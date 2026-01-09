Глава Минобороны Британии в Киеве обговаривает детали военного сотрудничества

2 468 33
Глава Минобороны Британии в Киеве обговаривает детали военного сотрудничества

Министр обороны Британии Джон Хили приехал в Киев, где подписал со своим украинским коллегой Шмыгалем договор об оборонном сотрудничестве в текущем году. Документ является частью заключенного ранее соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Британией.

По словам Шмыгаля, в ходе встречи с Хили, помимо прочего, обсуждались «возможности для совместной стратегической промышленности». В частности, Шмыгаль похвастался, что предприятия украинского ВПК в настоящее время производят по тысяче беспилотников-перехватчиков Octopus в месяц.



Незадолго до визита Хили в Киев Британия передала ВСУ системы ПВО Raven и Gravehawk. По информации UK Defence Journal, Лондон передал Киеву 13 комплексов Raven, которые уже используются украинскими военными, а также два прототипа Gravehawk. Кроме того, в ближайшее время ожидается поставка дополнительных установок. Raven предназначены для защиты от дронов и авиации на передовой, а Gravehawk — для прикрытия критической инфраструктуры от дальнобойных ударов.

Ранее Хили заявил, что Лондон готов инвестировать более 100 млн фунтов в миссию по размещению британских боевых сил на Украине, если Трамп сможет заключить соглашение о завершении боевых действий. При этом Франция и Британия планируют отправить на Украину до 15 тысяч военных. Первоначально британское военное руководство предлагало направить на Украину 10 тысяч своих военнослужащих в рамках более широкой европейской коалиции общей численностью 64 тысяч, однако впоследствии Минобороны королевства сочло это нецелесообразным, учитывая нынешнюю численность британской армии.

Примечательно, что встреча с Хили стала последним действием Шмыгаля на посту министра обороны Украины. Теперь его место займёт министр цифровизации Фёдоров, а самого Шмыгаля отправляют на работу в Минэнерго.
33 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +7
    Сегодня, 19:08
    Столетнее сотрудничество,у одних скоро сменится вера и этнос,если судить по новостям,от других вообще не понятно что останется,если останется,а они СТОЛЕТНЕЕ сотрудничество.
    1. Denis_999 Звание
      Denis_999
      +3
      Сегодня, 19:18
      Самое парадоксальное - бритиши могут и из индуса сделать члена своей команды, выполняющего задачи британской элиты. Так что, я бы тут особо НЕ обольщался.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 19:25
        Denis 999 hi ,ну да ,ну да ,будет им индус или другой житель не являющий коренным жителем Британии исполнять их хотелки,как же,сейчас войдут во власть поглубже своих людей комманды посадят если удастся и такого "дрозда" покажут,что мало не покажется.
        1. Denis_999 Звание
          Denis_999
          +1
          Сегодня, 19:28
          войдут во власть поглубже


          Власть ( тем более, теневая ) избавится от чуждого - ментально - ей человека в своих рядах. Тем более, уверен, что там есть и элементы "посвящения" ( ну, по типу, как американские демократы возили многих из своей команды "замараться" на остров Эпштейна ).
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 19:31
            Denis 999,там представители другой скажем так религии приходят к власти,и они не церемонятся с местным населением,отстаивая СВОИ интересы,а как только прижмут народ к ногтю ,туда же последует и элита, эти люди будут работать только на себя а уж не как не на корону.
            1. Denis_999 Звание
              Denis_999
              +2
              Сегодня, 19:36
              Ну, это типа сказок М.Хазина про то, как Индия пока что размышляет, под каким "соусом" ей "съесть" Европу, в целом, и Великобританию, в частности.

              Конечно, разбежались!:) Хаос БУДЕТ ( ради этого и затевался завоз негров-мавров и пр., развал и раздел Европы ), но управлять этим хаосом будут элитки Британии.
              1. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                0
                Сегодня, 19:44
                Denis 999,это элитки будут думать что они управляют и будут думать до последнего,а потом хлоп и всё кончилась власть льва или кто там у этих на гербе.
            2. Александр 3 Звание
              Александр 3
              +1
              Сегодня, 19:40
              Бриты,придите в себя.Мы Русские .Вы .куда лезите?
              1. Ныробский Звание
                Ныробский
                -2
                Сегодня, 20:07
                Цитата: Александр 3
                Бриты,придите в себя.Мы Русские .Вы .куда лезите?

