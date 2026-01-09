Китайские военные проводят «арктические» тренировки

Китайские военные проводят так называемые «арктические» тренировки. Речь идёт о выполнении задач в рамках военных учений в горной местности – там, где велика толщина снежного покрова и где температура воздуха опускается ниже –20 по Цельсию.

Пресс-служба китайского военного ведомства сообщает о том, что бойцы в ходе учений выполнили серию марш-бросков в полной экипировке. Использовались маскировочные костюмы китайской разработки, под которыми была надета особая военная форма, снижающая заметность в инфракрасном диапазоне.



Таким образом, использовались технические средства для осложнения как визуальной идентификации военнослужащих, так и идентификации посредством тепловизоров.



При этом китайцы решили не использовать системы подавления беспилотников при перемещении пешим маршем.



Надо полагать, что во время «арктических» тренировок имитация атаки беспилотных летательных аппаратов на пешие колонны не отрабатывалась.

Стоит заметить, что в последнее время китайские войска всё чаще отрабатывают действия в горной местности, в зимних условиях. И чаще всего происходит это неподалёку от границы с Индией, где у двух стран немало территориальных претензий друг к другу, включая спорный регион Ладакх. Стычки между китайскими и индийскими пограничниками там вспыхивают время от времени, что нередко приводит к ухудшению двусторонних отношений.
  1. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 12:57
    Уж не собираются ли они Гренландию защищать или отвоёвывать? Холод штука коварная не зря же Мороз имеет звание генерала способного уничтожать даже без патронов..
  2. dementor873 Звание
    dementor873
    +1
    Сегодня, 13:12
    В случае замеса будут отвоевывать, только гораздо ближе к своей границе, рядышком.
  3. Kotofeich Звание
    Kotofeich
    -1
    Сегодня, 13:18
    Как все за арктику возбудились.
  4. Гардамир Звание
    Гардамир
    0
    Сегодня, 13:33
    Я извиняюсь за матерный вопрос. Разве в Китае есть Арктика?
    1. smart fellow Звание
      smart fellow
      0
      Сегодня, 13:54
      В Гималаях и Тибете думаете теплее?
  5. Vlad Gor Звание
    Vlad Gor
    0
    Сегодня, 13:33
    "Китайские военные проводят «арктические» тренировки"
    С кем Китай собрался воевать в Арктике?
    Если кому-то не понятно, отвечу, с Россией.
    Китаю нужен Северный морской путь. Китаю нужны ископаемые Арктики. Россия, в понятиях Китая слабая страна. Сейчас есть возможность мягкой силой дожать Россию.
    Гренландия далеко от Китая, да и тратить силы зачем, разборки врага внутри себя идут на пользу Китая. Северо-Западный проход — морской путь через Северный Ледовитый океан вдоль северного берега Северной Америки через Канадский Арктический архипелаг тупиковый для КНР.
    Китай готовится к захвату территории России и освоению российских богатств Арктики.
    1. хрыч Звание
      хрыч
      0
      Сегодня, 13:49
      Все верно, но за исключением "слабой" страны с учетом ТЯО у нас ядерный арсенал БОЛЬШЕ ВСЕХ ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ на Планете. И наш ТЯО достиг стратегической дальности и гиперзвуковой скорости, что превращает его в СЯС. А также, Посейдон не только против Запада, Японии, но и против Китая крайне эффективен. Заполучить Арктику и потерять Пекин с Шанхаем? Если с Украиной сюсюкаемся, все еще считая их некими братьями и по принципу интернационала, то пусть это никого не вводит в заблуждение. Неминуемо уйдет поколение пионеров и рука не дрогнет испепелить, скажем Львив, не то, что там Баку и Нанкин.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:54
    Китайцы уже на Шпицбергене ,вы в курсе ?Довольно не плохая станция ,с китайским размахом.
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Сегодня, 14:01
      Ну. блин! Что-то я как-то огорчился, будто золотой червонец из кармана вынули.