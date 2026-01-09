Трамп: рядом с танкером Marinera находились подлодка и эсминец ВМФ России
Рядом с нефтяным танкером Marinera, шедшим под российским флагом, когда его захватывали в Северной Атлантике американские военные, якобы находились подлодка и эсминец ВМФ России. Но российские корабли будто бы не стали вступать в противоборство и просто удалились.
Об этом в ходе интервью на американском телеканале Fox News говорил президент США.
Глава Белого дома заявил:
По мнению Трампа, российские военные не рискнули связываться с американцами. Поэтому корабли ВМФ РФ якобы не стали препятствовать преследованию судна Береговой охраной США и последующему его захвату.
Президент США заявил:
Журналист спросил у Трампа, беседовал ли он впоследствии о захвате танкера с российским лидером Владимиром Путиным, но тот уклонился от ответа.
Американский президент сказал:
Вбросы СМИ о том, что рядом с танкером якобы находились российские военные корабли, звучали и раньше. Среди прочих, об отправке флота РФ на помощь танкеру сообщала The Wall Street Journal. Но эксперты из России категорически отвергают предположение об умышленном бездействии российских военных моряков.
В частности, ТГ-канал «Рыбарь» утверждает следующее:
До недавнего времени танкер ходил под флагом Панамы и носил название Bella 1. Несколько дней назад он сменил флаг на российский и стал называться Marinera.
