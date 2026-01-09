СБУ показала обломки, назвав их частью боевых блоков БРСД «Орешник»

10 736 67
СБУ показала обломки, назвав их частью боевых блоков БРСД «Орешник»

Украинская сторона продемонстрировала обломки, предположительно, боевых блоков российской БРСД «Орешник», минувшей ночью ударившей по объекту на территории Львовской области.

Среди показанных СБУ обломков, в частности, можно с некоторым допущением узнать изрядно поврежденный блок стабилизации и наведения, запчасти из двигательной установки, фрагменты механизма ориентации, а также сопла с платформы блока разведения и другие детали.






Комментируя удар «Орешником», киевский режим вполне ожидаемо концентрируется на подстрекательстве НАТО, тиражируя тезис, что удар был нанесен по объекту, расположенному недалеко от границ со странами ЕС. При этом украинские медиаресурсы пытаются убедить свою весьма непритязательную аудиторию в том, что «Орешник» якобы не способен нанести серьезный урон подземным хранилищам газа. Медийно раскрученный украинский эксперт по связи и военным радиотехнологиям и вовсе утверждает, что «Орешник» переоценен, и в результате удара этой ракеты якобы всего лишь пробило две плиты перекрытия и сгорело неизвестно для каких целей хранившееся в архиве на территории ПГХ полное собрание сочинений Ленина. При этом ряд депутатов украинского парламента утверждают, что целью удара «Орешника» было не ПГХ во Львовской области, а располагавшийся неподалеку другой объект.

Между тем представители Еврокомиссии куда менее оптимистичны и склонны расценивать новый удар «Орешником» по Украине как недвусмысленное предупреждение Евросоюзу и США.
  1. Уарабей Звание
    Уарабей
    +13
    Сегодня, 16:54
    Снова мусор какой-то разбросали и сфотографировали. Чего они этим доказать-то хотят? Что Орешник туфта? Тогда логичнее было в ООН не жаловаться на хлопушку которая только две плиты перекрытия пробить способна. Могли бы просто сказать что типа мощнее чем он был по Южмашу, он не стал. А тогда они тоже вид делали, что никакого существенного урона нет.
    Им антикризы не всегда бриташки пишут что ли, или те тоже нового ничего придумать не могут?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +24
      Сегодня, 17:01
      Цитата: Уарабей
      Снова мусор какой-то разбросали и сфотографировали.

      Вот, нашёл ещё фотографию деталей от "Орешника". Пусть Киеву отдадут - в Европе поверят...
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +14
        Сегодня, 17:04
        Ну вылитый Орешник. Узнаю шестеренку.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +8
          Сегодня, 17:09
          Цитата: Младший рядовой
          Ну вылитый Орешник. Узнаю шестеренку.

          В правом нижнем углу, по всему, микросхема блока наведения, а над ней - стартовый ускоритель.
          1. Вежливый Лось Звание
            Вежливый Лось
            +5
            Сегодня, 17:22
            Цитата: Zoldat_A
            В правом нижнем углу, по всему, микросхема блока наведения,

            Нет. Это больше похоже на высохший мозг встроенного ИИ.
          2. Пензяк Звание
            Пензяк
            +2
            Сегодня, 18:16
            С микросхемой это детали от корабля "Милано. После боя с "Черной Астрой". Питер Квилл не даст соврать.
            А если кто-то утверждает, что это детали с конвейера дважды автомобильного завода не верьте.
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              0
              Сегодня, 18:28
              Цитата: Пензяк
              А если кто-то утверждает, что это детали с конвейера дважды автомобильного завода не верьте.

              Это вражьи домыслы.
        2. Nexcom Звание
          Nexcom
          +9
          Сегодня, 17:20
          ага, а справа колевал с поршнями от гиперзвукового двигателя.....
          вот так, из старого Жигуля и фантазии с напильником и кувалдой и можно залепить адскую машину....
          1. SAG Звание
            SAG
            +3
            Сегодня, 17:53
            Без микросхемы из стиральной машинки, ваша идея обречена на провал... Их сейчас днём с огнём не найти!Последнюю в России ещё два года назад разобрали. Мне приходится в посудамойке бельё стирать request ...а большая часть народа по ночам в проруби это делает!
          2. Младший рядовой Звание
            Младший рядовой
            +3
            Сегодня, 18:10
            Четыре поршня маловато для гиперзвука. Минимум 8 должно быть. Заретушировали, негодяи.
        3. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +3
          Сегодня, 17:48
          Коленвал с поршневой группой...На ДВС летел,однако... request
          1. Младший рядовой Звание
            Младший рядовой
            +1
            Сегодня, 17:51
            Теперь СБУ знает, что наши ракеты на ДВС летают. laughing
            1. dmi.pris1 Звание
              dmi.pris1
              +1
              Сегодня, 17:57
              Я всегда верил в свою старую "копейку"Главное-педальку "гашетку"выкинуть и веревочку под капот завести.Километров так с тысячу...Вышла все же на гиперзвук..
        4. SUKRAM Звание
          SUKRAM
          0
          Сегодня, 18:40
          definitely Hazelnut, the pistons an crank are unmistakable
          if Garage 54 got this, it will working in a few days
      2. алек Звание
        алек
        +1
        Сегодня, 17:08
        В умелых руках неплохая бы поделка получилась в стиле стимпанк.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +7
          Сегодня, 17:15
          Цитата: алек
          В умелых руках неплохая бы поделка получилась в стиле стимпанк.

