Европейские аналитики считают, что США «маловероятно» начнут военное вторжение в Гренландию

Я не предвижу никаких боевых действий, ничего подобного тому, что мы видели в Венесуэле, — заявил политический аналитик Расмус Сёндергор изданию Breaking Defense, — но если они всё же начнутся, США, безусловно, одержат победу.

На фоне возобновившихся заявлений высокопоставленных чиновников администрации Трампа о том, что Гренландия должна быть частью США, трое политических аналитиков из Европы заявили, что они не убеждены в том, что США выберут военные действия, по крайней мере, для обеспечения безопасности полуавтономного острова, расположенного в составе Королевства Дания, что потенциально может ввергнуть Европу в катастрофический кризис безопасности.



6 января главы государств нескольких крупных европейских стран выступили с совместным заявлением, призывающим Вашингтон уважать суверенитет Гренландии, но это не помешало пресс-секретарю Белого дома Каролине Ливитт заявить, что «использование вооруженных сил США всегда является вариантом, находящимся в распоряжении главнокомандующего» для достижения «важной внешнеполитической цели».

Тем не менее Расмус Сёндергор, старший научный сотрудник Датского института международных исследований по вопросам внешней политики и дипломатии, заявил в интервью изданию Breaking Defense, что «военный сценарий маловероятен».

Я думаю, что США сейчас ведут переговоры и рассматривают возможность покупки,

— заявил Сёндергор.

Он также отметил, что опросы общественного мнения показали, что «практически никто из американцев не считает хорошей идеей захватывать Гренландию силой», и ряд «видных» республиканских законодателей выступили против возможных военных действий.

Я не предвижу никаких боевых действий, ничего подобного тому, что мы видели в Венесуэле,

— добавил он, имея в виду недавнюю операцию США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Хотя США рассматривают все варианты, администрация Трампа

вероятнее всего, предпочтет любые попытки захвата власти политическими методами и с помощью дезинформации — Дания сообщила, что у США там уже есть агенты,

— заявил аналитик Тони Лоуренс, имея в виду сообщения Дании о тайной кампании влияния в Гренландии.

Однако Лоуренс, руководитель программы оборонной политики и стратегии в Эстонском международном центре обороны и безопасности, предупредил, что для Трампа «это может оказаться недостаточно быстрым или недостаточно впечатляющим».

В предыдущих случаях, когда Трамп говорил о захвате Гренландии, это было скорее поводом для разговоров или «анекдотом», но

внезапно, возможно, не посредством военного вторжения, но, безусловно, его желание захватить Гренландию тем или иным способом становится более правдоподобным или реалистичным,

— сказал Харри Неделку, старший директор по геополитике в Rasmussen Global, политической консалтинговой компании, возглавляемой бывшим генеральным секретарем НАТО и премьер-министром Дании Андерсом Фог Расмуссеном.

Однако, если администрация Трампа, вопреки ожиданиям, как это произошло в Венесуэле, отдаст приказ о военном вторжении, по мнению двух аналитиков, это, вероятно, увенчается успехом, но не без определенных издержек как для воюющих сторон, так и для НАТО как организации.

Если США полны решимости применить военную силу, то возможен только один исход,

— заявил Сёндергор, но подчеркнул, что в соответствии с юридическими обязательствами датские вооруженные силы будут обязаны дать отпор.

Он также заявил, что в Дании в настоящее время ведутся общенациональные дебаты о том, как страна должна реагировать в случае захвата власти в Гренландии США. Одна сторона поддерживает идею усиления датского присутствия в Гренландии или даже «приглашения европейских союзников» для укрепления обороны. Те, кто придерживается альтернативной точки зрения, считают такие шаги «бесполезными», поскольку они не изменят исход победы США, по словам Сёндергорда.

США не понадобятся значительные силы, чтобы захватить Гренландию, — сказал Лоуренс. — Военные действия на территории будут скорее направлены на принуждение.

Неделку пояснил, что если США прибегнут к применению силы, это нанесет «смертельный удар» по НАТО, поскольку один союзник «совершит акт агрессии против другого».

Ранее на этой неделе премьер-министр Дании Метте Фредериксен сделала аналогичное заявление, предсказав, что Любое нападение США на Гренландию приведет к разрыву альянса.

В свете последних событий,

НАТО вступает в 2026 год, сталкиваясь с тем, что может стать худшим кризисом за всю ее историю,

— говорится в аналитическом обзоре Атлантического совета, опубликованном в среду.

Что касается того, как Копенгагену или Европе в целом следует решать проблему противостояния... Аналитики, заявили, что в США в целом приоритетной задачей должно стать сосредоточение внимания на «политической цене» нападения на Гренландию.

Нам необходимо подчеркнуть, насколько неприемлема их, США позиция, и в то же время помочь им понять, что мы, их союзники, можем сделать все необходимое для поддержки их военно-стратегических целей в отношении Крайнего Севера и Арктики, — сказал Лоуренс. — Завладение Гренландией просто не требуется.

Дания совершенно справедливо указала на то, что продолжение трансатлантических отношений в их нынешнем виде находится под угрозой, если США действительно решатся на аннексию Гренландии,

— добавил Неделку.

Аннексия «была бы крайне контрпродуктивной и дорогостоящей для США, потому что… то, что США получают сейчас, и то, что они могли бы получить, — это практически все, что они хотят, даже не прибегая к этому».

Также стоит подчеркнуть, что американская космическая база «Питуфик» в Гренландии является ключевой частью системы раннего предупреждения и противоракетной обороны Вашингтона.

По мнению Сёндергарда, необходимо найти баланс между твердостью и нежеланием провоцировать Вашингтон.

Вот почему меня, среди прочих, беспокоит, например, что произойдет, если мы разместим в Гренландии другие европейские войска? Не станет ли это поводом для некоторых людей из окружения Трампа, таких как вице-президент Джей Ди Вэнс, заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер, заявить: «Послушайте, доктрина Монро должна вступить в силу».

В понедельник Миллер заявил CNN:

Никто не собирается воевать с Соединенными Штатами в военном отношении из-за будущего Гренландии.

Его комментарии прозвучали спустя несколько дней после того, как его жена, Кэти Миллер, опубликовала в сети X изображение Гренландии с наложенным сверху американским флагом и подписью «СКОРО».
  1. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 04:46
    Аналитики - это, конечно, хорошо. Вот только сказать, что в голове Трампа творится, никто из них не в состоянии.
    Я тоже проанализировал со своего дивана политику Трампа, и могу с уверенностью заявить: шансов на то, что янки отожмут Гренландию - ровно 50%. bully smile