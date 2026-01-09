Киев отдал право на разработку большого украинского месторождения лития другу президента США Дональда Трампа. Оно называется «Добра» и находится в Кировоградской области.Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на источники.Победителем тендера на разработку месторождений стал американский консорциум. Как уточняет NYT, среди его участников присутствует некий Рональд Лаудер. Этот миллиардер поддерживает дружеские отношения с президентом США еще со студенчества. Утверждают, что именно ему принадлежит авторство идеи присоединения Гренландии к Соединенным Штатам путем покупки этого гигантского острова. Также в числе инвесторов есть энергетическая компания TechMet, также имеющая отношение к действующему американскому президенту и правительству.Как утверждает издание, украинская правительственная комиссия уже приняла решение о передаче месторождения консорциуму из США. Теперь осталось лишь получить одобрение Кабмина Украины. Некоторые из членов комиссии, опрошенные журналистами, уверяют их в непредвзятом проведении тендера, победитель которого максимально соответствовал всем критериям.Авторы материала считают, что киевские власти стараются наладить максимально тесные связи с инвесторами, связанными с Трампом. Таким способом они хотят выстроить хорошие отношения и с самим президентом США. Кроме того, Киев стремится через бизнес заручиться поддержкой Вашингтона в предполагаемых мирных переговорах с Россией.