          Предупреждаю - фотография пока секретна. Новейшая разработка боевого робота-андроида. Украине разрешается начинать бояться и писать жалобу в ООН.
          1. алек Звание
            алек
            +5
            Сегодня, 17:20
            Да... Нам таких хотя бы роту... А то как всегда--экспериментальный образец.
          2. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            +1
            Сегодня, 18:04
            "— Оригинальная конструкция, — сказал, наконец, один из них, — заря автомобилизма. Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление — и получилась прелестная колхозная сноповязалка."Замечу,не только сноповязка,но еще и на гиперзвуке..
      3. Вежливый Лось Звание
        Вежливый Лось
        +6
        Сегодня, 17:17
        Цитата: Zoldat_A
        Вот, нашёл ещё фотографию деталей от "Орешника"

        Судя по цвету некоторые детали покрыты "уникальной защитной нанопленкой" и только что сошли с конвейера. laughing
        1. Моторист Звание
          Моторист
          +1
          Сегодня, 17:37
          Цитата: Вежливый Лось
          некоторые детали покрыты "уникальной защитной нанопленкой"

          Я слышал, что в США антикоррозийное покрытие опор ЛЭП в виде ржавчины (ТМ) запатентовано. Не шутка.
      4. Flashpoint Звание
        Flashpoint
        +3
        Сегодня, 17:56
        Точно он, Орешник! Уран ржавый совсем, поэтому блок холостой был. Вот если бы заранее натёрли бы до блеску - то всё, в труху! А так всё лень матушка до условия хранения на улице.
        laughing laughing laughing
      5. Монтесума Звание
        Монтесума
        +3
        Сегодня, 18:06
        Цитата: Zoldat_A
        Вот, нашёл ещё фотографию деталей от "Орешника". Пусть Киеву отдадут - в Европе поверят.

        Ну вот, а русские говорили, что "Орешники" недавно начали делать. request Хотя, по слою ржавчины на деталях, любой эксперт докажет, что валялись они годами незнамо где, пока случайно пару штук на заброшенном складе не нашли, когда от металлолома освобождали помещение. Стало быть, оба уже израсходовали.yes
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 17:17
      Туфта??? А чего они тогда аж в ООН помчались жаловаться на туфту когда прилетело (или куда они жаловаться то помчались)? wassat

      зы на фото у робота на левой длани средний кукан - для ректальных наказаний?? lol бойтесь какелы!
      1. Havoc Звание
        Havoc
        +1
        Сегодня, 17:48
        Цитата: Nexcom
        Туфта??? А чего они тогда аж в ООН помчались жаловаться на туфту когда прилетело (или куда они жаловаться то помчались)?

        Такие жалобы только Спортлото принимает, вот туда пусть и пишут.
  2. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 16:55
    Было бы очень разумно еще несколько объектов поразить Орешником, так сказать для закрепления 🚀 усвоенного материала.
  3. бухач Звание
    бухач
    +9
    Сегодня, 16:56
    Конкретики нет по результату прилёта "Орешника",дал джазу этот удар или так себе,пятки только пощекотал.
  4. Konnick Звание
    Konnick
    +2
    Сегодня, 16:56
    При этом ряд депутатов украинского парламента утверждают, что целью удара «Орешника» было не ПГХ во Львовской области, а располагавшийся неподалеку другой объект.

    Неужели Бескидский тоннель...
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 16:56
    Главное результат!
    Кстати и медийная составляющая, накладывающаяся на происходящих события, имеют... плюсы и минусы, конечно, так чего больше и для кого больше, меньше??? wink
  6. al3x Звание
    al3x
    +6
    Сегодня, 16:56
    Это что за газулька? 😁 тросика не хватает. на гиперзвук так переходит наверное, дёрнул и ускорился
    1. rotfuks Звание
      rotfuks
      +5
      Сегодня, 17:11
      Это что за газулька? 😁 тросика не хватает. на гиперзвук
      Это вообще на газульку не похоже. Очень похоже на стеклоподьемник от трактора ДТ-54 который еще во времена СССР украинские хлеборобы потеряли на поле. А теперь этот стеклоподъёмник очень пригодился.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 17:31
        ..там в Орешнике робот Федор сидит и эту ручку крутит - заслонка открылась и фсё - попёрли на гиперзвуке.

