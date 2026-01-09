NYT: Киев отдал право на разработку украинского месторождения лития другу Трампа

Киев отдал право на разработку большого украинского месторождения лития другу президента США Дональда Трампа. Оно называется «Добра» и находится в Кировоградской области.

Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на источники.

Победителем тендера на разработку месторождений стал американский консорциум. Как уточняет NYT, среди его участников присутствует некий Рональд Лаудер. Этот миллиардер поддерживает дружеские отношения с президентом США еще со студенчества. Утверждают, что именно ему принадлежит авторство идеи присоединения Гренландии к Соединенным Штатам путем покупки этого гигантского острова. Также в числе инвесторов есть энергетическая компания TechMet, также имеющая отношение к действующему американскому президенту и правительству.

Как утверждает издание, украинская правительственная комиссия уже приняла решение о передаче месторождения консорциуму из США. Теперь осталось лишь получить одобрение Кабмина Украины. Некоторые из членов комиссии, опрошенные журналистами, уверяют их в непредвзятом проведении тендера, победитель которого максимально соответствовал всем критериям.

Авторы материала считают, что киевские власти стараются наладить максимально тесные связи с инвесторами, связанными с Трампом. Таким способом они хотят выстроить хорошие отношения и с самим президентом США. Кроме того, Киев стремится через бизнес заручиться поддержкой Вашингтона в предполагаемых мирных переговорах с Россией.
  1. Aerolab Звание
    Aerolab
    +3
    Сегодня, 14:30
    Последняя надежда свинорылых, что США ввяжутся в войну на Украине.
    1. spectr Звание
      spectr
      +3
      Сегодня, 15:19
      Скорее дадут команду сателлиту. Польша хоть и притормозила свои хотелки, но ее всеравно пока готовят к конфликту. Слишком много сигналов в прессе свидетельствует об этом. Каждый "сигнал" по отдельности ничего не значит, но общая совокупность за непродолжительный временной интервал выглядит как плакат со словами "Мы там будем!".
  2. Normann Звание
    Normann
    +1
    Сегодня, 14:31
    Всем же было ясно ради чего это все затевалось, ресурсы и проверка ВС РФ.
  3. Добрый Звание
    Добрый
    +2
    Сегодня, 14:32
    Боливар не вывезет двоих. Этот Лаудер похоже будет лишним. Доня не терпит конкурентов.
    1. bondov Звание
      bondov
      0
      Сегодня, 16:00
      всегда окружение надо прикармливать - это доня хорошо понимает, а то, что киев отдал, то гораздо точнее будет, что еврей зеля предпочел своего соплеменника.. несомненно, что это только начало и далее так будет
  4. g_ae Звание
    g_ae
    +1
    Сегодня, 14:34
    Ну вот и нужно по амерским и европейским активам в Хохлорейхе бить. Венесуэла - зона амерских интересов, Хохлорейх - зона российских, что бы Боневтик в кем бы не подписывал. Россия в своем праве. Какие проблемы?
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      -2
      Сегодня, 14:50
      Цитата: g_ae
      Ну вот и нужно по амерским и европейским активам в Хохлорейхе бить. Венесуэла - зона амерских интересов, Хохлорейх - зона российских, что бы Боневтик в кем бы не подписывал. Россия в своем праве. Какие проблемы?

      Проблема в тестикулах, у Трампа они есть и он клал на мнение других. А вот у кого то их нет, чтоб объявить Украину зоной своих интересов, и не только ее.
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 16:13
        Тестикулы Трампа обеспечены всей мощью США. С ней, с некоторых пор, никто не спорит
    2. Лимон Звание
      Лимон
      +2
      Сегодня, 15:07
      Зачем бить по ним? Литий и титан в этой области 404 забирать надо себе!
  5. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +4
    Сегодня, 14:35
    А ничего, что зелебоб нелегитимен? Как и укро-рада? fellow
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +1
      Сегодня, 15:57
      Здравствуйте, Дмитрий!
      Цитата: Reptiloid
      А ничего, что зелебоб нелегитимен? Как и укро-рада? fellow

      Восхищена Вами! good Вы как всегда указываете именно в самую закавыкивскую точку проблемы! yes
      Действительно никакой легитимности у Зеленюги и ВРУ на эту сделку с Трампом и США нет!
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 16:14
        А легитимность на " Мирный договор" есть? А то все болтает чего-то
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          0
          Сегодня, 16:21
          Цитата: роман66
          А легитимность на " Мирный договор" есть? А то все болтает чего-то

          Легитимность у киевского режима есть только на капитуляцию Украины перед Россией!
          1. роман66 Звание
            роман66
            0
            Сегодня, 16:22
            Кто грантировать будет? Кому верить можно?
            1. Татьяна Звание
              Татьяна
              0
              Сегодня, 16:25
              Цитата: роман66
              Кто гарантировать будет? Кому верить можно?

              Если только верить нашим ВСилам! И то под вопросом положения нашей помощи им в тылу!
              А так с нашей господствующей в России "рыночной идеологией" буржуазного американского экономиста Милтона Фридмана, никому особо верить нельзя!
              Как говорится, доверяй, но проверяй! В этом случае Сталин был 1000 раз прав в своей вполне себе объективной подозрительности!
      2. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 16:20
        Здравствуйте, уважаемая Татьяна! hi Поздравляю Вас с Новым Годом и Рождеством! love love Желаю Вам и Вашим близким здоровья, благополучия и успехов в делах! Есть старинное Русское выражение:
        Пусть Господь управит Ваши дела!

