez Звание
    Irokez
    +4
    Сегодня, 12:23
    Как всегда пафосные заявления по делу и не по делу, а там кто разберётся истина или ложь, главное себя превознести до предела. Типичная американская риторика выставить себя удачливым и сверхспособным ибо неудачников не любят и клюют и карьера валится.
    1. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      +2
      Сегодня, 12:28
      Как всегда пафосные заявления по делу и не по делу, а там кто разберётся истина или ложь, главное себя превознести до предела.
      Надо ждать коммент от МО РФ. Так нагло даже Трамп врать не будет.
      1. faiver Звание
        faiver
        +2
        Сегодня, 12:42
        Надо ждать коммент от МО РФ
        - это шутка такая?
      2. Tagan Звание
        Tagan
        +2
        Сегодня, 12:47
        Так нагло даже Трамп врать не будет.

        Ещё как будет. Чем занимается постоянно, в принципе. Патологический лгун.
      3. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 13:01
        ИВЗ
        Надо ждать коммент от МО РФ.

        Уже все мировые СМИ это событие прокомментировали в нужном для себя свете. А мы все ждем чего-то, жуем рождественские пельмени. Вот пусть, кому положено прокомментируют, что произошло. Больше всего меня интересует история с подводными лодками и эсминцами, а потом будем делать выводы.
      4. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 13:05
        Цитата: ИВЗ
        Так нагло даже Трамп врать не будет.

        Особенно, когда исключительно честно объявит об очередном прекращении очередной войны благодаря его усилиям.lol Разве могут врать правдивые глаза претендента на нобелевку за мир?
        "Сейчас оно разгружает нефть", - заявил Трамп, а вчера вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что «Маринера», ранее известный как Bella-1, пуст . И кому же верить? request
      5. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 13:06
        Цитата: ИВЗ
        Надо ждать коммент от МО РФ. Так нагло даже Трамп врать не будет.

        До этого писали наши и они, что танкер был в балласте, то есь без груза.
    2. marchcat Звание
      marchcat
      +2
      Сегодня, 12:29
      Звездобол ещё тот, но для своих "прокатит". am
    3. Aleksandr21 Звание
      Aleksandr21
      +2
      Сегодня, 12:29
      Цитата: Irokez
      Как всегда пафосные заявления по делу и не по делу, а там кто разберётся истина или ложь, главное себя превознести до предела.


      Да истину мы не узнаем... единственное что Трамп об этом узнал явно не из публикации The Wall Street Journal, и где то там наша подлодка и эсминец были, раз об этом говорит президент США. А вот как близко это уже вопрос, может правда не успели, а может приказа на столкновение с ВМС США не было...
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +2
        Сегодня, 12:46
        Цитата: Aleksandr21
        раз об этом говорит президент США

        Он говорил о мире в 24 часа, за неделю и т.п.
        Тоже мне икона правды - "американский президент говорит"
    4. Тарелка Звание
      Тарелка
      +1
      Сегодня, 12:31
      Я лично думаю, что хотели высадить часть экипажа на танкер, но не успели. А там уж поздно стало. Официальных заявлений от ВПР России на этот счёт в ближайшие 2-3 года можно не ждать, полагаю. Не любит оно по свежим следам свои неудачи комментировать. Предпочитает говорить, что не сделали чего-то, потому что и не хотели.
  2. srelock Звание
    srelock
    +6
    Сегодня, 12:24
    Три подлодки и три эсминца. А, и ещё китайский авианосец. Тоже три.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 12:33
      ...и 30000 китайцев..... wassat

      короткий
  3. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    0
    Сегодня, 12:25
    Как говорила Ф.Раневская:- Даже у самого красивого хвоста павлина, под ним обычная куриная задница! Вот у дони их не меньше двух-трех.... negative
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 12:29
      Цитата: майор Юрик
      Вот у дони их не меньше двух-трех....
  4. mt3276 Звание
    mt3276
    +5
    Сегодня, 12:26
    . Трамп: рядом с танкером Marinera находились подлодка и эсминец ВМФ России

    Я не знаю врёт Трамп или говорит правду, но то что он издевается и вытирает ноги о Россию это факт.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 12:34
      Цитата: mt3276
      но то что он издевается и вытирает ноги о Россию это факт.

      То что при любом договорняке, Путин весь пиар Трампу отдаст изначально было ясно. Путину он не нужен.
      Трамп с Украины отползает, и весь пиар при этом имеет, - всё как по писанному.
      1. МеВеД Звание
        МеВеД
        -1
        Сегодня, 12:51
        Цитата: Andobor
        Трамп с Украины отползает, и весь пиар при этом имеет, - всё как по писанному.

        Ха-ха-ха.
        Я так понимаю, вы в драках не очень сильны.
        Обычно победивший не позволяет себя унижать.
        1. Andobor Звание
          Andobor
          0
          Сегодня, 12:57
          Цитата: МеВеД
          Обычно победивший не позволяет себя унижать.

