США захватили нефтяной танкер Olina у берегов Венесуэлы в Карибском море

3 115
США захватили нефтяной танкер Olina у берегов Венесуэлы в Карибском море

Береговая охрана США захватила очередной нефтяной танкер в Карибском бассейне. Следовавшее под флагом Восточного Тимора судно Olina, как утверждается, вышло из Венесуэлы с грузом подсанкционной нефти.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, танкер, ранее называвшийся «Минерва М», находился под санкциями США из-за предположительных связей с транспортировкой российской и венесуэльской нефти. Это пятый захват США судов за последние недели в рамках усилий Вашингтона по контролю над экспортом венесуэльской нефти. При этом примечательно, что последние порты, в которые заходила Olina, — китайские.



Очевидно, что администрация Трампа стремится максимально подавить так называемый «теневой флот» — сеть танкеров, которые под флагами разных стран перевозят венесуэльскую нефть. Белый дом подчеркивает, что захват танкеров дает Вашингтону геополитическое преимущество над Каракасом, ослабляя экономическую основу Венесуэлы, существенно зависящей от экспорта нефти. Кроме того, откровенно пиратские методы США направлены на предупреждение укрепления связей Венесуэлы с Россией, Китаем и Ираном.

Между тем такие действия потенциально усиливают напряженность отношений Вашингтона с Москвой и Пекином, поскольку некоторые из захватываемых танкеров связаны с российскими и китайскими интересами. Кроме того, захват судов США может впоследствии оказать влияние на действующие в настоящее время нормы морского права.


  Товарищ Берия
    Товарищ Берия
    Сегодня, 18:08
    Китайцам не до танкера. Они сидят на берегу и ждут трупа.
    Denis_999
      Denis_999
      Сегодня, 18:12
      С Китаем понятно, что НЕ боец. С другой стороны, янки могут увлечься безнаказанностью и вконец похоронить действующее морское право. И что получат в итоге - все наловчатся ( гулять так гулять! ) строить подводные дроны-камикадзе, наймут лихих и отчаянных, и уже самим американцам будет опасно показываться вдали собственных берегов.
      Zoldat_A
        Zoldat_A
        Сегодня, 18:43
        Цитата: Denis_999
        С Китаем понятно, что НЕ боец.
        С какой стороны посмотреть...
        С их экономикой соперник для США очень и очень. Начнут кошельками, как мы в пионерлагере подушками, махаться - ещё сильно посмотреть будет.

        Хотя, в целом, Вы правы - если дальше так пойдёт, то без реального замеса не обойдётся. Вот и посмотрим, чему китайская армия научилась за последние десятилетия. А то парады-то китайские я и сам люблю смотреть, ходить красиво умеют...
    Туре-Собака
      Туре-Собака
      Сегодня, 18:18
      Такая тактика неоднократно приводила их до разных оккупации с огромными людскими потерями , и как раз к своим трупам , но сейчас у них есть ЯО , авось прокатит на сей раз. hi
    Товарищ Берия
      Товарищ Берия
      Сегодня, 18:49
      В Одесской области дроны атаковали два судна, сообщил украинский вице-премьер Кулеба.

      Одно судно было атаковано во время захода в порт Ильичёвска (укр. — Черноморска), а второе попало под удар возле порта Одессы.

      Результаты позднее.
  mt3276
    mt3276
    Сегодня, 18:12
    . Очередной нефтяной танкер в Карибском бассейне. Следовавшее под флагом Восточного Тимора судно Olina, как утверждается, вышло из Венесуэлы с грузом подсанкционной нефти.

    Такое ощущение, что в январе после ареста Мадуро, плохие новости для России пошли одна за другой . Многие страны перестали бояться России и начали всё больше наглеть ( об этом Стрелков неоднократно предупреждал). Теперь эти страны не боятся ответки. Думаю теперь захватывать российские ( де факто или де юре) суда ( причем не обязательно с нефтью) будут многие. Поэтому или в январе нам кого-то придется показательно утопить или лучше в море не выходить, чтобы не позориться.
    Товарищ Берия
      Товарищ Берия
      Сегодня, 18:18
      А не могли бы вы хотя бы обозначить, где в данном случае нарушены интересы России? Китая -вижу, Венесуэлы - вижу, а вот России - в упор не вижу. А если на перспективу посмотреть -Китай лишился венесуэльской нефти, так ли это плохо для России?
      Попуас
        Попуас
        Сегодня, 18:27
        Только лучше...можно цену приподнять для Китая.. winked ...тем самым мотивировать его перестать сидеть на берегу и заняться делом hi
      cmax
        cmax
        Сегодня, 18:37
        Цитата: Товарищ Берия
        А не могли бы вы хотя бы обозначить, где в данном случае нарушены интересы России? Китая -вижу, Венесуэлы - вижу, а вот России - в упор не вижу. А если на перспективу посмотреть -Китай лишился венесуэльской нефти, так ли это плохо для России?

