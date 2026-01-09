Кадыров-младший заявил, что в случае приказа доставит Зеленского в Грозный

5 246 36
Кадыров-младший заявил, что в случае приказа доставит Зеленского в Грозный

Сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров сделал обращающее на себя внимание заявление.

18-летний сын Рамзана Кадырова заявил о том, что ему достаточно приказа Верховного главнокомандующего Владимира Путина или отца (Кадырова-старшего), чтобы взять Зеленского.



По словам Адама Кадырова, если он получит приказ, то «лично доставит Зеленского в Грозный».

Кадыров-младший добавил, что привезёт Зеленского не как президента, а как военного преступника.

Адам Кадыров:

Мы просто приедем и заберём тебя... Это только вопрос времени.

Напомним, что 18-летний Адам Кадыров является секретарём республиканского Совета безопасности.

Свои слова Кадыров-младший произнёс после призыва Зеленского к Трампу высадить американский десант в Чечне, чтобы захватить Рамзана Кадырова - как 3 января захватили Николаса Мадуро.
36 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +4
    Сегодня, 21:32
    А почему доставлять надо именно в Грозный?
    1. Cartalon Звание
      Cartalon
      +11
      Сегодня, 21:34
      Потому ЧСВ размером с Эльбрус.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +3
        Сегодня, 22:29
        Держите его семеро!..А может,и в самом деле отдать приказ?Так это малолетнее сотни людей подставит,которые будут его прикрывать..
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      +5
      Сегодня, 21:35
      Лучше Трампа выкрасть и судить как военного преступника..... многие страны будут аплодировать стоя.
    3. Андрей К Звание
      Андрей К
      +12
      Сегодня, 21:47
      Кадыров-младший добавил, что привезёт Зеленского

      Ну всё!
      Конец СВО!
      Можно уже и по домам!
      Адамка на тропу войны вышел, ща как покажет!
      ему достаточно приказа Верховного главнокомандующего Владимира Путина или отца (Кадырова-старшего), чтобы взять Зеленского

      Жаль только приказа пока нет - был бы приказ, он наркомана прямо в клетке на площадь припёр бы и по почкам ему навалял!
    4. Туре-Собака Звание
      Туре-Собака
      +11
      Сегодня, 22:06
      У Адамчика ещё триумф в памяти от буцканья сиятельными ножками беззащитного зэка в СИЗО 1 , г. Грозного.
    5. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 22:44
      Младший рядовой
      Сегодня, 21:32
      А почему доставлять надо именно в Грозный?

      hi Традиция такая, привезти для повторного обрезания, чтобы жыдо наркофюрер уже никогда не смог играть на рояле.
      А способы могут быть самыми разными, вплоть до выкупа у охраны.
  2. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    +15
    Сегодня, 21:36
    По словам Адама Кадырова, если он получит приказ, то «лично доставит Зеленского в Грозный».

    Кадыров-младший добавил, что привезёт Зеленского не как президента, а как военного преступника.

    А это мне нравится ! Пацан сказал, надо дать себя проявить в деле !
    Так сказать дать возможность "оправдать высокое доверие" !
    Кто против ?
    1. belost79 Звание
      belost79
      +14
      Сегодня, 21:42
      Чувак ничем не рискует, потому что приказ никто не отдаст.
      Зато уже завтра дадут Героя России за смелость
      1. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        +3
        Сегодня, 21:47
        А где тут смелость, если никто никуда не отправляет ?
        Смелость сейчас в полях могут показывать, на ЛБС.
        Зелебуба в таком случае вообще сорвиголова, хамит любому президенту, даже кормящим его !
      2. paul3390 Звание
        paul3390
        +4
        Сегодня, 22:14
        потому что приказ никто не отдаст

        А инициативу проявить? Показав себя настоящим джигитом?
      3. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 22:30
        Цитата: belost79
        Зато уже завтра дадут Героя России за смелость
        Два.
        Знаю, у нас не как при Союзе, больше одного не дают. Ему можно. Даже три.
    2. 3x3zsave Звание
      3x3zsave
      +5
      Сегодня, 22:05
      Кто против ?
      Я против. За базар отвечать нужно.
      1. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        +2
        Сегодня, 22:15
        Цитата: 3x3zsave
        За базар отвечать нужно.

