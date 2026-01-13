К юбилею «Стратегии», или Что предвидел Свечин и не учёл Гальдер
А. А. Свечин
Военспецы: мифы и реальность
В наступившем году – юбилей первого издания «Стратегии» генерал-майора Императорской армии и комдива Красной Александра Андреевича Свечина. С одной стороны, судьба этого незаурядного человека трагична, можно сказать – несправедливо трагична. С другой – в отличие от многих своих расстрелянных коллег-военспецов, имя Свечина уже в 1990-е стало известно широкому кругу читателей, хотя его нельзя назвать единственным в стране военным теоретиком и писателем, затрагивавшим тему стратегии. Почему столь известен и уникален именно труд Свечина?
Прежде ответа – пару уточнений. Первое: биография Александра Андреевича хорошо известна, соответственно, его жизненный путь – за скобками данного повествования.
Второе: статья посвящена не только юбилею выхода «Стратегии», но и взглядам ее автора на предстоявшую войну, изложенным в других работах. Наиболее интересная из них: доклад начальнику Штаба РККА Б. М. Шапошникову «Будущая война и наши военные задачи».
Итак, причин уникальности «Стратегии» среди других военно-теоретических работ столетней давности несколько.
Разумеется, начать стоит с высокого профессионализма автора. Кто-то, возможно, заметит: «Как и в целом военспецов». Соглашусь, но отчасти, поскольку об уровне подготовки военспецов – см.: Гражданская война: забытые победители – в общественном сознании сложилось не совсем верное представление, о чем нужно сказать несколько слов.
В советское время сформировался не изжитый и по сию пору образ вымуштрованных «золотопогонников», вроде каппелевцев в «Чапаеве», битых разутыми красноармейцами во главе с самородками типа М. В. Фрунзе.
Советский кинематограф активно формировал миф о вымуштрованных «золотопогонниках»
С действительностью это мало коррелировало: белые были так же разуты, как и красные, – речь о фронтовиках, а не о штабных господах и товарищах. Не имевшие же военного образования самородки побить профессионалов не могли, ибо начиная со второй половины XIX в. для карьеры офицера требовалась базовая подготовка в юнкерском училище.
В последней же четверти минувшего века, благодаря фундаментальному труду А. Г. Кавтарадзе, маятник качнулся в другую сторону – и стала набирать популярность следующая точка зрения: благодаря военспецам, победившим вчерашних однокашников – скажем, таковым генерал-лейтенанту А. И. Деникину приходился его противник, в 1918-м командующий Южным фронтом РККА, генерал-майор П. П. Сытин, – большевики и удержали власть. Подобный взгляд соответствует действительности.
Отсюда делался вывод о нанесенном Красной армии делом «Весна» ущербе. Это так и не так. С одной стороны, ничего хорошего репрессии не принесли, с другой – не стоит преувеличивать уровень подготовки офицерского корпуса Императорской армии, в том числе и генштабистов, перешедших на сторону большевиков. Подчеркиваю – речь об общей картине, в которой, разумеется, были исключения.
Военспецы
Да, подготовки военспецов хватило на победу в Гражданской войне. Однако российские генштабисты уступали французским и германским в военно-теоретическом плане, о чем они сами и писали.
В качестве примера приведу строки из воспоминаний Генерального штаба генерал-майора Б. В. Геруа – талантливого, как и его брат Александр, генштабиста и военного мыслителя:
Важным этапом в подготовке к предстоящей войне были военные игры на картах, которым уделялось существенное внимание во французском и германском Генеральных штабах. В России же, по словам Геруа:
Для подобной оценки имелись основания. Например, в своих мемуарах Деникин писал:
«1) Очень слабая грамотность, грубые орфографические ошибки.
2) Слабое общее развитие. Плохой стиль. Отсутствие ясности мышления и недисциплинированность ума.
3) Крайне слабые знания в области истории, географии. Недостаточное литературное образование. Совершенно детская оценка исторических событий.
4) Крайне слабое общее развитие и низкий уровень общего образования. Не знали: что такое власть исполнительная и что — законодательная; какая разница между однопалатным и двухпалатным парламентом и т. д.»
В целом, по словам историка А. Н. Ганина: «Курс обучения в академии, в особенности до Русско-японской войны, характеризовался оторванностью от практической службы, сугубо теоретическим характером и схоластичностью. Учебная программа превышала нормальные возможности восприятия такого объема информации человеком. В учебном процессе широко практиковалось бессмысленное зазубривание огромного массива ненужных данных, тогда как самостоятельное, оригинальное мышление не поощрялось.
Чему удивляться, когда почитавшийся светочем российской военной мысли генерал от инфантерии М. И. Драгомиров был носителем отсталых военно-теоретических взглядов, о чем шла речь в статье Академия Генерального штаба: от эпохи Николая I до Русско-японской войны.