        Танкеры возили российскую нефть. Чем по вашему расплачивается Венесуэла с нами за оружие и прочие услуги оказываемые нами Каракасу? Поэтому, то что вы написали, не самая лучшая трактовка ситуации ( это мягко ещё сказано). Сейчас эти танкеры, потом уж точно под российским флагом начнут останавливать. Как будем нефть экспортировать - самолётами?
        Товарищ Берия
          Товарищ Берия
          Сегодня, 18:41
          Цитата: cmax
          Танкеры возили российскую нефть.

          Из Венесуэлы в Китай? Т.е. Россия сначала везла нефть в Венесуэлу, что бы затем продать ее Китаю? Мощно. Или как его там-потужно. laughing
    rotfuks
      rotfuks
      Сегодня, 18:37
      Многие страны перестали бояться России и начали всё больше наглеть ( об этом Стрелков неоднократно предупреждал).
      А кто такой Стрелков? Политолог? Журнализ? Криминальный авторитет?
    Монтесума
      Монтесума
      Сегодня, 18:38
      Цитата: mt3276
      Многие страны перестали бояться России и начали всё больше наглеть ( об этом Стрелков неоднократно предупреждал). Теперь эти страны не боятся ответки. Думаю теперь захватывать российские ( де факто или де юре) суда ( причем не обязательно с нефтью) будут многие.

      Помечтайте, они такие приятные, эти мрии. Вижу, предчувствую, предсказываю, прорицаю... Что-то напоминает... Ага, вот - позолоти ручку, красавчик, я тебе всю правду расскажу. smile
  Аркадий007
    Аркадий007
    Сегодня, 18:14
    Ящик Пандоры открыт.
    У америкосов моча ударила в голову от вседозволенности.
    Теперь это будет очень сложно остановить, даже если Трамп этого захочет. В Пентагоне его уже плохо будут слышать, они почувствовали кровь.
    Александр 3
      Александр 3
      Сегодня, 18:34
      Да ящик Пандоры открыт.Безмозглость главенствует.Чем меньше мозгов ,тем лучше говорит,тем кто его слушает.Нам они по ......
    rotfuks
      rotfuks
      Сегодня, 18:41
      В Пентагоне его уже плохо будут слышать, они почувствовали кровь.
      Вы в начале поста пишите про мочу, а потом про кровь? У вас что-то личное и связанное с анализами?
  алек
    алек
    Сегодня, 18:23
    Началось узаконенное(со стороны сша) пиратство.
    1. Комментарий был удален.
  ohka
    ohka
    Сегодня, 18:28
    Подумаешь, танкер захватили... Пусть попробуют Долину из квартиры выселить.
    К_4
      К_4
      Сегодня, 18:42
      Ну на море "топят" престиж России, а Долина потопила закон внутри страны. Все увидели как одна бабка поставила всю судебную позу в коленно-локтевую, показав плебсу что хозяевам жизни на всё плевать. Верховный суд едва вырулил, но бабка продолжает артачится, показывая что её даже это не особо указ. Но главное, что никто наказание за эту ситуацию не понёс, все те кто принимал эти дурацкие решения на своих местах, а это говорит, что закона в стране по сути нет, точнее он есть, но лишь для народа, тех кто внизу, чуть власть - все там другие понятия.
  Товарищ Берия
    Товарищ Берия
    Сегодня, 18:30
    Посмотришь видео и подумаешь, что тут даже ПЗРК не нужен, хватит старого, доброго РПГ-7, и "Падение Черного Ястреба" обеспечено.
    Denis_999
      Denis_999
      Сегодня, 18:41
      Морские модификации этого самого "Блэк-хока" проигрывают "сухопутным" версиям в плане возможности навесить крылья и подвесить штурмовое вооружение ( НУР, пулемёты, пушки ), но функции подвески торпед и/или ПТУРов "Хеллфайр" они имеют. Так что... НЕ советую пытаться сбить такой коптер. Собъёте один, с корабля пошлют второй, который Вам в борт вгонит или ПТУР или, чего хуже, целую торпеду.
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    Сегодня, 18:31
    Венесуэльцы обнаглели. Наркоту целыми танкерами перевозят.
  Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек
    Сегодня, 18:31
    Ну, а что тут удивительного? Прекрасно проведенные в короткий промежуток времени спецоперации, которые несомненно войдут в историю, дают все основания америкосам считать, что они ухветили Бога за бороду. И, только вляпавшись в кровавую кашу, они может быть обретут возможность трезво оценить вероятные последствия своего беспредела.
  ximkim
    ximkim
    Сегодня, 18:33
    Интересно- чей МИД сделает заявление.
  Mazunga
    Mazunga
    Сегодня, 18:33
    пора командам выдавать стрелковку и граники а на танкер и торпедных аппаратов прилепить парочку
  rocket757
    rocket757
    Сегодня, 18:34
    Кто не спрятался, он, Дональд, не виноват! По крайне мере он себя таковым не будет считать никогда.
  Туре-Собака
    Туре-Собака
    Сегодня, 18:35
    Возможно имеет смысл нанимать ЧВК оснащенные ПЗРК ( амеры любят высаживаться с вертолетов) для охраны судов в нейтральных водах. Американцы трусливы и первый сбитый геликоптер с десантом их отрезвит.
    Во всяком случае их гонор надо как-то сбивать , а то в последнее их натиск стал напоминать гитлера в начале его "карьеры".
  mt3276
    mt3276
    Сегодня, 18:39
    Цитата: Товарищ Берия
    А не могли бы вы хотя бы обозначить, где в данном случае нарушены интересы России? Китая -вижу, Венесуэлы - вижу, а вот России - в упор не вижу. А если на перспективу посмотреть -Китай лишился венесуэльской нефти, так ли это плохо для России?

