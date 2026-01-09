ВС РФ вышли к сёлам Бересток и Ильиновка, ликвидировав очаги сопротивления ВСУ

Российские войска в ходе продолжающейся операции на Константиновском направлении взяли под контроль не менее 18 квадратных километров территории в течение суток.

В результате успешных действий армия России выбила противника из большей части села Бересток, которое является, по сути, южным пригородом Константиновки. Одновременно с этим штурмовые группы ВС РФ вошли в Ильиновку, которая на севере напрямую стыкуется с упомянутым городом Константиновка.





Таким образом, ликвидированы очаги сопротивления противника на южном и юго-западном флангах Константиновки. Это позволяет расширить охват гарнизона ВСУ в этом городе, создав дополнительное давление на него. В свою очередь это приводит к необходимости для противника перестраивать оборону в черте города,

При такой конфигурации южная и восточная части города уже с трудом контролируются украинскими войсками.



В случае сходящихся ударов в районе улицы Мирошниченко автомобильная дорога Артёмовск-Красноармейск перейдёт под полный контроль российских Вооружённых сил. Пока её участок, проходящий через Константиновку, контролируется силами противника.