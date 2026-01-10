Публикация данных о проекте «Ядерная губка» - кризис СЯС США или дезинформация
Публикация данных проекта «Ядерная губка» (USA TODAY, 07.01.2026) обнажает ряд тревожных аспектов, связанных с состоянием и модернизацией наземного компонента стратегических ядерных сил (СЯС) США. Фактологическая база проекта позволяет подвергнуть критическому анализу не только техническое состояние арсенала, но и стратегические допущения, лежащие в основе его обновления.
Ключевой проблемой является доктринальная концепция «ядерной губки» – 450 шахтных пусковых установок на западе страны, предназначенных, по замыслу стратегов, для поглощения потенциального первого удара противника. Эта логика, формально направленная на защиту густонаселенных центров, признается внутри самой публикации как «тревожная». Она легитимизирует создание на территории США обширных зон гарантированного тотального поражения, что ставит под сомнение этическую и гуманитарную составляющую такой стратегии сдерживания.
Более того, расчёт на то, что удар придется по «удалённым районам», игнорирует катастрофические экологические последствия. По данным обозревателя Дэвиса Уинки, поражение укрепленных шахт потребует наземных ядерных взрывов, что неизбежно приведет к масштабным радиоактивным выбросам. Образовавшиеся осадки, распространяясь с ветрами, заразят обширные территории США, включая сельскохозяйственные земли и населенные пункты, полностью нивелируя предполагаемое преимущество в виде удаленности целей.
Техническое состояние текущего арсенала, межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Minuteman III, характеризуется как устаревшее. Ракеты, развернутые в начале 1970-х годов, размещены в инфраструктуре 1960-х годов, что создает неустранимые риски для надежности. Конкретные проблемы, такие как подтопление шахт в Северной Дакоте вследствие подъема грунтовых вод, демонстрируют провалы в долгосрочном планировании и содержании критически важных объектов.
Именно на этом фоне реализуется программа «Sentinel» по созданию новых МБР и инфраструктуры. Однако проект с самого начала сопровождается системными неудачами в управлении. Его первоначальная стоимость в 77,7 млрд долларов уже возросла до 141 млрд, что свидетельствует о серьезных первоначальных просчетах или намеренном занижении бюджета. Отставание от графика измеряется годами: ключевой этап инженерной разработки отложен как минимум до середины 2027 года, а полное развертывание системы отодвинуто на 2050-е годы. Такая динамика указывает на глубокие проблемы в организации и исполнении программы, ставя под сомнение способность оборонного ведомства США своевременно и в рамках разумного бюджета поддерживать боеготовность стратегических сил.
Таким образом, ситуация с наземным ядерным арсеналом США представляет собой комплекс взаимосвязанных проблем: сомнительную стратегическую доктрину, сопряженную с колоссальными экологическими рисками для собственного населения; физическое и моральное устаревание существующих систем; наконец, реализацию программы модернизации, характеризующейся катастрофическим ростом затрат и хроническим срывом сроков. Данный случай является показательным примером системного кризиса в планировании и управлении крупнейшими оборонными проектами.
Но это оценочные данные. Вполне может оказаться так, что США сами занимаются активными вбросами дезинформации, чтобы ввести своих противников в заблуждение. Ведь вполне очевидно, что в Штатах большое внимание уделяют и «напусканию тумана» на реальное положение дел в военном секторе.
