В Харьков нагрянул «Искандер»: сообщается о поражении установки ПВО

7 858 22
В Харьков нагрянул «Искандер»: сообщается о поражении установки ПВО

Продолжено нанесение ударов по объектам на контролируемых противником территориях. Поступают сведения о прилётах в Харькове.

По предварительным данным, российские БПЛА типа «Герань» вскрыли расположение пусковой установки ПВО ВСУ, после чего туда «нагрянула» ракета ОТРК «Искандер».



Также сообщается о поражении кустарного производства дронов, которые впоследствии противник использовал для нанесения ударов по территории России, в частности – по Белгородской области.

Противник сообщает о прилётах по энергообъектам в Днепре (Днепропетровске). Прилёты привели к новой волне отключений электроэнергии в городе и области. Напомним, что после ночных ударов блэкаут наступил в трёх районах Кривого Рога.

Противник проводит свои атаки. В частности, беспилотники ВСУ и СБУ в ночное время суток были направлены на Москву и Подмосковье, Липецкую, Воронежскую, Тульскую области, Адыгею, Крым, Краснодарский край и некоторые другие регионы. В связи с опасностью временно перекрывалось движение по Крымскому мосту. Также введены ограничения в ряде российских аэропортов, что привело к переносу десятков авиарейсов.
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 07:57
    были направлены на Москву и Подмосковье, Липецкую, Воронежскую, Тульскую области, Адыгею, Крым, Краснодарский край и некоторые другие регионы.
    И какая реакция ?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 08:09
      И в Волгограде горит НПЗ....Так кто кого кошмарит ? am Будет этому конец ?
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +2
        Сегодня, 08:14
        Цитата: Uncle Lee
        И в Волгограде горит НПЗ....Так кто кого кошмарит ? Будет этому конец ?

        Мы - их, они - нас. Конец будет, когда всех перемелим!
        1. Mitos Звание
          Mitos
          +3
          Сегодня, 08:18
          Производство дронов изначально было не на украине, только сборка. Сейчас они офф.стали признавать что собирают дроны для всук. Так что будут прилетать пока есть на карте жто образование с террор.режимом. а местные им явно все нравится, не особо они и против происходящего.
          1. Шмель_3 Звание
            Шмель_3
            0
            Сегодня, 08:31
            Mitos, по поводу, что "им явно нравится". Там отлично работает укргестапо.
            1. dmi.pris1 Звание
              dmi.pris1
              0
              Сегодня, 09:51
              Знаете что..Вся эта неуклюжая "денацификация" привела к обратному результату.И никакое укрогестапо там и не нужно
      2. Naum_2 Звание
        Naum_2
        +1
        Сегодня, 08:40
        Чем дольше война, тем больше разрушений и ожесточённее действия воюющих сторон. Это история всех длительных войн. А конец этого будет только после подписания мирного соглашения, устраивающего Россию. Если Украина выдержи блэкаут, то конец будет не скоро.
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          0
          Сегодня, 08:59
          Цитата: Naum_2
          Чем дольше война, тем больше разрушений и ожесточённее действия воюющих сторон

          "В старой крепости Абдуллу через трубу надо было брать" !
    2. Панадол Звание
      Панадол
      +2
      Сегодня, 08:18
      У нас все посбивали.
      Говорят , даже ночью сирены были. Но я не слышал. Так что, продолжаем наступать !
    3. Naum_2 Звание
      Naum_2
      +1
      Сегодня, 08:32
      А какую реакцию вы ожидали - убомбить усё к .... матери? Так Украина слишком большая для убомбления, а замена её главного наркомана не выгодна для России.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 09:05
        Цитата: Naum_2
        убомбить усё

        Убомбить всю связь, генерацию, логистику и руководство укрорейха....
      2. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        0
        Сегодня, 09:27
        Цитата: Naum_2
        А какую реакцию вы ожидали - убомбить усё к .... матери? Так Украина слишком большая для убомбления, а замена её главного наркомана не выгодна для России.

        Либеральные сказки перестаньте слушать и потом писать, кто вам сказал что Зе нам выгоднее другого, пока выходит наоборот, он рогом уперся и еще нам свои условия выдвигает и Трампушка его поддерживает, а другой может и пошел бы на наши условия, а нет, так и его в расход или охота на него и жизнь в бункере с вечным страхом.
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 08:56
      hi Для ВС РФ в СВО-КТО не должно существовать никакого сдерживающего фактора после заявлений рыжего нарцисса из Фашингтона, публично отменившим действие международных норм и правил.
      В интересах российского народа и государства усиление мер безопасности отсечением международного морского судоходства в Чёрном море в порты Одессы, Ильичёвск,придунайские РЕни, Измаил и переходом всего Причерноморья под контроль России.
    5. Tima62 Звание
      Tima62
      0
      Сегодня, 09:52
      В статье, же написано:
      временно перекрывалось движение по Крымскому мосту. Также введены ограничения в ряде российских аэропортов, что привело к переносу десятков авиарейсов.
      winked
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 07:57
    ❝ По предварительным данным, российские БПЛА типа «Герань» вскрыли расположение пусковой установки ПВО ВСУ, после чего туда «нагрянула» ракета ОТРК «Искандер» ❞ —

    — Слаженная работа, комплексный подход ...
  3. Илия Звание
    Илия
    +4
    Сегодня, 08:02
    Вдруг откуда ни возьмись, появился .."Искандер"! Такая работа) good у него появляться там, где нужен позарез!
    В Харьков нагрянул «Искандер»:
  4. megafair Звание
    megafair
    +4
    Сегодня, 08:11
    Идёт методичная работа по разрыву цепей и магистралей энергоснабжения, для разделения единой энергосистемы укРуины на несколько частей, что приведёт к последующему коллапсу всей инфраструктуры на левой стороне Днепра.

    Заодно, в процессе работы по этим объектам укровермахта, наши проводят выявление и уничтожение позиций ПВО, что позволяет ещё эффективней наносить удары по энергообъектам.

    Молодцы, неумолимо идём к цели, Победа будет Zа нами!
    1. Normann Звание
      Normann
      0
      Сегодня, 08:25
      Победа будет Zа нами!

      Вопрос один - когда?
      1. megafair Звание
        megafair
        +2
        Сегодня, 08:34
        Цитата: Normann
        Вопрос один - когда?


        Этот момент неминуемо наступит, и для нынешнего врага (укрофашистов и тех, кто их поддерживает) он будет таким же неожиданным, как был в своё время неожиданным для предыдущих врагов стремящихся нанести нашей Родине стратегическое поражение.

        Или Вы, Normann - сомневаетесь в победе России?
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +1
          Сегодня, 09:11
          Цитата: megafair
          сомневаетесь в победе России?

          В Победе мы не сомневаемся - только мы выбрали самый трудный и долгий путь к Победе...А причины этого нам неизвестны.
        2. Normann Звание
          Normann
          0
          Сегодня, 09:54
          Или Вы, Normann - сомневаетесь в победе России?

          Как в ней можно сомневаться, какой ценой - вот вопрос.
  5. d1975 Звание
    d1975
    0
    Сегодня, 08:59
    Те действия которые мы видим от нашего МО ,это запоздалая реакция на уже имеющие события . Работать надо на опережение . Руководство политическое Украины не должно себя чувствововать в безопасности . Да и многие цели только сейчас начали атаковать .Это надо было ещё вчера ! Зачем говорить,что орешником долбанули в ответ . Просто нельзя долбануть ?