«Палата для буйных»: Медведев высказался о бурном начале 2026 года

«Палата для буйных»: Медведев высказался о бурном начале 2026 года

Год только начался, а мировая политика уже напоминает лихорадочный триллер. Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале описал происходящее как «форменный Бедлам», в котором привычные правила больше не работают.

Главным символом этого безумия он называет похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам Медведева, это не просто хамство, а настоящая катастрофа для всей системы международных отношений.



Дальнейших сценариев он видит всего два: либо США тихо отпустят венесуэльского лидера под благовидным предлогом, либо Мадуро превратится в нового латиноамериканского Манделу – фигуру, чье имя войдет в историю континента рядом с Боливаром, Мирандой и Чавесом. И даже если Дональд Трамп не решится его помиловать, это, по мнению Медведева, сделает кто-то из его преемников под давлением общественного мнения.

Отдельно он остановился на санкциях против России, которые Трамп «надеется не использовать». Иллюзий здесь, по словам Медведева, быть не может: санкционная машина США будет работать при любой погоде, а Россию продолжат склонять к неприемлемым компромиссам по безопасности и территориям.

Третьим эпизодом он назвал историю с танкером так называемого теневого флота. По его оценке, речь идет о фактическом захвате гражданского судна американцами под прикрытием незаконных санкций.

По мнению Медведева, нынешние международные отношения вс` больше напоминают палату для буйных, где увещевания не работают, а порядок наводят совсем другими методами.
  Аркадий007
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 12:41
    Вроде как сказал всё по делу, только не сказал что нам делать дальше.
    Из серии ждунов с умными мыслями.
    Irokez
      Irokez
      -1
      Сегодня, 13:06
      Цитата: Аркадий007
      только не сказал что нам делать дальше.

      В каких целях интересуетесь? Для противодействия? А ну да в названии ника шпионский намёк понял.
  uralex
    uralex
    +3
    Сегодня, 12:44
    Диминой голове еще бы руки приделать...
    Nexcom
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 12:46
      ..там руки клавой заняты. при деле. yes

      зы Клава - это не женщина.
  Nexcom
    Nexcom
    0
    Сегодня, 12:45
    ..ДАМ махнул Твиттер на Телегу?? А кто ж тогда читать то будет его грозные грозительства??
  Monster_Fat
    Monster_Fat
    +2
    Сегодня, 12:45
    Давеча слушал выступление ДАМ про главные задачи возглавляемой им партии. Он, как ее лидер, обозначил как главное в этом году- обеспечить "Единой России" победу на грядущих выборах, достичь абсолютного большинства. Это- первично.
    Nexcom
      Nexcom
      -2
      Сегодня, 12:47
      то есть ЕР - это главное, а на народ - побоку....
      Monster_Fat
        Monster_Fat
        +1
        Сегодня, 12:50
        Свое воспроизводство наверху пищевой пирамиды, да- это главное. А, что- есть другие мнения? laughing
        Владислав_В
          Владислав_В
          0
          Сегодня, 13:24
          — Дядя, дай рубль! — А в морду? — Можно и в морду, но деньги — вперед...
          Анекдот взят с сайта anekdotov.me
    faiver
      faiver
      +1
      Сегодня, 12:53
      это он наверно указания Памфиловой давал....
    Гаврило Принцип
      Гаврило Принцип
      0
      Сегодня, 13:29
      Так он вроде член КПСС с 1988-го года, знает что говорит.
  ИВЗ
    ИВЗ
    +3
    Сегодня, 12:47
    По мнению Медведева, нынешние международные отношения вс` больше напоминают палату для буйных, где увещевания не работают, а порядок наводят совсем другими методами.
    Виновато всё же СВО. У западных политиков и прочих предводителей команчей в голове не укладывается как можно миндальничать во время ведения боевых действий. И возможно они не так уж и неправы - чем быстрее заканчивается войнушка, даже если велась весьма безжалостно, тем меньший ущерб для всех сторон. А так нас просто перестали бояться.
  voyaka uh
    voyaka uh
    +1
    Сегодня, 12:47
    Палата для буйных существует, и судя по многочисленным буйно-алкогольным постам "бывшего", он в нем занимает одно из почетных мест.
    Denis_999
      Denis_999
      +5
      Сегодня, 12:54
      Алексей, Вы же, если не ошибаюсь, из Израиля будете, верно? Ну, тогда ЗАЧЕМ ЖЕ Вы так про Дмитрия Анатольевича! Ведь человек, будучи на посту президента РФ, СТОЛЬКО ХОРОШЕГО сделал для Вашего Израиля, Вашего союзника ( Азербайджана ), западных стран, которые Вашему Израилю помогают.