                А у них всегда так. Это у них "челночно-люлёвой" дипломатией называется.
                Лезут, получают леща по мордасам, отползают и снова лезут за новой порцией лещей.
          2. topol717 Звание
            topol717
            +1
            Сегодня, 20:14
            Цитата: Denis_999
            Власть ( тем более, теневая ) избавится от чуждого - ментально - ей человека в своих рядах. Тем более, уверен, что там есть и элементы "посвящения"
            Мер Лондона уже пакистанец. Он может конечно и будет соблюдать заветы наглосаксов, но вот у этого мера есть братья, сестры, племянники, которым тоже будет дан зеленый свет в жизнь. А пакистанская семья это 5-6 детей. Ну т.е. пару поколений и от лейбористкой партии останутся только воспоминания. А если учесть что их церковь разрешает всяких заднеприводных, хотя еще 300 лет назад ведьм на кострах жгли. То политика этой партии очень быстро поменяется.
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              0
              Сегодня, 20:22
              topol717 hi ,а если учесть кто и как помогал разгонять недовольных британцев в прошлом году ,многое становиться понятнее,мер Нью-Йорка тоже присягу не на Библии принимал что тоже было впервые в истории. Так что это уже не просто так.
    2. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 19:40
      Ропот 55
      СТОЛЕТНЕЕ сотрудничество.

      Лондон передал Киеву 13 комплексов Raven, которые уже используются украинскими военными

      Стоит проверить как эффективны их системы ПВО, но только по выверенным и важным объектам и живой силе. В первую очередь долбануть по этому Джону Хили и Шмыгалю.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 19:49
        frruc hi ,думаете что ТАКОЕ возможно???
        1. frruc Звание
          frruc
          +2
          Сегодня, 19:59
          Ропот 55
          ...думаете что ТАКОЕ возможно???

          Технически и в военном плане этих деятелей можно долбануть, даже если будут сидеть на очке в сортире незащищенного помещения или сразу по приезду во время торжественной встречи с оркестром.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 20:01
            frruc, технически,технически практически всё возможно,а вот по факту,не все и не всегда.
            1. frruc Звание
              frruc
              +1
              Сегодня, 20:03
              Ропот 55
              практически всё возможно,а вот по факту,не все и не всегда.

              Конечно, роль личности никто не отменял.
              1. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                +1
                Сегодня, 20:04
                frruc,вот это да,не все зависит от ракет.
    3. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 19:51
      Причем все столетия, Англия всегда вела себя одинаково. Грабила, подставляла и продавала своих союзников. Еще ниггерами они торговали. Историю надо знать. Но у какелов в голове одно - они Черное море откопали.
    4. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      -1
      Сегодня, 20:57
      Столетними бывают только яйца.Да и то,в Китае
  2. Монтесума Звание
    Монтесума
    +4
    Сегодня, 19:10
    Документ является частью заключенного ранее соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Британией.

    Как-то сразу вспомнились слова Шарапова из к/ф "Место встречи изменить нельзя" - Ну, тогда давай за твое здоровье выпьем - ты, видать, себе два века намерил!
    Здоровья-то хватит у мелкобритов и укронацистов?

    Другой вариант - либо ишак, либо шах.)
    1. Вольноопределяющийся Марек Звание
      Вольноопределяющийся Марек
      +1
      Сегодня, 19:19
      С языка сняли! Собрались век разделять и править. Пока им удается это вполне. Но, как только появится в мире умный и решительный лидер крупной страны, этот "тренд", по всей видимости прекратится.
  3. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +3
    Сегодня, 19:13
    Опять свинопасам по ушам ездят , ну а те как обычно не могут без пана- хозяина. Тьфу ..! Гнилой народец.
  4. Вежливый Лось Звание
    Вежливый Лось
    +1
    Сегодня, 19:18
    Глава Минобороны Британии в Киеве обговаривает детали военного сотрудничества

    UK 70% UA 30% от нахомяченного. Вот и все детали.
  5. Valery Звание
    Valery
    +4
    Сегодня, 19:18
    Интересно, до каких пор всякие их Европы будут спокойно посещать украину (современное слово русского языка "окраина")?
  6. Себенза Звание
    Себенза
    +1
    Сегодня, 19:20
    соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Британией.- Идиотом,не .Дебилы.
  7. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +4
    Сегодня, 19:28
    Почему этого выродка не накрыли искандером? Может уже хватит метать бисер перед свиньями?
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 20:08
      Перед ним не метают, его просто запекают, кто-то на шашлык. О, я не людоед.
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 19:30
    Ничего себе у них рокировки. Причем не важно, чем ты раньше занимался. laughing
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 19:32
    Цитата: Valery
    Интересно, до каких пор всякие их Европы будут спокойно посещать украину

    Только что отписался, хорошо бы Орешником или чем там туннель с ж/д веткой осыпали. laughing
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:43
    Так, "дружеское" похлопывание по плечу (а то и пониже), это то, чем "белые люди", стимулировали туземных вождей (полезных дврней", испокон века.
  11. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +1
    Сегодня, 19:53
    ...ишь ты, сидят там в тёмном Киеве при свечки, которые привез мелькобританец wink
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 20:12
      Цитата: Лиза Кернер-Тимошенко
      ...ишь ты, сидят там в тёмном Киеве при свечки, которые привез мелькобританец wink

      Ага. Сидят оба, глаза пучат. Свечки оказались от геморроя, с ментолом laughing
  12. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 20:19
    Сотрудничество между Англией и Украиной примитивно донельзя. Англия поставляет вооружение и деньги, Украина поставляет дохлых какелов.