          Победивший по договорняку особенно скачет, видно ты американские бои без правил не смотрел, - посмотри, вылитый Трамп. Даже не знаю, есть ли кто то, кто в американскую клоунаду верит, видно есть, раз показывают.
    2. Роман Ефремов Звание
      Роман Ефремов
      +3
      Сегодня, 12:37
      Трамп показывает нам, что нас ждет, если в ближайшее время мы не подпишем мир на его условиях. Показывает нагло и беззастенчиво, с позиции сильного перед слабым. Россия слаба в его глазах, раз не может закончить эту войну сама, а обратилась к нему за помощью. И это было понятно с самого начала всем кроме одного мастера геополитических шахмат. Который, сделав ставку на Трампа, совершил очередную стратегическую ошибку из длинной череды уже им совершенных.
      1. Tagan Звание
        Tagan
        -2
        Сегодня, 12:54
        Россия слаба в его глазах, раз не может закончить эту войну сама, а обратилась к нему за помощью.

        Россия обратилась за помощью к тем, кто эту войну и развязал? Это когда такое было, может чего пропустил?
        1. Роман Ефремов Звание
          Роман Ефремов
          0
          Сегодня, 13:52
          Спали наверное весь прошедший год, пора просыпаться!
      2. МеВеД Звание
        МеВеД
        +2
        Сегодня, 12:55
        Цитата: Роман Ефремов
        совершил очередную стратегическую ошибку из длинной череды уже им совершенных.

        Ошибку? Не было ни одной ошибки. Слишком много времени было для принятия решений. Так что ошибки исключены. К тому же нет действий, направленных на исправление ошибок.
        1. Роман Ефремов Звание
          Роман Ефремов
          0
          Сегодня, 13:53
          Намекаете, что так и задумывалось?……..
  5. DIM(a) Звание
    DIM(a)
    0
    Сегодня, 12:27
    Да, пипдеть - это не мешки ворочать...
    Такой Дони сказочник.
  6. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 12:30
    Трамп: рядом с танкером Marinera находились подлодка и эсминец ВМФ России

    При дурка додика слушать, самого себя унижать.
    Такую дичь выдаст, что думаешь, почему клиент дурдома на свободе без смирительной рубашки бегает.
    Доктора! Не доработка ваша! request
    1. Андрей Николаев_4 Звание
      Андрей Николаев_4
      0
      Сегодня, 12:37
      А весь мир слушает.И делает выводы о России
  7. Zhan Звание
    Zhan
    0
    Сегодня, 12:32
    hi
    Ну во первых, танкер этот никакого отношения не имеет к нефти для России, он шёл в Китай. То, что он сменил название и флаг, не является юридическим фактом. Максим Шингаркин очень подробно объяснил. Поэтому на это отреагировал только наш Минтранс. А МИД...предупредил о гуманно обращении с гражданами России. А посему, не последовало нашей бурной реакции. Это была провокация чистейшей воды.
    1. Андрей Николаев_4 Звание
      Андрей Николаев_4
      +1
      Сегодня, 12:36
      Кто вам такое сказал? МИД признал ,что это наш танкер ,вот из заявления МИДа:"Во всех остальных случаях подобные действия разрешены исключительно по согласованию с государством флага - в данном случае с Россией", - заявили в российском МИД, напомнив, что Россия не только не давала своего согласия, но, напротив, выражала официальный протест в связи с преследованием танкера кораблем американской береговой охраны."
      1. Алекс Старлей Звание
        Алекс Старлей
        0
        Сегодня, 12:58
        Тоесть грузины с украинцами в пути поменяли флаг и название на судне, которое России не принадлежит, а мы типа эскадру выслали для защиты? А МИД ответил правильно, коли уж флаг наш, надо ответить дежурно.
        1. Андрей Николаев_4 Звание
          Андрей Николаев_4
          +1
          Сегодня, 12:59
          Они не просто его поменяли:""МИД отметил, что танкер получил временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ 24 декабря и мирно проходил в международных водах Северной Атлантики,"
          1. Алекс Старлей Звание
            Алекс Старлей
            0
            Сегодня, 13:07
            Ну так если временное, то и закончится это разрешение допустим через неделю, и все будет опять флаг Панамы. А то, что дали, так возможно эта процедура, как временное разрешение, проходит регистрация в реестре в автоматизированном режиме
            1. Андрей Николаев_4 Звание
              Андрей Николаев_4
              +1
              Сегодня, 13:35
              Захватили то его под нашим флагом
    2. Mitos Звание
      Mitos
      0
      Сегодня, 12:38
      Так они продолжают тыкать палкой и стреляное ухо принимает активное участие в этом. Вот такие партнеры.
    3. МеВеД Звание
      МеВеД
      +1
      Сегодня, 12:59
      Цитата: Zhan
      hi
      Ну во первых, танкер этот никакого отношения не имеет к нефти для России, он шёл в Китай. То, что он сменил название и флаг, не является юридическим фактом. Максим Шингаркин очень подробно объяснил. Поэтому на это отреагировал только наш Минтранс. А МИД...предупредил о гуманно обращении с гражданами России. А посему, не последовало нашей бурной реакции. Это была провокация чистейшей воды.


