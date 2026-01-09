Высока вероятность разрушения клапанной системы и ствола ПХГ «Орешником»

Появляются сообщения о том, что те обломки, которые СБУ продемонстрировало с заявлением об их принадлежности БРСД «Орешник», найдены в Стрыйском районе Львовской области. Напомним, что именно в Стрыйском районе располагается крупнейшее на Украине подземное хранилище газа Бильче-Волицко-Угерское с активной ёмкостью более 17 млрд кубометров.

В СБУ заявляют, что обломки «Орешника» «отправлены на углубленные экспертизы», в том числе на экспертизу «параметров блока стабилизации и наведения», который в украинской спецслужбе обозначили как «мозги» ракеты.



Утверждается, что в Стрыйском районе также обнаружены якобы фрагменты блока ориентации боеголовок, части двигателя и сопла с платформы блока разведения.



Российские Вооружённые силы наносили удары по крупнейшему газовому хранилищу Украины и ранее (но не баллистической ракетой средней дальности). При этом ущерб наносился главным образом наземной инфраструктуре ПХГ в Львовской области. Противник проводил восстановительные работы, после чего старался продолжить эксплуатацию хранилища, в том числе предлагая его объёмы под «аренду». Речь идёт о предоставлении объёмов под закачку газа, являющегося собственностью ряда стран ЕС.

Если полагать, что именно Бильче-Волицко-Угерское ПХГ стало целью удара «Орешника», и если учитывать проникающую способность его боевых блоков (даже не снаряжённых взрывчатым веществом), то есть большая вероятность того, что ракета поразила основной ствол (скважину) ПХГ вместе с эксплуатируемым оборудованием на глубину как минимум 30-40 м. Сам же газ хранится на глубине в несколько сотен метров - на месте выработанных газоносных пластов.

Принципиальная схема:



Это означает, что взрыва объёма газа, закачанного в ПХГ, не произошло даже при доступе воздуха в ствол, однако, как считают эксперты, произошло то, что способно в конечном итоге стихийно «выветрить» находившийся в подземном хранении природный газ в связи с уничтожением шлюзовой (клапанной) системы. Мало того, поражение основной скважины и оборудования по эксплуатации ПХГ на глубине до нескольких десятков метров ставит под большое сомнение то, что хранилище может оставаться способным выполнять свои непосредственные функции. Ремонтные работы на основном стволе - это не просто латание дыр, это, по сути, обширная деятельность в приповерхностном слое, затратная и по финансам, и по времени, и по технологиям. Как вариант - бурение новых скважин к тем пустотам в пластах, где Украина газ хранит. И это если не произошёл сдвиг самих «пустот», в результате которого они утратили герметичность.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +12
    Сегодня, 19:54
    Пока,повторюсь ПОКА это гадание на кофейной гуще,может уничтожили,может нет,может нашли элементы ракеты может нет,показанные фрагменты только специалист опознает,так что подождём и увидим,по крайней мере судьбу этого хранилища.
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +3
      Сегодня, 19:58
      Пишут , что жители окрестностей описывают что будто было землетрясение .
      Может образовались такие трещины , что есть утечка газа .
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +3
        Сегодня, 20:00
        Кузнец55 hi , узнаем скоро ,а этим верить надо осторожнее они и не такое насочиняют ради дезы.
        1. frruc Звание
          frruc
          +1
          Сегодня, 20:21
          Вывели из строя систему или нет, узнаем позже. Чубатые любят преподносить реальность в ту или иную сторону.
          .....способно в конечном итоге стихийно «выветрить» находившийся в подземном хранении природный газ

          Ну тут широкое поле для манипуляций.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 20:24
            frruc,тут если верить заявлениям той стороны слишком много чего нашли и сохранилось,что увезли на исследования вот тут тоже верить не верить.
            1. Теренин Звание
              Теренин
              +4
              Сегодня, 20:35
              А повторить, в тоже место, еще пару-тройку раз уже нельзя?
              1. Тополь Звание
                Тополь
                0
                Сегодня, 20:47
                Мне думается, что можно попробовать что-то подешевле теперь применить: если есть утечки газа, может наверное и полыхнуть. Хотя... Я не спец, не знаю бахнет или нет.
                1. Zhan Звание
                  Zhan
                  0
                  Сегодня, 21:02
                  Цитата: Тополь
                  Мне думается, что можно попробовать что-то подешевле теперь применить: если есть утечки газа, может наверное и полыхнуть. Хотя... Я не спец, не знаю бахнет или нет.

                  Точно не бахнет. Учитывая, что в ПХГ метан СН4. Этот газ легче воздуха, а взрыв может произойти при активной газо-воздушной смеси в объёме от 5 до 15%. в закрытом помещении. А вот если ствол повредили, а скорее всего так оно и есть, всё заперли газ.
              2. tihonmarine Звание
                tihonmarine
                +1
                Сегодня, 20:49
                Цитата: Теренин
                А повторить, в тоже место, еще пару-тройку раз уже нельзя?

