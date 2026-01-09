Трамп анонсировал скорое начало боевых действий в Мексике

4 908 43
Трамп анонсировал скорое начало боевых действий в Мексике

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже в ближайшее время американская армия начнет боевые действия на территории Мексики. По словам Трампа, основными целями для атак армии США станут мексиканские наркокартели. Американский президент считает, что в настоящее время Мексика находится под властью картелей и эту ситуацию необходимо исправить.

Трамп заявил, что США уже якобы удалось перекрыть 97% наркотрафика, поступающего по воде, и теперь необходимо атаковать картели на суше. По его словам, ранее Вашингтон предлагал президенту Мексики самостоятельно ликвидировать картели, но получил отказ, после чего у США «не остается выбора». Ранее Трамп подчеркнул, что ему нет никакого дела до действующих норм международного права и он планирует военным путем «навести порядок» в Венесуэле, Мексике, Колумбии и на Кубе.



Как сообщает американское издание Axios, Трамп продвигает так называемую «доктрину Донро» – новую версию политики доминирования США, по сути являющуюся обновленной версией классической доктрины Монро. Трамп объявляет все Западное полушарие американской зоной влияния и намерен жестко вытеснять оттуда любые внешние силы – от России и Китая до формальных союзников США по НАТО.

В качестве примеров практического применения «доктрины Донро» Axios называет операцию против Венесуэлы, обсуждение возможности силовой аннексии Гренландии и захват американскими военными российского танкера «Маринера» в Северной Атлантике.
43 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    +3
    Сегодня, 12:55
    Похоже на то, что шарик таки уже поделили и начали занимать свои позиции.
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +5
      Сегодня, 13:12
      Цитата: Владислав_В
      Похоже на то, что шарик таки уже поделили и начали занимать свои позиции.

      Пока только видно что США занимает то что ему интересно, причем без потерь.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 12:55
    Чего воевать то? Купи мексов, Доня, они доллары страсть как любят. Любой вопрос решат за баксы.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 12:56
    Видать ядерный был "аромат победы"!!!
    Донад как всосал его, так его и понесло.
    Впрочем, там Конгресс чего то зашебуршился, типа крылышки подрезать, шибко высоко взлетевлему "орлу".
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 13:50
      Цитата: rocket757
      Видать ядерный был "аромат победы"!!!
      Донад как всосал его, так его и понесло.

      Тот, кто играл в карты в "храп", поймёт меня.
      И даже кто не играл, поймёт общий принцип.

      Внезапно, с раздачи, приходит кувалда и игрок берёт "банк", сажая всех "помощников".
      Потом, с поворота козыря, к марьяжу приходит "подпора". Берёт свои две.
      А тут ещё внезапно отрывается на "вертолёте".
      А дальше, как Вы верно подметили, "Остапа понесло" - "веселит" "десятку"... И тут-то для этого "везунчика" начинается всё самое интересное...

      Трамп свою "кувалду" с раздачи уже взял. Гренландия будет "вертолётом". С "марьяжем"-Мексикой придётся попереживать немного. А дальше начнётся самое интересное - "банк" до небес, а на руках две "малки"...

      Теория вероятности и прочая умная лабуда, это, конечно, всё хорошо и правильно, но то, о чём я сказал выше, почему-то стабильно, как закон всемирного тяготения.
  4. Комментарий был удален.
  5. свой1970 Звание
    свой1970
    +6
    Сегодня, 12:58
    В Мексике война - это хорошо.
    Для нас.
    Америка узнает что такое воевать НЕ в 5 000 км от себя - а рядом.
    Можно мексиканцам немного дронов продать - чтоб США почуяло прелесть
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 13:01
      Мексам нужны новые Панчо Вилья и Эмилиано Сапата. Без них они будут толпой полупьяных кабальерос.
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +3
      Сегодня, 13:07
      У одой Маре Салватруча в пределах США числят минимум тыщ 50 бойцов. Причём это именно бойцов, без всяких там помощников. При желании - поди и под сто тыщ под ружьё поставят. А ведь это только одна из банд! И что - вы им вот просто так собираетесь изничтожить средства к существованию? У вас не в Мексике - в первую голову в самой Америке война начнётся... Слишком много людей там от дури кормится-то..
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        -1
        Сегодня, 13:08
        и чего эти бойцы против регулярнрй армии сделают? полицию гонять смогут наверно.
        1. Ростислав Прокопенко Звание
          Ростислав Прокопенко
          0
          Сегодня, 14:02
          С регулярной армией, руководство которой в случае военной операции покупает больше пиццы и меньше ходит в гей клубы?
          Интересно будет посмотреть belay
      2. Aken Звание
        Aken
        +4
        Сегодня, 13:11
        Про Венесуэлу тоже так думали. Так что тихо сидим и смотрим.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          -1
          Сегодня, 13:17
          Да, кстати. Что-то бандосы Венесуэллы даже и вообще против амеров не пикнули...
          1. Aken Звание
            Aken
            +2
            Сегодня, 13:20
            Не успели. Когда проснулись утром, пищать было поздно. Да и опять же, анархия им на пользу.
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              0
              Сегодня, 14:00
              hi!
              Цитата: Nexcom
              Что-то бандосы Венесуэллы даже и вообще против амеров не пикнули...