      Это был корабль под флагом России. Точка.
      Если этот флаг был установлен незаконно, с этим должны были разбираться мы.
      И со сменой флага экипаж из китайского в российский превратился?
    4. Личное мнение Звание
      Личное мнение
      +1
      Сегодня, 13:00
      По открытым источникам танкер заватили в пару сотен км. южнее Исландии и плыл он в Мурманск. В Китай от Венесуэлы в другую сторону. А повели его в Британию. Растояние не малое, скорее всего ещё в море. Если не успевали к месту захвата, то можно было пытатся перехватить.
  8. Андрей Николаев_4 Звание
    Андрей Николаев_4
    +3
    Сегодня, 12:34
    Штатам мало захватить танкер,они ещё и унизить нас постоянно хотят (после захвата Мадуро Хегсет смеялся над нашим ПВО). Ну что же ,мы этого заслужили
  9. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 12:35
    Они решили с нами не связываться, и мы взяли это судно. Сейчас оно разгружает нефть.


    Байдену казались мертвецы, Трампу - полные танкеры нефти. lol
  10. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 12:36
    ...ну ладно, допустим подлодка не всплыла и её никто из амеров не увидел и не смог сфотать для доказательства. допустим. а эсминец??? тоже подводный был? если бы всё было так как говорит Доня, там все западные СМИ фотками нашего эсминца пестрели бы как амеры типа наших отогнали.... Трындит, Доня, ой трындит... Нагло трындит.

    Какие фаши токазательства?? (с) laughing

    зы Минтранс вроде заявил что наших в экипаже танкера было или 2 или 3 человека всего....
    1. Андрей Николаев_4 Звание
      Андрей Николаев_4
      +1
      Сегодня, 12:47
      А МИД заявил "МИД отметил, что танкер получил временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ 24 декабря и мирно проходил в международных водах Северной Атлантики, следуя курсом в направлении одного из российских портов. В ведомстве указали, что власти США неоднократно получали достоверную информацию о российской принадлежности судна и его гражданском мирном статусе."--так что без разницы,сколько там было в экипаже наших,танкер шёл под нашим флагом.
  11. Igor K_2 Звание
    Igor K_2
    +2
    Сегодня, 12:37
    Правда или нет, хбз. Он же ещё и заявил, что захваченный танкер уже на разгрузке. Наверно у амеров телепорт есть. Танкер медленная посудина, ему до ближайшего порта ещё идти и идти.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -1
      Сегодня, 12:40
      Да, Доня так заявил. Но сначала заявлялось что танкер то порожняком шёл... И кто макароны вешает на уши?
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 12:53
      Цитата: Igor K_2
      захваченный танкер уже на разгрузке

      Цитата: Nexcom
      Да, Доня так заявил. Но сначала заявлялось что танкер то порожняком шёл... И кто макароны вешает на уши?

      Догадайтесь с одного раза - если на фото и видео четко видно что танкер порожний в момент захвата....
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 13:34
        Так О ТОМ и речь.... laughing
        Вопрос то был скорее риторическим...
      2. Igor K_2 Звание
        Igor K_2
        0
        Сегодня, 13:47
        Ну так я про амерский телепорт и рассказываю сказку laughing
  12. мерцание Звание
    мерцание
    0
    Сегодня, 12:40
    Глава Белого дома заявил:
    Они быстро ушли.

    Когда хуситы начали бить по американскому аугу.))
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -2
      Сегодня, 12:44
      ..он наверно имеет ввиду что хуситы ушли когда амеров диареей шибануло. ну что такое рассматривать то....
  13. Valery Звание
    Valery
    -1
    Сегодня, 12:44
    Руководству России, похоже, в кайф, когда об неё вытирают ноги!
  14. faiver Звание
    faiver
    -1
    Сегодня, 12:46
    Дух Анкориджа прям пышет.........
  15. Dizel200 Звание
    Dizel200
    0
    Сегодня, 12:47
    А был ли мальчик? МО точно отправляла эсминец и подлодку или у них другие задачи были. Не стали связываться,ха и ещё раз ха. Был бы приказ амеры сильно удивились бы, значит приказа не было по причинам известным только верхам.
  16. iomoe Звание
    iomoe
    0
    Сегодня, 12:50
    Интересно зачем в РФ везли нефть, своей мало?
    1. МеВеД Звание
      МеВеД
      0
      Сегодня, 13:07
      Полагаю, возвращали танкер обратно.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 13:47
        Захарова объявила: Трамп согласился освободить россиян из экипажа танкера. Так пишет КП.
  17. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 13:45
    По мнению Трампа, российские военные не рискнули связываться с американцами. Поэтому корабли ВМФ РФ якобы не стали препятствовать преследованию судна Береговой охраной США и последующему его захвату.
    Они решили с нами не связываться, и мы взяли это судно. Сейчас оно разгружает нефть.

    мда если это правда то слов нету
  18. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 13:47
    Значит, эсминец должен был идти параллельным курсом, отгонять вертолеты с десантом, не давать им высадиться, обстреливать их, и так сопровождать танкер до места назначения, куда он шел. Подлодка могла бы оставаться в засаде, прикрывать, и нанести удар ПКР по кораблям противника, если бы они потопили эсминец