Одна из причин столь печального положения дел крылась в падении престижа военной службы в Российской империи начиная со второй половины XIX столетия, когда составлявшее офицерский корпус дворянство переживало социальный, экономический и психологический кризис, отраженный в произведениях классиков.
Он-то и привел к гибели империи: дворянство составляло в массе своей ее управленческий аппарат, на рубеже столетий переставший адекватно реагировать на стоявшие перед государством вызовы, в том числе и военные.
Сравнительно высокий уровень военной подготовки имели представители аристократии, причем не обязательно титулованной – к таковой принадлежали упомянутые Геруа и Свечины. Брат Александра Андреевича Михаил служил в гвардии, что было не по карману большинству представителей провинциальных дворянских семей.
Да и то: уровень подготовки гвардейских кавалерийских полков застрял в XIX в., о чем шла речь в статье Гвардия в огне, или Что погубило Российскую империю.
Талантливые молодые люди, предпочитавшие военную службу гражданской карьере, не будучи дворянами, нередко встречали непонимание.
Свидетельством этому воспоминания полковника Генерального штаба Императорской армии и советского маршала Б. М. Шапошникова:
Б. М. Шапошников
Кроме перечисленных выше, еще одной проблемой в русском офицерском корпусе, в том числе и среди генштабистов, было отсутствие инициативы, о чем уже шла речь в статье Храбрые, но безынициативные. Почему Российская империя проиграла войну с Японией.
Об этом с горечью писал генерал-адъютант А. Н. Куропаткин, анализируя причины поражения в Русско-японской войне:
Созвучны с рассуждениями Куропаткина мысли генерал-лейтенанта А. П. Будберга, в правительстве адмирала А. В. Колчака занимавшего должность управляющего Военным министерством:
Да и в целом:
Думаю, предельно емко и точно на эту тему высказался упомянутый Н. Бариновым генерал от инфантерии А. М. Зайончковский:
Соответственно, ожидать от многих военспецов в первой половине 1920-х пророческого взгляда в будущую войну, да еще на руинах рухнувшей империи, не приходилось.
Свечин в этом ряду стоял особняком, и его гибель действительно стала потерей для Красной армии, особенно учитывая, что до 1936 г. он служил в Разведуправлении РККА и был специалистом по японской армии, равно как по и предстоящему театру военных действий в Маньчжурии.
Александр Андреевич считал, что новую войну японцы начнут внезапной атакой силами флота, только не непосредственно кораблей, а военно-морской авиации. Единственное, Свечин полагал нанесение противником авиаудара по Владивостоку, а не Перл-Харбору.
Кстати, упомянутый Куропаткиным порок безынициативности Александру Андреевичу не был свойственен, скорее даже наоборот – он обладал, я бы сказал, жесткой решительностью, о чем свидетельствует, например, эпизод из Первой мировой, в бытность командования Свечиным 6-м Финляндским стрелковым полком:
Долгая война и фактор экономики
Теперь о новаторстве Свечина в отношении будущей войны. Здесь следует подчеркнуть, что в профессиональной среде военных историков новаторский характер многих выводов Александра Андреевича служит предметом дискуссии – скажем, об упомянутой ниже перманентной мобилизации писали задолго до него, равно как и о роли ВВС в будущей войне. Однако именно Свечин вывел данные проблемы из сферы обсуждения узким кругом специалистов в более широкое публичное пространство.
А обсуждать после трех сотрясших Россию войн первой четвери XX столетия было что:
Акцент с военного характера противостояния на экономический и выделил труд Свечина из других военно-теоретических работ. В частности, на страницах «Стратегии» Александр Андреевич писал о важности экономической составляющей при планировании военных операций:
При этом Свечин предостерегал военных от вмешательства в экономические вопросы:
Кстати, об этом же писал и Тухачевский:
М. Н. Тухачевский – наиболее известный критик А. А. Свечина
Понять автора «Стратегии» и его оппонента можно: Генеральные штабы ведущих участников Первой мировой обожглись на несоответствии стратегических замыслов экономическим возможностям их стран. Для Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской империй это имело фатальные последствия.
Кроме того, война перестала рассматриваться как сравнительно короткое во времени событие – до осеннего листопада, если вспомнить осень 1914-го. Для подобных ожиданий у генералитета, казалось бы, имелись основания: прежние кампании второй половины XIX в. от Франко-австрийской до Франко-прусской длились недолго.
Да, были еще Восточная, Русско-турецкая, Англо-бурская и Русско-японская войны, но они в германском и французском Генеральных штабах не считались эталоном военного искусства, в отличие от Кениггреца, Меца и Седана.
Парадоксально, что постоянно упрекавший своих генералов в непонимании сущности экономики Гитлер, принимая решение о разработке «Барбароссы», в полной мере не осознал, что современная война – не столько противостояние армий, сколько индустриальных потенциалов, выраженных, в числе прочего, в способности государства проводить перманентную мобилизацию.