      А Вы ТАК НЕБЛАГОДАРНО его парафините на данном ресурсе! Нехорошо, голубчик!:)
      voyaka uh
        voyaka uh
        0
        Сегодня, 12:57
        Маскировка, ш-ш-ш.... bully
        Чтоб не заподозрили, на кого работает...
        laughing
        Владислав_В
          Владислав_В
          0
          Сегодня, 13:27
          Смотрите, как бы вами там не пожертвовали ради высоких целей. laughing
          voyaka uh
            voyaka uh
            0
            Сегодня, 13:43
            Смотрим... кидаловы уже бывали. И всякое может быть "в этом мире бушующем".
            Вооружаемся до зубов, на всякий случай
            drinks
            Владислав_В
              Владислав_В
              0
              Сегодня, 13:50
              Лыжи,лыжи не забудьте смазать.
    Ныробский
      Ныробский
      0
      Сегодня, 13:13
      Цитата: voyaka uh
      Палата для буйных существует, и судя по многочисленным буйно-алкогольным постам "бывшего", он в нем занимает одно из почетных мест.

      Первое место уверенно удерживает Трамп! Новогодний алкоголь бьёт ему в башню безжалостно. Снова в первый год своего президентства начал новый 2025 год с беспредела. В прошлый раз он начал новый 2020 год с убийства генерала Сулеймани(3 января).
      Как новый год, так у него и обострение.
  Ella34
    Ella34
    0
    Сегодня, 12:48
    Почему Медведев не влияет на решения ? Надо чтобы в Кремле хотя бы прислушивались к его словам, ведь он далеко не последний человек в правительстве.
    Irokez
      Irokez
      -1
      Сегодня, 13:19
      Ответ на Ваш вопрос. Всё там знают и обсуждают.
      Председателем Совета безопасности Российской Федерации по должности является президент Российской Федерации. На данный момент эту должность занимает Владимир Владимирович Путин. Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации (с 2020 года) — Дмитрий Анатольевич Медведев[3][4]. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации (с 12 мая 2024 года) — Сергей Кужугетович Шойгу.
  comradChe
    comradChe
    -2
    Сегодня, 12:49
    Глядя на фотографию, вспоминается незабвенное: " Ну и рожа у тебя..."
    Nexcom
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:52
      Да кросавец. Полувоенный френчик, ленточка, всё как положено. Картузик бы ему ещё в стиле Мао Цзедуна...
      Ivan№One
        Ivan№One
        +2
        Сегодня, 12:55
        Мао этот "стиль" у Иосифа Вессарионовича подрезал
        Nexcom
          Nexcom
          0
          Сегодня, 12:56
          Аааа, вот он как.... Ясно.
      Uncle Lee
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 13:08
        Цитата: Nexcom
        Полувоенный френчик, ленточка, всё как положено. Картузик бы ему

