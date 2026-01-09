Китайские военные проводят «арктические» тренировки
1 3629
Китайские военные проводят так называемые «арктические» тренировки. Речь идёт о выполнении задач в рамках военных учений в горной местности – там, где велика толщина снежного покрова и где температура воздуха опускается ниже –20 по Цельсию.
Пресс-служба китайского военного ведомства сообщает о том, что бойцы в ходе учений выполнили серию марш-бросков в полной экипировке. Использовались маскировочные костюмы китайской разработки, под которыми была надета особая военная форма, снижающая заметность в инфракрасном диапазоне.
Таким образом, использовались технические средства для осложнения как визуальной идентификации военнослужащих, так и идентификации посредством тепловизоров.
При этом китайцы решили не использовать системы подавления беспилотников при перемещении пешим маршем.
Надо полагать, что во время «арктических» тренировок имитация атаки беспилотных летательных аппаратов на пешие колонны не отрабатывалась.
Стоит заметить, что в последнее время китайские войска всё чаще отрабатывают действия в горной местности, в зимних условиях. И чаще всего происходит это неподалёку от границы с Индией, где у двух стран немало территориальных претензий друг к другу, включая спорный регион Ладакх. Стычки между китайскими и индийскими пограничниками там вспыхивают время от времени, что нередко приводит к ухудшению двусторонних отношений.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация