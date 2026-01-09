ЕС одобрил создание торгового блока с Латинской Америкой
Страны Евросоюза одобрили сделку с МЕРКОСУР по созданию обширного торгового блока. Несмотря на сопротивление Польши, Франции, Австрии, Венгрии и Ирландии, их голосов оказалось недостаточно, чтобы заблокировать документ. К слову, его в Брюсселе продвигали как «экономический прорыв», а в ряде стран восприняли как угрозу собственному сельскому хозяйству.
Своим согласием Еврокомиссия сделала ставку на внешние рынки для европейского автопрома: расчет простой – страны Южной Америки начнут покупать европейские автомобили, а взамен Европа откроет свои рынки для дешевой аграрной продукции из МЕРКОСУР.
Проблема в том, что эта продукция производится по стандартам, которые заметно отличаются от жестких европейских норм. И именно это больше всего тревожит фермеров.
В итоге под ударом оказываются те, кто десятилетиями держал продовольственную безопасность Европы: фермерские хозяйства Франции, Польши, Австрии, Ирландии – стран, для которых агросектор является не просто отраслью экономики, а частью национальной идентичности. Их предупреждения в Брюсселе предпочли не услышать.
За соглашение, впрочем, проголосовали государства, для которых фермерство не является ключевой статьей экономики – страны Балтии и ряд других членов ЕС. Их поддержка и обеспечила Еврокомиссии нужное большинство.
Теперь европейские аграрии говорят о начале тяжелых времен. Дешевый импорт может вытеснить местных производителей с рынка, а вместе с ними – и целые сельские регионы, живущие за счет фермерства.
