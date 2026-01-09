В Германии готовятся к серийному производству боевых лазеров для ВМС

Европейские оборонные компании Rheinmetall и MBDA в начале 2026 года создадут совместное предприятие. В рамках данного проекта в Германии готовятся к серийному производству боевых лазеров для ВМС.

Об этом сообщили в пресс-службе Rheinmetall.

Данный проект стартовал еще в 2019 году. Сначала был разработан прототип такой лазерной установки. Он успешно прошел серию испытаний. Проверка вооружения проходила в течение года на немецком фрегате Sachsen. В ходе учений лазерная установка точно поразила около ста целей.

Немецкий телеканал WDR утверждает, что серийное производство нового оружия и передача его флоту намечены на 2029 год. Предполагается дополнить лазерными установками существующее вооружение боевых кораблей, включающее артиллерию и ракеты. Главной задачей лазеров станет борьба с дронами и другими маневренными воздушными объектами противника на малой дистанции. Важным преимуществом такого оружия является его работа от электропитания, то есть отсутствие потребности в боеприпасах и невысокая стоимость эксплуатации.

Комментируя реализацию данного проекта, эксперт по вооружениям Ульрих Юкерзайфер заявил следующее:

Работа над системой продолжается много лет, и сейчас она становится реальной инновацией для флота.

На данный момент немецкий оборонный концерн Rheinmetall особое внимание уделяет инновациям. Он активно расширяет выпуск бронетехники, боеприпасов и средств противовоздушной обороны.
  1. rocket757 Звание
    Сегодня, 16:40
    Что и говорить, у лазера, как перспективно оружия будущего, есть шансы занять определённую нишу вооружений. Однако, присуще этим вооружениями, ограничения, не позволяют им заменить все и сразу, даже в перспективе...
  2. alexputnik17 Звание
    Сегодня, 16:47
    Цитата: rocket757
    Однако, присуще этим вооружениями, ограничения

    Туман, облачность, дождь, снег.
    1. Nikolaevich I Звание
      Сегодня, 17:04
      Цитата: alexputnik17
      Туман, облачность, дождь, снег.

      Каждая природная помеха имеет своё "прозрачное окно" ! В туман лучше всего "работают " лазеры на СО2 ! smile
  3. михаилл Звание
    Сегодня, 16:47
    Сначала был разработан прототип такой лазерной установки. Он успешно прошел серию испытаний.

    А потом роботизировали, прикрутили ИИ и получили.........
  4. avdkrd Звание
    Сегодня, 16:50
    Цитата: alexputnik17
    Туман, облачность, дождь, снег.
    Как раз те погодные условия, когда и fpv совершенно не эффективны.
    1. ГолыйМужик Звание
      Сегодня, 18:47
      В корабль то попроще попасть, особенное если их направляет радар извне. Это не пехоту в лесопосадках высматривать.
  5. юрий Л Звание
    Сегодня, 16:54
    Уже даже в Германии стали ставить лазеры на корабли. А где же лазеры на кораблях наследницы той страны, которая еще в 1984г.( 41 год назад!!!!!) имела на вооружении корабли с лазерными пушками( например, корабль ОС-90 " Форос" с лазером "Аквилон",могущим уничтожать уже тогда не мелкие дроны , а реальные морские КР)?Горько читать...Все прос...
  6. alexputnik17 Звание
    Сегодня, 17:10
    Цитата: Nikolaevich I
    Цитата: alexputnik17
    Туман, облачность, дождь, снег.

    Каждая природная помеха имеет своё "прозрачное окно" ! В туман лучше всего "работают " лазеры на СО2 ! smile

    Спасибо за пояснение. hi