        зы Федю жалко....После попадания в цель.
      2. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 17:59
        Напоминает анекдот, где грузовой самолёт разбился на кладбище и спасатели постоянно находили новые трупы пассажиров и некоторых умудрялись откачивать
    2. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      +1
      Сегодня, 18:06
      Как обычно наше руководство в общении с народом избегает конкретики, ограничиваясь общими фразами, типа "все цели поражены" . Но цели разными бывают. Это позволяет супостату спекулировать. Уверен, что надо говорить какая цель была достигнута, а какая нет. Всем понятно, что противник, имея в наличии западные средства ПВО, кое-что сбивает. А то неудобно получается, с одной стороны смеемся над супостатам, повреждающим жилые дома обломками, с другой стороны у нас все цели поражены. Так не бывает.
  7. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +4
    Сегодня, 17:03
    Если "ЫЫ" не написано, то не наши.
  8. юрий Л Звание
    юрий Л
    -1
    Сегодня, 17:04
    А все таки, где спутниковые фото итогов применения "Орешника" от МО РФ? Или у нас там спутники не летают?
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      -4
      Сегодня, 17:11
      А все таки, где спутниковые фото итогов применения "Орешника" от МО РФ?

      Да где? Если это действительно было ПГХ то пожар продолжался бы ещё долго и видно из далека. Тут как в анекдоте: У джентльменов принято верить на слово .
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 18:03
      Когда МО вообще показывало спутниковые снимки результатов хоть каких-нибудь ударов? request
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +4
    Сегодня, 17:04
    Украинская сторона продемонстрировала обломки, предположительно, боевых блоков российской БРСД «Орешник"

    Путин после первого удара Орешником сказал: на таких скоростях от объекта остаётся куча гравия. А в гравии искать детали ракеты и идентифицировать их занятие не из легких. Как думаете? wink
    1. Ady66 Звание
      Ady66
      +1
      Сегодня, 17:19
      куча оплавленного металла, сгоревшего пластика. Гравий - это сомнительно. Плюсую.
    2. Магог_ Звание
      Магог_
      0
      Сегодня, 17:53
      на таких скоростях
      укропы пытаются найти что-то, что может помочь разработчикам гиперзвуковых аппаратов. Материалы теплозащиты в микроскопических размерах представляют огромную ценность, но, видимо, и таким надеждам не суждено сбыться для супостата, если с нашей стороны допустили практику применения "Орешника" на украинском ТВД.
  10. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 17:05
    ❝ «Орешник» якобы не способен нанести серьезный урон ❞ —

    — Не распробовали, просят добавки ...
  11. Ростислав Прокопенко Звание
    Ростислав Прокопенко
    +1
    Сегодня, 17:06
    хранившееся в архиве на территории ПГХ полное собрание сочинений Ленина.

    вот еще был какой-то, хоть и минимальный шанс возродить государство laughing теперь точно нет wink
  12. syabroleonid Звание
    syabroleonid
    0
    Сегодня, 17:11
    Надо же какая точность. Под двумя плитами точно в собрание сочинений В.И.Ленина попали.
  13. garik77 Звание
    garik77
    +1
    Сегодня, 17:11
    И когда это они успели поржаветь? украинцы всех окружающих за дураков держат?
  14. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +3
    Сегодня, 17:13
    Они бы лучше газовое хранилище, показали... Дегенераты чубатые.. Доскакались...
  15. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 17:16
    На всех хохлоСМИ крутая пэрэмога, фсе наши "Орешники" они "сбили" , дефективные кастрюлеголовы верють.
  16. Ady66 Звание
    Ady66
    +3
    Сегодня, 17:17
    При заявленной скорости орешка никаких обломков в таком виде существовать не может.
  17. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 17:24
    Отчего бы вместо болванки в боевой части "Орешника" не разместить резиновый шар весом с 800-1000 кг. . . hi
    1. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +1
      Сегодня, 18:16
      Цитата: андрей мартов
      разместить резиновый шар

      Это из анегдота про резиновую бомбу? laughing
  18. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 17:25
    Цитата: Андрей Николаевич
    Они бы лучше газовое хранилище, показали... Дегенераты чубатые.. Доскакались

    Тут в статье написано, что окраины с ЕС. 2 статьи были на ВО. 1, что по ярловскому полигону долбали, где наёмники и ВСук тренируют. 2, то что газохранилище наши проверяли.
    1. ГГВ Звание
      ГГВ
      +1
      Сегодня, 17:38
      По яворовскому полигону после прилетело и вроде бы "Искандером".
  19. ТОР2 Звание
    ТОР2
    0
    Сегодня, 17:25
    Они сами же писали, что ракета двигалась с скоростью 13 тыс. км/ч, и как удивительно хорошо выглядят "обломки".
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 17:35
      Обломки ещё и заржаветь успели в полёте... wassat
  20. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 17:25
    Цитата: Ady66
    При заявленной скорости орешка никаких обломков в таком виде существовать не может

