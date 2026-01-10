В Харьков нагрянул «Искандер»: сообщается о поражении установки ПВО
Продолжено нанесение ударов по объектам на контролируемых противником территориях. Поступают сведения о прилётах в Харькове.
По предварительным данным, российские БПЛА типа «Герань» вскрыли расположение пусковой установки ПВО ВСУ, после чего туда «нагрянула» ракета ОТРК «Искандер».
Также сообщается о поражении кустарного производства дронов, которые впоследствии противник использовал для нанесения ударов по территории России, в частности – по Белгородской области.
Противник сообщает о прилётах по энергообъектам в Днепре (Днепропетровске). Прилёты привели к новой волне отключений электроэнергии в городе и области. Напомним, что после ночных ударов блэкаут наступил в трёх районах Кривого Рога.
Противник проводит свои атаки. В частности, беспилотники ВСУ и СБУ в ночное время суток были направлены на Москву и Подмосковье, Липецкую, Воронежскую, Тульскую области, Адыгею, Крым, Краснодарский край и некоторые другие регионы. В связи с опасностью временно перекрывалось движение по Крымскому мосту. Также введены ограничения в ряде российских аэропортов, что привело к переносу десятков авиарейсов.
