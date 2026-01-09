«Палата для буйных»: Медведев высказался о бурном начале 2026 года
Год только начался, а мировая политика уже напоминает лихорадочный триллер. Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале описал происходящее как «форменный Бедлам», в котором привычные правила больше не работают.
Главным символом этого безумия он называет похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам Медведева, это не просто хамство, а настоящая катастрофа для всей системы международных отношений.
Дальнейших сценариев он видит всего два: либо США тихо отпустят венесуэльского лидера под благовидным предлогом, либо Мадуро превратится в нового латиноамериканского Манделу – фигуру, чье имя войдет в историю континента рядом с Боливаром, Мирандой и Чавесом. И даже если Дональд Трамп не решится его помиловать, это, по мнению Медведева, сделает кто-то из его преемников под давлением общественного мнения.
Отдельно он остановился на санкциях против России, которые Трамп «надеется не использовать». Иллюзий здесь, по словам Медведева, быть не может: санкционная машина США будет работать при любой погоде, а Россию продолжат склонять к неприемлемым компромиссам по безопасности и территориям.
Третьим эпизодом он назвал историю с танкером так называемого теневого флота. По его оценке, речь идет о фактическом захвате гражданского судна американцами под прикрытием незаконных санкций.
По мнению Медведева, нынешние международные отношения вс` больше напоминают палату для буйных, где увещевания не работают, а порядок наводят совсем другими методами.
Информация