В Германии готовятся к серийному производству боевых лазеров для ВМС
Европейские оборонные компании Rheinmetall и MBDA в начале 2026 года создадут совместное предприятие. В рамках данного проекта в Германии готовятся к серийному производству боевых лазеров для ВМС.
Об этом сообщили в пресс-службе Rheinmetall.
Данный проект стартовал еще в 2019 году. Сначала был разработан прототип такой лазерной установки. Он успешно прошел серию испытаний. Проверка вооружения проходила в течение года на немецком фрегате Sachsen. В ходе учений лазерная установка точно поразила около ста целей.
Немецкий телеканал WDR утверждает, что серийное производство нового оружия и передача его флоту намечены на 2029 год. Предполагается дополнить лазерными установками существующее вооружение боевых кораблей, включающее артиллерию и ракеты. Главной задачей лазеров станет борьба с дронами и другими маневренными воздушными объектами противника на малой дистанции. Важным преимуществом такого оружия является его работа от электропитания, то есть отсутствие потребности в боеприпасах и невысокая стоимость эксплуатации.
Комментируя реализацию данного проекта, эксперт по вооружениям Ульрих Юкерзайфер заявил следующее:
Работа над системой продолжается много лет, и сейчас она становится реальной инновацией для флота.
На данный момент немецкий оборонный концерн Rheinmetall особое внимание уделяет инновациям. Он активно расширяет выпуск бронетехники, боеприпасов и средств противовоздушной обороны.
