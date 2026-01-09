ЕС одобрил создание торгового блока с Латинской Америкой

3 188 11
ЕС одобрил создание торгового блока с Латинской Америкой

Страны Евросоюза одобрили сделку с МЕРКОСУР по созданию обширного торгового блока. Несмотря на сопротивление Польши, Франции, Австрии, Венгрии и Ирландии, их голосов оказалось недостаточно, чтобы заблокировать документ. К слову, его в Брюсселе продвигали как «экономический прорыв», а в ряде стран восприняли как угрозу собственному сельскому хозяйству.

Своим согласием Еврокомиссия сделала ставку на внешние рынки для европейского автопрома: расчет простой – страны Южной Америки начнут покупать европейские автомобили, а взамен Европа откроет свои рынки для дешевой аграрной продукции из МЕРКОСУР.



Проблема в том, что эта продукция производится по стандартам, которые заметно отличаются от жестких европейских норм. И именно это больше всего тревожит фермеров.

В итоге под ударом оказываются те, кто десятилетиями держал продовольственную безопасность Европы: фермерские хозяйства Франции, Польши, Австрии, Ирландии – стран, для которых агросектор является не просто отраслью экономики, а частью национальной идентичности. Их предупреждения в Брюсселе предпочли не услышать.

За соглашение, впрочем, проголосовали государства, для которых фермерство не является ключевой статьей экономики – страны Балтии и ряд других членов ЕС. Их поддержка и обеспечила Еврокомиссии нужное большинство.

Теперь европейские аграрии говорят о начале тяжелых времен. Дешевый импорт может вытеснить местных производителей с рынка, а вместе с ними – и целые сельские регионы, живущие за счет фермерства.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. юрий Л Звание
    юрий Л
    +2
    Сегодня, 16:41
    А почему европейские автомобили, а не американские? Это- экономическая зрада Доктрины Монро. Всех лидеров ЕС , заключивших столь позорное соглашение, необходимо срочно пригласить пинками в вертолет и перевезти в НьюЙоркскую тюрьму, где им с помощью рук, ног, дубинок и ссаных тряпок , прикладываемых к морде лица,необходимо объяснить, что в Сделке слово "европейские "надо просто заменить на "американские по любой устанавливаемой Хозяином цене". Таковы ныне новые правила заключения сделок.
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 17:49
      Цитата: юрий Л
      А почему европейские автомобили, а не американские? Это- экономическая зрада Доктрины Монро.

      Значит, скоро будут прямо в море арестовывать шаланды с европепелацами? belay
      1. юрий Л Звание
        юрий Л
        +1
        Сегодня, 17:56
        А ведь первая стадия была Трампом введена против ЕС 2 апреля 2025г.- +25%. Теперь это все распространится на все страны. Корабли с автомобилями захватываются, разгружаются и распродаются по опыту танкеров. Пиратская привычка...
  2. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 16:42
    По мне это вброс... Точнее комарилья такая. Игра слов. Вроде ЕС вопросы решает единогласно. При этом поставка латинами подрывает рынок сельхоз стран ЕС. А ЕС создан для роста благополучия стран ЕС. Это основной пункт его создания.
    Латиносам выгодно купить Фольц, сделанный на амерский сжиженный газ? Или китайский, корейский авто?
    Это или про лозунги или опять про откаты.
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 16:46
    Французские фермеры неоднократно демонстративно раскидывали навоз и заливали парижские улицы молоком. А откуда у них лишние деньги на горючку, ибо на тракторе доехать до Парижа стоит денег. Если серьезно - ничего хорошего в ЕС не предвидится.
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 17:15
      Цитата: Младший рядовой
      Если серьезно - ничего хорошего в ЕС не предвидится.

      Поскорей бы уже...
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 16:51
    Сказал бы, что капитализм однако, но... что то это все мне напоминает и не шибко приятное.
  5. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 17:14
    ЕС одобрил создание торгового блока с Латинской Америкой

    А папочка им разрешил так себя вести?! Венесуэле, к примеру, уже предписано закупать товары только производства "метрополии", т. е. американские. Похоже, День непослушания в ЕС только набирает обороты.
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 17:20
    Вообще сложно сказать на чьей стороне аппарат ЕС, но похоже точно не на стороне европейцев.
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 17:59
      Совершенно верно. Так ЕС и создавали с целью единого управления, с единой валютой, которая не понятно как печатается. Англичане все это заранее знали и соскочили из проекта, сохранив СВОЮ валюту.
  7. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 18:43
    С созданием торгового блока с Латинской Америкой ЕС без приглашения вторгается на задний двор США, а законы США дозволяют применение оружия для защиты частной собственности от несанкционированного вторжения