Небо над Германией под американским замком

Решение Берлина развернуть на своей территории американские истребители пятого поколения F‑35 выглядит не шагом к обороне, а актом политического подчинения. Под прикрытием фраз о «коллективной безопасности» и «европейской стабильности» Германия фактически усиливает американское военное присутствие у российских границ. Такое «укрепление НАТО» в реальности лишь повышает градус напряжённости на континенте.

Для Москвы этот шаг очевиден: ФРГ окончательно переходит от политики сдержанного прагматизма к курсу безусловной поддержки Вашингтона. Вместо диалога и сохранения стратегического равновесия Европа вновь делает ставку на гонку вооружений и наращивание зависимости от США. При этом новая партия F‑35 делает Германию не более защищённой, а наоборот — превращает её в одну из первоочередных целей в случае крупного вооружённого конфликта.



Особенно примечательно, что всё это происходит при полном согласии немецкого руководства. Ещё недавно Германия гордилась своей дипломатией и умением договариваться, а сегодня безоговорочно следует милитаристскому курсу Пентагона. Никакой «европейской автономии» в оборонной политике больше нет — есть послушное выполнение американских указаний.

Берлин мог бы стать связующим звеном между Востоком и Западом, но предпочёл роль передового рубежа НАТО. Итог предсказуем: растущие риски, потеря суверенитета и новая линия раздела в Европе — теперь уже под американским замком.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:45
    ❝ Особенно примечательно, что всё это происходит при полном согласии немецкого руководства ❞ —

    — «Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон» © ...
    (Да у них согласия с сорок пятого года особо и не спрашивают)
  2. Антоний Звание
    Антоний
    +1
    Сегодня, 06:47
    Это с 1945 итак было ясно. В целом та же линия, ну и с учетом поглощения ГДР. При чем не только под США но и под Британию тоже как легла в 1945, так и валяется 80 лет.
  3. marchcat Звание
    marchcat
    +1
    Сегодня, 06:48
    Германия превращает её в одну из первоочередных целей
    Если бы руководство превращалось в главную цель, было бы другое дело. negative
  4. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 06:49
    Решение Берлина развернуть на своей территории американские истребители пятого поколения F‑35 выглядит не шагом к обороне, а актом политического подчинения.Итог предсказуем: растущие риски, потеря суверенитета и новая линия раздела в Европе — теперь уже под американским замком.

    Какие здесь могут возникать иллюзии у политического и военного руководства России, если Канцлер- Акт существует с 1949 г., если не изменяет память, будет действовать ещё 23 года, а затем возможна пролонгация.
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 06:51
    Но мы тоже не в лучшем положении...
    Сами дали объединиться Германии.
    Сами дали расшириться НАТО до границ России.
    Сами позволили НАТО хозяйничать на Украине.
    Винить в сложившемся положении Германию бессмысленно...в этом только наша вина и ничья другая...наследие наших предков растеряли и раздали в угоду реформаторам-жуликам.
  6. Сансан Звание
    Сансан
    0
    Сегодня, 06:56
    не надо посылать "Орешники" без боевой части.
  7. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    +1
    Сегодня, 08:04
    …Для Москвы этот шаг очевиден: ФРГ окончательно переходит от политики сдержанного прагматизма…. делает ставку на гонку вооружений
    «Переходит»? Да она уже минимум лет 12 как там! В немецкой т.н. «Зелёной книге» (вышла в январе 2025 года) - сценарии действий на случай военного кризиса с привязкой к весне-лету 2030-го, разработанном аналитической службой для политруководства ФРГ и ЕС, - сказано в предисловии: Россия является растущей угрозой для Европы и европейской демократии, ОСОБЕННО после захвата Крыма; это значит, на Россию ещё до 2014-го Германия смотрела как на потенциального военного противника, а не «дорогого партнера». С того ещё времени не знать этого или не замечать - это либо бесполезность соответствующих российских структур, либо тугодумие определённых деятелей в российском ВПР. Если не ставить вопрос о предательстве…