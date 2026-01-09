Трамп освободил двух граждан РФ из состава экипажа захваченного США танкера

Трамп освободил двух граждан РФ из состава экипажа захваченного США танкера

Президент США Дональд Трамп в ответ на обращение МИД РФ освободил двух граждан России из состава экипажа захваченного американскими военными в Северной Атлантике танкера «Маринера». На борту танкера было двое россиян, 17 граждан Украины, шесть — Грузии и трое — Индии.

Как сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в настоящее время оперативно рассматриваются вопросы, касающиеся обеспечения скорейшего возвращения наших моряков на Родину.

Ранее Белый дом планировал привлечь к суду за нарушение американских санкций всех 28 членов экипажа захваченного нефтяного танкера. По версии американской стороны, танкер «Маринера» якобы относился к так называемому «теневому флоту» России. При этом, несмотря на представленные мониторинговыми сервисами данные об отсутствии груза в трюмах, экипаж танкера обвинялся в незаконной перевозке венесуэльской нефти.

Между тем, судя по всему, операция по захвату танкера «Маринера» готовилась основательно: американцы заранее перебросили в Великобританию дополнительные силы и средства. В частности, на территорию островного королевства было переброшено подразделение NSDWG (DEVGRU), 24-я эскадрилья специальной тактики, как минимум 3 конвертоплана CV-22B 7-го эскадрильи командования ССО (AFSOC), не менее двух C-130J и 3 U-28A Ghostrider из состава AFSOC, а также вертолеты MH-6 и MH-47G из состава 160-го авиаполка СпН ВС США. В районе операции курсировали противолодочные самолеты Р-8А ВМС США и ВВС Великобритании.
  ANB
    ANB
    +6
    Сегодня, 14:10
    Я таки не понял - а чей танкер в результате захвачен и зачем?
    Экипаж почти весь украинский, флаг РФ 24.12.25, граждан РФ отпустили....
    Гардамир
      Гардамир
      +3
      Сегодня, 14:13
      российский флаг всего два дня висел. До этого пять лет был флаг Гайаны. Ещё раньшк панамский. Так что танкер к России никаким боком.
      Ivan№One
        Ivan№One
        +6
        Сегодня, 14:16
        "Никаким боком", но отвественные чиновники, аж на праздниках, выдали ему флаг РФ (как пишут в интернете (видимо враги) с нарушением процедуры, что и использовали американцы).
        У кого-то могут возникгуть вопросы - зачем выдали и на что рассчитывали?
        Неужели хозяин коробля очень хороший человек?
        Может сейчас ещё и компенсацию получит из бюджета?
      ANB
        ANB
        +2
        Сегодня, 14:17
        . российский флаг всего два дня висел

        Вроде как источники пишут, что неделю, но тут уже точность не так важна.
        У меня один вопрос к минтрансу РФ - а зачем было так скоропалительно разрешение на флаг давать? Или это такая замануха была?
        Aleksandr21
          Aleksandr21
          -1
          Сегодня, 14:35
          Цитата: ANB
          У меня один вопрос к минтрансу РФ - а зачем было так скоропалительно разрешение на флаг давать? Или это такая замануха была?


          Да понятно что этот танкер имеет к нам отношение, один из танкеров теневого флота, которые могут ходить под разными флагами но работают в наших интересах.... просто так никто бы регистрацию у нас не оформлял, флаг подняли с расчетом что Американцы дадут нам лицо + ведь есть информация об отправке ВМФ РФ для защиты танкера (от Трампа, от Американских СМИ.. да и наши блогеры из телеги об этом говорят)... то это уже ответ на его принадлежность.

          Другое дело что не получилось, защитить.
          Dart2027
            Dart2027
            +1
            Сегодня, 14:45
            Цитата: Aleksandr21
            Да понятно что этот танкер имеет к нам отношение, один из танкеров теневого флота, которые могут ходить под разными флагами но работают в наших интересах
            А вот это и вопрос. Нефть-то была венесуэльская, а не наша. Если бы наша, тогда вопросов бы не было, а так.
            Aleksandr21
              Aleksandr21
              +1
              Сегодня, 14:53
              Цитата: Dart2027
              А вот это и вопрос. Нефть-то была венесуэльская, а не наша. Если бы наша, тогда вопросов бы не было, а так.


