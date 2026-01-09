Кадыров-младший заявил, что в случае приказа доставит Зеленского в Грозный

Мы просто приедем и заберём тебя... Это только вопрос времени.

Сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров сделал обращающее на себя внимание заявление.18-летний сын Рамзана Кадырова заявил о том, что ему достаточно приказа Верховного главнокомандующего Владимира Путина или отца (Кадырова-старшего), чтобы взять Зеленского.По словам Адама Кадырова, если он получит приказ, то «лично доставит Зеленского в Грозный».Кадыров-младший добавил, что привезёт Зеленского не как президента, а как военного преступника.Адам Кадыров:Напомним, что 18-летний Адам Кадыров является секретарём республиканского Совета безопасности.Свои слова Кадыров-младший произнёс после призыва Зеленского к Трампу высадить американский десант в Чечне, чтобы захватить Рамзана Кадырова - как 3 января захватили Николаса Мадуро.