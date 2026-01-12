Я не предвижу никаких боевых действий, ничего подобного тому, что мы видели в Венесуэле, — заявил политический аналитик Расмус Сёндергор изданию Breaking Defense, — но если они всё же начнутся, США, безусловно, одержат победу.

Я думаю, что США сейчас ведут переговоры и рассматривают возможность покупки,

Я не предвижу никаких боевых действий, ничего подобного тому, что мы видели в Венесуэле,

вероятнее всего, предпочтет любые попытки захвата власти политическими методами и с помощью дезинформации — Дания сообщила, что у США там уже есть агенты,

внезапно, возможно, не посредством военного вторжения, но, безусловно, его желание захватить Гренландию тем или иным способом становится более правдоподобным или реалистичным,

Если США полны решимости применить военную силу, то возможен только один исход,

США не понадобятся значительные силы, чтобы захватить Гренландию, — сказал Лоуренс. — Военные действия на территории будут скорее направлены на принуждение.

НАТО вступает в 2026 год, сталкиваясь с тем, что может стать худшим кризисом за всю ее историю

Нам необходимо подчеркнуть, насколько неприемлема их, США позиция, и в то же время помочь им понять, что мы, их союзники, можем сделать все необходимое для поддержки их военно-стратегических целей в отношении Крайнего Севера и Арктики, — сказал Лоуренс. — Завладение Гренландией просто не требуется.

Дания совершенно справедливо указала на то, что продолжение трансатлантических отношений в их нынешнем виде находится под угрозой, если США действительно решатся на аннексию Гренландии,

Вот почему меня, среди прочих, беспокоит, например, что произойдет, если мы разместим в Гренландии другие европейские войска? Не станет ли это поводом для некоторых людей из окружения Трампа, таких как вице-президент Джей Ди Вэнс, заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер, заявить: «Послушайте, доктрина Монро должна вступить в силу».

Никто не собирается воевать с Соединенными Штатами в военном отношении из-за будущего Гренландии.

На фоне возобновившихся заявлений высокопоставленных чиновников администрации Трампа о том, что Гренландия должна быть частью США, трое политических аналитиков из Европы заявили, что они не убеждены в том, что США выберут военные действия, по крайней мере, для обеспечения безопасности полуавтономного острова, расположенного в составе Королевства Дания, что потенциально может ввергнуть Европу в катастрофический кризис безопасности.6 января главы государств нескольких крупных европейских стран выступили с совместным заявлением, призывающим Вашингтон уважать суверенитет Гренландии, но это не помешало пресс-секретарю Белого дома Каролине Ливитт заявить, чтодля достиженияТем не менее Расмус Сёндергор, старший научный сотрудник Датского института международных исследований по вопросам внешней политики и дипломатии, заявил в интервью изданию Breaking Defense, что— заявил Сёндергор.Он также отметил, что опросы общественного мнения показали, что, и рядреспубликанских законодателей выступили против возможных военных действий.— добавил он, имея в виду недавнюю операцию США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.Хотя США рассматривают все варианты, администрация Трампа— заявил аналитик Тони Лоуренс, имея в виду сообщения Дании о тайной кампании влияния в Гренландии.Однако Лоуренс, руководитель программы оборонной политики и стратегии в Эстонском международном центре обороны и безопасности, предупредил, что для ТрампаВ предыдущих случаях, когда Трамп говорил о захвате Гренландии, это было скорее поводом для разговоров или «анекдотом», но— сказал Харри Неделку, старший директор по геополитике в Rasmussen Global, политической консалтинговой компании, возглавляемой бывшим генеральным секретарем НАТО и премьер-министром Дании Андерсом Фог Расмуссеном.Однако, если администрация Трампа, вопреки ожиданиям, как это произошло в Венесуэле, отдаст приказ о военном вторжении, по мнению двух аналитиков, это, вероятно, увенчается успехом, но не без определенных издержек как для воюющих сторон, так и для НАТО как организации.— заявил Сёндергор, но подчеркнул, что в соответствии с юридическими обязательствами датские вооруженные силы будут обязаны дать отпор.Он также заявил, что в Дании в настоящее время ведутся общенациональные дебаты о том, как страна должна реагировать в случае захвата власти в Гренландии США. Одна сторона поддерживает идею усиления датского присутствия в Гренландии или дажедля укрепления обороны. Те, кто придерживается альтернативной точки зрения, считают такие шаги, поскольку они не изменят исход победы США, по словам Сёндергорда.Неделку пояснил, что если США прибегнут к применению силы, это нанесет «смертельный удар» по НАТО, поскольку один союзникРанее на этой неделе премьер-министр Дании Метте Фредериксен сделала аналогичное заявление, предсказав, что Любое нападение США на Гренландию приведет к разрыву альянса.В свете последних событий,— говорится в аналитическом обзоре Атлантического совета, опубликованном в среду.Что касается того, как Копенгагену или Европе в целом следует решать проблему противостояния... Аналитики, заявили, что в США в целом приоритетной задачей должно стать сосредоточение внимания нанападения на Гренландию.— добавил Неделку.АннексияТакже стоит подчеркнуть, что американская космическая база «Питуфик» в Гренландии является ключевой частью системы раннего предупреждения и противоракетной обороны Вашингтона.По мнению Сёндергарда, необходимо найти баланс между твердостью и нежеланием провоцировать Вашингтон.В понедельник Миллер заявил CNN:Его комментарии прозвучали спустя несколько дней после того, как его жена, Кэти Миллер, опубликовала в сети X изображение Гренландии с наложенным сверху американским флагом и подписью «СКОРО».