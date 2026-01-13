К юбилею «Стратегии», или Что предвидел Свечин и не учёл Гальдер



А. А. Свечин

Военспецы: мифы и реальность



Советский кинематограф активно формировал миф о вымуштрованных «золотопогонниках»



Военспецы

В 1906-1907 гг. А. Г. Винекен (на указанные годы подполковник Генерального штаба – И.Х.) был командирован новым начальником Генерального штаба Ф. Ф. Палицыным в союзную Францию на большую полевую поездку офицеров Генерального штаба. По его рассказу, эта поездка и наши русские отличались друг от друга как небо и земля. Насколько наши всегда и везде проходили в легкой, безответственной атмосфере, напоминая пикник, настолько французские, под влиянием Фоша, представляли собою скелет настоящей армейской или корпусной операции.

Они не производились вовсе: совершенно отсутствовала техника ведения военных игр не в одном Киеве, а во всей России, и руководство было любительским.





«1) Очень слабая грамотность, грубые орфографические ошибки.

2) Слабое общее развитие. Плохой стиль. Отсутствие ясности мышления и недисциплинированность ума.

3) Крайне слабые знания в области

4) Крайне слабое общее развитие и низкий уровень общего образования. Не знали: что такое власть исполнительная и что — законодательная; какая разница между однопалатным и двухпалатным парламентом и т. д.»



Моим товарищам, конечно, было трудно понять мое решение идти в военное училище. Дело в том, что я окончил реальное училище со средним баллом 4,3. С таким баллом обычно шли в высшие технические учебные заведения. В военные же училища, по общему представлению, шла слабая по теоретической подготовке молодежь. На пороге XX века такое мнение о командном составе армии было довольно распространено.



Б. М. Шапошников

Люди с сильным характером, люди самостоятельные, к сожалению, в России не выдвигались вперед, а преследовались; в мирное время они для многих начальников казались беспокойными. В результате такие люди часто оставляли службу. Наоборот, люди бесхарактерные, без убеждений, но покладистые, всегда готовые во всем соглашаться с мнением своих начальников, выдвигались вперед.

Академия давала армии таких офицеров Генерального штаба, которые были чрезвычайно слабо подготовлены по отделу полевой и военной службы на тех ответственных штабных должностях, к замещению которых они предназначались. В добавление к этому вся академическая обстановка была буквально убийственной для развития и поощрения разумной инициативы и для закалки сильной воли и твердого, не виляющего характера, т. е. тех качеств, которые прежде и больше всего нужны военному и в особенности на войне.

Многие историки, – отмечает современный исследователь Н. Баринов, – также бывшие и генералами и офицерами (генерал Зайончковский в своем классическом труде о Первой мировой войне, генерал Свечин в труде «Искусство вождения полка», или генерал Слащев в своей статье, посвященной причинам поражений), оценивали генеральский состав как очень слабый.

Русская армия выступила на войну (Первую мировую – И.Х.) с хорошими полками, с посредственными дивизиями и корпусами и с плохими армиями и фронтами, понимая эту оценку в широком смысле подготовки, но не личных качеств.

В ночь на 20 сентября 1915 г. полк переживал очень критические минуты; 3-й батальон выставил сторожевое охранение, которое было прорвано; но бой батальона продолжался. К. командовал ротой сторожевого охранения и вдруг, около полуночи, приводит роту к д. Задворники, где располагался полковой резерв, и встречает меня. «Где ваш командир батальона?» «Там, впереди, ведет бой». «Как же вы – его резерв, решились без его приказа уйти? Немедленно возвращайтесь на ваше место в г. дв. Задворники и установите связь с командиром батальона». «Но там на моем месте теперь немцы». «На выбор – вы их выбьете, или я стреляю». Мой браунинг уперся в грудь К. Он ответил отчетливое «слушаюсь» и увел роту в темноту, где раздавались выстрелы и мгновениями вспыхивали огоньки.

Долгая война и фактор экономики

Итоги Первой мировой войны, – пишет историк С. Т. Минаков, – обнаружили преимущество средств обороны над средствами наступления. Этим, собственно говоря, и объяснялся затяжной характер войны и смещение доминанты факторов, определявших выигрыш в войне, из оперативно-тактической и оперативно-стратегической в сферу социально-экономическую. Войну проиграли генералы, исповедовавшие «стратегию сокрушения». Их оппонентами и критиками стали сторонники «стратегии измора», например генерал А. Свечин, убежденный в преимуществах средств обороны над средствами наступления. Однако Гражданская война в России, по выражению Н. Какурина, «маневренная война на широко растянутых фронтах», как будто бы реабилитировала «доктрину сокрушения», назвав ее «революционной наступательной войной», или «революцией извне», как определял ее М. Тухачевский.

Экономический генеральный штаб является отражением современного расширенного представления о руководстве войной. Если боевые задачи предстоят в течение войны не только на фронте вооруженной борьбы, но и на фронтах классовом и экономическом, то необходимо заблаговременное создание боевых органов, ведающих подготовкой и подготовляющих себя к руководству соответственным фронтом. Создание боевого экономического штаба стоит в порядке ближайших мероприятий.

