Аятолла Хаменеи призвал граждан Ирана прекратить пытаться угодить Трампу
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что участники охвативших Исламскую республику массовых беспорядков громят улицы своих городов, пытаясь угодить президенту США Дональду Трампу. Хаменеи призвал граждан Ирана не возлагать надежды на американского президента, руки которого запятнаны кровью более тысячи иранцев.
Комментируя угрозы Трампа, верховный лидер Ирана призвал американского президента вместо того, чтобы пытаться дестабилизировать обстановку в других странах, публично выражая поддержку участникам беспорядков, больше внимания уделять внутренним делам США. Кроме того, Хаменеи напомнил Трампу, что в мировой истории существует немало примеров, когда не в меру высокомерные правители были свергнуты в зените своей гордыни.
По информации мэрии Тегерана, только в столице Ирана поддерживаемые Трампом «мирные протестующие», чтобы посеять хаос, атаковали несколько больниц и медицинских центров, 26 банков и 25 мечетей. Они также сожгли 48 пожарных машин, включая восемь тяжелых пожарных автомобилей, и напали на пожарных, пытавшихся потушить пожары.
Между тем, очевидно, что в случае свержения действующей власти и возвращения ранее свергнутой династии Пехлеви, Иран практически неизбежно столкнется с тотальным сепаратизмом, сопряженным с восстаниями в провинциях Курдистан, Восточный Азербайджан и Белуджистан, этническим меньшинствам которых были возвращены культурные права после Исламской революции 1979 года. Кроме того, страну захлестнет еще большая инфляция и непрекращающаяся борьба за власть.
