Подразделения группировки «Восток», наступая в северо-западном направлении, освободили населенный пункт Зеленое в Запорожской области и взяли под контроль район обороны противника площадью более восьми квадратных километров.Бои шли в зоне Гуляйпольского укрепленного района. Это один из ключевых опорных узлов ВСУ на этом участке фронта. Противник пытался удержать позиции и вернуть потерянный населенный пункт.Для этого украинскими боевиками были брошены штурмовые группы 425-го и 225-го отдельных штурмовых подразделений. Всего зафиксировано пять контратак. Все они были отражены. Потери украинской стороны оцениваются до роты личного состава. ВСУ также потеряли три боевых бронированных машины.Освобождение Зелёного имеет важное оперативное значение. Российские подразделения расширили плацдарм на западном берегу реки Гайчур. Они укрепили позиции на подступах к Гуляйполю, получили более выгодную конфигурацию для дальнейшего наступления на запад.Речь идёт не просто о ещё одной точке на карте. Идёт последовательная зачистка укрепрайона, который долгое время считался устойчивым и прикрывал подступы к Гуляйполю. И чем дальше продвигаются российские войска, тем очевиднее становится: эта линия обороны у противника постепенно рассыпается.

