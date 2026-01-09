Аятолла Хаменеи призвал граждан Ирана прекратить пытаться угодить Трампу

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что участники охвативших Исламскую республику массовых беспорядков громят улицы своих городов, пытаясь угодить президенту США Дональду Трампу. Хаменеи призвал граждан Ирана не возлагать надежды на американского президента, руки которого запятнаны кровью более тысячи иранцев.

Комментируя угрозы Трампа, верховный лидер Ирана призвал американского президента вместо того, чтобы пытаться дестабилизировать обстановку в других странах, публично выражая поддержку участникам беспорядков, больше внимания уделять внутренним делам США. Кроме того, Хаменеи напомнил Трампу, что в мировой истории существует немало примеров, когда не в меру высокомерные правители были свергнуты в зените своей гордыни.



По информации мэрии Тегерана, только в столице Ирана поддерживаемые Трампом «мирные протестующие», чтобы посеять хаос, атаковали несколько больниц и медицинских центров, 26 банков и 25 мечетей. Они также сожгли 48 пожарных машин, включая восемь тяжелых пожарных автомобилей, и напали на пожарных, пытавшихся потушить пожары.

Между тем, очевидно, что в случае свержения действующей власти и возвращения ранее свергнутой династии Пехлеви, Иран практически неизбежно столкнется с тотальным сепаратизмом, сопряженным с восстаниями в провинциях Курдистан, Восточный Азербайджан и Белуджистан, этническим меньшинствам которых были возвращены культурные права после Исламской революции 1979 года. Кроме того, страну захлестнет еще большая инфляция и непрекращающаяся борьба за власть.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +6
    Сегодня, 15:57
    ...Аятолла Хаменеи призвал граждан Ирана прекратить пытаться угодить Трампу...
    При всём уважении к иранцам как к союзникам, экономическая ситуация там просто швах - англосаксы конечно же науськивают, но косяков властей тоже хватает.
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +1
      Сегодня, 16:09
      Цитата: Андрей К
      ...Аятолла Хаменеи призвал граждан Ирана прекратить пытаться угодить Трампу...
      При всём уважении к иранцам как к союзникам, экономическая ситуация там просто швах - англосаксы конечно же науськивают, но косяков властей тоже хватает.

      Инфляция 42,2% и это официальная, реальная всяко сильно выше, еще и свою валюту обесценили. Нашим властям стоит внимательней смотреть, чтоб не наступить на чужие грабли.
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 16:18
        Процентная ставка Центрального банка Турции за 40%, то есть по факту придя в банк, деньги меньше чем под 50% не возьмешь. И как-то они выкручиваются со своими помидорами. И ВПК развивают, при отсутствии инженерных компетенций.
    2. Татьяна Звание
      Татьяна
      +1
      Сегодня, 16:14
      Аятолла Хаменеи призвал граждан Ирана прекратить пытаться угодить Трампу

      Ну правильно Аятолла Хаменеи всё говорит! Только вот беда, что иранские "недоросли" считают себя самыми умными - и не хотят учиться, а хотят жить в Иране роскошно на халяву, как иностранные мигранты в Европе или в США за границей.
      Бахвалистая американская прозападная пропаганда по интернету этим "недорослям" только в помощь захватчикам их страны из США и Израиля.
    3. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Сегодня, 16:17
      Во-во. Прям как у нас - такое ощущение, что это Донни налоги повышает, акцизы, поборы всякие вводит. Социалку режет, за глотку берёт ошмётки мелкого бизнеса. Лишает даже шансов на жильё, на пенсию, ну - и тд и тд...

      Очень легко и удобно всё списывать на происки госдепа США. Только вот вечно этот трюк срабатывать точно не будет...
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 16:28
        Полностью разделяю Ваше негодование, я бы еще резче высказался. Все это объясняется одним словом - капитализм. Осталась одна надежда, на Илона нашего Маска. Может хоть на Марсе построим социализм с коммунистическим уклоном.
      2. МятныйПряник Звание
        МятныйПряник
        0
        Сегодня, 16:29
        В США тоже ситуация не блещет с социалкой, налогами и шансами на жильё. Ряд ресурсов так же подвергается фильтрации и ограничениям. Поинтересуйтесь на досуге, как живут обычные люди со средней зарплатой по палате.
    4. Dart2027 Звание
      Dart2027
      0
      Сегодня, 16:33
      Цитата: Андрей К
      экономическая ситуация там просто швах

      Учитывая то сколько лет они под санкциями это неудивительно.
  2. navigator777 Звание
    navigator777
    +1
    Сегодня, 16:23
    Цитата: paul3390
    Во-во. Прям как у нас - такое ощущение, что это Донни налоги повышает, акцизы, поборы всякие вводит. Социалку режет, за глотку берёт ошмётки мелкого бизнеса. Лишает даже шансов на жильё, на пенсию, ну - и тд и тд...

    Очень легко и удобно всё списывать на происки госдепа США. Только вот вечно этот трюк срабатывать точно не будет...

    Ага, ещё интернет отключает и менеджеры блокирует, за критику МО сажает тоже Трамп laughing
  3. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 16:32
    Аятоллы вляпались один в один в то, во что советские вожди. Наши вожди думали, что "ленинское учение всесильно", а аятоллы на ислам полностью положились. То есть приняли они для себя, что их Учение как нибудь само об этом, как его... докучливом народишке само позаботится. Всесильное потому что. А они, великие вожди и аятоллы, займутся делами несравнимо более интересными.
    Ну там друг друга подсидят, расстановку кресел у Стола поменяют, да попросту "для себя поживут", типа "заслужили". Многолетней борьбой. О том, что борьба не за народное дело была, а чуток за другое, они позабыли. Свойственна эта забывчивость Великим Вождям.
    О том, что этот самый нудный народишко надобно окормлять, и именно неустанно, как заповедано, стирается память у Великих Вождей. И тут оно вдруг раз! Рожей наглой об стол, затылком хрупким об стенку! Ну надо же, как оно нежданно-негадано....