              А регистрация и Российский флаг вам ни о чём не говорят ? Как и отправка ВМФ РФ для прикрытия танкера (дошли они до него или не успели на сутки уже не важно... главное действие, а такие вещи без указа сверху не делаются).

              Ради друзей такого бы делать не стали. У России много танкеров теневого флота, но на то они и теневые... что скрывают свою принадлежность, и всячески путают следы. А касательно нефти, её могли отдать нам на продажу или просто чтобы не досталась США... что с ней потом было бы, без понятия, по каким серым схемам и куда они её продают.
              Dart2027
                Dart2027
                +1
                Сегодня, 15:21
                Цитата: Aleksandr21
                А регистрация и Российский флаг вам ни о чём не говорят ?

                Она тоже вызывает вопросы, только к тому кто ее проводил.
                Цитата: Aleksandr21
                Как и отправка ВМФ РФ для прикрытия танкера

                Да, эсминец и подлодка. Только у меня два вопроса. Сколько эсминцев у нас есть? А сколько свободных подлодок? На Балтике один эсминец, и тот не на ходу уже лет 20, давно пора списывать, подозреваю, что этого не делают только из соображений престижа. Если бы сказали, что направлен корвет, в это я бы мог поверить. Подлодки - АПЛ все на севере или Дальнем Востоке, дизелюха шла? Теоретически возможно, но сомневаюсь.
                Aleksandr21
                  Aleksandr21
                  +1
                  Сегодня, 15:32
                  Цитата: Dart2027
                  Если бы сказали, что направлен корвет, в это я бы мог поверить. Подлодки - АПЛ все на севере или Дальнем Востоке, дизелюха шла? Теоретически возможно, но сомневаюсь.


                  Если бы отправка кораблей для защиты танкера была откровенным фейком американских СМИ, то по традиции выступил бы МИД РФ или комментарии от ВМФ РФ о том что "не соответствует действительности" но наши молчат как рыба об лед. Так же Трамп на этой теме пропиарился... откровенный фейк он бы постить не стал, значит информацию от военного ведомства он получал.

                  Вполне возможно что была отправка корвета + дюзелюхи, для демонстрации флага и с тем расчетом что испугаются и побоятся захватывать танкер (американские СМИ могли перепутать детали это вполне возможно) но по времени просто не успели дойти, как вариант.

                  Иначе я не понимаю нашего молчания если это откровенный фейк... т.к. удар по престижу государства и репутации флота был существенный.
                  Dart2027
                    Dart2027
                    0
                    Сегодня, 16:09
                    Цитата: Aleksandr21
                    Если бы отправка кораблей для защиты танкера была откровенным фейком американских СМИ, то по традиции выступил бы МИД РФ или комментарии от ВМФ РФ о том что "не соответствует действительности" но наши молчат как рыба об лед.

                    Может быть, но тогда бы была какая-то информация и о самом походе кораблей, ведь их бы сразу взяли на сопровождение. Возможно я ошибаюсь, но факт их посылки вызывает сильные сомнения.
                    Цитата: Aleksandr21
                    Иначе я не понимаю нашего молчания если это откровенный фейк... т.к. удар по престижу государства и репутации флота был существенный.

                    А в этой нелепой истории что ни скажи все равно будет возмущение, сразу будут крики "почему не послали?!"
              carpenter
                carpenter
                0
                Сегодня, 15:41
                Цитата: Aleksandr21
                но на то они и теневые... что скрывают свою принадлежность, и всячески путают следы.

                Так только думают, а на самом деле, это как ваш мобильник, который отслеживают без проблем. Так и любое судно, отслеживается вся его история, от момента постройки, до сдачи "на иголки".
            orionvitt
              orionvitt
              0
              Сегодня, 15:30
              Цитата: Dart2027
              Нефть-то была венесуэльская, а не наша

              Говорят что танкер шел порожняком. Ну да ладно, вопрос в другом. Россия основательно вложилась в венесуэльскую нефтянку (так же как и Китай), и где там чья нефть, вопрос открытый.
              Dart2027
                Dart2027
                0
                Сегодня, 16:04
                Цитата: orionvitt
                Говорят что танкер шел порожняком.
                Сомневаюсь
                Цитата: Dart2027
                Трампу пустой танкер ... не сдался, да и смысла убегать тогда не было. Так что нефть там была, и сейчас ее перекачивают.
                А принадлежность нефти скорее всего китайская - он вложился раз в 20 больше чем мы.
        Теренин
          Теренин
          +10
          Сегодня, 14:50
          Цитата: ANB
          минтрансу РФ - а зачем было так скоропалительно разрешение на флаг давать? Или это такая замануха была?