    Проблема в том, теперь нет разницы ( о международном праве не будем вспоминать) какие российские ( или формально не российские) суда захватывать. Введи санкции, захвати российское судно ( с нефтью, зерном, металлом не важно) выложи видео. И что дальше? Никаких последствий.
  mt3276
    mt3276
    Сегодня, 18:39
    Цитата: rotfuks
    Многие страны перестали бояться России и начали всё больше наглеть ( об этом Стрелков неоднократно предупреждал).
    А кто такой Стрелков? Политолог? Журнализ? Криминальный авторитет?

    Простите. Вы провокатор или насмехаетесь?
  mt3276
    mt3276
    Сегодня, 18:40
    Цитата: Монтесума
    Цитата: mt3276
    Многие страны перестали бояться России и начали всё больше наглеть ( об этом Стрелков неоднократно предупреждал). Теперь эти страны не боятся ответки. Думаю теперь захватывать российские ( де факто или де юре) суда ( причем не обязательно с нефтью) будут многие.

    Помечтайте, они такие приятные, эти мрии. Вижу, предчувствую, предсказываю, прорицаю... Что-то напоминает... Ага, вот - позолоти ручку, красавчик, я тебе всю правду расскажу. smile

    Вы забыли обвинить меня ещё в ципсо. drinks
    Монтесума
      Монтесума
      Сегодня, 18:46
      Цитата: mt3276
      Вы забыли обвинить меня ещё в ципсо.

      Вам до ЦИПСО ещё расти и расти, не обольщайтесь. smile hi
  Ivan№One
    Ivan№One
    Сегодня, 18:43
    Мид Восточного Тимора выразил озабоченность? request
  Васян1971
    Васян1971
    Сегодня, 18:50
    такие действия потенциально усиливают напряженность отношений Вашингтона с Москвой и Пекином

    Этим, по их мнению, можно пренебречь.
  alexputnik17
    alexputnik17
    Сегодня, 18:52

    Береговая охрана США захватила очередной нефтяной танкер в Карибском бассейне.

    Нью корсары)))))
    Кстати, где Карибский бассейн и где береговая охрана США. Они географию учили? am