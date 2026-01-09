Итальянский премьер: Евросоюзу пора наладить диалог с Россией

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европейскому союзу пора начинать диалог с Россией. Этим она поддержала позицию вице-премьера Маттео Сальвини.

Она подчеркнула, что речь должна идти не о разрозненных инициативах отдельных стран, а о единой линии Евросоюза. По ее словам, вести переговоры должен общий представитель ЕС, а не каждая столица по отдельности. Именно поэтому она вновь выступила за назначение специального представителя ЕС по Украине.



При этом Мелони дала понять: возвращение России в формат «Большой семерки» – вопрос не сегодняшнего дня. Но в перспективе, когда станут понятны условия мирного урегулирования, к этой теме могут вернуться.

На этом фоне показательно звучат слова Маттео Сальвини, который давно призывает решать украинский конфликт дипломатическими методами и напоминает, что войны против России «всегда плохо заканчиваются».

Итальянский политик жестко раскритиковал все 19 пакетов санкций, заявив, что они обернулись резким ростом цен на энергоносители и фактически поставили экономики стран ЕС в сложное положение. Скептически он относится и к идее перевооружения Европы, и к продолжению масштабных поставок оружия.

Параллельно Мелони обозначила еще одну принципиальную позицию: Италия не собирается отправлять своих военных на Украину в рамках будущих гарантий безопасности.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 16:05
    ❝ Мелони дала понять: возвращение России в формат «Большой семерки» – вопрос не сегодняшнего дня. Но в перспективе, когда станут понятны условия мирного урегулирования, к этой теме могут вернуться ❞ —

    — Нет уж, как-нибудь без нас ...
    1. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      +3
      Сегодня, 16:08
      Может уже репарации за помощь нацистам хотят выплатить? Как выплатят всё, тогда посмотрим о чём с ними можно говорить вообще...
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 16:19
        возвращение России в формат «Большой семерки» – вопрос не сегодняшнего дня.

        Оно нам надо ?, это "клуб по интересам", а наши интересы в нем соблюдаться не будут.
        Италия не собирается отправлять своих военных на Украину в рамках будущих гарантий безопасности.

        Мудрое решение в рамках безопасности Европы.
  2. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 16:08
    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европейскому союзу пора начинать диалог с Россией

    Кто же с вами оленями разговаривать будет. Вы же конструктивно и ответственно уже бессильны. А Путин ЕС как надстройку вообще воспринимает? Я не помню. Если что, поправте пожалуйста. feel
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 16:14
      Цитата: alexputnik17
      Путин ЕС как надстройку вообще воспринимает? Я не помню. Если что, поправте пожалуйста.

      Надстройка ЕС , это как третье колесо у телеги, или у собаки второй хвост.
      1. Andy_nsk Звание
        Andy_nsk
        0
        Сегодня, 16:33
        Надстройка ЕС , это как третье колесо у телеги

        может пятое? Вы телегу видели?
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 16:21
      Цитата: alexputnik17
      Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европейскому союзу пора начинать диалог с Россией

      Кто же с вами оленями разговаривать будет.

      Интересно - её Урсула уже в "агенты Путина" записала? А на "Миротворец" внесли?
  3. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 16:08
    Для начала требуется выполнить пару пунктов. Признать территории и вернуть замороженные средства, а там можно попытаться возобновить диалог. good
    1. alexandreII Звание
      alexandreII
      0
      Сегодня, 16:23
      Верно сказано, именно попытаться,а попытка это дело такое ,и послать лесом могут.....
  4. paul3390 Звание
    paul3390
    +2
    Сегодня, 16:11
    "Я - жив, он - мёртв, о чём нам говорить?" (c)

    Какая ещё типа большая семёрка - что с вами обсуждать, что вы вообще можете? Вы - давно никто, бравые еврогейцы. Хотите получить чего вкусного - подавайте челобитную по всей форме, как положено. Сапог государю лобзайте, дары несите, вины свои великие признавайте, кайтесь вырывая остатки волосьев. Ну - и тд. Всё по политесу.

    А то ишь - облагодетельствовать нас решили, типа возьмём обратно в своё буржуинство. Да кому вы нужны, плебеи невоспитанные?? С вами общаться - как говорили раньше, невместно. А по современному - только запомоиться...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 16:24
      Цитата: paul3390
      "Я - жив, он - мёртв, о чём нам говорить?" (c)
      Какая ещё типа большая семёрка - что с вами обсуждать, что вы вообще можете?

      Немного перефразируя С.Есенина
      Эти люди – гнилая рыба,
      Вся Европа – жадная пасть.
      Но Россия – вот это глыба!
      Лишь бы только – с яйцами власть.
  5. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 16:12
    По ее словам, вести переговоры должен общий представитель ЕС

    А вменяемые среди представителей ЕС - есть ?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 16:19
      Цитата: carpenter
      По ее словам, вести переговоры должен общий представитель ЕС
      А вменяемые среди представителей ЕС - есть ?

