История забытого преступления. Рукописи не горят...

Рукописи не горят

История забытого преступления на мосту через реку Хор

«Событие произошло весной 1918 г. (ошибка или опечатка П.Иртеньева, события происходили в апреле 1920 года), задолго до официального объявления большевиками «красного террора». Документ хранится в ГА РФ (Ф. 5881. Оп. 2. Д. 549. Л. 22–23). «Кошмарно погибли на реке Хорь от руки красных палачей полковник Враштил и его офицеры – конноегеря». «Оказалось, что попавшие в плен белогвардейцы были убиты красными с одобрения С. Лазо, причём убивали их на мосту, разбивая им головы молотами и рубя шашками» (неточность автора: по свидетельствам всех очевидцев, шашки не использовались, рубящий удар на теле жертвы судебно-медицинскими экспертами зафиксирован только один, с отсечением головы, но шашка это или иное оружие — не установлено). По др. данным «Полковник Враштил был расстрелян с правой стороны дороги около семафора при въезде на станцию Верино с юга, в кустах, где и брошен его труп» (Массовое убийство большевиками военнопленных колчаковцев на реке Хор в апреле 1920 года)».

В Приамурье установилась военная диктатура атамана И.П. Калмыкова. Начались жестокие расправы над коммунистами, советскими работниками, красноармейцами. Террор докатился до Полетнинской и Киинской волостей. Красногвардейцы и бедняцкая часть населения объединялись в вооружённые группы сопротивления, которые со временем выросли в крепкие партизанские отряды. Такие группы были организованы в сёлах Полётное, Соколовка, Гродеково, Петровичи и на станции Хор. Первый удар партизанские отряды, выступившие из Бичевой, нанесли японскому гарнизону на станциях Хор и Верино. В этом бою участвовала группа из Гродекова под руководством Дмитрия Изотова. Атаман Калмыков бросил против партизан свои отряды, которые беспощадно расстреливали захваченных партизан и помогающих им местных жителей. Адекватной была месть красноармейцев, когда на Хорском мосту были расстреляны и сброшены в реку арестованные белогвардейцы. Хорский мост и посёлок переходили то к «белым» одним, то к «красным». Повстанческое движение объединилось под командованием рабочего Хабаровского завода «Арсенал» Бойко-Павлова. Партизанские дружины быстро росли в численности и влились в ряды Народно-революционной армии В. К. Блюхера.



ГАХК ф П44 о 1 д 312 лд 5

По обмену мнений ротмистр Кюбарь доложил, что по имеющимся у него сведениям, по реке Хор обнаружено до 80 трупов, а всего по предположению, до 126 трупов. Таким образом, обстановка дела требует немедленного выезда Комиссии на место, т.б. что группа родственников убитых настаивает на уборке и погребении трупов, а также перевозки таковых в те места, откуда они были призваны на службу и выехали по назначению.



Следственная Комиссия решила, что необходимо немедленно выехать на место обнаружения трупов и просить Японское командование о предоставлении состава поезда для поездки туда, совместно с родственниками убитых. … Вопрос перевозке трупов оставить открытым и разрешить таковой на месте. Просить Временное Правительство через Управляющего Делами Юстиции о предоставлении более широкого кредита в распоряжение следственной комиссии и следующее заседание назначить на 23 июня сего июня.



Ротмистр Кюбарь представил частную копию списка заключённых в тюрьме.



Заседание закрыто в 7 часов вечера.



Председатель Чрезвычайной Следственной Комиссии.







Враштил Виктор Владимирович (30 октября 1885 - апрель 1920)

В пограничной страже:

Не желая бессмысленного кровопролития, полковник Враштил поверил честному слову казаков и приказал полку разоружиться, вместе с ним сдались 164 человека, в т. ч. 45 офицеров. [u]Однако казаки своего слова не сдержали, все офицеры были арестованы и впоследствии переведены в тюрьму г. Никольска-Уссурийского. 28.01.1920.