          Давеча, winked на этот вопрос коллега ответил интересной мыслью (я, с ним согласен)
          Цитата: Phoenix Point
          Дали дебилам проявить себя. И все задокументировали.
          Что может быть лучше, чем враг тупица. Только что было похоронено международное морское право. Руками США, Британии и Франции.
          И все ради пустого танкера. Чем не имбецилы.
        Гардамир
          Гардамир
          0
          Сегодня, 15:03
          Думаю всё просто. За деньги да.
      Zoldat_A
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 14:22
        Цитата: Гардамир
        российский флаг всего два дня висел. До этого пять лет был флаг Гайаны. Ещё раньше панамский. Так что танкер к России никаким боком.
        Да хоть пять минут.
        Но в момент захвата флаг-то был российский. И не так, как в их кино "Оружейный барон" с Н.Кейджем - какой ближе в сундуке лежал, а официально.

        Помнится, Милошевич, когда американские самолёты уже запускали двигатели, писал нашему Алкоголику бумагу о вступлении в состав России.
        Понимаю, что в той ситуации для него это ничего бы не изменило, пусть он хоть бы через пять минут стал субъектом РФ. Да и сегодня - не знаю. Но факт бомбардировки территории России, пусть и не признанной Америкой российской, был бы налицо.
        Ему тогда, кстати ничего не ответили. Совсем ничего.
        Гардамир
          Гардамир
          -3
          Сегодня, 15:06
          Говорят Пашинян. тоже просил помощи. Но ему отказали. вот он и вынужден был отказаться от Карабаха.
          Zoldat_A
            Zoldat_A
            +5
            Сегодня, 15:15
            Цитата: Гардамир
            Говорят Пашинян. тоже просил помощи. Но ему отказали. вот он и вынужден был отказаться от Карабаха.
            Это сам Пашинян и говорит. Сейчас. Причём, с большими нюансами.
            Никто и не заикался, что Армения должна стать российской - ни мы, ни он. Было лишь его частное мнение, что мы должны ввести войска в Карабах и воевать там вместо него с Азербайджаном.
            Такое себе ещё "удовольствие"...
          д^Амир
            д^Амир
            +4
            Сегодня, 15:22
            Пашинян не соизволил поднять из казарм армию Государства Армения!!! Все помнят, что Государство Армения, Карабах своей частью так и не признало??? Ванька да Андрюха с Ильшатом да Тимуром за них помирать должны??? Знаменитые диаспоры то же что-то и не пискнули
          Dart2027
            Dart2027
            +2
            Сегодня, 15:22
            Цитата: Гардамир
            Говорят Пашинян. тоже просил помощи.

            Пашинян поставлен Соросом и теми кто за ним стоят.
        роман66
          роман66
          +1
          Сегодня, 15:58
          Милошевич, когда американские самолёты уже запускали двигатели, писал нашему Алкоголику бумагу о вступлении в состав России.
          раньше надо было. А то как береста в заднице заполыхала...
          Zoldat_A
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 16:08
            Цитата: роман66
            Милошевич, когда американские самолёты уже запускали двигатели, писал нашему Алкоголику бумагу о вступлении в состав России.
            раньше надо было. А то как береста в заднице заполыхала...
            Доводилось работать в 90-х с сербами, которые ещё югославами были. Нормальные мужики, работяги. Такие же, как и мы. А близкая ментальность обусловила наличие того же недуга, что и у нас - "Пока гром не грянет - береста в заднице не мешает"
            роман66
              роман66
              +1
              Сегодня, 16:09
              Милошевич в диктатора заигрался, конъюнктуру не просек - и сам сгинул и страну утащил следом
      ARIONkrsk
        ARIONkrsk
        0
        Сегодня, 14:31
        Цитата: Гардамир
        российский флаг всего два дня висел. До этого пять лет был флаг Гайаны. Ещё раньшк панамский. Так что танкер к России никаким боком.

