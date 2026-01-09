Мэр Киева Кличко призвал горожан покинуть город

По данным ДТЭК, крупнейшего частного инвестора в украинской энергетике, аварийные отключения электроэнергии введены уже по всему Киеву – если раньше без света оставался в основном левый берег, то теперь ограничения накрыли всю столицу. По последним данным, без электричества остаются около 417 тысяч домохозяйств. Утром эта цифра доходила до полумиллиона.Энергосистема города работает на пределе. Поврежденная критическая инфраструктура не позволяет быстро восстановить подачу света и тепла, а коммунальные службы фактически тушат пожары в ручном режиме, перебрасывая мощности с одного района на другой. Но ресурсов на всех уже не хватает.На этом фоне мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям с жестким призывом: тем, у кого есть возможность, лучше временно покинуть город. По его словам, почти половина многоквартирных домов – около шести тысяч – сейчас остаются без теплоснабжения. В ряде районов фиксируются перебои с водоснабжением, что в условиях зимы это превращается в отдельную проблему.По сути, столица Украины оказалась в ситуации, когда привычный городской ритм остался в прошлом. Свет, тепло и вода становятся не гарантией, а редкой удачей. И все чаще Киев сегодня напоминает не европейский мегаполис, а большой пункт временного пребывания, где население постоянно подстраивает жизнь под графики аварийных отключений.

