10 января – День инженера-механика ВМФ России
Приказом главкома российского Военно-морского флота с 1996 года в нашей стране стали отмечать День инженера-механика ВМФ РФ. Впрочем, дата 10 января была особенной для военных моряков России задолго до публикации документа.
Она связана с событием, произошедшим в этот день в 1854 году. Тогда, 10 января, указом российского императора Николая I был учрежден Корпус инженеров-механиков Морского ведомства. Ранее эта категория военных моряков именовалась корабельными инженерами по обслуживанию пароходных машин. В документе были подробно расписаны все аспекты, касающиеся их деятельности.
Флот развивался настолько стремительно, что уже в 1886 году при Александре III инженерному корпусу уже потребовалась масштабная реорганизация. В числе прочего, для инженеров-механиков определил 300 должностей, которые они могли занимать на военных кораблях императорского флота.
Примечательно, что с 1905 года они носили общевойсковые звания, в отличие от остальных членов команды корабля. Но в 1913 году корабельным инженерам-механикам вернули морские звания.
В современном Военно-морском флоте России они играют ключевую роль: на их плечах лежит техническое обслуживание кораблей, судов подлодок. Эти военнослужащие отвечают за состояние сложнейшей техники, которой оснащен российский ВМФ.
Сегодня морские инженеры-механики принимают поздравления от командования, сослуживцев, родных и близких.
Редакция «Военного обозрения» от души поздравляет моряков БЧ-5 с профессиональным праздником! Желаем здоровья, успехов по службе и всех благ!
Информация