        Не факт, может там наша нефть была. Если вы оформите машину на маму и будете ей владеть, то при ее угоне, вашей маме будет пофиг на нее, а вот вам вряд ли, так что бредовые сказки про флаги Гайаны, Панамы и прочих, хорошая мина при плохой игре.
        Гардамир
          Гардамир
          -2
          Сегодня, 15:09
          Танкер шел из Ирана в Венесуэлу. Так что нефть скорей всего венесуэльская. Просто пацаны сливают всё, слили Сирию, Венесуэлу. ещё раньше Украину. отказали в помощи Ирану. Так что...
      carpenter
        carpenter
        0
        Сегодня, 15:36
        Цитата: Гардамир
        Так что танкер к России никаким боком.

        Вопрос как всегда один - "А кто именно хозяин судна, его Ф.И.О и гражданство".
    алек
      алек
      -3
      Сегодня, 14:17
      Экипаж почти весь украинский, флаг РФ 24.12.25, граждан РФ отпустили....

      Пишут, что владелец наш гражданин.
      А вот у лохлов лопнуло и не только от Орешника.
    Andy_nsk
      Andy_nsk
      +2
      Сегодня, 14:17
      Я считаю, что Российский, поскольку владелец в РФ и перерегистрирован танкер в РФ. Флаг тоже успели поднять, хоть это и не помогло. Трамп не считает эту акцию по захвату судна направленной против России, ему пофиг, чьё судно, раз оно приблизилось к "его" нефти, его нужно задержать. Таков он по своей природе - "дядюшка Скрудж". Начинать из-за пустой старой лоханки 3МВ, как предложил один наш депутат из генералов?
      Монтесума
        Монтесума
        +3
        Сегодня, 14:31
        Цитата: Andy_nsk
        Я считаю, что Российский, поскольку владелец в РФ и перерегистрирован танкер в РФ. Флаг тоже успели поднять, хоть это и не помогло.

        Даже наш неукротимый и беспощадный Дмитрий Анатольевич признал временную выдачу судну российского флага не совсем адекватным действием. Информация ТГ- канала "Военкоры Русской Весны".
        МеВеД
          МеВеД
          0
          Сегодня, 14:49
          Цитата: Монтесума

          Даже наш неукротимый и беспощадный Дмитрий Анатольевич признал временную выдачу судну российского флага не совсем адекватным действием.

          Что он сейчас ещё скажет? "Гранаты не той системы".
        SSR
          SSR
          +2
          Сегодня, 14:51
          Цитата: Монтесума
          Даже наш неукротимый и беспощадный Дмитрий Анатольевич признал временную выдачу судну российского флага не совсем адекватным действием.

          А людям же писали, подождите, не нагнетайте панику и истерию, что тот же ДАМ как юрист, может дать адекватный комментарий.
    Дед-дилетант
      Дед-дилетант
      +2
      Сегодня, 14:48
      Я таки не понял - а чей танкер в результате захвачен и зачем?
      Экипаж почти весь украинский, флаг РФ 24.12.25, граждан РФ отпустили....

      За владельцев Вы, таки, лучше спросите не тут.
      Про российский флаг - да, таки был, но слишком недолго.
      Два гражданина России, как я своим умишком понял из статьи, теперь освобождены.
      Так чего нервы шатать-то? Таки успокойтесь, и продолжайте смотреть интересное. Нам очень повезло(нет) жить в эпоху интересных событий...
      ARIONkrsk
        ARIONkrsk
        +2
        Сегодня, 14:53
        Цитата: Дед-дилетант
        Я таки не понял - а чей танкер в результате захвачен и зачем?
        Экипаж почти весь украинский, флаг РФ 24.12.25, граждан РФ отпустили....

        За владельцев Вы, таки, лучше спросите не тут.
        Про российский флаг - да, таки был, но слишком недолго.
        Два гражданина России, как я своим умишком понял из статьи, теперь освобождены.
        Так чего нервы шатать-то? Таки успокойтесь, и продолжайте смотреть интересное. Нам очень повезло(нет) жить в эпоху интересных событий...