Свечин и перманентная мобилизация: взгляд в будущее
Именно ее Свечин видел залогом успеха стратегии измора. Перед его глазами был пример: разгромленная пруссаками французская армия Наполеона III быстро восстанавливала свой потенциал только в качестве вооруженных сил рождавшейся Третьей республики.
Это впечатлило даже генерал-фельдмаршала Х. Мольтке Старшего:
Как ни странно, но нацисты недооценили преимущества перманентной мобилизации – хотя Мольтке Старший придавал ей важное значение в будущей войне – и не рассчитывали на способность СССР ее провести, а когда случилось обратное, были весьма удивлены, о чем свидетельствует запись в дневнике начальника Генерального штаба фашистской Германии генерал-полковника Ф. Гальдера от 11 августа 1941 г.:
Ф. Гальдер
То, что перед противником в августе 1941 г. оказалось 360 дивизий – реализация на практике в том числе и идей Свечина.
Отстаивая приоритетный характер измора в середине 1920-х, Александр Андреевич исходил из экономической слабости СССР и плачевного состояния Красной армии после Гражданской войны, когда от Москвы до британских морей она была всех сильней только в рамках бравурного марша.
О ее состоянии на момент выхода «Стратегии» свидетельствуют приведенные Н. Бариновым данные:
Свечин, рассматривая перспективы будущей войны, подобное положение дел учитывал и исходил из неразвитости сети железных и шоссейных дорог в восточноевропейской части СССР, равно как и принимал во внимание трудности с маневрированием войсками и фактическое отсутствие у нас танковой промышленности, которая начала создаваться только на исходе 1920-х.
Измор не исключает наступление
Однако было бы неверно полагать, будто предлагаемая Алесандром Андреевичем стратегия измора предусматривала исключительно оборону на всех направлениях.
Обращаясь к военной истории, Свечин приводил в пример победу над Шамилем:
То есть измор предусматривает и наступательные операции на отдельных участках.
В случае начала войны с видевшейся в 1920-е реальным противником польско-румынской коалицией Александр Андреевич считал целесообразным нанесение удара по наиболее слабой Румынии – ее аннексию Бессарабии СССР никогда не признавал.
Бравые румынские воины в Бессарабии, 1919 г. Свечин считал румын слабым звеном в их возможной антисоветской коалиции с Польшей
Эта точка зрения была изложена в упомянутом докладе Шапошникову. Последний не согласился, полагая необходимым сосредоточение всех сил для разгрома более сильной Польши.
Однако, думается, прав был именно Свечин. Больше того, необходимость удара по Румынии обуславливалась не только ее слабостью в сравнении с Польшей. Главная стратегическая угроза для СССР исходила со стороны Чёрного моря, из Румынии и Кавказа. Такова была точка зрения Свечина – абсолютно справедливая и актуальная по сей день.
О стратегической важности Юга
Цель любого серьезного и вероятного противника в будущей войне с нами: стратегически важный Крым, представляющий собой, перефразируя У. Черчилля, подбрюшье советского Юга, а также криворожская сталь, донбасский уголь, бакинская нефть. Кроме того, Поволжье – ворота к Кавказу, и его захват открывает противнику доступ к бакинской нефти.
То есть Александр Андреевич фактически просчитал главное направление удара вермахта в 1942 г. Да и в 1941-м: вспомним, что необходимость захвата Украины привела на исходе августа к приказу Гитлера развернуть 2-ю танковую группу генерал-полковника Г. Гудериана с Московского направления на юг для удара в тыл Юго-Западного фронта.
Больше того, в каком-то смысле юг рассматривался приоритетным в стратегических планах вермахта уже в 1940-м, ибо, по словам историка А. В. Исаева:
Нефтяные вышки близ Баку, конец 1920-х
Равно как и стоит принять во внимание англо-французские планы авиаударов по бакинским нефтепромыслам в том же 1941-м.
Вспомним также требование Москвы во время Карибского кризиса: в ответ на демонтаж советских баллистических ракет на Кубе американцы должны вывести «Юпитеры» с турецкой базы Инджирлик. Таким образом устранялась угроза военно-промышленным объектам юга СССР.
Соответственно, Свечин на десятилетия вперед определил фокус внимания вероятного противника СССР к стратегически и экономически важному региону страны.
Собственно, даже не на десятилетия – на столетие, учитывая болезненную реакцию США на потерю их сателлитом Крыма в 2014-м и направление главного удара ВСУ в ходе летнего контрнаступления 2023 г.
Наконец, нельзя пройти мимо полемики Свечина с Тухачевским в контексте их взглядов на военное строительство в СССР, но об этом поговорим в следующий раз.