        И именной Маузер в деревянной кобуре !
        Nexcom
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 13:09
          ага, охолощенный. или с пропилом ствола и заваренным затвором. чтобы не поранился.
          Uncle Lee
            Uncle Lee
            -1
            Сегодня, 13:13
            Цитата: Nexcom
            ага, охолощенный
            Это Вы зазря ! Он 08.08.08 не плохо себя повел...А был бы у него Маузер ! Ой что бы было, что бы было !
            Nexcom
              Nexcom
              0
              Сегодня, 13:14
              Дык то дела минувших дней. Сейчас то вроде ему и не положено боевое то, если так то...
              Uncle Lee
                Uncle Lee
                0
                Сегодня, 13:17
                По должности заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации, ему не только Маузер, а целый Максим положен ! winked
                Nexcom
                  Nexcom
                  0
                  Сегодня, 13:19
                  даже с лентой??? belay
                  ----------
                  Uncle Lee
                    Uncle Lee
                    0
                    Сегодня, 13:23
                    С лентой на 250 патронов калибра 7,62...Пять штук. И положен второй номер - предположительно Шойгу....
                    Nexcom
                      Nexcom
                      0
                      Сегодня, 13:24
                      ага, второй номер.... воду таскать-заливать в кожух, ленты забивать-держать подачу, коробки с лентами носить, пулемёт чистить и таскать, уху варить, за костёр отвечать.... ага....
                      Uncle Lee
                        Uncle Lee
                        0
                        Сегодня, 13:25
                        Цитата: Nexcom
                        пулемёт чистить и таскать.... ага....

                        Научится !
                      Nexcom
                        Nexcom
                        0
                        Сегодня, 13:26
                        Не сомневаюсь!


                        короткий, знаю.
        Гаврило Принцип
          Гаврило Принцип
          0
          Сегодня, 13:32
          Маузер наверное тяжеловат будет. Может быть системы Марголина. Мелкокалиберный.
  Дед-дилетант
    Дед-дилетант
    +2
    Сегодня, 12:54
    Дмитрий Анатольевич очень активно и много говорит. Единственное, чего я от него не наблюдаю, так это реальных дел. Хорошо, пригрозил руководству ЕС. Ну, так скажи после А еще и Б: Если вы не прекратите, то мы, в течении 24-х часов ударим по...
    Не говорит. Духу не хватает, видимо. Или полномочий. Но зачем тогда, если ничего не можешь фактически, лезть ругаться в публичном пространстве? Что толку болтать без результата? Не понимаю.
    Irokez
      Irokez
      0
      Сегодня, 13:28
      Цитата: Дед-дилетант
      Единственное, чего я от него не наблюдаю, так это реальных дел.

      Он же не президент.
      Что толку болтать без результата?

      Трамп тоже много болтает по теме и без, а реальных дет не так много хоть и президент. В болтавне воду мутит о своих намерениях, а делает порой обратное или вообще то, о чём помалкивает, а другие из его окружения иногда высказываются. Как в поговорке: - "Что может шут, то не может царь" ну и наоборот тоже верно. Посему мысли верховных порой озвучивают подчинённые дабы не компрометировать верховного.
  Ivan№One
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 12:54
    ДАМ под Сталина (которого он последними словами крыл) косит в этих френчах?
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 13:10
      Цитата: Ivan№One
      косит в этих френчах?

      Соловьев давно их носит...Даже Ольга Скабеева обфренчилась !
      Nexcom
        Nexcom
        -1
        Сегодня, 13:11
        belay а Олечка то когда успела? с её то женскими формами - и френчик....
        Не бережёт она себя!
        Uncle Lee
          Uncle Lee
          0
          Сегодня, 13:14
          Цитата: Nexcom
          и френчик....

          Было, было....
      Гаврило Принцип
        Гаврило Принцип
        0
        Сегодня, 13:34
        Вот это по нашему. По-ленински.
  Ростислав_
    Ростислав_
    0
    Сегодня, 13:02
    lol Когда твоё мнение ни что не влияет и не можешь предложить ничего дельного... Остаётся кропать в соц.сетях. А Мадуро... А что Мадуро ? США всегда творили, что хотели. И все побухтят чутка и всё...
  Гаврило Принцип
    Гаврило Принцип
    0
    Сегодня, 13:28
    Россия присоединилась к санкциям против КНДР
    Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о присоединении России к санкции Совета безопасности (СБ) ООН против Северной Кореи. Президент запретил приобретать в КНДР все виды оружия. Напомним, резолюция СБ ООН от 12 июня 2009 года предусматривает международные санкции в отношении КНДР за проведенные ядерные испытания.
  opuonmed
    opuonmed
    0
    Сегодня, 13:56
    В палате говоруны только говорить могут, а сделать ничего не могут.