        Лучше изучать интересные эпохи из истории, чем в них жить.
        Дед-дилетант
          Дед-дилетант
          +1
          Сегодня, 15:26
          Китайское, вроде, проклятие... Чтобы тебе пришлось жить в интересные времена! smile
      Монтесума
        Монтесума
        +3
        Сегодня, 14:55
        Цитата: Дед-дилетант
        Нам очень повезло(нет) жить в эпоху интересных событий...

        Почти по высказыванию древнекитайского философа Конфуция - "Не дай вам Бог жить в эпоху перемен". smile
        Дед-дилетант
          Дед-дилетант
          +1
          Сегодня, 15:27
          Почти по высказыванию древнекитайского философа Конфуция - "Не дай вам Бог жить в эпоху перемен"
          hi Я именно про это!
      ANB
        ANB
        +1
        Сегодня, 15:07
        . Так чего нервы шатать-то? Таки успокойтесь, и продолжайте смотреть интересное. Нам очень повезло(нет) жить в эпоху интересных событий...

        Вот ровно это и делаю :)
  kventinasd
    kventinasd
    -1
    Сегодня, 14:12
    При этом, несмотря на представленные мониторинговыми сервисами данные об отсутствии груза в трюмах, экипаж танкера обвинялся в незаконной перевозке венесуэльской нефти.

    А ведь рыжий балбес заявил, что якобы из танкера Маринера они уже нефть откачивают.
    Балабол он и есть балабол.
  Zoldat_A
    Zoldat_A
    +3
    Сегодня, 14:12
    Президент США Дональд Трамп в ответ на обращение МИД РФ освободил двух граждан России из состава экипажа захваченного американскими военными в Северной Атлантике танкера «Маринера».
    Нам за это поблагодарить его? am
    судя по всему, операция по захвату танкера «Маринера» готовилась основательно: американцы заранее перебросили в Великобританию дополнительные силы и средства
    И это лишний раз доказывает, что этот "Маринер" - первое, что случайно под руку подвернулось. Доказывает, что это системная работа против нас на расширение для Америки коридора возможностей. Не ответим на это - следующим будет "Янтарь". Что будет дальше - даже гадать не хочу...
    Normann
      Normann
      +5
      Сегодня, 14:17
      Ну Янтарь это абсолютно другое и не идет ни в какое сравнение с камим-то танкером, коих целая куча.
      Zoldat_A
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 14:36
        Цитата: Normann
        Ну Янтарь это абсолютно другое и не идет ни в какое сравнение с камим-то танкером, коих целая куча.
        С точки зрения старины Овертона - ни фига не другое. Просто очередное приоткрытие его окошка.
    topol717
      topol717
      +3
      Сегодня, 14:17
      Цитата: Zoldat_A
      Не ответим на это - следующим будет "Янтарь".
      Просто надо дополнить экипаж танкера отделением ЧВК с ПЗРК и ДШК, и пусть потом пробуют с вертолета десантироваться.
      Владимир М
        Владимир М
        +1
        Сегодня, 14:42
        Не все так просто с ЧВК, ПЗРК, ДШК.
        Ни в один порт с ними зайдешь, да и в территориальные воды третьих стран.
      Zoldat_A
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 14:42
        Цитата: topol717
        Цитата: Zoldat_A
        Не ответим на это - следующим будет "Янтарь".
        Просто надо дополнить экипаж танкера отделением ЧВК с ПЗРК и ДШК, и пусть потом пробуют с вертолета десантироваться.
        Так-то я целиком и полностью согласен, но есть нюансы...

        У нас тут имеются камрады, профессионально знающие морское право, поэтому я не говорю, что разрешено или запрещено, а лишь о том, что где-то когда-то слышал.
        По-моему, судно, имеющее на борту ПЗРК с ДШК уже никак не считается торговым, мирным. Не знаю, можно ли танкер приравнять к военному, но, видимо, там всё далеко не так просто. Было бы так легко - давно бы сделали и вальнули "вертушку" при попытке захвата российской территории, которой палуба российского корабля является. А капитан судна, кстати, "губернатор" той территории - это точно.
  Uncle Lee
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 14:12
    данные об отсутствии груза в трюмах, экипаж танкера обвинялся в незаконной перевозке венесуэльской нефти.
    А Трамп говорил о перекачке нефти из танкера... Где истина ? recourse
    Normann
      Normann
      0
      Сегодня, 14:18
      Может в танкер))).............................
      Uncle Lee
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 14:40
        и мы взяли это судно. Сейчас оно разгружает нефть», — сказал Трамп
        роман66
          роман66
          0
          Сегодня, 16:04
          Куда разгружает? Не всякий лишь порт может принять..
          Володя hi
  Андрей Малащенков
    Андрей Малащенков
    -1
    Сегодня, 14:14
    Теневой флот насчитывает где то 300 танкеров - Венесуэле передали почти 2000 ПЗРК - лучше бы на каждый танкер отдали по 6 ПЗРК - толку было бы намного больше ....
    Монтесума
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 14:22
      Цитата: Андрей Малащенков
      Теневой флот насчитывает где то 300 танкеров