        Так и я про то же:
        Цитата: Starover_Z
        Так сказать дать возможность "оправдать высокое доверие" !
  3. Zhan Звание
    Zhan
    +1
    Сегодня, 21:41
    Напомним, что 18-летний Адам Кадыров является секретарём республиканского Совета безопасности.

    Не слишком ли молод для такой должности и делать такие громкие заявления ?
    Я ничего против не имею, сможет доставить, честь и хвала ! Но там то его охрана и кураторы, тоже не пальцем деланые.. smile
    1. spirit Звание
      spirit
      +4
      Сегодня, 21:44
      Но там то его охрана и кураторы, тоже не пахнет цем дельные.. smile
      Да фигня ,отправим "мула с золотом" он же всех может купить ,верно?)Да и эти ребята посерьёзнее дельты котиков и прочего.Согласен с комментатором выше .Нужно отправлять безусловно!Такой боевой потенциал простаивает wink
  4. Владимир М Звание
    Владимир М
    +13
    Сегодня, 21:41
    По словам Адама Кадырова, если он получит приказ, то «лично доставит Зеленского в Грозный».

    Комментировать, только портить...
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +6
    Сегодня, 21:50
    Нет темы для обсуждения, разве что поржать...
    Впрочем, молодой глупый ляпнул... а кто то из услужливых разнесу по всему свету...
    Впрочем, могли и по приколу подобное вывалить на всеобщее обозрение wassat
    1. Комментарий был удален.
  6. Пленник Звание
    Пленник
    +7
    Сегодня, 21:57
    winked Играет наверняка, зная, что такого приказа не будет.
  7. БМП-2 Звание
    БМП-2
    +2
    Сегодня, 21:58
    Жаль, конечно, что никто не приказывает...
  8. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +14
    Сегодня, 21:58
    — А как же ты можешь разговаривать, если у тебя нет мозгов? — спросила Дороти.
    — Не знаю, — ответило Чучело, — но те, у кого нет мозгов, очень любят разговаривать.
  9. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 22:02
    Есть более интересные субъекты для похищения, их хоть пруд пруди.
  10. Konnick Звание
    Konnick
    +4
    Сегодня, 22:04
    Зачем на ВО тиражировать очевидную глупость
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +9
      Сегодня, 22:09
      К сожалению эта глупость наша действительность...
  11. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +6
    Сегодня, 22:07
    Вспомнилось: "А в соседнем районе жених украл члена партии!"
    Не, ну Зеленского вывезти - это не интересно. А вот как на счёт Трампа? laughing
  12. К-50 Звание
    К-50
    +5
    Сегодня, 22:09
    Кадыров-младший заявил, что в случае приказа доставит Зеленского в Грозный

    Даже комментировать не буду. lol
    1. d.zacharith Звание
      d.zacharith
      +3
      Сегодня, 22:39
      Тут комментировать и нечего....
  13. Konnick Звание
    Konnick
    +4
    Сегодня, 22:17
    Главное в пробку под Ростовом не попасть...
  14. Владимир М Звание
    Владимир М
    +6
    Сегодня, 22:19
    Алексей Володин, видя как народ на ВО переживает и грустит из-за последних новостей вокруг нашей Страны, решил выложить эту статью, что бы народ немного расслабился и поржал.
    Большое спасибо ему!
  15. Наган Звание
    Наган
    +3
    Сегодня, 22:22
    "Круче меня только гора Казбек"(С)
  16. Комментарий был удален.
  17. Комментарий был удален.
  18. Million Звание
    Million
    +2
    Сегодня, 22:23
    Кстати,Адам где нибудь учится?
    1. ssz Звание
      ssz
      +2
      Сегодня, 22:38
      Спросите ещё служил ли он срочную.
      1. d.zacharith Звание
        d.zacharith
        +1
        Сегодня, 22:44
        Если по иконостасу, так он с пеленок на службе царской...
  19. Комментарий был удален.
  20. Комментарий был удален.
  21. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +3
    Сегодня, 22:28
    Забавный перец , скоро своего папу по кол-ву побрякушек перещеголяет.
  22. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 22:49
    Глава совета директоров ПАО "Ростелеком" и Секретарь республиканского Совета безопасности - страшная сила! Враг трепещет...
  23. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 23:01
    Н"на детях гениев природа отдыхает... но там явно что то другое, но по сути, то же самое.
    Была одна тема," по приколу, теперь следующая вылезла на всеобщее обозрение...