              Цитата: Aken
              Не успели. Когда проснулись утром, пищать было поздно. Да и опять же, анархия им на пользу.

              Бандосы Венесуэлы всё прекрасно поняли. Им Трамп не опасен.

              Если бы Трамп всё это затеял ради того, о чём так усиленно гавкал с трибуны - ради борьбы с наркотой - то да, они с Мадуро в одной упряжке.
              А, поскольку, Трампу нужна только нефть - их интересы лежат в разных плоскостях и, по большому счёту, они друг другу не мешают.

              Потому бандосы Венесуэлы если что-то и подозревали, то в ночь похищения Мадуро спали так же спокойно, как и в другие.
      3. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        +1
        Сегодня, 13:19
        Мара Сальватруча - это в первую очередь сальвадорская банда
        В сальвадоре она была к слову недавно полностью уничтожена (как и другие банды) новым молодым президентом Букеле.

        До него этого не могли сделать десятки лет почему-то
        Видимо не хотели
    3. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +1
      Сегодня, 13:16
      В мескисе война уже десятки лет
      С десятками тысяч убитых каждый год
      Война картелей против картелей
      Силовиков (которые в месксике сами как картели) против картелей
      1. инженер74 Звание
        инженер74
        0
        Сегодня, 13:53
        Есть у меня подозрение, что с мексиканскими картелями не всё так просто: слишком долго и хорошо они живут в прямой видимости от США wink Значит есть серьезные кураторы в самих Штатах. Поэтому, логичнее, для Трампа, будет выглядеть налёт морпехов на условный ленгли wassat
        ИМХО, разумеется hi
    4. Hellcos Звание
      Hellcos
      0
      Сегодня, 13:29
      Цитата: свой1970
      Америка узнает что такое воевать НЕ в 5 000 км от себя - а рядом

      Ничего они не узнают. Мексику поддерживать никто не будет, горячая фаза действий завершится быстро. Если бы Украину не поддерживали, до ударов по Белгороду попросту бы не дошло, и завершилось бы все в первой половине 22 года. Мексы крови штатовской попьют, но не более
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        Сегодня, 13:37
        Цитата: Hellcos
        Ничего они не узнают. Мексику поддерживать никто не будет, горячая фаза действий завершится быстро.

        У картелей вагоны бабла - купят все. Это не голодранцы Украины, в Мексике за доллар скрысеный от банды башку отрежут.
        + на территории США прорва своих людей на финпотоках от наркоты сидит
    5. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 13:35
      Цитата: свой1970
      В Мексике война - это хорошо.
      Для нас.
      Америка узнает что такое воевать НЕ в 5 000 км от себя - а рядом.
      Можно мексиканцам немного дронов продать - чтоб США почуяло прелесть

      Давно их никто не убивал на своей территории. Они и не знают, как это Ещё на 2020 год было предсказание, что мексиканцы на штаты пойдут. А РФ обеспечит Мексику кое-чем и мексиканцы постараются.
      1. Тури_ст Звание
        Тури_ст
        0
        Сегодня, 13:49
        Вы что, в предсказания верите?
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          Сегодня, 14:02
          Цитата: Тури_ст
          Вы что, в предсказания верите?

          Сергей Переслегин тогда говорил ....
          Перуанские шаманы насчёт Мадуро точно предположила. Ещё у них было насчёт Трампа. Импичмент? Посмотрим. Ну и украинский Нечай ещё когда
          Украины не будет.
    6. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      -1
      Сегодня, 13:39
      А не надорвется Трамп?... Мексика- не Венесуэла. И страна больше,и проблем будет,больше.
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 13:47
        Цитата: Андрей Николаевич
        А не надорвется Трамп?... Мексика- не Венесуэла. И страна больше,и проблем будет,больше.

