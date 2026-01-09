Высока вероятность разрушения клапанной системы и ствола ПХГ «Орешником»
Появляются сообщения о том, что те обломки, которые СБУ продемонстрировало с заявлением об их принадлежности БРСД «Орешник», найдены в Стрыйском районе Львовской области. Напомним, что именно в Стрыйском районе располагается крупнейшее на Украине подземное хранилище газа Бильче-Волицко-Угерское с активной ёмкостью более 17 млрд кубометров.
В СБУ заявляют, что обломки «Орешника» «отправлены на углубленные экспертизы», в том числе на экспертизу «параметров блока стабилизации и наведения», который в украинской спецслужбе обозначили как «мозги» ракеты.
Утверждается, что в Стрыйском районе также обнаружены якобы фрагменты блока ориентации боеголовок, части двигателя и сопла с платформы блока разведения.
Российские Вооружённые силы наносили удары по крупнейшему газовому хранилищу Украины и ранее (но не баллистической ракетой средней дальности). При этом ущерб наносился главным образом наземной инфраструктуре ПХГ в Львовской области. Противник проводил восстановительные работы, после чего старался продолжить эксплуатацию хранилища, в том числе предлагая его объёмы под «аренду». Речь идёт о предоставлении объёмов под закачку газа, являющегося собственностью ряда стран ЕС.
Если полагать, что именно Бильче-Волицко-Угерское ПХГ стало целью удара «Орешника», и если учитывать проникающую способность его боевых блоков (даже не снаряжённых взрывчатым веществом), то есть большая вероятность того, что ракета поразила основной ствол (скважину) ПХГ вместе с эксплуатируемым оборудованием на глубину как минимум 30-40 м. Сам же газ хранится на глубине в несколько сотен метров - на месте выработанных газоносных пластов.
Принципиальная схема:
Это означает, что взрыва объёма газа, закачанного в ПХГ, не произошло даже при доступе воздуха в ствол, однако, как считают эксперты, произошло то, что способно в конечном итоге стихийно «выветрить» находившийся в подземном хранении природный газ в связи с уничтожением шлюзовой (клапанной) системы. Мало того, поражение основной скважины и оборудования по эксплуатации ПХГ на глубине до нескольких десятков метров ставит под большое сомнение то, что хранилище может оставаться способным выполнять свои непосредственные функции. Ремонтные работы на основном стволе - это не просто латание дыр, это, по сути, обширная деятельность в приповерхностном слое, затратная и по финансам, и по времени, и по технологиям. Как вариант - бурение новых скважин к тем пустотам в пластах, где Украина газ хранит. И это если не произошёл сдвиг самих «пустот», в результате которого они утратили герметичность.
