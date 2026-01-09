Трамп освободил двух граждан РФ из состава экипажа захваченного США танкера
5 69187
Президент США Дональд Трамп в ответ на обращение МИД РФ освободил двух граждан России из состава экипажа захваченного американскими военными в Северной Атлантике танкера «Маринера». На борту танкера было двое россиян, 17 граждан Украины, шесть — Грузии и трое — Индии.
Как сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в настоящее время оперативно рассматриваются вопросы, касающиеся обеспечения скорейшего возвращения наших моряков на Родину.
Ранее Белый дом планировал привлечь к суду за нарушение американских санкций всех 28 членов экипажа захваченного нефтяного танкера. По версии американской стороны, танкер «Маринера» якобы относился к так называемому «теневому флоту» России. При этом, несмотря на представленные мониторинговыми сервисами данные об отсутствии груза в трюмах, экипаж танкера обвинялся в незаконной перевозке венесуэльской нефти.
Между тем, судя по всему, операция по захвату танкера «Маринера» готовилась основательно: американцы заранее перебросили в Великобританию дополнительные силы и средства. В частности, на территорию островного королевства было переброшено подразделение NSDWG (DEVGRU), 24-я эскадрилья специальной тактики, как минимум 3 конвертоплана CV-22B 7-го эскадрильи командования ССО (AFSOC), не менее двух C-130J и 3 U-28A Ghostrider из состава AFSOC, а также вертолеты MH-6 и MH-47G из состава 160-го авиаполка СпН ВС США. В районе операции курсировали противолодочные самолеты Р-8А ВМС США и ВВС Великобритании.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация