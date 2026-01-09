Мэр Киева Кличко призвал горожан покинуть город

По данным ДТЭК, крупнейшего частного инвестора в украинской энергетике, аварийные отключения электроэнергии введены уже по всему Киеву – если раньше без света оставался в основном левый берег, то теперь ограничения накрыли всю столицу. По последним данным, без электричества остаются около 417 тысяч домохозяйств. Утром эта цифра доходила до полумиллиона.

Энергосистема города работает на пределе. Поврежденная критическая инфраструктура не позволяет быстро восстановить подачу света и тепла, а коммунальные службы фактически тушат пожары в ручном режиме, перебрасывая мощности с одного района на другой. Но ресурсов на всех уже не хватает.



На этом фоне мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям с жестким призывом: тем, у кого есть возможность, лучше временно покинуть город. По его словам, почти половина многоквартирных домов – около шести тысяч – сейчас остаются без теплоснабжения. В ряде районов фиксируются перебои с водоснабжением, что в условиях зимы это превращается в отдельную проблему.

По сути, столица Украины оказалась в ситуации, когда привычный городской ритм остался в прошлом. Свет, тепло и вода становятся не гарантией, а редкой удачей. И все чаще Киев сегодня напоминает не европейский мегаполис, а большой пункт временного пребывания, где население постоянно подстраивает жизнь под графики аварийных отключений.
Информация
  1. topol717 Звание
    topol717
    +11
    Сегодня, 15:08
    Временно электричество еще дают, это непорядок. Его вообще не должно быть.
    1. Last centurion Звание
      Last centurion
      +4
      Сегодня, 15:17
      Да ладно. По прогнозу там -14 ночью в понедельник. Кличко просто не хочет нести ответственность за замороженные трупы в квартирах, голод, эпидемию и прочие последствия того что цивилизация вышла из чата 404й
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +4
        Сегодня, 15:27
        Цитата: Last centurion
        Да ладно. По прогнозу там -14 ночью в понедельник. Кличко просто не хочет нести ответственность за замороженные трупы в квартирах, голод, эпидемию и прочие последствия того что цивилизация вышла из чата 404й

        Ну, вот к понедельнику надо погасить всё теплоснабжение и электроснабжение Киева, чтобы киевляне выполнили указания мэра.
        Пускай поскачут - согреются. good
        Да и остальные города надо также декоммунизировать, чтобы 10 миллионов беженцев отправились в Польшу.
      2. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        +2
        Сегодня, 15:40
        -14 - это оптимистичный прогноз, есть прогнозы и пессимистичные, вроде этого (рисунок):
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 15:20
      Цитата: topol717
      Временно электричество еще дают, это непорядок. Его вообще не должно быть.

      А на Банковой электричество есть? Думаю, что да.
      Вот когда Зе со своей бандой оттуда из-за блэкаута съедет - тогда и будем чепчики в воздух бросать. Тогда и скажем: "Слава богу, хоть так хватило говинды "ответить".
      1. blackcat Звание
        blackcat
        +1
        Сегодня, 15:50
        Так он давно всем своим шапито по заграницам гастролирует , его на Банковой и не видел никто am
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 15:54
          Цитата: blackcat
          Так он давно всем своим шапито по заграницам гастролирует , его на Банковой и не видел никто am

          Ну, какой-то же движ там идёт? Да и он иногда наведывается. Перемешать с чернозёмом ту Банковую говинда у нас жидковата - так пусть хоть кондиционеры там работать перестанут...
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 15:59
        Цитата: Zoldat_A
        А на Банковой электричество есть? Думаю, что да.

        Да пусть будет электричество, но канализация должна не работать.
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          0
          Сегодня, 16:11
          В условиях зимы неделя без отопления уже должна создать существенную нештатную нагрузку на систему здравоохранения. Месяц без отопления в мегаполисе - гуманитарная катастрофа. Так что и тепла лишить их - уже неплохо. А если ещё и успехами на ЛБС сопроводить эти все дела (в первую очередь я про успешную защиту Купянска от оккупантов), то по моральной стойкости - надеюсь - ударить получится сильно.
        2. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +3
          Сегодня, 16:15
          hi!
          Цитата: carpenter
          Цитата: Zoldat_A
          А на Банковой электричество есть? Думаю, что да.

          Да пусть будет электричество, но канализация должна не работать.
          Скажу как строитель - это только когда кнопку на бачке в туалете нажимаешь, кажется, что канализация может работать без электричества. На самом деле - без электричества сегодня только туалет типа "сортир" в огороде работает.

          Так что не надо им электричества, не заслужили. Пусть сортиры на улицах строят. Пока мороз - ещё ничего, только седалищу холодно. Зато весной КАААК всё это растает!... Проходили это уже не раз на стройплощадках, где зимой не думают о том, что и весна когда-нибудь придёт.
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +1
            Сегодня, 16:20
            Цитата: Zoldat_A
            На самом деле - без электричества сегодня только туалет типа "сортир" в огороде работает.

            Я к тому, что если по всему городу электричества нет, а на Банковой есть, то сколько не жми на кнопку, но канализация не работает и на Банковой.
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              0
              Сегодня, 16:30
              Цитата: carpenter
              Цитата: Zoldat_A
              На самом деле - без электричества сегодня только туалет типа "сортир" в огороде работает.

              Я к тому, что если по всему городу электричества нет, а на Банковой есть, то сколько не жми на кнопку, но канализация не работает и на Банковой.

              А я к тому, что фекальные насосы могут и от генераторов работать. А потому - плюс к электричеству важно сделать так, чтобы в Киеве бензин был по цене весового золота.
              В идеале - чтобы горючки совсем никакой не было. А то всем известно, каким образом наша нефть, переделанная в солярку, попадает в баки украинских танков. Но "мыжнетакие", мы "контрактные обязательства выполняем"... am
      3. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 16:07
        Игорь ,такой подляны обезьяна от Европы не ожидала .Мороз заходит с тыла . drinks
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 16:09
          Андрей, hi!
          Цитата: tralflot1832
          такой подляны обезьяна от Европы не ожидала .Мороз заходит с тыла .
          Штош...
          По-европейски, толерантно подбирается... feel
      4. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 16:21
        А сама Банковая ещё есть? Вот, непорядок!
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 16:34
          Цитата: роман66
          А сама Банковая ещё есть? Вот, непорядок!
          Есть один вариант...
          Но тут без ракетчиков в картографии не разобраться...
      5. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        0
        Сегодня, 16:33
        Цитата: Zoldat_A
        А на Банковой электричество есть?

        Банковая скорее всего снабжается как электроприемник первой категории особой группы, там электричество будет почти всегда.
    3. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +5
      Сегодня, 15:26
      Его вообще не должно быть.

      Долг платежом красен. На проводе Белгород. С полуночи город без света. К обеду кое где появился. Поначалу даже теплоснабжение прервалось. Есть ли оно везде сейчас не знаю. Пока живем на аварийках.
      Москвичам Питерцам конечно хорошо живется. А вот приграничье и новые республики не фонтан.
      По прежнему считаю, что применение ТЯО по Украине палочка-выручалочка.
      1. PN Звание
        PN
        +5
        Сегодня, 15:31
        Не ТЯО стоит использовать, а точечную ликвидацию неонацистского режима. И выбивать их до тех пор, пока к власти не придут адекватные, мирно настроенные политики.
      2. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        +3
        Сегодня, 15:37
        Живу на Урале. У нас перебоев со светом нет. И дроны не летают. И не стреляют по нам ракетами.
        Я сочувствую всем, кто оказался в зоне БД. Я сочувствую тем, кто на линии огня. Я желаю нашим бойцам Победы. И поменьше ранений.
        Я хочу поражения как клоунской хунты, так и ЕС. Черт побери, мат тут не канает. Я против растраты ЯО на Украину!
        Объясняю. Тратить на территорию, на которой наши люди будут жить, боеголовку - идиотизм.
        Убить их хотите?
        Надо ЯО применять по США и Британии. По Франции и Германии. Но не по нашим территориям.
      3. Обычный Звание
        Обычный
        +1
        Сегодня, 16:16
        Ну я из Москвы, я сейчас должен испытывать чувство стыда или к чему это упомянули? Так-то если будет крутой замес с штатами, первое куда прилетит так это в столицу, а не по Белгороду.
    4. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 16:05
      Электричество- пережиток коммунистического прошлого! Долой электричество, отопление, транспорт, школы, институты! Украина должна быть "свободна"! На волы, в вышиванки, на ридну хохло-мойву! В каменный век, чубатых. Только в каменном веке- полная свобода, от "клятих москалив"!
  2. Andobor Звание
    Andobor
    +4
    Сегодня, 15:09
    Электричества не будет, без призывов большинство покинет.
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 15:23
      Andobor
      Электричества не будет, без призывов большинство покинет.

      Кина тоже не будет, кинщик заболел. Скучно там.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 15:36
      Цитата: Andobor
      Электричества не будет, без призывов большинство покинет.

      Информация с киевского канала насчёт электричества: в подавляющем большинстве у потребителей оно отсутствует вовсе, у малой доли есть частично (да и то, похоже, временами), когда наладится - прогнозов нет:
      Ситуація зі світлом у столиці станом на 14:05:

      Екстрені відключення тривають. У ДТЕК зазначають, що спрогнозувати час повернення світла наразі неможливо.

      🪫Немає світла 1.1 підгрупа
      🔋Частково немає світла 1.2 підгрупа
      🔋Частково немає світла 2.1 підгрупа
      🔋Частково немає світла 2.2 підгрупа
      🪫Немає світла 3.1 підгрупа
      🪫Немає світла 3.2 підгрупа
      🔋Частково немає світла 4.1 підгрупа
      🪫Немає світла 4.2 підгрупа
      🪫Немає світла 5.1 підгрупа
      🪫Немає світла 5.2 підгрупа
      🪫Немає світла 6.1 підгрупа
      🪫Немає світла 6.2 підгрупа
  3. Миллер Звание
    Миллер
    +7
    Сегодня, 15:10
    Все в европу. Вы туда рвались.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 15:23
      Цитата: Миллер
      Все в европу. Вы туда рвались.
      Странно...

      В Европах призывают укропатриотов идти на фронт, а не к ним ехать. Тех, кто приехал, уговаривают обратно собираться.
      А границу закрыть для укрограждан и выпереть всех уже "понаехавших" в скотовагонах обратно - не судьба? Религия не позволяет?
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 16:28
        Видимо, ЛГБТ - зараза. Не тем местом думают. И получается через оное
  4. maximkrivihin Звание
    maximkrivihin
    +3
    Сегодня, 15:12
    Нормально у укров год начался . А как они скакали ещё сутки назад !... "...Венесуэла , танкер". Теперь напрочь об этом позабыли. Умеет Теран внимание отвлечь и новых впечатлений подкинуть. laughing
  5. Монтесума Звание
    Монтесума
    +8
    Сегодня, 15:13
    Президент Порошенко в 2014-м году о Донбассе, а оно вон как повернулось.
    "У нас работа будет, а у них нет. У нас пенсии будут, а у них нет. У нас выплаты на детей будут, а у них нет. Наши дети пойдут в школы и детские сады, а их дети будут сидеть в подвалах. Вот так, и именно так мы и выиграем эту войну"
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 15:23
      Цитата: Монтесума
      Президент Порошенко в 2014-м году о Донбассе, а оно вон как повернулось.

      И бумеранг вернулся!!! Жаль, что всех этих "высокопоставленных" уже давно нет в Киеве.
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        +2
        Сегодня, 15:42
        И бумеранг вернулся!!! Жаль, что всех этих "высокопоставленных" уже давно нет в Киеве.
        Елена, мое личное мнение, нашим спецслужбам пора уже начитать работать в духе Моссада второй половины 40-х годов. Чтобы ни Аваков, ни Ярош, ни Порошенко не ушли от ответственности. Получается - выкрали, вывезли, осудили. Нет - таблетку в горло, шприц в вену. Да, не цивилизованно. Но зато справедливо.
        1. Егоза Звание
          Егоза
          0
          Сегодня, 16:10
          Цитата: Дед-дилетант
          нашим спецслужбам пора уже начитать работать в духе Моссада второй половины 40-х годов. Чтобы ни Аваков, ни Ярош, ни Порошенко не ушли от ответственности.

          Да мы в 14 году об этом мечтали...но увы, только Мински получили.
    2. Магог_ Звание
      Магог_
      +2
      Сегодня, 16:02
      о Донбассе
      И не только, следует вспомнить.В начале 2015 г. я приезжал на малую родину, в Крым : везде стрекотали дизель-генераторы, строжайшая экономия воды, проблемы с доставкой продуктов первой необходимости через пролив - полуостров жил в состоянии блокады. Киевляне, и не только, поди, радостно смаковали такую "заботу нэньки" об "аннексированном Крыме"... У укров память короткая, и вряд ли они сейчас помнят и слова Порошенко, и подрывы ЛЭП на границе с Крымом, и блокирование Северо-Крымского канала, ... и попытки снести Крымский мост, нарушить работу паромной переправы, и т.п. выпады в сторону Республики Крым, которая никоим образом не проявляла агрессии по отношению ни к Украине, ни к её гражданам и украинской культуре. У них в голове лишь : "а нас за що ?"
      Чуть ли не с начала 90-х даже в Крыму встречались особо рьяные "политические украинцы", которые грозились войной с Россией. Такая мелочь, казалось бы, как проигрыш Украине сборной России по футболу, отмечалась массовым салютом и фейерверками в городах Крыма... Было, неприятно было, такое фиксировать в "русско-язычном Крыму" в те годы...
  6. zelivee Звание
    zelivee
    +3
    Сегодня, 15:13
    Мэр Киева Кличко призвал горожан покинуть город


    Пусть осваивают оставшиеся схроны упа,где нибудь в западенских областях. А в Киеве бандерлогам делать нечего. Киев русский город.
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +2
      Сегодня, 15:17
      Цитата: zelivee
      Пусть осваивают оставшиеся схроны упа,где нибудь в западенских областях.

      Там тоже не сахар - орешник высаживают...
  7. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    +1
    Сегодня, 15:13
    пункт временного пребывания

    пункт незламності
  8. Лимон Звание
    Лимон
    +3
    Сегодня, 15:15
    А как же ,что в киеве всё хорошо и эл.транспорт весь ходит,по утверждениям некоторых комментаторов здесь?)))Сегодня мощнейшую ТЭЦ 404 обнулили и добили еще пару.Зато как ржали чубатые и ежи с ними ,,гхусские,,над ударом по Белгородской обл.сегодня.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 15:25
      Цитата: Лимон
      Сегодня мощнейшую ТЭЦ 404 обнулили и добили еще пару.

      и ТЭЦ 5, и ТЭЦ 6. Вот теперь весело.
    2. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +1
      Сегодня, 15:31
      Увы, чтобы защитить Белгород, надо не менее плотно заниматься Харьковом. Возможно, что Харьков заслуживает даже больше внимания чем Киев.
  9. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 15:16
    мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям с жестким призывом: тем, у кого есть возможность, лучше временно покинуть город.

    Типа: "Кто к земле не приготовился - я не виноват!"
  10. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 15:20
    Неужели жители Киева, вопреки призыву Кличко, так и не подготовились к земле?
  11. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +1
    Сегодня, 15:23
    Года два назад европейцы с Байденом уже использовали бы это как предлог для ввода "миротворческих" сил, типа, гуманитарная катастрофа.
  12. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 15:30
    Вот и правильно.
    У боксеров, оно, чуйка ого-го-го, без этого чемпионом не становятся, сколь не тренируйся.
    То есть, нокдауны будут еще, до самого нокаута, это велеречивый Виталий ...скажкм, сердцем чует.
  13. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +1
    Сегодня, 15:30
    "почти половина многоквартирных домов – около шести тысяч – сейчас остаются без теплоснабжения". А вот и прогноз по Киеву
  14. kventinasd Звание
    kventinasd
    +2
    Сегодня, 15:34
    По сути, столица Украины оказалась в ситуации, когда привычный городской ритм остался в прошлом.

    Как похорошел Киев при Кличко
  15. Million Звание
    Million
    -2
    Сегодня, 15:39
    Не пойму,чему радоваться?
    Пострадают обычные люди,с которыми нам как то придется жить после окончания СВО.
    Киевская верхушка от ситуации с электричеством,теплом и водой не пострадала.
    Да их и в Киеве,наверное,нет.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +3
      Сегодня, 15:54
      Цитата: Million
      Пострадают обычные люди,с которыми нам как то придется жить после окончания СВО.
      Киевская верхушка от ситуации с электричеством,теплом и водой не пострадала.

      Надо выходить на улицы с плакатами, валить памятники и менять власть, можно на монархию. И все станет хорошо. Это проверенный способ.
    2. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 16:07
      Так названные Вами "обычные люди", ходят на работу, платят налоги, часть которых идет на ВСУ, производят оружие (в Киеве есть предприятия ВПК), и вообще прямо или косвенно поддерживают действующий нацистский режим. Сейчас начнете радоваться?
    3. Обычный Звание
      Обычный
      0
      Сегодня, 16:26
      Обычные люди это которые с маркой фоткались когда Крымский мост подорвали? Можно списки взглянуть нормальных? Это они должны думать как с нами жить, а не нам. Вы с какого момента стали следить за всеми событиями? Я с самого начала практически, с 2014 и, читал их комментарии когда Донбасс штурмовики обстреливали, а эти со смехом комментарии оставляли: да это у них кондиционеры взрываются. Кадры разорванных тел видели в 2014 году после обстрелов, прям на остановках, женщины, дети, старики, они с ними воевали тогда, они так же воюют и сейчас. А вы можете хоть в засос с ними целоваться, с обычными.
  16. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 15:41
    Гогла это слышу, на ум приходит только это
    "Их дети будут сидеть в подвалах, а наши ходить в школу"
  17. Михаил Андросов Звание
    Михаил Андросов
    +1
    Сегодня, 15:43
    это надо было сделать на первый год войны!
  18. Сергей Куликов_3 Звание
    Сергей Куликов_3
    +2
    Сегодня, 15:47
    Цитата: кокосов тима
    "почти половина многоквартирных домов – около шести тысяч – сейчас остаются без теплоснабжения". А вот и прогноз по Киеву

    Да фигня это, ставишь палатку дома и ложишься в спальник, а не то ближний придет и квартиру отберет, типа "укусит за бочок".
  19. Evgenuy Звание
    Evgenuy
    +1
    Сегодня, 15:52
    Лучше бы били по мостам через Днепр, до мостов сейчас даже Торнадо С можно достать.
    Толку людей оставлять без света и отопления, кроме озлобленности на Россию не чего, что жители побегут власть свергать...
    Через мосты завозят все от оружия до топлива для всу.
  20. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 15:53
    Мэр Киева Кличко призвал горожан покинуть город

    Спасайся кто может!
    А кто не может? what
  21. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +2
    Сегодня, 15:56
    Этому отбитому боксом мозгу мэру в голову не приходит мысль сдать город на милость Путину? Может населению проще вывесить белые и российские флаги в окна? До чего бандеровцы народ Украины довели. negative
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 16:08
      Цитата: Солдатов В.
      Может населению проще вывесить белые и российские флаги в окна?

      Рано! Это будет позже, когда точно бандеровцы на этот флаг не придут.
  22. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 16:03
    На этом фоне мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям с жестким призывом: тем, у кого есть возможность, лучше временно покинуть город

    "Прекрасная война" (с), точнее новость.
  23. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    +1
    Сегодня, 16:09
    Цитата: Million
    Не пойму,чему радоваться?
    Пострадают обычные люди,с которыми нам как то придется жить после окончания СВО.
    Киевская верхушка от ситуации с электричеством,теплом и водой не пострадала.
    Да их и в Киеве,наверное,нет.

    Увы да, обычные люди идущие каждый день на работу. Собирающие автоматику, ракеты, беспилотники, делающие и фасующие ВВ. А также пекущие хлеб, читающие детям книжки про клятых маскалей, лечащие бойцов всу и тд и тп.
    Всех этих людей плохих и хороших но чаще равнодушных.
    Пусть скажут спасибо что им просто свет погасили а не расстреливали из града как в Белгороде.
  24. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    0
    Сегодня, 16:09
    Это надо было делать в феврале 2022-го. Множество жертв с нашей и свинской строны удалось бы избежать . Средства поражения для этого тогда уже были.
  25. Обычный Звание
    Обычный
    +1
    Сегодня, 16:12
    Электричество это наследие Советского Союза. Так что за что боролись.
  26. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 16:21
    Это уже очевидное или пока не совсем...
    Вроде как доскакались, допасылались... бумеранг, однако, обратно прилетел, да ещё и с добавкой! soldier
  27. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 16:23
    Выживут. Частично сидеть без электричества, наименьшая цена за глупость.
  28. sedoj Звание
    sedoj
    +1
    Сегодня, 16:26
    лучше временно покинуть город.
    Всё правильно - вперёд на природу! В поля, в палатки, с костром и морозцем. Кастрюли на головах пригодятся для варки. Даёшь свежий воздух! Может весь смрад в бошках проветрится. Хотя о чём это я. Переформатирование, в данном случае, может произойти только при летальном исходе.
  29. uralex Звание
    uralex
    0
    Сегодня, 16:31
    Генерал мороз - твой выход!
  30. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:34
    Какая чудесная новость! Наконец-то поняли, что кастрюль надо отправлять в каменный век! Теперь пусть делают себе дубинки и отправляются охотиться друг на друга wink