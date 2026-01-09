США захватили нефтяной танкер Olina у берегов Венесуэлы в Карибском море
3 11533
Береговая охрана США захватила очередной нефтяной танкер в Карибском бассейне. Следовавшее под флагом Восточного Тимора судно Olina, как утверждается, вышло из Венесуэлы с грузом подсанкционной нефти.
Как сообщает газета The Wall Street Journal, танкер, ранее называвшийся «Минерва М», находился под санкциями США из-за предположительных связей с транспортировкой российской и венесуэльской нефти. Это пятый захват США судов за последние недели в рамках усилий Вашингтона по контролю над экспортом венесуэльской нефти. При этом примечательно, что последние порты, в которые заходила Olina, — китайские.
Очевидно, что администрация Трампа стремится максимально подавить так называемый «теневой флот» — сеть танкеров, которые под флагами разных стран перевозят венесуэльскую нефть. Белый дом подчеркивает, что захват танкеров дает Вашингтону геополитическое преимущество над Каракасом, ослабляя экономическую основу Венесуэлы, существенно зависящей от экспорта нефти. Кроме того, откровенно пиратские методы США направлены на предупреждение укрепления связей Венесуэлы с Россией, Китаем и Ираном.
Между тем такие действия потенциально усиливают напряженность отношений Вашингтона с Москвой и Пекином, поскольку некоторые из захватываемых танкеров связаны с российскими и китайскими интересами. Кроме того, захват судов США может впоследствии оказать влияние на действующие в настоящее время нормы морского права.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация