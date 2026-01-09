Армия России освободила село Зелёное в Запорожской области

3 251 3
Армия России освободила село Зелёное в Запорожской области

Подразделения группировки «Восток», наступая в северо-западном направлении, освободили населенный пункт Зеленое в Запорожской области и взяли под контроль район обороны противника площадью более восьми квадратных километров.

Бои шли в зоне Гуляйпольского укрепленного района. Это один из ключевых опорных узлов ВСУ на этом участке фронта. Противник пытался удержать позиции и вернуть потерянный населенный пункт.




Для этого украинскими боевиками были брошены штурмовые группы 425-го и 225-го отдельных штурмовых подразделений. Всего зафиксировано пять контратак. Все они были отражены. Потери украинской стороны оцениваются до роты личного состава. ВСУ также потеряли три боевых бронированных машины.

Освобождение Зелёного имеет важное оперативное значение. Российские подразделения расширили плацдарм на западном берегу реки Гайчур. Они укрепили позиции на подступах к Гуляйполю, получили более выгодную конфигурацию для дальнейшего наступления на запад.

Речь идёт не просто о ещё одной точке на карте. Идёт последовательная зачистка укрепрайона, который долгое время считался устойчивым и прикрывал подступы к Гуляйполю. И чем дальше продвигаются российские войска, тем очевиднее становится: эта линия обороны у противника постепенно рассыпается.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 13:00
    Работа идёт! Все жёстко и увы, не без потерь.
    Удачи нашим воинам!
  2. Тарелка Звание
    Тарелка
    +2
    Сегодня, 13:17
    Вот где всё стабильно, так это в неотвратимом (пусть и медленном) продвижении ВС РФ, как бы пафосно это не звучало. К сожалению, Россия во многом скована этой СВО, отсюда наверняка и сдержанность по другим направлениям. Надеюсь, хоть в этом году удастся добить страну черноморекопателей, и тогда можно будет переходить к другим накопившимся проблемам.
  3. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 13:54
    Всё - тушите свет, сливайте воду. С первым мы поможем, а уж со вторым справляйтесь сами.

    Украинский нардеп Кучеренко заявил, что во многих районах Киева коммунальщики получили команду сливать воду из внутридомовых систем. Подобная мера может приниматься, если есть угроза полного отключения теплоснабжения в городе. В таком случае накануне из системы нужно слить воду, чтоб она не замерзла и не разорвала трубы и батареи.