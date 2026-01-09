Трамп анонсировал скорое начало боевых действий в Мексике

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже в ближайшее время американская армия начнет боевые действия на территории Мексики. По словам Трампа, основными целями для атак армии США станут мексиканские наркокартели. Американский президент считает, что в настоящее время Мексика находится под властью картелей и эту ситуацию необходимо исправить.Трамп заявил, что США уже якобы удалось перекрыть 97% наркотрафика, поступающего по воде, и теперь необходимо атаковать картели на суше. По его словам, ранее Вашингтон предлагал президенту Мексики самостоятельно ликвидировать картели, но получил отказ, после чего у США «не остается выбора». Ранее Трамп подчеркнул, что ему нет никакого дела до действующих норм международного права и он планирует военным путем «навести порядок» в Венесуэле, Мексике, Колумбии и на Кубе.Как сообщает американское издание Axios, Трамп продвигает так называемую «доктрину Донро» – новую версию политики доминирования США, по сути являющуюся обновленной версией классической доктрины Монро. Трамп объявляет все Западное полушарие американской зоной влияния и намерен жестко вытеснять оттуда любые внешние силы – от России и Китая до формальных союзников США по НАТО.В качестве примеров практического применения «доктрины Донро» Axios называет операцию против Венесуэлы, обсуждение возможности силовой аннексии Гренландии и захват американскими военными российского танкера «Маринера» в Северной Атлантике.

