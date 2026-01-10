Новые удары нанесены по целям в Киеве и Кривом Роге

7 062 23
Новые удары нанесены по целям в Киеве и Кривом Роге

Новые удары нанесены по инфраструктурным объектам противника в Днепропетровской области. Сообщается о значительном числе прилётов в Кривом Роге. Поражение целей в этом городе привело к блэкауту (отключению электроснабжения) в трёх районах, ещё один район обесточен частично.

По последним данным, наибольшее число прилётов пришлось по объектам Металлургического района Кривого Рога. Там располагается несколько крупных промышленных объектов. Включая «Криворожсталь» (переименована в «Арселор Миттал Кривой Рог» и «Кривбассвзрывпром»).

На территории промышленного кластера полыхает пожар. В его тушении задействована специальная техника.

Поступают сведения о попадании «Герани» по электроподстанции, расположенной южнее Кривого Рога.

Также удары в течение ночи и ранним утром 10 января наносились по целям в Киеве. Очевидцы сообщают о прилёте по энергообъекту в восточной части украинской столицы. Это привело к отключениям света. А накануне киевские чиновники заявляли, что электроснабжение украинской столицы будет в значительной степени восстановлено «в течение суток». Теперь с электроснабжением вновь значительные проблемы.

Напомним, что накануне мэр Кличко призвал киевлян по возможности покинуть город в связи с коммунальным коллапсом. Его раскритиковал Зеленский (а он на данный момент тоже киевлянин), обвинив киевского мэра в неспособности обеспечить защиту Киева при значительное обеспеченности городского бюджета.
23 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +6
    Сегодня, 07:00
    Напомним, что накануне мэр Кличко призвал киевлян по возможности покинуть город в связи с коммунальным коллапсом.

    Давно пора закрыть полётную и все другие зоны над куевом, чтобы он и жыдо наркофюрер стали токсичными для посещения зарубежными переговорщиками разной масти.
    Диктовать требования и условия должны Победители- ВС РФ в СВО-КТО, а не пиарщики за Атлантической лужей, проливами и в гейропе. am
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 07:07
    ❝ Накануне киевские чиновники заявляли, что электроснабжение украинской столицы будет в значительной степени восстановлено «в течение суток» ❞ —

    «Значительная степень» будет незначительна ...
    1. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      0
      Сегодня, 08:41
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Значительная степень» будет незначительна ...

      А еще степень может быть и со знаком "-"
  3. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    +3
    Сегодня, 07:10
    "Господь жги, там уже ничего не исправить" (С)
    1. Naum_2 Звание
      Naum_2
      0
      Сегодня, 08:25
      И вы обращаетесь c этим к Господю: "Господь жги". Страдают ведь и обычные люди. Это кощунство!!! Злость это проявление греха. С таким пожеланием нельзя обращаться к богу без раскаяния!
  4. megafair Звание
    megafair
    +7
    Сегодня, 07:11
    Судя по всему - идёт разрезание энергосистемы укРуины на две: восточную и западную.
    Что не позволит балансировать нагрузку и приведёт к коллапсу всего, что на левом берегу Днепра.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 09:20
      Цитата: megafair
      Судя по всему - идёт разрезание энергосистемы укРуины на две: восточную и западную.

      Судя по всему, идёт разрушение единой энергетической системы Украины, созданной с большим запасом надёжности при СССР, ведущее к превращению её в ослабленные энергетические острова, не имеющие возможности в полной мере подстраховать друг друга.
      Цитата: megafair
      Что не позволит балансировать нагрузку и приведёт к коллапсу всего, что на левом берегу Днепра.

      Что касается Киева, то вчерашний день (с полным блэкаутом всего города) продемонстрировал перспективу его продолжения при любых последующих атаках ВС РФ - местные источники электроснабжения с инфраструктурой уже достаточно разрушены, и их уже проще выводить из строя, несмотря на усилия по восстановлению.
  5. ученый Звание
    ученый
    +4
    Сегодня, 07:25
    Киев естественно переведет все стратегические объекты на автономное энергоснабжение. Надеюсь космической разведке и нашим Гераням по тепловой сигнатуре цели легче будет определять.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 07:30
      Цитата: ученый
      Киев естественно переведет все стратегические объекты на автономное энергоснабжение.