      Орбан вроде вменяемый, но быть представителем от ЕС вряд ли согласится.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 16:23
        Цитата: Егоза
        Орбан вроде вменяемый, но быть представителем от ЕС вряд ли согласится.

        Но Орбан же вменяемый, зачем ему с этой "камарильей" связываться.
  6. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 16:17
    Диалог не отменяет программу "Восточное партнёрство" и давно давным объявленную цель по дефрагментации-деколонизации РФ
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 16:18
    Цитата: carpenter
    Надстройка ЕС , это как третье колесо у телеги, или у собаки второй хвост

    Согласен))) Просто не помню, Путин лекции по гинекологии слушал, в смысле эта курица с ним официально общалась? Не общие саммиты, а двухсторонние переговоры? Я вот не помню. feel
  8. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 16:20
    Это не голос разума. Это деньги заканчиваются.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 16:29
      Цитата: Младший рядовой
      Это деньги заканчиваются.

      Деньги может и есть, а вот ресурсов нет и брать их не откуда. Когда дефицит чего то, то сразу выстраивается длинная очередь, а цены взлетают вверх.
  9. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 16:20
    ЕС - вообще не страна, а непонятная субстанция.
    Правильно китайцы их представителей считают просто туристами, а не должностными лицами.
    И нам надо просто игнорировать всех этих баррелей и прочую каллапс, даже нк упоминать их ни в каких новостях.
    И...как ни удивительно, они от этого и впрямь дематериализуются, сначала для нас, а потом и и вообще, как наваждение.
    Вот кто-нибудь у нас сейчас представляет, что там в недрах ПАСЕ обсуждают, или ОБСЕ? Вот то-то, сотворили себе кумиров на свою голову...
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:26
    Во тупая ,время диалогов с Россией прошло.Только "челобитная" нашему верховном. Ась ,смерд итальянский - что несёшь.Вот что делает Орешник животворящий .У мелони на столе реальные снимки ,результатов удара Орешником .Сицилию пусть отдаёт ,Этну пусть забирает в Рим . laughing
  11. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 16:26
    Naopak, kdyby Rusko tuto snahu akceptovalo, bylo by velmi vhodné aby určilo způsob komunikace přes každou jednotlivou zem, nikoliv aby nacistická Kalas zastupovala všechny. Každá země Evropy má taky s Ruskem úplně jiné a velmi rozdílné vztahy a žádná země by se neměla schovávat za jiné.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 16:26
      Напротив, если бы Россия приняла эти усилия, было бы вполне уместно, чтобы она определяла способ коммуникации через каждую отдельную страну, а не чтобы нацистский Калас представлял их все. Каждая страна в Европе также имеет совершенно разные и очень разные отношения с Россией, и ни одна страна не должна прятаться за другой.
  12. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 16:26
    При этом Мелони дала понять: возвращение России в формат «Большой семерки» – вопрос не сегодняшнего дня.
    А что России в этом "вертепе" делать ?
  13. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 16:27
    Цитата: Zoldat_A
    Интересно - её Урсула уже в "агенты Путина" записала? А на "Миротворец" внесли?

    А чего с ней эта старуха сделать может? Денег не выделить? Так там их круговорот. По-ходу ЕС потихоньку болеть начинает. До сдохнуть ещё долго, но тенденция положительная.)))
  14. Denis_999 Звание
    Denis_999
    0
    Сегодня, 16:28
    Смотрю на потупленный взор Мелони на фотке. Обычно, так говорит барышня, неудачно променявшая своего бывшего на непонятно кого.

    - Может... попробуем всё сначала? Ведь у нас было СТОЛЬКО ХОРОШЕГО!

    Главное, чтобы В.В.П. не разжалобился, хотя бы в этот раз:)
  15. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 16:28
    Кая Каалас не даст разрешения на сближение с Россией!
    У неё сразу начнется истерика до эпилепсии....
  16. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 16:31
    Итальянский премьер: Евросоюзу пора наладить диалог с Россией
    . Голос разума... э э э НЕТ, что то им надо, где то у них поплохело так, что сами выкрутиться уже не надеятся.
    В общем... веры им НОЛЬ. soldier
    1. Denis_999 Звание
      Denis_999
      0
      Сегодня, 16:33
      Веерные отключения света:)))
  17. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 16:33
    Цитата: Младший рядовой
    Это не голос разума. Это деньги заканчиваются

    Совершенно верно. Чуть поправлю, если можно. Деньги это фантики, если без обеспечения. Их нашлепать можно и в пропасть инфляции упасть. У ЕС уменьшается возможность иметь дешевый ресурс и создавать конкурентный рентабельный продукт. Деньгами сыт не будешь.)))