        А кто против - чтоб США надорвалось? Я 3 руку готов отрастить - чтоб 3 руками быть за их надрыв и геморрой!!!!!
      2. Тури_ст Звание
        Тури_ст
        0
        Сегодня, 13:50
        Думаю матрасы свои силы умеют расчитывать.
        Не латинос, принимают решение без эмоций.
    7. Тури_ст Звание
      Тури_ст
      0
      Сегодня, 13:46
      Боюсь, что все будет т, как в Венесуэле , или хуже.
      Когда США у Мексике техас то отобрали?
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 13:00
    Мы не сделали скандала —
    нам вождя недоставало.
    Настоящих буйных мало —
    вот и нету вожаков.
    Но на происки и бредни
    сети есть у нас и бредни,
    и не испортють нам обедни
    злые происки врагов!

    Разбушевался ковбой Трамп так, что от него надо как можно дальше держаться.
  7. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -1
    Сегодня, 13:01
    Фонтамас разбушевался! . . .Щас не помню сколько было масок у Фонтамаса,но что стоит Фонтомасу сделать ещё одну маску? Маску застреленного на митинге Дональда (которому пуля якобы попала в ухо). . . hi
  8. iommi Звание
    iommi
    +5
    Сегодня, 13:02
    надеюсь картели додумаются собирать дроны и бомбить ими нпз в техасе
    1. Тури_ст Звание
      Тури_ст
      0
      Сегодня, 13:53
      Ничего они бомбить не будут.
      Главарей просто купят.
      Не самых высших, но типа полевых командиров, а потом амнистию пообещают, а потом ликвидируют.
  9. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 13:03
    Президента Мексики выкрадать будут или купят но с понтом опять на вертушке приземлятся, постреляют охрану и вывезут? А Доня потом опять - у нас потерь нет. Могучие морпехи снова всё провернули на ура. Катать потом опять по улицам станут, не?

    зы кстати если всё так и будет - амерам долго в Мексику не съездить-прокатится потом будет...
    1. Тури_ст Звание
      Тури_ст
      0
      Сегодня, 13:55
      Мексам в США больше надо ездить, они там работают, а американцы туда ездят чисто с мексов приколоться, что бы поржать.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 13:56
        Мексы тоже гринго очень любят и очень не против их подоить при любой возможности
  10. Ростислав_ Звание
    Ростислав_
    +2
    Сегодня, 13:13
    Спец.подразделения там давно орудуют... Армия может точечно убрать непокорных, с отальными договорятся. И будет - и волки сыты и овцы целы. И просто миру показывает кто в доме главный... Остальные или тишину ловят или гневные отклики постят в соц.сетях...
  11. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 13:13
    ❝ Трамп заявил, что уже в ближайшее время американская армия начнет боевые действия на территории Мексики ❞ —

    — Это уже клиника ...
    1. Роман 11 Звание
      Роман 11
      0
      Сегодня, 14:03
      не клиника а возрастные изменения коры головного мозга -- об этом и в яслях знают
  12. carpenter Звание
    carpenter
    -2
    Сегодня, 13:13
    Американский президент считает, что в настоящее время Мексика находится под властью картелей и эту ситуацию необходимо исправить.

    Ну тогда может лучше начать с США, там тоже всё под властью картелей.
    1. Тури_ст Звание
      Тури_ст
      0
      Сегодня, 13:56
      Ну так начинайте, или Вы хотели, что бы кто то другой, это сделал?
  13. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    -1
    Сегодня, 13:18
    продвигает так называемую «доктрину Донро»


    А у нас есть аналогичная доктрина? Для нашего полушария bully
  14. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 13:19
    Мексиуа,Куба,Дания с Гренландией,Иран...широко шагаеет рыжий!? Как бы штаны не порвал.))
  15. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 13:30
    Президент США Дональд Трамп заявил, что уже в ближайшее время американская армия начнет боевые действия на территории Мексики.

    Пока бешенного шакала додика не прибьют, он ещё много человеческих жизней уничтожит и домов сломает. sad
  16. Ныробский Звание
    Ныробский
    +1
    Сегодня, 13:52
    Трамп объявляет все Западное полушарие американской зоной влияния и намерен жестко вытеснять оттуда любые внешние силы – от России и Китая до формальных союзников США по НАТО.
    Широко шагает Доня, только вот при такой широкой ходьбе есть риск, что могут треснуть либо штанишки, либо харя.
    По силам ли окажется этот груз? winked
  17. лесничий Звание
    лесничий
    0
    Сегодня, 13:57
    Да-а, не зря Зеля частенько к Доне ездил. Видать и его на кокс подсадил, а тот жадничает и ни с кем делиться не хочет.