        Желаю Вам этого ото всей души!
        У меня проблемы с "личкой" --- сайтовской почтой. И сама сеть часто глючит. Посмотрим что будет.
        Трамп ведь сам настаивал на украинских выборах, и всячески показывал зелебобу что наркоман нелегитимен. Какие-то изменения произошли? Но себя Трамп не оформил сделку с литием. recourse
  6. Владимир М Звание
    Владимир М
    +2
    Сегодня, 14:38
    Киев отдал право на разработку большого украинского месторождения лития другу президента США Дональда Трампа.

    Правильнее было бы сказать - Дони забрал.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 14:59
      Цитата: Владимир М
      Киев отдал право на разработку большого украинского месторождения лития другу президента США Дональда Трампа.

      Правильнее было бы сказать - Дони забрал.

      Ах, какая неожиданность! Другу отдал. А главное - какая свежая идея! И не только для Америки.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 16:16
        Так, не родственникам же. а друзья.. В политике и бизнесе....
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 15:55
      Цитата: Владимир М
      Правильнее было бы сказать - Дони забрал.

      Забрал и никого не спрашивал, просто уведомил об этом местечкового.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        0
        Сегодня, 15:59
        Гегемону можно, ему не перед кем отчитываться... hi
  7. drags33 Звание
    drags33
    +4
    Сегодня, 14:50
    Этот пройдоха Зе - продавец воздуха ))))))
  8. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 14:56
    Вечно украинцы, какую-нибудь гадость подкинут. wink
  9. zelivee Звание
    zelivee
    +2
    Сегодня, 15:16
    Киев отдал право на разработку украинского месторождения лития другу Трампа


    Распродажа началась,налетай подешевело.
  10. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 15:33
    Друг Трампа - это может стать и отягчающим через пару лет. Придет Кабылла, заржет над незадачливыми украми, и все остатки вкусняшек заново переделит - у нее своих друзей полно.
  11. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 15:39
    Киев отдал право на разработку большого украинского месторождения лития другу президента США Дональда Трампа. Оно называется «Добра» и находится в Кировоградской области

    Ну тогда Трамп вдвойне должен быть заинтересован в мирном договоре, иначе и этих инвестиций может лишиться. Хотя неисключено привлечение иностранных инвесторов к разработкам посреди разрушенной инфраструктуры освобождëнных от фашистов городов
  12. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 15:44
    Ну так вроде киевский режим отдал все ресурсы Украины США или нет ?
  13. ergh081 Звание
    ergh081
    0
    Сегодня, 15:46
    Пра-альное решение!! Вот после этих захватов танкеров нам надо очень плотно замачивать весь матрасный бизнес на территории 404. На морях и океанах они, конечно сильнее нас, но вот тут рядышком, надо вынести всё амеро-британское имущество в хлам. И тут нам никто не помешает это сделать, разве что политическая дрищевость нашего ВГК
    1. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      0
      Сегодня, 16:16
      Цитата: ergh081
      надо вынести всё амеро-британское имущество в хлам.

      Тарапица не нада. Пусть сначала горно-обогатительный комбинат построят, добычу начнут и т.д. А вот ужо тогда...
    2. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 16:17
      И тут нам никто не помешает это сделать, разве что политическая дрищевость нашего ВГК

      А это мало?
  14. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 15:59
    Киев отдал право на разработку украинского месторождения лития другу Трампа

    Ну, додик другом недавно стал, раньше клоун его всё утопить хотел. lol
    Вряд ли только долго им придётся этим месторождением пользоваться.
    Нашим тоже хочется подгадить пин дос тану и за Венесуэлу и за танкеры, а уж счёт за санкции скоро до Луны вырастит.
    Опять же получить нехилый такой рычаг давления на пин достан, лишив его разработки столь нужного для многих металла есть большое благо и подспорье в экономических трениях.
    Так что пускай пин дос ники готовят месторождения к эксплуатации, а мы потом придём и себе заберём. yes laughing
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 16:19
      , а мы потом придём и себе заберём
      немножко наивно. Наша страна твердо стоит на священном праве собственности
  15. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 16:15
    Появляются все новые фигуранты. И вырисовывается картинка, чьи в лесу шишки. Победил в тендере)))) компания друга Трампа.
    Утверждают, что именно ему принадлежит авторство идеи присоединения Гренландии к Соединенным Штатам путем покупки этого гигантского острова. Также в числе инвесторов есть энергетическая компания TechMet, также имеющая отношение к действующему американскому президенту и правительству.

    Вот зачем Трампу Гренландия. Там друг будет рулить.
  16. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 16:18
    Ничего нового, делят, прибираю к рукам то, что "плохо лежит", по их мнению... впрочем, они готовы прибрать/хапнуть и то, что НЕ ПЛОХО ЛЕЖИТ, надеясь на то, что они смогут это удержать....
    Ничего нового, если разбиратся тщательнее.
  17. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 16:21
    Киев отдал право на разработку украинского месторождения лития другу Трампа - это внутреннее дело Украины покудова она не стала колонией, а кому РФ отдаст лицензию на освоение морсевтрассы - США или КНР ?