      Стратегический объект- это Банковая? На все остальное явно не хватит.
      1. Vitaly_pvo Звание
        Vitaly_pvo
        +2
        Сегодня, 07:47
        Цитата: Егоза
        Стратегический объект- это Банковая?

        Наш дедушка не будет переходить на личности. Его "Горячее сердце и чистые руки" всегда будут обеспечивать безопасность руководства нацистского режима в Киеве.
        Но вот серверные помещения узлов связи, командные пункты, военные производства светится в инфракрасном диапазоне будут обязательно.
        1. сайгон Звание
          сайгон
          0
          Сегодня, 08:51
          Могу открыть вам страшную тайну - ну очень сомнительно что б на Украине создали хоть один нормальный новый ЗКП управления и связи . А вот старые времен СА ну прям с точностью до метра извесны .
          1. Vitaly.17 Звание
            Vitaly.17
            0
            Сегодня, 09:26
            Цитата: сайгон
            старые времен СА ну прям с точностью до метра известны
            Все советские проекты подобных КП рассчитаны на защиту в случае прямого ядерного удара небольшой мощности. И это еще без учета возможностей киевского метро.
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +4
      Сегодня, 08:04
      Автономное питание таких объектов тож не простое занятие. И мобильных генераторов такой мощности не мешками, и топливом их таки снабжать надо. Обслуживать опять же. Тут и персонал нужен грамотный, и запчасти. Да резерв иметь на случай ремонта.
      1. сайгон Звание
        сайгон
        +1
        Сегодня, 08:52
        Как сейчас не знаю . Но во всех советских обьектах такого уровня и дизелгенераторы и запасы топлива были .
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          0
          Сегодня, 08:55
          Дык - то при клятых коммуняках. А при капитализме - и генераторам и топливу тут же приделают ноги, а выделенные средства на типа обновление - тут же попятят без вариантов..
          1. сайгон Звание
            сайгон
            +1
            Сегодня, 09:51
            Это да типа рынок решил . Вполне в парадигме скапитализма.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 07:27
    Похоже мирный план Трампа,ЕС и Украины требует конкретной корректировки .Типа они победили ? Но это не точно.Вали их к чертям.Я сегодня зол с утра ,разбудили мои девочки йорики .А их разбудили - сирены ,не те которые заманивают моряков на рифы . am
    1. Naum_2 Звание
      Naum_2
      -1
      Сегодня, 07:57
      Злость сама по себе не «плохая», а является естественной эмоцией, сигнализирующей о неудовлетворенных потребностях, несправедливости или преградах, но плохим становится её неконтролируемое проявление (агрессия), которое вредит отношениям и здоровью. Важно не игнорировать злость, а понимать её причину и управлять выражением, например, через дыхание или поиск решения проблемы. Будьте здоровы и меньше злитесь. Это война, а на войне периодическое беспокойство это естественное состояние.
  7. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +3
    Сегодня, 07:32
    Пора уже давно перестать играть в переговоры!!!
    Обесточить по любому надо.
    Охотиться на верхушку Руины 404 нужно будет более тщательно.
    Если надо, то как то выкупить, вычислить их по связи или перемещениям.
    И привезти в Донецк в клетке.
    Как в 2015 году устроить марш пленных по улицам.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 07:50
      Цитата: Владимир Нижегородский
      И привезти в Донецк в клетке.
      Как в 2015 году устроить марш пленных по улицам.

      Тогда у донецких духа хватило. Хватит ли сейчас духа у РФ - будем посмотреть
    2. Naum_2 Звание
      Naum_2
      +1
      Сегодня, 07:53
      Переговоры это не значит договорняк. Они дают России возможность продолжать военные действия и при этом частично уменьшать военную помощь США Украине (например, пока нет поставок ракет "Томагавк", а их у США больше 4 тысяч).
  8. air wolf Звание
    air wolf
    -4
    Сегодня, 07:49
    Любопытно, когда бандеровцы сдуются what газа нет, электричество кончилось, так-то экологическая и гуманитарная катастрофа началась, можно вводить войска ООН и тут ВВП не смеет нападать на них, похоже НАТО войдет в банковскую под флагом ООН hi
    1. Помеха с права Звание
      Помеха с права
      0
      Сегодня, 08:57
      так-то экологическая и гуманитарная катастрофа началась, можно вводить войска ООН и тут ВВП не смеет нападать на них, похоже НАТО войдет в банковскую под флагом ООН
      Похоже на неконтролируемый поток сознания...