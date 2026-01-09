СБУ показала обломки, назвав их частью боевых блоков БРСД «Орешник»
Украинская сторона продемонстрировала обломки, предположительно, боевых блоков российской БРСД «Орешник», минувшей ночью ударившей по объекту на территории Львовской области.
Среди показанных СБУ обломков, в частности, можно с некоторым допущением узнать изрядно поврежденный блок стабилизации и наведения, запчасти из двигательной установки, фрагменты механизма ориентации, а также сопла с платформы блока разведения и другие детали.
Комментируя удар «Орешником», киевский режим вполне ожидаемо концентрируется на подстрекательстве НАТО, тиражируя тезис, что удар был нанесен по объекту, расположенному недалеко от границ со странами ЕС. При этом украинские медиаресурсы пытаются убедить свою весьма непритязательную аудиторию в том, что «Орешник» якобы не способен нанести серьезный урон подземным хранилищам газа. Медийно раскрученный украинский эксперт по связи и военным радиотехнологиям и вовсе утверждает, что «Орешник» переоценен, и в результате удара этой ракеты якобы всего лишь пробило две плиты перекрытия и сгорело неизвестно для каких целей хранившееся в архиве на территории ПГХ полное собрание сочинений Ленина. При этом ряд депутатов украинского парламента утверждают, что целью удара «Орешника» было не ПГХ во Львовской области, а располагавшийся неподалеку другой объект.
Между тем представители Еврокомиссии куда менее оптимистичны и склонны расценивать новый удар «Орешником» по Украине как недвусмысленное предупреждение Евросоюзу и США.