Чрезвычайно сложное сцепление всех экономических вопросов исключает всякую возможность успеха эпизодического вмешательства представителей военного ведомства, налетов по отдельным экономическим вопросам.

Генеральные штабы привыкли обращаться с готовыми вооруженными силами, маневрировать искусно и быстро на театрах войны. Но маневрировать всеми ресурсами (речь об экономических ресурсах – И.Х.) страны никто еще не умеет, а этот маневр наши работники должны знать так же хорошо, как они знают полевое вождение войск.



М. Н. Тухачевский – наиболее известный критик А. А. Свечина

Свечин и перманентная мобилизация: взгляд в будущее

В 1870 году, – писал Свечин, – в течение первого месяца военных действий, пруссакам удалось запереть и обложить в Меце лучшую французскую армию Базена, а следующую армию, Мак-Магона, взять в плен под Седаном. Ничтожные остатки французских кадров, моряки, пожарные, части, находившиеся на пути к формированию, были собраны в Париж и там обложены пруссаками. Французские провинции казались совершенно беззащитными; однако Гамбетта, опираясь на экономическую мощь Франции и открытые морские сообщения, сумел развернуть по всей Франции широкую мобилизационную работу: за 4 месяца своей работы Гамбетта формировал в среднем по 6 тысяч пехотинцев и 2 батареи в сутки. Мольтке был положительно озадачен быстротой, с которой вырастали новые неприятельские войска. В декабре 1870 г. он писал генералу Штиле: «В операциях, увенчавшихся беспримерными успехами, немецкая армия смогла взять в плен все силы, которые неприятель выставил в начале войны. Тем не менее, в течение только трехмесячного срока Франция нашла возможность создать новую армию, превосходящую по числу погибшую. Средства неприятельской страны представляются почти неистощимыми и могут поставить под вопрос быстрый и решительный успех нашего оружия , если наше отечество не ответит равным усилием».

Общая обстановка все очевиднее и яснее показывает, что колосс-Россия, который сознательно готовился к войне, несмотря на все затруднения, свойственные странам с тоталитарным режимом, был нами недооценен. Это утверждение можно распространить на все хозяйственные и организационные стороны, на средства сообщения и, в особенности, на чисто военные возможности русских. К началу войны мы имели против себя около 200 дивизий противника. Теперь мы насчитываем уже 360 дивизий противника. Эти дивизии, конечно, не так вооружены и не так укомплектованы, как наши, а их командование в тактическом отношении значительно слабее нашего, но, как бы там ни было, эти дивизии есть. И даже если мы разобьем дюжину таких дивизий, русские сформируют новую дюжину. Русские еще и потому выигрывают во времени, что они сидят на своих базах, а мы от своих все более отдаляемся.



Ф. Гальдер

После Гражданской войны Красная Армия, как и вся страна, находилась в весьма печальном состоянии. Большую армию страна не могла содержать, потому штатная численность на 1923 составляла всего 610 000 человек – менее половины от численности армии в 1914 году. Но даже эта численность не выдерживалась – в реальности в армии было чуть более 573 000 солдат и командиров. Эти люди влачили нищенское существование. Даже в 1926 году, уже после начала реформ командиры уходили в рабочие, ведь подмастерье в хлопчатобумажной промышленности в среднем получал примерно столько же, сколько и командир. Дела с боевой подготовкой обстояли столь же скверно. Необходимым требованиям не отвечало даже качество лошадей, которых, к тому же, тоже был некомплект.

Измор не исключает наступление

Все попытки русских нанести сокрушительный удар Дагестану оказывались неудачными; но когда русские организовали последовательную борьбу на измор и оторвали от Дагестана кормившую его хлебом Чечню, – Шамиль был побежден, и Дагестан был завоеван.



Бравые румынские воины в Бессарабии, 1919 г. Свечин считал румын слабым звеном в их возможной антисоветской коалиции с Польшей

О стратегической важности Юга

Свечин предостерегал, – пишет Л. Самуэльсон, – что коалиция противника может занять города Днепропетровск, Луганск, Грозный и Баку, а «возможно, даже и Сталинград», получив, таким образом, контроль над «командными высотами» советской экономики. Оборонная способность Советского Союза уменьшится, и следующий шаг, поход на Москву, будет лишь делом времени. Возможно, он даже не понадобится. Поэтому Свечин настоятельно призывал Шапошникова разработать план войны, который предотвратил бы любой возможный удар по имеющим решающее экономическое значение южным районам страны.

«31 июля 1940 г. на совещании в Бергхофе А. Гитлером были обозначены цели войны с СССР, сформулировано твердое решение уничтожить Россию» и практически сразу была названа одна из важных целей – «частная операция по овладению районом Баку».



Нефтяные вышки близ Баку, конец 1920-х