      Вы немного ошибаетесь, по данным на конец 2024 года их было 586, и наверняка меньше не стало.
      Москва, 14 ноя - ИА Neftegaz.RU. Россия контролирует более 65% теневого флота танкеров, обеспечивающих перевозки подсанкционной нефти.
      Россия активно использует теневой флот:
      контролирует 586 судов общим дедвейтом 57,2 млн т, чтобы обойти режим потолка цен.
  Ivan№One
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 14:14
    На борту танкера было двое россиян, 17 граждан Украины, шесть — Грузии и трое — Индии

    Главное что бы этих 17 не вернули на окраину
    Думаю им не хочется с тцк встречаться
  О. Бендер
    О. Бендер
    +2
    Сегодня, 14:15
    По фото и видео пароход был пустым,или мне кажется?
  firefox7022
    firefox7022
    +6
    Сегодня, 14:16
    Ну вот, а в соседней ветке многие кричали о бесполезности попыток МИД РФ выразить свою озабоченность.
    ASSAD1
      ASSAD1
      +1
      Сегодня, 14:56
      А что случилось? Зачем полосатым два наших моряка?
  Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:16
    Цитата: ANB
    Экипаж почти весь украинский, флаг РФ 24.12.25, граждан РФ отпустили....
    Этого не понимает ни кто. Называется, глобализм wink
  Щирый прапор
    Щирый прапор
    -2
    Сегодня, 14:22
    "В районе операции курсировали противолодочные самолеты Р-8А ВМС США и ВВС Великобритании."
    Тада панятна пачиму пл решили не вводить в игру.
    Владимир М
      Владимир М
      +1
      Сегодня, 14:35
      Может надо было сначало головой подумать, а уж потом туда тащить пл. Опять напугать хотели? Только уже никто не пугается после всех этих "красных линий" и "озабоченностей".
      Сейчас Дони ржёт на весь мир -"была пл с эсминцем (правда откуда у нас эсминцы, ещё и находу) и чё? плевать я хотел на ваши "красные линии" с большой колокольни".
      Лимон
        Лимон
        0
        Сегодня, 14:53
        А вы безоговорочно верите словам Дони?Войну в 404 он же остановил за 24 ч.?)))
        Владимир М
          Владимир М
          +1
          Сегодня, 14:59
          Причем тут, верю я или нет Дони? Никто с нашей стороны не опроверг "враньё" Дони.
          От наших "официальных" лиц я слышал только о "озабоченности" уже без "красных линий" и что флаг был сменен в море не совсем "корректно".
      topol717
        topol717
        +1
        Сегодня, 14:54
        Цитата: Владимир М
        Может надо было сначало головой подумать, а уж потом туда тащить пл.
        Откуда вы знаете кто и куда тащил ПЛ, и эсминец? Пресса там что то написала, или выдала желаемое за действительное или просто банальный фейк. К то муже от Мурманска до Северного моря 2400 км это 2-3 дня ходу.
        Владимир М
          Владимир М
          0
          Сегодня, 15:02
          Выше написал. Так за судном США и "гонялись" несколько дней.
          Ещё раз никто с нашей стороны не опроверг враньё Дони. hi
          topol717
            topol717
            0
            Сегодня, 15:05
            Цитата: Владимир М
            Ещё раз никто с нашей стороны не опроверг враньё Дони.

            У Дони 7 пятниц на неделе, за(цензура) его заявления опровергать. Это Дони по каждому пустяку в твитере пишет. Наше МО даже взятие нас.пунктов только через неделю сообщает.
            Владимир М
              Владимир М
              +1
              Сегодня, 15:08
              Наше МО даже взятие нас.пунктов только через неделю сообщает.

