Глава Минобороны Британии в Киеве обговаривает детали военного сотрудничества
Министр обороны Британии Джон Хили приехал в Киев, где подписал со своим украинским коллегой Шмыгалем договор об оборонном сотрудничестве в текущем году. Документ является частью заключенного ранее соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Британией.
По словам Шмыгаля, в ходе встречи с Хили, помимо прочего, обсуждались «возможности для совместной стратегической промышленности». В частности, Шмыгаль похвастался, что предприятия украинского ВПК в настоящее время производят по тысяче беспилотников-перехватчиков Octopus в месяц.
Незадолго до визита Хили в Киев Британия передала ВСУ системы ПВО Raven и Gravehawk. По информации UK Defence Journal, Лондон передал Киеву 13 комплексов Raven, которые уже используются украинскими военными, а также два прототипа Gravehawk. Кроме того, в ближайшее время ожидается поставка дополнительных установок. Raven предназначены для защиты от дронов и авиации на передовой, а Gravehawk — для прикрытия критической инфраструктуры от дальнобойных ударов.
Ранее Хили заявил, что Лондон готов инвестировать более 100 млн фунтов в миссию по размещению британских боевых сил на Украине, если Трамп сможет заключить соглашение о завершении боевых действий. При этом Франция и Британия планируют отправить на Украину до 15 тысяч военных. Первоначально британское военное руководство предлагало направить на Украину 10 тысяч своих военнослужащих в рамках более широкой европейской коалиции общей численностью 64 тысяч, однако впоследствии Минобороны королевства сочло это нецелесообразным, учитывая нынешнюю численность британской армии.
Примечательно, что встреча с Хили стала последним действием Шмыгаля на посту министра обороны Украины. Теперь его место займёт министр цифровизации Фёдоров, а самого Шмыгаля отправляют на работу в Минэнерго.
