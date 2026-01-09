Итальянский премьер: Евросоюзу пора наладить диалог с Россией
1 69729
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европейскому союзу пора начинать диалог с Россией. Этим она поддержала позицию вице-премьера Маттео Сальвини.
Она подчеркнула, что речь должна идти не о разрозненных инициативах отдельных стран, а о единой линии Евросоюза. По ее словам, вести переговоры должен общий представитель ЕС, а не каждая столица по отдельности. Именно поэтому она вновь выступила за назначение специального представителя ЕС по Украине.
При этом Мелони дала понять: возвращение России в формат «Большой семерки» – вопрос не сегодняшнего дня. Но в перспективе, когда станут понятны условия мирного урегулирования, к этой теме могут вернуться.
На этом фоне показательно звучат слова Маттео Сальвини, который давно призывает решать украинский конфликт дипломатическими методами и напоминает, что войны против России «всегда плохо заканчиваются».
Итальянский политик жестко раскритиковал все 19 пакетов санкций, заявив, что они обернулись резким ростом цен на энергоносители и фактически поставили экономики стран ЕС в сложное положение. Скептически он относится и к идее перевооружения Европы, и к продолжению масштабных поставок оружия.
Параллельно Мелони обозначила еще одну принципиальную позицию: Италия не собирается отправлять своих военных на Украину в рамках будущих гарантий безопасности.