              Ради справедливости, не всегда так. hi
      Щирый прапор
        Щирый прапор
        0
        Сегодня, 14:58
        Конечно надо было но кому, владельцу танкера или штабным ВМФ после получения новых вводных про танкер?
        Теоретически можно было циркон по корыту сопровождения опробовать, но это при условии незамедлительного обстрела любого появившегося высокопоставленного гостя из нато в городе куеве после попытки "погостить" Начиная с 24.02.22.
        Во всех остальных реальностях фантазии с работой пл и целеуказанием по uss корыту это порожняк.
      роман66
        роман66
        0
        Сегодня, 16:06
        А нет нихрена, кроме подлодок! Такой вот флот....
        Владимир М
          Владимир М
          0
          Сегодня, 16:10
          Вопрос только в том - зачем было "тащить" туда подлодку и позориться на весь мир, результат же был предсказуем.
          Вот если бы удалось не допустить захват судна - это был бы "смачный щелчок" по носу Дони, а так.... все как всегда. hi
          роман66
            роман66
            0
            Сегодня, 16:11
            Достаточно всплыть рядом с судном - и я думаю , вертолет бы назад рванул. Жить все хотят
            Владимир М
              Владимир М
              0
              Сегодня, 16:23
              Только не очень понятно, чем может угрожать всплывшая подводная лодка вертолёту. Тем более, когда уже все в мире знают, что за подводной лодкой ничего нет кроме "красных линий" и "озабоченностей".
              Даже при Борьке-алкаше было всё не так.
              роман66
                роман66
                0
                Сегодня, 16:24
                Ну, ПЗРК есть? И это военный корабль, имеет право на применение.
                Владимир М
                  Владимир М
                  0
                  Сегодня, 16:29
                  Право может и имеет на применение, но кто ж ему даст.
                  Пока достанешь ПЗРК, пока прицелишься...
                  подводная лодка точно будет не "жилец".
    Normann
      Normann
      0
      Сегодня, 14:41
      Ну и почему?.....................................................
  Щирый прапор
    Щирый прапор
    +1
    Сегодня, 14:27
    Цитата: Андрей Малащенков
    Теневой флот насчитывает где то 300 танкеров - Венесуэле передали почти 2000 ПЗРК - лучше бы на каждый танкер отдали по 6 ПЗРК - толку было бы намного больше ....

    Там начнутся сложности с логистикой: перед заходом в порт придется в море передавать енти ПЗРК и пулемёты выходящим из порта. Чтобы не поиметь проблем с погранцами. Гражданский нефтевоз и ПЗРК-когнитивный диссонанс и статья кэпу за контрабас.
  moneron
    moneron
    -6
    Сегодня, 14:32
    Как русская душа умеет приспосабливаться...уже и танкер не наш, но с российским флагом на флагштоке...и экипаж украинский...из граждан крыма с российскими паспортами...или они недогражданн россии? Рабская холуйская натура из нам так и прет...любой ценой оправдать сильного,для того, чтобы собственная трусость оказалась менее заметной.
    Лимон
      Лимон
      +2
      Сегодня, 14:56
      Россия пишется с большой буквы!! Свою 404 пишите как угодно.
    topol717
      topol717
      +4
      Сегодня, 15:01
      Цитата: moneron
      Как русская душа умеет приспосабливаться...
      Вообще то русские всегда идут до конца. И готовы умирать за правду. Приспособленчество это чисто еврейская и англосаксонская тема. Так что ваша методичка мимо цели.
      Цитата: moneron
      и экипаж украинский...из граждан крыма с российскими паспортами
      Во первых Крым с большой буквы, во вторых как это с Российскими паспортами? двойное гражданство Украины и РФ не допускается. по закону Украины. Если гражданин имеет паспорт РФ, он теряет гражданство Украины. И тут видимо ваша методичка опять мимо.
      Рабская холуйская натура из нам так и прет
      Я так понимаю вы себя описали? да?
  Alex F._2
    Alex F._2
    +1
    Сегодня, 14:36
    "Цирк с конями" который восхитил и поразил весь мир!
    Самые высокоообспеченные и сверхтехнологичные пираты мира на деле были клоунами из труппы Трампаса-барабаса:
    - захвалили пустой корабль
    - всех аж двух русских отпустили сразу
    - укросов будут судить за нарушение ссанкций матраса, хаха
  Seamaster
    Seamaster
    +1
    Сегодня, 14:37
    Идиотизм сущий по этой смене флага В МОРЕ.
    Первое требование к судну под российским флагом - капитан, стармех и начальник рации (если есть) должны быть граждане России.
    А тут - капитан ГРУЗИНЧЕГ.
    Капитана-россиянина с парашютом сбросили или на дельфине приехал?
    И порт регистрации - Сочи. Это вообще прикол из приколов.
    Почему не Новороссийск\Туапсе\Находка и т.п. - нефтяные порты?
    Под...ка Трампа или тупость наших чиновников?
    Они бы еще трусы буфетчицы Клавы на мачте подняли и объявили бы себя гражданами страны Амазонии - очень большой и грозной. Трамп всё равно географии не знает..
  rocet
    rocet
    0
    Сегодня, 14:42
    Петров и Баширов спокойненько поехали домой..
  Старый_геолог
    Старый_геолог
    +1
    Сегодня, 15:05
    американцы заранее перебросили в Великобританию дополнительные силы и средства. В частности, на территорию островного королевства было переброшено подразделение NSDWG (DEVGRU), 24-я эскадрилья специальной тактики, как минимум 3 конвертоплана CV-22B 7-го эскадрильи командования ССО (AFSOC), не менее двух C-130J и 3 U-28A Ghostrider из состава AFSOC, а также вертолеты MH-6 и MH-47G из состава 160-го авиаполка СпН ВС США. В районе операции курсировали противолодочные самолеты Р-8А ВМС США и ВВС Великобритании.