                И желательно, снаряжённые взрывчатым веществом.
          2. Asper_Daffy Звание
            Asper_Daffy
            +2
            Сегодня, 20:35
            Цитата: frruc
            тут широкое поле для манипуляций

            И ещё более широкое, для сокрытия хищений газа, который, кстати, принадлежал "европейским партнёрам".
      2. Asper_Daffy Звание
        Asper_Daffy
        0
        Сегодня, 20:36
        Цитата: Кузнец 55
        жители окрестностей описывают ... что есть утечка газа .

        Вы уверены, что он там уже одорирован? Если нет, то "жители окрестностей" без специальных приборов обнаружить утечку не могут.
        1. Eugen 62 Звание
          Eugen 62
          0
          Сегодня, 20:41
          Вы уверены, что он там уже одорирован?
          Одоранты в систему магистральных газопроводов не добавляют. Там чистый газ. Так что ничего жители окрестных кишлаков не почувствуют.
          1. Asper_Daffy Звание
            Asper_Daffy
            0
            Сегодня, 20:42
            Я тоже так предполагал, но точно не знал.
    2. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 20:57
      Цитата: Ропот 55
      подождём и увидим,по крайней мере судьбу этого хранилища
      А может так и не узнаем, хозяева газохранилища будут делать вид, что все работает, только вот как раз сейчас проводятся плановые работы по [придумать подходящее], ессно с временной (ну очень временной) остановкой подачи газа потребителям.
  2. zvezdochet200
    zvezdochet200
    -5
    Сегодня, 19:59
    Огласите дату замерзания xoxлов, зачем все эти скучные подробности?
  3. Earl Звание
    Earl
    -2
    Сегодня, 20:00
    В СБУ ... обломки «Орешника» ... обозначили как «мозги» ракеты.
    Можно подумать, что безмозглые свиньи из СБУ в этом разбираются.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 20:03
      Earl hi , если информация соответствует действительности то думаю там уже Западные спецы в очередь выстроились по ранжиру.
    2. golen Звание
      golen
      0
      Сегодня, 20:17
      Они лишь озвучили, а разбираться там есть кому, те же инженеры с "Южмаша".
  4. Умптек Звание
    Умптек
    -2
    Сегодня, 20:07
    Всё верно. Если в хранилище есть объёмы пропана, то он вытекая из ёмкости будет ползти понизу, заполняя овраги, низиы, подвалы... Пусть вытекает. Через пару- тройку дней пришлём вслед за Орешником, какую нить зажигалку.
    1. -Paul- Звание
      -Paul-
      +2
      Сегодня, 20:34
      Если в хранилище есть объёмы пропана

      Природный газ почти на 100% метан.
  5. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 20:07
    а CBS тем временем сообщает что американский подросток Никита Касап убил своих родителей (отчима и мать) чтобы завладеть деньгами с целью убийства Д.Трампа...... Забрал 14 000 баксов и стрелковку. Было ему 17 лет...



    Доня, доиграешься. Ушами когда-нибудь уже не отделаешься.....
    1. Седов Звание
      Седов
      0
      Сегодня, 20:14
      а CBS тем временем сообщает что американский подросток Никита Касап убил своих родителей чтобы завладеть деньгами с целью убийства Д.Трампа...... Забрал 14 000 баксов и стредковку. Было ему 17 лет...
      До чего даже подростков Дональд довёл? ФИО больше на славянское походит.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 20:17
        так он из свидомых.... мать то оттуда. отчим - амер. повелся на хохлушу. она и сын получили амерское гражданство. хлопчик и "поехал" крышей на фоне всего.... видимо сильно свидомый был.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 20:14
      Nexcom hi ,такой "убивец" обречён ,таких персонажей убирают другие стрелки и так совершенно другие люди задействуются,а не 17 летние психически неустойчивые,хотя на роль Ли Харви версия 2.0 подошёл бы идеально но только как "ширма".
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 20:18
        Да понятно что он даже до угла бы не дошёл, Ропот 55 hi
        Просто тенденция однако. Доню даже свидомые хотят убить уже....

        Не, на Освальд 2.0 явно не тянет....
        Тут скорее надо что-то русское с патретиком ВВП на медальоне которого тут же пристрелят. Хорошо если будут татухи - Люблю Россию! и Змерт всем амерам! lol как то так...
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +2
          Сегодня, 20:28
          Nexcom,ну так эти чесоточные с момента прихода к власти мистера "Совершенство" его крепко недолюбливают так что тут удивляться не надо,а на Дональда надо "дитя Белоруссии" отправить, Джордани Йовановича laughing ,как же я рыдал от смеха когда он этот текст в фильме произносил.
    3. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 20:49
      Вчера в Москве, сегодня в Владивостоке, завтра в Ростове, а сегодня В Санкт-Петербурге. К чему?
    4. Тополь Звание
      Тополь
      0
      Сегодня, 20:53
      CBS тем временем сообщает что американский подросток Никита Касап убил своих родителей (отчима и мать) чтобы завладеть деньгами с целью убийства Д.Трампа...... Забрал 14 000 баксов и стрелковку. Было ему 17 лет...
      Если не ошибаюсь, описанное CBS было новостью примерно полгода назад. У этой CBS репортёры случайно не из числа горячих эстонских парней?
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 20:55
        ну в КП сегодня только опубликовали.
        как вариант - шло следствие это время и убивец только раскололся. request

