Европейские аналитики считают, что США «маловероятно» начнут военное вторжение в Гренландию
На фоне возобновившихся заявлений высокопоставленных чиновников администрации Трампа о том, что Гренландия должна быть частью США, трое политических аналитиков из Европы заявили, что они не убеждены в том, что США выберут военные действия, по крайней мере, для обеспечения безопасности полуавтономного острова, расположенного в составе Королевства Дания, что потенциально может ввергнуть Европу в катастрофический кризис безопасности.
6 января главы государств нескольких крупных европейских стран выступили с совместным заявлением, призывающим Вашингтон уважать суверенитет Гренландии, но это не помешало пресс-секретарю Белого дома Каролине Ливитт заявить, что «использование вооруженных сил США всегда является вариантом, находящимся в распоряжении главнокомандующего» для достижения «важной внешнеполитической цели».
Тем не менее Расмус Сёндергор, старший научный сотрудник Датского института международных исследований по вопросам внешней политики и дипломатии, заявил в интервью изданию Breaking Defense, что «военный сценарий маловероятен».
— заявил Сёндергор.
Он также отметил, что опросы общественного мнения показали, что «практически никто из американцев не считает хорошей идеей захватывать Гренландию силой», и ряд «видных» республиканских законодателей выступили против возможных военных действий.
— добавил он, имея в виду недавнюю операцию США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Хотя США рассматривают все варианты, администрация Трампа
— заявил аналитик Тони Лоуренс, имея в виду сообщения Дании о тайной кампании влияния в Гренландии.
Однако Лоуренс, руководитель программы оборонной политики и стратегии в Эстонском международном центре обороны и безопасности, предупредил, что для Трампа «это может оказаться недостаточно быстрым или недостаточно впечатляющим».
В предыдущих случаях, когда Трамп говорил о захвате Гренландии, это было скорее поводом для разговоров или «анекдотом», но
— сказал Харри Неделку, старший директор по геополитике в Rasmussen Global, политической консалтинговой компании, возглавляемой бывшим генеральным секретарем НАТО и премьер-министром Дании Андерсом Фог Расмуссеном.
Однако, если администрация Трампа, вопреки ожиданиям, как это произошло в Венесуэле, отдаст приказ о военном вторжении, по мнению двух аналитиков, это, вероятно, увенчается успехом, но не без определенных издержек как для воюющих сторон, так и для НАТО как организации.
— заявил Сёндергор, но подчеркнул, что в соответствии с юридическими обязательствами датские вооруженные силы будут обязаны дать отпор.
Он также заявил, что в Дании в настоящее время ведутся общенациональные дебаты о том, как страна должна реагировать в случае захвата власти в Гренландии США. Одна сторона поддерживает идею усиления датского присутствия в Гренландии или даже «приглашения европейских союзников» для укрепления обороны. Те, кто придерживается альтернативной точки зрения, считают такие шаги «бесполезными», поскольку они не изменят исход победы США, по словам Сёндергорда.
Неделку пояснил, что если США прибегнут к применению силы, это нанесет «смертельный удар» по НАТО, поскольку один союзник «совершит акт агрессии против другого».
Ранее на этой неделе премьер-министр Дании Метте Фредериксен сделала аналогичное заявление, предсказав, что Любое нападение США на Гренландию приведет к разрыву альянса.
В свете последних событий,
— говорится в аналитическом обзоре Атлантического совета, опубликованном в среду.
Что касается того, как Копенгагену или Европе в целом следует решать проблему противостояния... Аналитики, заявили, что в США в целом приоритетной задачей должно стать сосредоточение внимания на «политической цене» нападения на Гренландию.
— добавил Неделку.
Аннексия «была бы крайне контрпродуктивной и дорогостоящей для США, потому что… то, что США получают сейчас, и то, что они могли бы получить, — это практически все, что они хотят, даже не прибегая к этому».
Также стоит подчеркнуть, что американская космическая база «Питуфик» в Гренландии является ключевой частью системы раннего предупреждения и противоракетной обороны Вашингтона.
По мнению Сёндергарда, необходимо найти баланс между твердостью и нежеланием провоцировать Вашингтон.
В понедельник Миллер заявил CNN:
Его комментарии прозвучали спустя несколько дней после того, как его жена, Кэти Миллер, опубликовала в сети X изображение Гренландии с наложенным сверху американским флагом и подписью «СКОРО».