    Фига се силы задействовали для захвата всего одного танкера!!! Пожалуй пусть десяток захватят, тогда вообще все наличные силы всего НАТО выведут что-ли? Это ж сколько они горючки сожгли, наверное больше чем нефти могло быть в том танкере!
  Andobor
    Andobor
    0
    Сегодня, 15:06
    Похоже договорились, нам Украина, что сможем взять, Трампу пиар и всё остальное, что сможет взять.
  rocet
    rocet
    0
    Сегодня, 15:08
    Тот самый танкер Маринера (IMO9230880) принадлежит Triton Navigation Corp, которой владеет украинец Виктор Артемов из Одессы. Пару недель назад судно называлось Bella 1 и ходило под флагом Гайаны, но в надежде избежать санкций "номера" оперативно перебили на российские
  Pablo Blade
    Pablo Blade
    0
    Сегодня, 15:09
    Цитата: Dart2027
    Нефть-то была венесуэльская, а не наша. Если бы наша, тогда вопросов бы не было, а так.

    Танкер был пустой. Где там венесуэльская нефть?
    Dart2027
      Dart2027
      0
      Сегодня, 15:25
      Цитата: Pablo Blade
      Танкер был пустой.

      Вряд ли. Трампу пустой танкер ... не сдался, да и смысла убегать тогда не было. Так что нефть там была, и сейчас ее перекачивают.
  Бурильщик
    Бурильщик
    0
    Сегодня, 15:15
    Цитата: Andy_nsk
    . Начинать из-за пустой старой лоханки 3МВ, как предложил один наш депутат из генералов?

    Тут и "местные" генералы требовали войны, ужас сколько гнева было laughing
  iomoe
    iomoe
    0
    Сегодня, 15:30
    А ну все, Трамп опять друг.
  МятныйПряник
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 16:06
    Танкер никакого отношения к России не имел, но действия с обеих сторон, выглядят очень странно. С чего вдруг танкеру, владельцем которого является украинец, был так быстро выдан флаг со стороны России. Почему конкретно за этим судном, были развернуты такие силы со стороны США. Кто эти двое, которых без вопросов отпустили и почему отпустили. Такое ощущение, будто всё выглядит не так, как преподносят. Наверное всё пошло по плану, раз заставили пропаганду противника и не умных людей, поверить в унижение, которое с пеной у рта стали распространять. Впрочем ничего нового.
  Мурзик
    Мурзик
    0
    Сегодня, 16:13
    Американцы еще 5 танкеров преследуют, ждём очередной "это не наше"