        или в КП выкапывают старьё...
        ссылку я выше привел - она пару часов от сегодня
        1. Тополь Звание
          Тополь
          0
          Сегодня, 20:57
          Ещё вариант: горячие эстонские парни в КП :-)
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 20:58
            yes тоже могёт быть... laughing

            да короткий, короткий, блин
            1. Тополь Звание
              Тополь
              0
              Сегодня, 21:02
              Поковырял сейчас тырнет. Новость была в середине апреля прошлого года, а сейчас новость в том, что он признал вину. Вот как-то так.
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                0
                Сегодня, 21:03
                Ну вот. То есть признался во всём. Или попросили признаться. Получается почти год просили....
  6. Lako Звание
    Lako
    -4
    Сегодня, 20:11
    Вот интересно, почему удар опять наносился блоками с болванками, вместо боевой части. Такое ощущение, что главная цель, не нанесение наибольшего ущерба, а отчитаться, в нанесении удара возмездия.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 20:54
      Снарядить обыкновенной взрывчаткой-бессмысленно.Кинетическая энергия болванки достаточна.Ну,а СБЧ?ВПР на такое не пойдет.
  7. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 20:12
    обломки «Орешника» «отправлены на углубленные экспертизы», в том числе на экспертизу «параметров блока стабилизации и наведения», который в украинской спецслужбе обозначили как «мозги» ракеты.

    Что это за бред? Да, еще там был чип из моего тостера. Признаю.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 20:24
      ...фсе. охота СБУ на вас вам обеспечена. yes
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +2
        Сегодня, 20:27
        Да ладно, не сдавайте меня. Мне внуки подарили новый диван и я еще повоюю.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 20:28
          Да я то тут причём? я не из ципсо. тут их хватает.

          Диван то самоходный с самонаводящимися??? laughing Ээх, мечта!
          1. Младший рядовой Звание
            Младший рядовой
            +1
            Сегодня, 20:30
            Диван в полном фарше. В том числе с защитой от троллей.
  8. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +3
    Сегодня, 20:19
    Цитата: Умптек
    Всё верно. Если в хранилище есть объёмы пропана, то он вытекая из ёмкости будет ползти понизу, заполняя овраги, низиы, подвалы... Пусть вытекает. Через пару- тройку дней пришлём вслед за Орешником, какую нить зажигалку.

    Это хранилище природного газа СН4 у которого плотность 0,73 кг/м3 причем тут ваш пропан?
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 20:23
      метан то метан, но при определенных условиях рвануть может - та же катастрофа под Уфой
      1. urik62 Звание
        urik62
        0
        Сегодня, 20:33
        Скорее всего давления не хватит. Под Уфой нагнетали давлением через дырку в трубе в эту низину где поезда встретились. В ПГХ скорее всего нет такого давления.
        1. BrTurin Звание
          BrTurin
          0
          Сегодня, 20:49
          тут же не только давление, вопрос и в объемах... но по мне при ударах по газовым объектам должен быть пожар, одно дело когда там что-то самостоятельно разгерметизируется. а другое внешний удар, это не СП-2 под водой
  9. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 20:29
    Если уничтожили, очень хорошо, если сильно повредили, тоже неплохо.
  10. acetophenon Звание
    acetophenon
    0
    Сегодня, 20:40
    Это означает, что взрыва объёма газа, закачанного в ПХГ, не произошло даже в случае доступа воздуха в ствол, однако, как считают эксперты,
    А что, мог и произойти?
  11. Светлан Звание
    Светлан
    +1
    Сегодня, 20:51
    что взрыва всего объёма газа, закачанного в ПХГ, не произошло
    ..,
    Не взорвется никогдпа. Там газ а не взрывоопасная смесь с кислородом ( воздухом)

    Вот если орешником пробьет дырку (разфигачит клапана) и он газ загорится на выходе, то он будет гореть пока не выгорит
  12. iomoe Звание
    iomoe
    +1
    Сегодня, 20:51
    Как блок наведения, врезавшись в цель на скорости 13 км в сек, не превратился в пыль?
    1. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      0
      Сегодня, 21:00
      Блок наведения не на боеголове, а на платформе разведения по целям. Боеголовка - простой конус.
  13. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 21:02
    В прошлой статье обсуждали, люди высказались, что при таких скоростях будет расплавленный метал и пластик, а Путин говорил, куча гравия.
    А по восстановительным работам: а на 404 компетенции по ремонту имеются? Если и имелись, ИМХО, поди на поле прикопаны.