    Спасибо за пояснения. hi
  21. Foma80 Звание
    Foma80
    -3
    Сегодня, 17:27
    Посчитал тротиловый эквивалент для всех блоков орешника = 1.5 тонны вещества разогретого до 4000 градусов , на скорости 13 000 км / ч. Результат расчета это 4 (четыре) ФАБ 1500, не по одной точке, а нескольким точкам.

    Для эффекта 1 КТонны нужно применить 250 - 300 орешников, для 20Ктонны 5000—6000 орешников.

    Поэтому не будет никаких космических снимков, ну там разрушения незначительны - несколько точек с радиусом 50 метров полного уничтожения.

    Вот я не понимаю, почему нельзя было испытать особо малый термоядерный блок на 10Кт. Эффект был весьма хороший.

    Так это выглядит как демонстрация возможности гарантированной доставки. Думаю что максимум что - то повреждено из наземного оборудования на этом ПГХ.
    1. tarakan Звание
      tarakan
      0
      Сегодня, 18:02
      При попадании пули, входное отверстие, маленькая дырочка, а выходное с тарелку (9мм)
  22. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +2
    Сегодня, 17:27
    Было дело Педалик Кличко сбитый "Кинжал" показывал
  23. Роман Бубнов Звание
    Роман Бубнов
    0
    Сегодня, 17:41
    Может это и "Орешник", а может "Бульба" или "Картоха", вдруг Батька Лукашенко, тоже решил испытать, что там ему на Новый год подарили...
  24. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 17:42
    Бред какой-то.... fool да еще в первом фотке, видно ржавчина... Скорее всего, подобрали на помойке подходящего размера и выдали за деталь от ракеты "Орешника"... lol
    Так и я могу найти на свалке металлов подходящую деталь и выдать, что это деталь ракеты от салорейха.... lol
  25. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 17:43
    Цитата: кокосов тима
    Было дело Педалик Кличко сбитый "Кинжал" показывал

    Ну да, этот может. Болванка кстати сварного типа. Наверняка, где то клеймо есть слава Украине.
  26. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 17:55
    Еврокомиссия считает удар "Орешником" по Украине предупреждением Евросоюзу и США, заявила представитель Еврокомиссии.
    Но.
    "ЕС намерен продолжать военную поддержку Украины и готовиться к следующим шагам, которые обсуждала коалиция желающих".
    То есть мы такие: ну мы же вас предупреждаем, Орешник ведь и до вас долетит.
    Они: да, мы поняли, просто мы не можем определиться, мы тупые или смелые.
  27. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 17:55
    При этом украинские медиаресурсы пытаются убедить свою весьма непритязательную аудиторию в том, что «Орешник» якобы не способен нанести серьезный урон подземным хранилищам газа.

    Почему только вукраинские? Тут на ВО давеча эта тема муссировалась тоже.
  28. tarakan Звание
    tarakan
    0
    Сегодня, 17:56
    Я не спец, но что может остаться при скорости 13000км. в час?
    1. ДАА УЖ Звание
      ДАА УЖ
      0
      Сегодня, 18:40
      =tarakan]Я не спец, но что может остаться при скорости 13000км. в час?

      Смотря на каком участке полёта.Наверное в плотных слоях у земли осетра всё-таки нужно урезать ,примерно в районе не менее 5000.
      Скромные х@хлы только додумались показать какие-то блоки,без утверждения ,что один хотя бы Орешник сбили или он не долетел
  29. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 17:57
    Цитата: Магог_
    укропы пытаются найти что-то, что может помочь разработчикам гиперзвуковых аппаратов. Материалы теплозащиты в микроскопических размерах представляют огромную ценность,

    Так это... Мэр Киева им целую болванку от Кинжала отгрузить может. laughing
  30. Maluck Звание
    Maluck
    +2
    Сегодня, 18:00
    Медийно раскрученный украинский эксперт по связи и военным радиотехнологиям и вовсе утверждает, что «Орешник» переоценен, и в результате удара этой ракеты якобы всего лишь пробило две плиты перекрытия и сгорело неизвестно для каких целей хранившееся в архиве на территории ПГХ полное собрание сочинений Ленина.

    Если ущерб всего лишь собрание сочинений Ленина, тогда зачем истерика с созывом СБ ООН????
  31. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 18:27
    Бандерва в своем репертуаре. Традиция у них такая. Вот и Кличко в свое время с "кинжалом" обжимался. laughing